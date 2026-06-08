Delcy Rodriguez Türkiye\'de: Erdoğan ile görüşecek

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun ABD tarafından tutuklanmasının ardından vekaleten devlet başkanlığı koltuğuna oturan Delcy Rodriguez Türkiye ziyaretine başladı.

Rodriguez'i İstanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar öncülüğünde bir heyet karşıladı.

Rodriguez bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Venezuela heyetinde Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Turizm Bakanı Daniela Cabello, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriela Jiménez, Ulaştırma Bakanı Jacqueline Farías, Dış Ticaret Bakanı Johann Álvarez ve İletişim Bakanı Miguel Pérez Pirela yer alıyor.

Venezuela basınına göre ziyaret geçen hafta Hindistan ile başlayan uluslararası tur kapsamında gerçekleşiyor.

Görüşmelerin odağında enerji kaynaklarının yanı sıra sağlık, ulaşım, bilim, teknoloji alanlarında daha geniş işbirliği olması bekleniyor.

Hindistan hükümeti 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rodríguez'in Hint petrol şirketlerini ülkesine davet ederek Venezuela'daki varlıklarını artırmaları çağrısında bulunduğunu açıklamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler nasıl değişti?

Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkiler Maduro döneminde yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerle derinleşmeye başladı.

Nicolas Maduro Ekim 2017'de Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Maduro, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aralık 2018'de Karakas'ı ziyaret etti.

Nicolas Maduro, Haziran 2024'te yaptığı bir açıklamada Türkiye ile altın ve enerji alanlarında yeni işbirliği anlaşmaları imzalandığını duyurmuştu.

TÜİK verilerine göre Türkiye ve Venezuela'nın ticaret hacmi 2022'de 1 milyar dolar seviyesini gördü.

2024'te yaklaşık 665 milyon dolar olan ticaret hacmi, 2025 yılında 406 milyon dolara geriledi.

Türkiye–Venezuela ilişkilerinin yoğunlaştığı dönemde uyuşturucu bağlantılarına dair iddialar ortaya atıldı.

Delcy Rodriguez kimdir?

ABD'nin Nicolas Maduro'yu tutuklayarak New York'a götürmesinin ardından yerine başkan yardımcısı Delcy Rodriguez geldi.

Rodriguez Ocak ayındaki yemin töreninde "acı içinde olduğunu" ifade etti.

Maduro ve eşini "iki kahraman" olarak nitelendiren Rodriguez, "halkımızın manevi huzurunu, ekonomik ve sosyal huzurunu" garanti edeceğine söz verdi.

Elli altı yaşındaki avukat, 1960'larda gerilla savaşçısı olarak ünlenen Jorge Antonio Rodriguez'in kızı.

Baba Rodriguez, 1976 yılında Venezuela'da faaliyet gösteren bir ABD şirketinin üst düzey yöneticilerinden William Niehous'un kaçırılması olayında tutuklandıktan sonra öldürülmüştü.

Rodriguez'in ölümü, polis işkencesi nedeniyle gerçekleştiği için kamuoyunda şok etkisi yarattı.

Onun ölümü, Delcy Rodriguez'i hukuk eğitimi almaya iten nedenlerden biri oldu.

Bu süreci, "Babam için adalet aramaya karar verdim ve hukuk fakültesine kaydoldum" diyerek anlattı.

Bu olay onun siyasete yaklaşımını da etkiledi.

2018'de verdiği bir röportajda "Bolivarcı devrim, Komutan Hugo Chavez'in gelişi, bizim kişisel intikamımızdı" dedi.

Bu röportajda intikam duygusuyla hareket etmediğini iddia etti.

Şu anda Ulusal Meclis Başkanı olan ağabeyi Jorge Rodriguez gibi Delcy Rodriguez de Hugo Chavez'in başkanlığı döneminde siyasette yükseldi, bakanlık yaptı.

Ancak asıl yükseliş Maduro iktidara geldikten sonra oldu.

İletişim ve Enformasyon Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Son dönemde bakanlık görevi yanında devlet başkan yardımcılığı görevine yükseldi.

Her zaman hükümetin hem ülke içinde hem de dışında en görünür yüzlerinden biri oldu.

Maduro'nun yurtdışı seyahatlerini azalttığı son yıllarda Türkiye, Çin ve İran gibi müttefik ülkelerle ilişkilerde kilit bir rol oynadı.

Rodriguez, insan hakları ihlâlleri ve Venezuela'da demokrasinin erozyona uğraması nedeniyle AB'nin yaptırım uyguladığı yaklaşık elli üst düzey Venezuelalı yetkiliden biri.