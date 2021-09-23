Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,00
|-0,60
|-35,40
|Acıpayam Selüloz
|15,68
|1,03
|-7,92
|Adel Kalemcilik
|27,20
|-0,80
|-20,55
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,43
|-0,29
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,87
|-2,56
|1,62
|Ak Enerji
|1,75
|-1,13
|-20,81
|Akbank
|5,30
|-3,28
|-21,57
|Akçansa
|13,93
|0,58
|-13,49
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,49
|-8,12
|3,61
|Akfen GMYO
|4,20
|-1,18
|60,87
|Akın Tekstil
|32,16
|-0,37
|1,26
|Akiş GMYO
|1,74
|0,58
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|37,08
|-0,91
|-40,02
|Aksa
|20,70
|0,00
|49,84
|Aksa Enerji
|14,24
|0,64
|91,40
|Aksigorta
|6,92
|2,06
|-16,72
|Aksu Enerji
|11,44
|0,18
|51,58
|Alarko Carrıer
|303,30
|-0,52
|-16,56
|Alarko GMYO
|21,56
|2,86
|-14,89
|Alarko Holding
|8,76
|-1,57
|2,80
|Albaraka Türk
|1,50
|0,00
|-22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,24
|-1,11
|-21,65
|Alkim Kağıt
|14,17
|1,43
|9,47
|Alkim Kimya
|15,32
|3,03
|8,75
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|-1,64
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|52,20
|0,97
|4,48
|Anadolu Efes
|20,42
|-0,10
|-4,41
|Anadolu Grubu Holding
|22,34
|-1,15
|-14,49
|Anadolu Hayat Emek.
|9,37
|-0,64
|16,61
|Anadolu Isuzu
|15,16
|-1,24
|-15,78
|Anadolu Sigorta
|6,04
|-0,66
|-16,35
|Anel Elektrik
|2,60
|0,78
|-17,98
|Arçelik
|31,86
|-0,25
|11,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,74
|0,25
|-0,71
|Arena Bilgisayar
|9,76
|1,99
|-10,48
|Armada Bilgisayar
|51,55
|-1,43
|5,03
|Arsan Tekstil
|4,32
|-0,92
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|19,25
|-1,38
|-20,34
|Aselsan
|14,90
|0,00
|-18,36
|Ata GMYO
|3,82
|-0,26
|-30,67
|Atakule GMYO
|3,28
|0,00
|40,10
|Atlantis Yatırım Holding
|4,63
|-2,11
|-16,73
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|2,10
|-16,57
|ATP Bilgisayar
|34,70
|-2,03
|Avrasya GMYO
|2,20
|-1,79
|-16,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,59
|-1,52
|-19,06
|Avrupa Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|-5,00
|Aydem Enerji
|6,65
|1,22
|Ayen Enerji
|4,98
|5,29
|-7,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,92
|0,32
|67,74
|Aygaz
|14,87
|-0,20
|4,82
|Bagfaş
|19,80
|10,00
|-1,00
|Bak Ambalaj
|20,32
|1,60
|2,75
|Balatacılar Balatacılık
|9,60
|-7,51
|16,50
|Bantaş Ambalaj
|3,61
|2,56
|15,46
|Banvit
|66,75
|-0,22
|28,37
|Başkent Doğalgaz GMYO
|26,60
|1,14
|Baştaş Başkent Çimento
|10,00
|-0,99
|-42,43
|Batı Çimento
|11,28
|-1,23
|139,49
|Batısöke Çimento
|2,98
|-0,67
|22,13
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|-0,60
|-21,39
|Bera Holding
|10,10
|-3,53
|-50,20
|Berkosan Yalıtım
|8,28
|0,00
|-7,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,29
|0,16
|55,69
|Beyaz Filo
|8,52
|0,35
|-15,47
|Bilici Yatırım
|17,75
|1,43
|220,78
|Bim Mağazalar
|66,20
|-2,72
|-7,15
|Biotrend Çevre ve Enerji
|36,84
|5,26
|Birko Mensucat
|1,07
|-0,93
|-3,60
|Birleşim Mühendislik
|10,00
|0,10
|Birlik Mensucat
|2,13
|0,47
|-38,44
|Bizim Mağazaları
|11,98
|-1,80
|-22,01
|BMS Çelik Hasır
|8,40
|0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|5,11
|6,24
|Borusan Mannesmann
|22,90
|1,96
|-17,63
|Borusan Yat. Paz.
