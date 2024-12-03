36. GAFSHOES Uluslararası Yaz Fuarı törenle açıldı

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) destekleriyle organize edilen 36. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Kunduracılar Odası, Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği'nin (TAYSAN) destekleri tarafından organize edilen 36. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı kapılarını açtı. Yaklaşık 35 bin ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar 4 gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Gaziantep'in sektördeki gücünü daha da artıracaktır"

36'ncısı düzenlenen GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın ayakkabı ve terlik sektörünün yanında kent sanayisi için de büyük önem taşıyan bir organizasyon olduğunu söyleyen Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, "Gaziantep Sanayi Odamız fuarda emeği olan tüm kurumlarımız, bu fuarla ayakkabı ve terlik sektörüne ivme kazandırdıkları gibi firmalarımıza da önemli katkılar sağlıyor. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen üreterek, ihracat yaparak ve istihdam sağlayarak ekonomimize can veren firmalarımızı yürekten kutluyorum. Şehrimiz firmaları fuarlarla birlikte üretmekten geri durmayarak Gaziantep'in sektördeki gücünü daha da artıracaktır. Fuarın sektöre, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Şehrimiz, ayakkabı ve terlik sektöründe dünyada lider olma yolunda gayret gösteriyor"

Gaziantep'in tarih boyunca kuzeyden güneye ve doğudan batıya her zaman ticaretin merkezi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, "Gaziantep gelinen noktada sadece gastronomisi, kültürü ve tarihi ile değil, sanayisi, üretimi, ihracatı ve sektörleri ile de parmakla gösterilen şehirler arasındadır. Şehrimiz, odalarımız ve üreticilerimizin çalışmalarıyla ayakkabı ve terlik sektöründe de dünyada lider olma yolunda gayret gösteriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu noktada sektöre güç katacak çalışmalar yürütüyor, önemli mesafeler sağlıyoruz. Sektörümüz büyüdükçe bu hem şehrimize hem de ülkemize güç katacak. 36. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nın hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fuarlarımız sektörlerimizi canlı tutmakta ve yeni ufuklar açmaktadır"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi açılış töreni konuşmasında fuarların önemine vurgu yaparak, "Gazi şehrimiz üretim, ihracat ve istihdamı ile gerek iç piyasa şartları gerekse küresel ekonomide yaşanan sorunlara rağmen örnek şehir olmaya devam etmektedir. Vücudumuzdaki damarların organlarımızı besleyerek bedenimizi canlı tutması gibi, fuarlarımız da sektörlerimizi canlı tutmakta ve yeni ufuklar açmaktadır. Bu doğrultuda 'Her ay bir fuar' hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. En güçlü olduğumuz sektörlerden olan ayakkabı, terlik ve yan sanayi fuarımız da sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunurken, şehrimiz ticaretine de aktivite kazandırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan ve ülkemizin 6. büyük ihracatçı ili konumunda olan şehrimizden yapılan ihracatta ayakkabı sektörümüzün de önemli bir payı bulunmaktadır" diyen Ünverdi, fiyatta rekabet yerine marka ve katma değerli üretimlerle rekabet gücünün artırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Fiyatta rekabet edelim derken kaliteden ödün vermemeli, marka değerimizi de düşürmemeliyiz. Emeğini biz çekip, katma değerini başka ülkelere bırakmaya artık nokta koymak istiyoruz. Alın teri bizimse katma değer de bizim olmalıdır. Maliyet artışlarıyla boğuşan sektörümüz için eşit şartlarda üretim ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirlerin alınması da sektörümüzün geleceği açısından hayati önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası olarak sektörü daha iyi şartlara kavuşturmak için Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ünverdi, "İlk etap olan 88 hektarlık alanda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor ve yol yapım işini tamamlamış durumdayız. İlave sanayi alanı olarak belirlenen bölgenin mülkiyetinin Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'ye kazandırılması için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgeyle birlikte ayakkabı sektörümüzün şahlanacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Firmaların e-ticaret gibi online pazarlarda muhakkak olmaları gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, kamu tarafından e-ticarete yönelik vergi düzenlemesi ve e-ticaret platformlarına üye firmaların yaşadığı maliyet artışlarına işaret ederek konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunarak, "E-ticaret platformlarına üye olup online mağaza açan firmalarımız artan maliyetler ve kamu tarafından 2025 yılında uygulanması planlanan yeni vergiler konusunda kaygılar yaşıyor. Firmalarımız, yaptıkları satışların karşılığı olan ödemlerin, üye oldukları e-ticaret platformları tarafından uzun sürelerde yapıldığını, komisyon oranlarının arttığını ve bankaların elektronik bankacılıktan aldığı oranların da çok yüksek olduğunu belirtiyorlar. Bu noktada, e-ticaret yapan firmalarımızın yüksek tutarlardaki kesintiler karşısında güçlük yaşadığı bu süreçte, devletimiz tarafından planlanan yeni e-ticaret vergi düzenlemesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur edecektir. Buna göre e-ticarette stopaj vergisi ürün veya hizmet başı KDV hariç şahıs işletmeleri için yüzde 25, limited şirketi ve anonim şirketi için yüzde 15 stopaj oranı üzerinden kesilecektir. Uygulama yürürlüğe koyulmadan önce stopaj oranları değişmezse her birim satıştan işletme türüne göre yüzde 25 ile yüzde 15 oranında stopaj vergisi alınacak. Bu takdirde firmalar stopaja ödediği vergi miktarını ürün fiyatına yansıtacak olup, bu da enflasyon artışına sebep olacaktır. Konuya ilişkin olarak yaşanacak olumsuzluklar göz önünde bulundurularak düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyor, iş birliği yaptığımız kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve katılımları için il protokolümüz ile tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Fuar hakkında

36. GAFSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı'nda ayakkabı üreticilerinin erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet ve askeri ayakkabı, terlik üreticilerinin, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri üreticilerinin büyükbaş, kösele, Eva, PVC ham madde üreticileri, makine ve yardımcı ürünleri, kimyasal yardımcı ürünler, poliüretan ham madde, suni deri imalatçıları, kurumlar, dergiler ve toptancıların ürünleri sergileniyor.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Adana, Bursa, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun ve Antakya illerinden firmaların yer aldığı, Suriye, Irak, İran, Fas, Sudan, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Filistin ve Uganda ve Hindistan'dan katılımcıların ağırlandığı fuarda 300 firma ve 1000 marka temsil ediliyor. - GAZİANTEP