Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,00 -0,60 -35,40 Acıpayam Selüloz 15,68 1,03 -7,92 Adel Kalemcilik 27,20 -0,80 -20,55 Adese Gayrimenkul 1,15 0,00 -58,93 Afyon Çimento 3,43 -0,29 -32,88 AGESA Hayat Emeklilik 17,87 -2,56 1,62 Ak Enerji 1,75 -1,13 -20,81 Akbank 5,30 -3,28 -21,57 Akçansa 13,93 0,58 -13,49 Akdeniz Yatırım Hold. 2,49 -8,12 3,61 Akfen GMYO 4,20 -1,18 60,87 Akın Tekstil 32,16 -0,37 1,26 Akiş GMYO 1,74 0,58 -37,69 Akmerkez GMYO 37,08 -0,91 -40,02 Aksa 20,70 0,00 49,84 Aksa Enerji 14,24 0,64 91,40 Aksigorta 6,92 2,06 -16,72 Aksu Enerji 11,44 0,18 51,58 Alarko Carrıer 303,30 -0,52 -16,56 Alarko GMYO 21,56 2,86 -14,89 Alarko Holding 8,76 -1,57 2,80 Albaraka Türk 1,50 0,00 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,24 -1,11 -21,65 Alkim Kağıt 14,17 1,43 9,47 Alkim Kimya 15,32 3,03 8,75 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,80 -1,64 -17,81 Altınyunus Çeşme 52,20 0,97 4,48 Anadolu Efes 20,42 -0,10 -4,41 Anadolu Grubu Holding 22,34 -1,15 -14,49 Anadolu Hayat Emek. 9,37 -0,64 16,61 Anadolu Isuzu 15,16 -1,24 -15,78 Anadolu Sigorta 6,04 -0,66 -16,35 Anel Elektrik 2,60 0,78 -17,98 Arçelik 31,86 -0,25 11,95 ARD Bilişim Teknolojileri 47,74 0,25 -0,71 Arena Bilgisayar 9,76 1,99 -10,48 Armada Bilgisayar 51,55 -1,43 5,03 Arsan Tekstil 4,32 -0,92 8,38 Arzum Ev Aletleri 19,25 -1,38 -20,34 Aselsan 14,90 0,00 -18,36 Ata GMYO 3,82 -0,26 -30,67 Atakule GMYO 3,28 0,00 40,10 Atlantis Yatırım Holding 4,63 -2,11 -16,73 Atlas Yat. Ort. 1,46 2,10 -16,57 ATP Bilgisayar 34,70 -2,03 Avrasya GMYO 2,20 -1,79 -16,01 Avrasya Petrol ve Tur. 2,59 -1,52 -19,06 Avrupa Yatırım Holding 5,70 0,00 -5,00 Aydem Enerji 6,65 1,22 Ayen Enerji 4,98 5,29 -7,95 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,92 0,32 67,74 Aygaz 14,87 -0,20 4,82 Bagfaş 19,80 10,00 -1,00 Bak Ambalaj 20,32 1,60 2,75 Balatacılar Balatacılık 9,60 -7,51 16,50 Bantaş Ambalaj 3,61 2,56 15,46 Banvit 66,75 -0,22 28,37 Başkent Doğalgaz GMYO 26,60 1,14 Baştaş Başkent Çimento 10,00 -0,99 -42,43 Batı Çimento 11,28 -1,23 139,49 Batısöke Çimento 2,98 -0,67 22,13 Bayrak Taban Sanayi 8,34 -0,60 -21,39 Bera Holding 10,10 -3,53 -50,20 Berkosan Yalıtım 8,28 0,00 -7,17 Beşiktaş Futbol Yat. 6,29 0,16 55,69 Beyaz Filo 8,52 0,35 -15,47 Bilici Yatırım 17,75 1,43 220,78 Bim Mağazalar 66,20 -2,72 -7,15 Biotrend Çevre ve Enerji 36,84 5,26 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birleşim Mühendislik 10,00 0,10 Birlik Mensucat 2,13 0,47 -38,44 Bizim Mağazaları 11,98 -1,80 -22,01 BMS Çelik Hasır 8,40 0,12 Boğaziçi Beton Sanayi 5,11 6,24 Borusan Mannesmann 22,90 1,96 -17,63 Borusan Yat. Paz. 354,20 -1,58 -22,03 Bosch Fren Sistemleri 840,00 0,97 -31,69 Bossa 27,80 1,24 55,74 Brisa 21,82 0,83 12,69 Burçelik 22,82 0,09 8,56 Burçelik Vana 22,88 -2,05 -53,93 Bursa Çimento 3,57 6,57 -28,28 Carrefoursa 44,08 0,55 -38,61 Casa Emtia Petrol 126,10 -3,00 18,96 Ceo Event Medya 8,44 -3,21 31,26 Coca Cola İçecek 82,85 -0,24 30,46 Cosmos Yat. Holding 10,05 0,30 24,69 Credıtwest Faktorıng 4,60 9,79 -21,64 Çan2 Termik 12,49 0,73 Çelebi 162,30 3,64 -11,08 Çelik Halat 6,11 0,83 -32,84 Çemaş Döküm 1,15 0,00 -32,46 Çemtaş 12,71 -0,55 -19,10 Çimbeton 209,50 -2,10 -29,34 Çimentaş 26,48 1,92 -26,77 Çimsa 27,28 2,40 53,26 Çuhadaroğlu Metal 7,61 0,13 0,04 Dagi Giyim 3,39 -0,59 -0,48 Dagi Yatırım Holding 12,31 0,08 -4,57 Dardanel 2,63 -1,87 -50,61 Datagate Bilgisayar 12,58 -1,95 -21,91 Demısaş Döküm 6,58 -0,30 1,61 Denge Holding 