SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi

Haberin Videosunu İzleyin
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka\'ya girdi
17.01.2026 20:46  Güncelleme: 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka\'ya girdi
Haber Videosu

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarını Fırat Nehri boyunca genişleterek devam ettiriyor. YPG/SDG unsurları, Fırat Nehri'nin batısında stratejik bir konumda yer alan ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinden çekildi. Kente girmeye başlayan Suriye ordusu, operasyonu genişletme sinyali verdiği Rakka kenti kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesi ve yakınlarındaki 7 köyde de kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye ordusu, terör gruplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında sıfır noktasına kadar askeri bölge ilan edilen Rakka kentinin kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesi ve yakınlarındaki 7 köyde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

YPG/SDG UNSURLARI ÇEKİLDİ, ORDU TABKA'YA GİRDİ

Suriye ordusunun ilerleyişi sürerken, harita paylaşılarak vurulacak yerlerin açıklandığı ve sivillerden bu bölgelerden uzak durulmasının istendiği Tabka da ele geçirildi. Kuşatma altındaki YPG/SDG unsurları konvoylarla Tabka kentinden ayrılmaya başladı.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre de, Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi. Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine girmeye başladığı belirtildi.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

PETROL SAHASININ KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yine El-İhbariyye'ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi. Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanı'nın kontrolü de bu sabah itibarıyla ele geçirildi.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
Cirah Askeri Havalimanı

HÜKÜMETTEN ÖRGÜT ÜYELERİNE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Suriye hükümeti, Deir Hafer, Meskene ve Dibsi Afnan'da terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başarıyla yürüttüğü operasyonların ardından örgüt üyelerine silah bırakma çağrısını yineledi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, SDG'nin Suriyeli, Kürt ve Arap unsurlardan oluşan mensuplarına seslenilerek, "Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütten ayrılın. En yakın Suriye ordusu kontrol noktasına gidin ya da belirlenen numaralarla iletişime geçin" ifadeleri kullanıldı.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

DİBSİ AFNAN'DA 2 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan bir açıklamada, Dibsi Afnan'daki çatışmalar sırasında terörist unsurların Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda Rakka'nın batı kesimlerindeki stratejik bir köprü yakınlarında terör örgütü PKK'ya bağlı unsurların sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve başarıyla teröristlere müdahale edildiğini açıkladı.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

AŞİRET LİDERLERİNDEN HÜKÜMETE DESTEK MESAJI

Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı. Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

SURİYE ORDUSU, FIRAT'IN BATISINA OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de ve Meskene'de kontrolü ele geçirmişti.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu. Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı
YPG/SDG unsurları Tabka'dan çekilmeye başladı, Suriye ordusu Rakka'nın kapısına dayandı

Kaynak: AA/ İHA

Fırat Nehri, Orta Doğu, Politika, Suriye, Rakka, Tabka, Dünya, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    ırak sınırına kadar devam 7 4 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    Amerika Nasıl isterse öyle olur Emin olun 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Trump: İran’ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum Trump: İran'ın tüm idamları durdurmasına saygı duyuyorum
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti
Para nakil araçlarını soyan çeteye büyük darbe Para nakil araçlarını soyan çeteye büyük darbe
Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron’un evinin önü hedefte Fransız çiftçilerden sert protesto: Bu kez Macron'un evinin önü hedefte
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:30
Jorge Jesus, Arabistan’ı karıştırdı Dev ceza geliyor
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:46
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı Meydanlarda halay çekiliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:49
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi
Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:24:24. #7.11#
SON DAKİKA: SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.