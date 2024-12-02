Adana Karataş\'taki Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi ilk yılını tamamladı

Ekonomi

ENERJİSA Enerji, Adana Karataş'ta hayata geçirdiği Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi'nin ilk yılını tamamladığını duyurdu. Projenin ilk yılına dair çıktılar bölge halkı ve basınla paylaşıldı.

Enerjisa Enerji, Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi'ni Adana Karataş'ta hayata geçirmişti. Karataş Belediyesi ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi ile iş birliği yapan Enerjisa Enerji, bölge halkının yüzde 60'ının balıkçılık sektöründen geçimini sağladığı ilçede hayata geçirdiği çevre ve insan odaklı projenin ilk yılını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halkın ana geçim kaynağının balıkçılık olduğu ve Akdeniz'in en geniş balıkçılık filosuna sahip olan Karataş, denizel kirlilik ve plastik atıkların çevresel bir tehlike yaratması sebebiyle proje bölgesi olarak seçilmişti. Bölgede riske giren balıkçılığı sürdürülebilir hale getirmek, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için yatırımlar planlandı.

TAŞÇIOĞLU: TOPLUMSAL YAPIYA UZUN VADEDE KALICI KATKILAR SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Projenin ulusal ölçekte duyurulmasının, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük bir adım olduğunu vurgulayan Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, "Karataş projesinde bir yılı geride bırakırken, Karataş Belediyesi ile el ele vererek tüm hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik ve sürdürülebilir bir model oluşturduk. Enerjisa Enerji olarak, enerji verimliliği eğitimleriyle yerel halkın çevre bilincini artırmaya ve toplumsal katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Karataş'ta kadınların güçlenmesini, denizel kirliliğin azalmasını ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlayan bu çok boyutlu proje ile bölgedeki toplumsal yapıya uzun vadede kalıcı katkılar sunmayı hedefliyoruz. Karataş limanında kurduğumuz atık toplama ve geri kazanım merkezimizle denizlerdeki hayalet ağları toplayarak ileri dönüşüme kazandırarak çevre dostu bir ekonomi modeli oluşturuyoruz. Projemizle, denizel kirliliğin önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığı teşvik ederken, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kadınların ekonomik gücünü artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı hedeflemiştik. Karataş'taki başarı hikayemizi şimdi ulusal çapta paylaşmayı amaçlıyoruz. Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için doğaya ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, bu yolda güçlerimizi birleştirdiğimiz proje ortaklarımıza da teşekkür ederiz. Birleşmiş Milletler'in 'Amaçlar için Ortaklıklar' ilkesine bağlı kalarak sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ülkemizin enerji dönüşümüne öncülük etmeye ve çevreye duyarlı ekonomik modeller geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

KARATAŞ: KADIN BALIKÇILARIMIZA YÖNELİK ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLER GERÇEKLEŞTİRDİK

'Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek' projesinin ilk yılını geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş da, "Bu projenin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, kadınların balıkçılıktaki varlığı ve desteklenmelerinin önemini benimseyerek, kadın balıkçılarımıza yönelik çeşitli girişimler gerçekleştirdik. Bu kapsamda geleneksel kıyı balıkçılığının temelinde yer alan ve balıkçının kullandığı ağları işleyen kadınların, bu faaliyetteki rollerini iyileştirmek üzere harekete geçtik. Bu sektördeki kadınlar için ortaya çıkan sorunları değerlendirerek işin geliştirilmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleğin yeniden canlandırılmasını hedefledik. Yapılan çalışmalar doğrultusunda yeni ergonomik masaların tasarımını tamamlayarak kadınları bir çatı altında buluşturacak Magarsus Kadın Kooperatifimizi harekete geçirdik. İnanıyoruz ki başlattığımız bu iş birliği ve çalışmaları beraber daha da ileriye taşıyarak, kadınların ve balıkçıların sürdürülebilirlik prensibi ile mesleklerini devam ettirebilmelerine olanak sağlayacak alt yapıyı el birliği ile kurarak geliştireceğiz. Projeyi birlikte yürüttüğümüz Enerjisa Enerji ailesine ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi temsilcilerimize teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

BALIKÇILAR İÇİN GEREKLİ ENERJİNİN TAMAMINA YAKINI YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Kooperatif bünyesinde Enerjisa tarafından faaliyete geçirilen Güneş Enerji Santrali sayesinde enerji ihtiyacının büyük oranını sürdürülebilir kaynaklardan karşılayan kooperatif, yılda 23 ton Co2 salımının önüne geçerken, yaratılan tasarruf ile balıkçılık ekosistemine katkıda bulunuyor.

Gerçekleşen bu tasarruf sayesinde balıkçılar için en büyük harcama kalemlerinden biri olan buz, kooperatif tarafından balıkçılara daha ucuza satılıyor.

9 AYDA 15 TON BALIK AĞI TOPLANDI

Proje ile balıkçılar kullanamaz hale gelen balık ağlarını, Karataş Limanında bulunan Atık Toplama ve Geri Kazanım Merkezi'ne getirerek Belediye'ye teslim ediyorlar. Hem hayalet ağların ve plastik atıkların denize bırakılmasını önleyen hem de balıkçılara gelir yaratması planlanan bu sistemin bir çıktısı da ağların Karataş Belediyesi tarafından limandaki merkezde toplanarak ayrıştırılması ve hammadde olarak kazandırılan balık ağlarının kadınların elinde ileri dönüşümü oluyor. Şimdiye kadar tesise plastik atık ve ağ getirilmesinde gözlemlenen artışla 9 ayda?15 tondan fazla balık ağı toplandı.

ATÖLYELER VE EĞİTİMLER

Enerjisa Enerji'nin bölgedeki kadınlara verdiği renk, tasarım, markalama alanlarındaki eğitimlerle kadınlar, ürettikleri ileri dönüşüm ürünleriyle gelir elde etme fırsatı yakalıyorlar. Atık kot kumaşlardan ve atık ağlardan sıfır atık çanta üretimi gibi çıktıları olan bu proje sayesinde kadınlara yeni bir gelir modeli imkanı sunuluyor. Ayrıca bölgede düzenlenen ağ örme atölyeleri ile daha fazla kadın balıkçılık ekosistemine dahil olarak görülmeyen iş güçleri görünür kılınıyor. Hayata geçirilen ağ tamiri uygulamalarıyla yeniden kullanım teşvik edilerek bölgede daha az atık hareketine geçiş başlatılıyor. Kadınlara verilen eğitimlerle de desteklenecek şekilde çeşitli atölyelerle finansal eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği karşısında anlamlı bir adım atıyor.

YENİ ÜRETİM STANDI İLE KADINLAR ERGONOMİK ÜRETİM İMKANLARINA KAVUŞTU

Projenin birinci yılında bir araya gelen paydaşlar, Karataş Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yenilikçi katkılarıyla geliştirilen ve tescillenen ergonomik ağ örme standı prototipini, bölgedeki kadınlara tanıttı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve dünyada tek olan taşınabilir ağ örme standı, kadınların ağ örme işini daha ergonomik ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Enerjisa Enerji tarafından finanse edilen bu inovatif ürün, kadınların vücut sağlığını koruyarak işlerini yapmalarını kolaylaştıracak özelliklere sahip, bel, boyun ve göz sağlığı sorunlarının önüne geçerken, gelecekte kadın kooperatifinin kullanımı için geniş çaplı üretime geçilme potansiyeline sahip.