1,59 -0,63 -47,65 Deniz GMYO 2,16 0,00 17,26 Derimod 9,87 -0,80 1,33 Derlüks Yatırım Holding 4,80 3,45 -45,58 Desa Deri 8,72 -1,58 -10,47 Despec Bilgisayar 10,65 -9,97 -18,45 Deva Holding 22,14 1,19 -7,97 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,35 1,43 5,34 Diriteks Diriliş Tekstil 5,45 2,83 46,11 Ditaş Doğan 17,33 1,11 33,25 DO-CO 712,00 0,48 13,02 Doğan Burda 21,12 -3,74 -5,88 Doğan Holding 2,53 1,61 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,31 -2,53 -0,81 Doğusan 4,97 -3,68 13,47 Doğuş GMYO 10,19 9,92 24,72 Doğuş Otomotiv 35,20 0,80 35,78 Döktaş Dökümcülük 29,70 0,00 -3,00 Duran Doğan Basım 14,25 3,86 35,84 Dyo Boya 10,00 0,00 -11,09 Eczacıbaşı İlaç 5,88 -1,18 -18,36 Eczacıbaşı Yatırım 38,04 0,05 41,31 E-Data Teknoloji 11,26 1,17 Edip Gayrimenkul 3,61 2,56 8,73 Ege Endüstri 1.208,40 5,79 -27,42 Ege Gübre 168,30 10,00 17,32 Ege Profil 26,98 0,60 -29,45 Ege Seramik 12,40 -0,56 28,33 Egeplast 27,14 -2,65 -18,50 Ekiz Kimya 6,11 -2,40 -14,31 Emek Elektrik 2,48 1,22 -13,14 Eminiş Ambalaj 19,26 -3,65 -47,72 Emlak Konut GMYO 1,82 1,68 -13,93 Enerjisa Enerji 10,62 1,05 -7,90 Enka İnşaat 10,38 2,57 47,41 Erbosan 101,70 -2,02 150,77 Ereğli Demir Çelik 16,95 0,30 29,03 Ersan Alışveriş Hizmetleri 4,23 9,87 Ersu Gıda 3,80 4,68 -23,08 Escar Turizm Taşımacılık 20,98 8,59 Escort Teknoloji 5,80 -1,02 -11,72 Esenboğa Elektrik 33,52 1,02 76,18 Etiler Gıda 5,25 1,16 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 5,72 -2,05 49,76 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 0,30 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,12 -0,95 -29,75 Euro Yatırım Holding 2,14 -1,38 -24,65 Europap Tezol Kağıt 16,55 -4,34 Fade Gıda 8,18 -0,85 57,26 Fenerbahçe Futbol 33,86 5,02 14,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,43 -0,41 -17,57 F-M İzmit Piston 104,40 -0,76 -14,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,57 1,14 -11,20 Ford Otosan 162,60 0,18 33,13 Formet Metal ve Cam 1,25 2,46 -49,05 Frigo Pak Gıda 18,98 -4,43 -9,53 Galata Wind Enerji 3,54 0,00 Galatasaray Sportif 3,30 -2,94 -18,52 Garanti Bankası 9,18 -3,16 -9,56 Garanti Faktoring 12,38 9,95 11,23 Garanti Yat. Ort. 2,18 0,00 -32,21 Gedik Y. Men. Değ. 6,77 0,30 14,24 Gediz Ambalaj 16,50 -1,37 23,13 Gen İlaç 13,32 -0,30 Gentaş 3,05 0,33 -32,42 Gersan Elektrik 5,27 0,00 -14,17 Girişim Elektrik Sanayi 26,12 7,49 Global Men. Değ. 6,14 -1,13 2,16 Global Yat. Holding 2,09 0,97 -40,51 Good-Year 7,62 -0,52 -4,37 Göltaş Çimento 36,72 0,82 -10,54 Gözde Girişim 5,68 -0,35 -28,82 GSD Denizcilik 3,04 5,19 24,84 GSD Holding 2,36 2,61 -5,98 Gübre Fabrik. 47,98 -1,68 -44,24 Güler Yat. Holding 2,42 -0,82 -30,11 Halk GMYO 2,49 2,89 -18,31 Hatay Tekstil 16,25 -0,31 19,17 Hedef Girişim 2,78 1,46 10,11 Hektaş 8,18 0,49 53,12 HUB Girişim 10,29 -1,25 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,43 1,25 15,71 ICBC Turkey Bank 5,62 0,54 -13,54 İdeal Finansal Teknolojiler 50,10 0,20 272,21 İdealist GMYO 2,37 -1,25 -0,13 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,00 -28,80 İhlas Gazetecilik 0,99 -1,00 -59,81 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,80 -1,23 -29,82 İndeks Bilgisayar 6,16 0,65 32,59 Info Yatırım 3,79 2,43 -18,85 İntema 34,36 1,84 -13,88 Inveo Yatırım Holding 95,50 1,49 115,97 İpek Doğal Enerji 11,53 0,70 -11,85 İskenderun Demir Çelik 11,44 -2,56 26,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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