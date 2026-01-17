SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka\'ya girdi

Suriye ordusu, terör gruplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında sıfır noktasına kadar askeri bölge ilan edilen Rakka kentinin kırsalının güney kesimlerindeki Al Rasafa bölgesi ve yakınlarındaki 7 köyde kontrolün ele geçirildiğini açıkladı.

YPG/SDG UNSURLARI ÇEKİLDİ, ORDU TABKA'YA GİRDİ

Suriye ordusunun ilerleyişi sürerken, harita paylaşılarak vurulacak yerlerin açıklandığı ve sivillerden bu bölgelerden uzak durulmasının istendiği Tabka da ele geçirildi. Kuşatma altındaki YPG/SDG unsurları konvoylarla Tabka kentinden ayrılmaya başladı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre de, Tabka kenti yakınlarındaki el-Mansura bölgesine girerek El-Haccane Askeri Kampını ele geçirdi. Rakka kenti kırsalındaki Racm el-Gazzal köyünün de YPG/SDG unsurlarından temizlendiği kaydedilen haberde, Suriye ordusunun Tabka kentine girmeye başladığı belirtildi.

PETROL SAHASININ KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yine El-İhbariyye'ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Thawra petrol sahasının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi. Fırat Nehri'nin batısında yer alan Cirah Askeri Havalimanı'nın kontrolü de bu sabah itibarıyla ele geçirildi.

Cirah Askeri Havalimanı

HÜKÜMETTEN ÖRGÜT ÜYELERİNE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Suriye hükümeti, Deir Hafer, Meskene ve Dibsi Afnan'da terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başarıyla yürüttüğü operasyonların ardından örgüt üyelerine silah bırakma çağrısını yineledi. Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, SDG'nin Suriyeli, Kürt ve Arap unsurlardan oluşan mensuplarına seslenilerek, "Canınızı ve geleceğinizi korumak için bu örgütten ayrılın. En yakın Suriye ordusu kontrol noktasına gidin ya da belirlenen numaralarla iletişime geçin" ifadeleri kullanıldı.

DİBSİ AFNAN'DA 2 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan bir açıklamada, Dibsi Afnan'daki çatışmalar sırasında terörist unsurların Suriyeli güvenlik güçlerine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada aynı zamanda Rakka'nın batı kesimlerindeki stratejik bir köprü yakınlarında terör örgütü PKK'ya bağlı unsurların sabotaj faaliyetleri gerçekleştirmeye hazırlandığının tespit edildiğini ve başarıyla teröristlere müdahale edildiğini açıkladı.

AŞİRET LİDERLERİNDEN HÜKÜMETE DESTEK MESAJI

Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı. Rakka bölgesindeki el-Buhamed aşiret lideri Enver es-Salih el-Hamud, bazı aşiret mensuplarının yanında olduğu video kaydında, YPG/SDG saflarındaki çocuklarının Suriye ordusuna geçmeleri çağrısı yaptı.

Arap aşiretlerden biri olan Mişahade aşireti lideri Faysal ez-Zeyanat, yayımlanan video kaydında, Suriye'nin bört bir yanındaki mensuplarıyla ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Bukemal bölgesi aşiretlerinin sosyal medyaya düşen görüntülerinde de aşiretler, YPG/SDG saflarındaki çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundu.

SURİYE ORDUSU, FIRAT'IN BATISINA OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Suriye ordusu, dün akşam Deir Hafer bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG ve SDG'ye yönelik operasyon başlatmıştı. SDG elebaşı Mazlum Abdi, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, SDG'nin bugün saat 07.00'de Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından çekileceğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlanacağını duyurmuştu. Suriye ordusu ise sabah saatlerinde Deir Hafer'den Fırat'ın batısına girmeye başlamış, ilerleyen saatlerde SDG'nin çekildiği Deir Hafer'de ve Meskene'de kontrolü ele geçirmişti.

SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu. Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

Kaynak: AA/ İHA