|354,20
|-1,58
|-22,03
|Bosch Fren Sistemleri
|840,00
|0,97
|-31,69
|Bossa
|27,80
|1,24
|55,74
|Brisa
|21,82
|0,83
|12,69
|Burçelik
|22,82
|0,09
|8,56
|Burçelik Vana
|22,88
|-2,05
|-53,93
|Bursa Çimento
|3,57
|6,57
|-28,28
|Carrefoursa
|44,08
|0,55
|-38,61
|Casa Emtia Petrol
|126,10
|-3,00
|18,96
|Ceo Event Medya
|8,44
|-3,21
|31,26
|Coca Cola İçecek
|82,85
|-0,24
|30,46
|Cosmos Yat. Holding
|10,05
|0,30
|24,69
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|9,79
|-21,64
|Çan2 Termik
|12,49
|0,73
|Çelebi
|162,30
|3,64
|-11,08
|Çelik Halat
|6,11
|0,83
|-32,84
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|-32,46
|Çemtaş
|12,71
|-0,55
|-19,10
|Çimbeton
|209,50
|-2,10
|-29,34
|Çimentaş
|26,48
|1,92
|-26,77
|Çimsa
|27,28
|2,40
|53,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,61
|0,13
|0,04
|Dagi Giyim
|3,39
|-0,59
|-0,48
|Dagi Yatırım Holding
|12,31
|0,08
|-4,57
|Dardanel
|2,63
|-1,87
|-50,61
|Datagate Bilgisayar
|12,58
|-1,95
|-21,91
|Demısaş Döküm
|6,58
|-0,30
|1,61
|Denge Holding
|1,59
|-0,63
|-47,65
|Deniz GMYO
|2,16
|0,00
|17,26
|Derimod
|9,87
|-0,80
|1,33
|Derlüks Yatırım Holding
|4,80
|3,45
|-45,58
|Desa Deri
|8,72
|-1,58
|-10,47
|Despec Bilgisayar
|10,65
|-9,97
|-18,45
|Deva Holding
|22,14
|1,19
|-7,97
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,35
|1,43
|5,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,45
|2,83
|46,11
|Ditaş Doğan
|17,33
|1,11
|33,25
|DO-CO
|712,00
|0,48
|13,02
|Doğan Burda
|21,12
|-3,74
|-5,88
|Doğan Holding
|2,53
|1,61
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,31
|-2,53
|-0,81
|Doğusan
|4,97
|-3,68
|13,47
|Doğuş GMYO
|10,19
|9,92
|24,72
|Doğuş Otomotiv
|35,20
|0,80
|35,78
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|0,00
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|14,25
|3,86
|35,84
|Dyo Boya
|10,00
|0,00
|-11,09
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|-1,18
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,04
|0,05
|41,31
|E-Data Teknoloji
|11,26
|1,17
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|2,56
|8,73
|Ege Endüstri
|1.208,40
|5,79
|-27,42
|Ege Gübre
|168,30
|10,00
|17,32
|Ege Profil
|26,98
|0,60
|-29,45
|Ege Seramik
|12,40
|-0,56
|28,33
|Egeplast
|27,14
|-2,65
|-18,50
|Ekiz Kimya
|6,11
|-2,40
|-14,31
|Emek Elektrik
|2,48
|1,22
|-13,14
|Eminiş Ambalaj
|19,26
|-3,65
|-47,72
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,68
|-13,93
|Enerjisa Enerji
|10,62
|1,05
|-7,90
|Enka İnşaat
|10,38
|2,57
|47,41
|Erbosan
|101,70
|-2,02
|150,77
|Ereğli Demir Çelik
|16,95
|0,30
|29,03
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|4,23
|9,87
|Ersu Gıda
|3,80
|4,68
|-23,08
|Escar Turizm Taşımacılık
|20,98
|8,59
|Escort Teknoloji
|5,80
|-1,02
|-11,72
|Esenboğa Elektrik
|33,52
|1,02
|76,18
|Etiler Gıda
|5,25
|1,16
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,72
|-2,05
|49,76
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|0,30
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,12
|-0,95
|-29,75
|Euro Yatırım Holding
|2,14
|-1,38
|-24,65
|Europap Tezol Kağıt
|16,55
|-4,34
|Fade Gıda
|8,18
|-0,85
|57,26
|Fenerbahçe Futbol
|33,86
|5,02
|14,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,43
|-0,41
|-17,57
|F-M İzmit Piston
|104,40
|-0,76
|-14,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,57
|1,14
|-11,20
|Ford Otosan
|162,60
|0,18
|33,13
|Formet Metal ve Cam
|1,25
|2,46
|-49,05
|Frigo Pak Gıda
|18,98
|-4,43
|-9,53
|Galata Wind Enerji
|3,54
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,30
|-2,94
|-18,52
|Garanti Bankası
|9,18
|-3,16
|-9,56
|Garanti Faktoring
|12,38
|9,95
|11,23
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|0,00
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|0,30
|14,24
|Gediz Ambalaj
|16,50
|-1,37
|23,13
|Gen İlaç
|13,32
|-0,30
|Gentaş
|3,05
|0,33
|-32,42
|Gersan Elektrik
|5,27
|0,00
|-14,17
|Girişim Elektrik Sanayi
|26,12
|7,49
|Global Men. Değ.
|6,14
|-1,13
|2,16
|Global Yat. Holding
|2,09
|0,97
|-40,51
|Good-Year
|7,62
|-0,52
|-4,37
|Göltaş Çimento
|36,72
|0,82
|-10,54
|Gözde Girişim
|5,68
|-0,35
|-28,82
|GSD Denizcilik
|3,04
|5,19
|24,84
|GSD Holding
|2,36
|2,61
|-5,98
|Gübre Fabrik.
|47,98
|-1,68
|-44,24
|Güler Yat. Holding
|2,42
|-0,82
|-30,11
|Halk GMYO
|2,49
|2,89
|-18,31
|Hatay Tekstil
|16,25
|-0,31
|19,17
|Hedef Girişim
|2,78
|1,46
|10,11
|Hektaş
|8,18
|0,49
|53,12
|HUB Girişim
|10,29
|-1,25
|-43,46
|Hürriyet Gzt.
|2,43
|1,25
|15,71
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|0,54
|-13,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|50,10
|0,20
|272,21
|İdealist GMYO
|2,37
|-1,25
|-0,13
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|-28,80
|İhlas Gazetecilik
|0,99
|-1,00
|-59,81
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|-1,23
|-29,82
|İndeks Bilgisayar
|6,16
|0,65
|32,59
|Info Yatırım
|3,79
|2,43
|-18,85
|İntema
|34,36
|1,84
|-13,88
|Inveo Yatırım Holding
|95,50
|1,49
|115,97
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|0,70
|-11,85
|İskenderun Demir Çelik
|11,44
|-2,56
|26,60
(Sürecek)
Kaynak: AA
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