Bakan Nebati yeni dönemde milletvekili oldu! İşte adaylığını koyduğu ilde AK Parti'nin oy oranı

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

MERSİN'DE CHP ÖNDE

Mersin'den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Meclis'e giren isimlerden biri oldu. Türkiye genelinde AK Parti yüzde 35.58 ile birinci parti çıkarken; Mersin'de ise oyların büyük çoğunluğunu CHP aldı. Kentte CHP'ye yüzde 30.88 oy giderken, AK Parti ise yüzde 24.92'de kaldı.

Kabine'den Meclis'e giren diğer isimler ise şöyle: