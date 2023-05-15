Bakan Nebati yeni dönemde milletvekili oldu! İşte adaylığını koyduğu ilde AK Parti'nin oy oranı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati yeni dönemde milletvekili oldu! İşte adaylığını koyduğu ilde AK Parti'nin oy oranı

15.05.2023 16:23

Bakanlar Kurulu'nun 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de aday olduğu Mersin'den TBMM'ye girerken; CHP'nin birinci parti çıktığı kentte AK Parti yüzde 24.92 oy oranına ulaşabildi.

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

MERSİN'DE CHP ÖNDE

Mersin'den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Meclis'e giren isimlerden biri oldu. Türkiye genelinde AK Parti yüzde 35.58 ile birinci parti çıkarken; Mersin'de ise oyların büyük çoğunluğunu CHP aldı. Kentte CHP'ye yüzde 30.88 oy giderken, AK Parti ise yüzde 24.92'de kaldı.

Kabine'den Meclis'e giren diğer isimler ise şöyle:

YORUMLAR
500

Nureddin Nebati, Seçim 2023, Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati yeni dönemde milletvekili oldu! İşte adaylığını koyduğu ilde AK Parti'nin oy oranı - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Uğur Işılak'ı dinlediği için bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen saldırgan kameraya yansıdı
18:17 Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!
18:11 Bu iş tamam! Kim Min Jae, Manchester'a "Evet" dedi
17:44 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti
17:40 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu
17:36 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
17:38 Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imza atmak üzere!
17:32 Resmen itiraf etti! Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
17:26 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme!
17:24 Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 18:58:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Nebati yeni dönemde milletvekili oldu! İşte adaylığını koyduğu ilde AK Parti'nin oy oranı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement