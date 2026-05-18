Ukraynalı Askerin Zorlu Mücadelesi

Ön hatta bir siper çukurunda 225 gün mahsur kalan Ukraynalı piyade askerinin kasları o kadar zayıflamıştı ki neredeyse yürüyemiyordu.

Komutanları onu başka bir askerle değiştirmek için beş kez girişimde bulundu ancak ona asla ulaşamadı. Doğu Ukrayna'daki cephede askerlerin rotasyonu, sürekli insansız hava aracı tehdidi nedeniyle son derece zor.

Kostiantynivka yakınlarındaki bu bölge şu anda en tehlikeli sıcak noktalardan biri ve Ukrayna ordusu Rus güçlerinin şehrin dış mahallelerine ulaştığını kabul ediyor.

"Kenya" olarak bilinen piyade askeri, mayınlardan kaçınarak ve insansız hava araçlarından saklanarak tugayına geri dönmek için 11 km'yi iki günde yürüdü.

Ukrayna'nın 93. tugayına, Kostyantynivka'yı ve çevresindeki kasaba ve köyleri Rus ilerleyişine karşı savunma görevi verildi.

Bu son derece stratejik şehrin düşmesi halinde Moskova, Donbas bölgesindeki Ukrayna'nın son güçlü kaleleri olan Kramatorsk ve Sloviansk'a kuzeyden, doğudan ve güneyden yönelme imkânı bulacak.

Vladimir Putin, Donbas'ın ele geçirilmesini Rusya'nın "öncelikli hedefi" olarak görüyor ve Ukrayna istihbaratı bunun bu yıl gerçekleştirilmesini istediğini söylüyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kremlin'in yaz aylarında yeni bir büyük taarruz planladığına inanıyor.

Ancak Rusya'nın bölgedeki ilerleyişi son dönemde yavaşladı.

Ukraynalı izleme sitesi DeepState'e göre Moskova, Nisan'da Donbas'ta Mart ayına kıyasla yarı yarıya daha az, Aralık 2025'e kıyasla ise altıda bir oranında daha az toprak kazandı.

Kenya'nın görevi mevzisini korumak ve dışarıdan gelecek herhangi bir hareketi dinlemekti. Kendisi ve silah arkadaşı, ancak Rus birlikleri kendilerine karşı hareket ederse çatışmaya girecekti.

"Çoğu çatışma insansız hava araçlarıyla yapılıyordu" dedi. Bu silahlar savaşların ilerleyişini değiştirdi.

Kenya ve tugayı, modern savaşın bir paradoksunu yaşıyor gibi görünüyor. Makineler cephede insanları giderek daha fazla ikame ettikçe, askerlerin toprak ele geçirmede ya da savunmadaki rolü daha da önemli hale geliyor.

Tank sütunlarının ve dalgalar halinde ilerleyen askerlerin düşman mevzilerine hücum ettiği savaşlar geride kaldı.

Bunun yerine saldırılar çoğu zaman iki ya da üç askerin bir tarlayı yürüyerek geçmesini ya da motosikletlerle ilerlemesini içeriyor; bazen at ya da bisiklet bile kullanılabiliyor.

"Ölüm bölgesi" içinde hayatta kalmak istiyorsanız hız zırhtan daha önemli zira burası hareket eden her şeyi avlayan insansız hava araçlarının hâkim olduğu geniş ve ıssız bir alan.

Bu, cephe hattı boyunca her iki tarafın uzaktan kumandalı insansız hava araçlarının menzili içinde kalan bir gri bölge.

Kenya, "Mevzilerimizden her çıkmak zorunda kaldığımızda sağ dönebilmek için dua ediyorduk. Gece, termal kameralara karşı korunmak için insansız hava aracı savar pelerinler giymek zorundaydık ama bunlar en fazla 20 dakika dayanıyordu" dedi.

İnsansız hava araçları mevzi ele geçiremiyor; tepeleri ve geçiş noktalarını kontrol edemiyor

Bu yüzden robotlar ve uzaktan kumandalı silahlar çağında bile savaşın eski kuralı geçerliliğini koruyor; sahada asker olmadan bir ordu toprak tutamıyor.

Bu nedenle Ukrayna, Kenya gibi askerleri ölüm bölgesi içindeki küçük siper çukurlarında ve kazılmış mevzilerde tutuyor; burada yapabilecekleri şey çoğunlukla kalmak ve o toprağın elde tutulduğunu göstermek.

En büyük korkuları Ruslar tarafından tespit edilmek. Bu, cephede 122 gün geçiren Khani'nin başına geldi. 1990'larda Filistinli bir öğrenci olarak Ukrayna'ya gelmiş ve kalmıştı.

Khani'nin mevzisi iki katlı bir evin bodrumundaydı, Rus insansız hava araçları ve topçu ateşiyle burası enkaza dönüştürülmüştü.

Ruslar bodruma girmeye çalıştığında, o ve diğer askerler ateş açarak mevzilerini ele verdi.

"Orada olduğumuzu öğrendiklerinde önce insansız hava araçlarından patlayıcı attılar, ardından kamikaze İHA'lar bize saldırdı" diye hatırlıyor.

Fiber optik kablolarla bağlı bir insansız hava aracı bodruma girmeyi başardı ancak girişte kablolarına dolanıp dönmeye başladı; bunun üzerine Khani kablo makarasına ateş etti ve insansız hava aracı operatörle bağlantısını kaybetti.

Bu noktada iki Rus askeri mevzilerine saldırdı. "Dışarıda tanksavar mayınlarını patlatarak girişi yok ettiler ve enkaz altında bıraktılar. Bizim öldüğümüzü düşündüler."

Önceden kazdıkları gizli bir çıkış sayesinde hayatta kaldılar.

110 günün ardından cepheden kısa süre önce ayrılan Granata, birlikte olduğu askerin, Rus güçlerinin onları mevzilerinden çıkarmak için gaz içeren patlayıcı bırakması sonucu ağır yaralandığını söyledi.

Donbas'taki ölüm bölgesindeki tüm ikmal yolları artık kesilmiş durumda; bu nedenle yiyecek ve mühimmat ön hatlara hava yoluyla insansız araçlarıyla ulaştırılıyor.

Ancak bunlar da güvenilir değil; sık sık imha ediliyor ya da engelleniyor, bu yüzden ikmal düzensiz.

Kenya, zaten kıt olan yiyeceklerini çoğu zaman farelerin yediğini söyledi:

"Metal dışında her şeyi kemiriyorlar. Fareler yüzünden konserve dışındaki gıdaları hızlıca tüketmek zorundaydık, yoksa hepsini yok ediyorlardı."

Siperlerde en çok neyin eksik olduğu sorulduğunda askerlerin hepsi su dedi.

"Benim için en unutulmaz an yağmur yağan zamandı. Soyunup dışarı çıktım ve yıkandım" dedi Kenya.

Kışın sıcaklıklar -25C'ye kadar düştü; bu nedenle eski ve yıpranmış uyku tulumları donmuş zeminde ya da soğuk beton üzerinde uyurken pek işe yaramıyordu.

Khani'nin partneri hastalanmış, "bir gün uyanmadı" dedi. Hipotermiden hayatını kaybetmiş.

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin olası bir yaz saldırısı öncesinde cephe hattı boyunca yeniden gruplaştığını söylüyor.

Buna karşılık Ukrayna, Rus askeri lojistiğine ve ikmal hatlarına yönelik saldırılarını artırdığını belirtiyor.

Bu da Rus ilerlemesini yavaşlatmış olabilir. ABD merkezli Institute for the Study of War'a göre Moskova geçen ay Ukrayna'da kazandığından daha fazla toprak kaybetti.

Buna rağmen, Ukrayna topraklarını elde tutmanın en büyük yükü hâlâ ölüm bölgesinin ön hattındaki piyade askerlerinin omuzlarında. Khani'ye göre onlar olmadan cephe hattı çökerdi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.