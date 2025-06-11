9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Ekonomi

9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu
11.06.2025 15:20
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"9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri" görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Haberler.com'un "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldüğü törende 60 ödül sahiplerini buldu.

Işıl Açıkkar ve Mehmet Aydın'ın sunuculuğunu üstlendiği, kısa adı İSTİNDER olan İstanbul İş İnsanları Derneği ile Türkiye'nin iş platformu İşte Türkiye tarafından organize edilen "9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri Töreni", iş dünyası, medya, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 500 kişinin önemli katılımıyla içinde gerçekleşti.

9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

"MOTTOMUZU 'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN TÜRK MARKALARINI SEÇİN' BELİRLEDİK"

Törene ev sahipliği yapan Türkiye Brand Summit Kurucu İstanbul İş İnsanları Derneği Başkanı Nedim Delibaş gecede yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye'nin global markaları ile yerel markalarının buluştuğu bir organizasyon yaptık. Mottomuzu bu yıl 'Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin' belirledik. Türk markalarının dünya pazarında söz sahibi olması için bu tür organizasyonlar markalara motivasyon oluyor. Bizde bunun sorumluluğunu bilerek böyle bir organizasyonun 9. yılını gerçekleştirdik" dedi.

60 markanın ödül aldığı gecede ödül sahipleri ise şöyle oldu:

DİZİ/MEDYA ÖDÜLLERİ

  • Yılın Dizi Oyuncusu: Barış Baktaş
  • Yılın Dizisi: Esaret
  • Yılın Magazin Programı: Magazin D
  • Yılın Haber Sunucusu: Meltem Bozbeyoğlu
  • Yılın Haber Kanalı: CNN Türk
  • Yılın Gazetesi: Hürriyet
  • Yılın Spor Programı: Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü
  • Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç
  • Yılın Televizyon Kanalı: NOW TV
  • Yılın Magazin Cemiyet Dergisi: Klass Magazin
  • Yılın Cemiyet Magazin Portalı: Cemiyet Sosyete
  • Yılın Haber Portalı: Haberler.com
9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu
  • Yılın Uluslararası Haber Portalı: Dubai Haber
  • Yılın Magazin Portalı- Enmoda Magazin
  • Yılın İnternet Gazetecisi: Ersel Yıldırım
  • 40. Yıl Basın özel ödülü – Hakan Solaker
  • Yılın İletişim Markası – Kıbrıs Genç Tv
  • Paranın Yönü – Ekol Tv
  • Yılın Ekonomi Kanalı - Ekotürk

TURİZM/SEYAHAT ÖDÜLLERİ

  • Yılın Turizm Markası: Raffles İstanbul
  • Yılın Uluslararası Turizm Markası: Rixos Hotelleri
  • Yılın Seyahat Acentası: Tatil Sepeti
  • Yılın En İyi Yurtdışı Tur Operatörü: İstya Tur

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL ÖDÜLLERİ

  • Yılın Uluslararası İnşaat Markası: RAMS Global
  • Türkiye'de Yılın İnşaat Markası: Fenercioğlu Holding
  • Yılın İnşaat Projesi: RAMS Etro Residences Maslak
  • Kıbrıs'ta Yılın İnşaat Projesi: Coastal Heaven - Fenercioğlu Holding
  • Yılın Reklam Filmi: RAMS Pavilion – Burak Özçivit
9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

İŞ/GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

  • Yılın Uluslararası İş İnsanı: Rahmiddin Umedov Numanovich
  • Yılın Genç Kadın Girişimcisi – Nur Ela Aşar
  • Yılın Girişimcisi: Ali Akkaya
  • Yılın Genç İş Adamı: Muhammet İzsiz
  • Yılın Girişimcilik Danışmanı: Sinan Ergin
  • Yılın Girişimi: Ajans Work

MARKA/KURUMSAL ÖDÜLLER

  • Yılın Kurumsal Markası: Fuzulev
  • Yılın Franchise & Lezzet Markası: Burger Yiyelim
  • Yılın Geri Dönüşüm Markası: Burkasan
  • Yılın Forklift Markası: Royal Forklift
  • Yılın Bankası: Kuveyt Türk
  • Yılın Teknoloji Markası: Emay Group Company
  • Yılın CEO'su: Enes Örer
  • Yılın Etkinlik & Davet Ekipman Firması: By Mustafa & Şamdancı
  • Yılın En İyi Yaratıcı Reklam & Baskı Ajansı: Derman Bilişim A.Ş.
  • Yılın İnovatif Markası: Go Baklava
  • Yılın Gıda Markası: Tat Gıda
  • Yılın Yapımcısı: Zeki Sincar

ÖZEL VE SOSYAL ÖDÜLLER

  • Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Yağmur Kalyoncu
  • Yılın Doğal Yaşam Projesi: Tiny Köy Geyikli
  • Yılın Tiny House Markası: Tiny Köy
  • Medical Estetik Alanında Yılın En İnovatif Cihazı: HIB-O Medical Devices
  • Elektrikli Mobilite Araç Özel Ödülü: Hiley Mobilite Araçları
  • Yılın Yerel Yöneticisi: Ali Uğurlu (Ulukışla Belediye Başkanı)
  • 40. Yıl Meslek Özel Ödülü: Hakan Solaker
9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

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Son Dakika Ekonomi 9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    ver parayı al ödülü ?????? 0 0 Yanıtla
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