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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

24.09.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,061,20-34,63
Acıpayam Selüloz15,38-1,91-9,68
Adel Kalemcilik26,66-1,99-22,13
Adese Gayrimenkul1,171,74-58,21
Afyon Çimento3,430,00-32,88
AGESA Hayat Emeklilik17,53-1,90-0,31
Ak Enerji1,73-1,14-21,72
Akbank5,14-3,02-23,94
Akçansa13,70-1,65-14,92
Akdeniz Yatırım Hold.2,27-8,84-5,54
Akfen GMYO4,11-2,1457,42
Akın Tekstil31,88-0,870,38
Akiş GMYO1,71-1,72-38,76
Akmerkez GMYO37,100,05-39,99
Aksa20,36-1,6447,38
Aksa Enerji14,07-1,1989,11
Aksigorta6,920,00-16,72
Aksu Enerji11,500,5252,37
Alarko Carrıer300,30-0,99-17,39
Alarko GMYO21,700,65-14,33
Alarko Holding8,65-1,261,51
Albaraka Türk1,6510,00-14,95
Alcatel Lucent Teletaş23,10-0,60-22,12
Alkim Kağıt14,02-1,068,32
Alkim Kimya15,732,6811,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,76-2,22-19,63
Altınyunus Çeşme52,00-0,384,08
Anadolu Efes20,08-1,67-6,00
Anadolu Grubu Holding22,360,09-14,41
Anadolu Hayat Emek.9,27-1,0715,36
Anadolu Isuzu16,005,54-11,11
Anadolu Sigorta6,03-0,17-16,49
Anel Elektrik2,54-2,31-19,87
Arçelik31,860,0011,95
ARD Bilişim Teknolojileri46,42-2,76-3,45
Arena Bilgisayar9,51-2,56-12,77
Armada Bilgisayar52,602,047,17
Arsan Tekstil4,24-1,856,37
Arzum Ev Aletleri18,71-2,81-22,57
Aselsan14,68-1,48-19,56
Ata GMYO3,80-0,52-31,03
Atakule GMYO2,96-9,7626,44
Atlantis Yatırım Holding4,752,59-14,57
Atlas Yat. Ort.1,44-1,37-17,71
ATP Bilgisayar34,08-1,79

Avrasya GMYO2,11-4,09-19,45
Avrasya Petrol ve Tur.2,56-1,16-20,00
Avrupa Yatırım Holding5,66-0,70-5,67
Aydem Enerji6,700,75

Ayen Enerji4,88-2,01-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,14-4,1260,82
Aygaz14,71-1,083,69
Bagfaş19,74-0,30-1,30
Bak Ambalaj20,641,574,37
Balatacılar Balatacılık10,206,2523,79
Bantaş Ambalaj3,56-1,3913,86
Banvit66,00-1,1226,92
Başkent Doğalgaz GMYO27,684,06

Baştaş Başkent Çimento9,50-5,00-45,31
Batı Çimento11,542,30145,01
Batısöke Çimento2,91-2,3519,26
Bayrak Taban Sanayi8,420,96-20,64
Bera Holding10,130,30-50,05
Berkosan Yalıtım8,17-1,33-8,41
Beşiktaş Futbol Yat.6,15-2,2352,23
Beyaz Filo8,50-0,23-15,67
Bilici Yatırım17,47-1,58215,72
Bim Mağazalar64,90-1,96-8,97
Biotrend Çevre ve Enerji37,642,17

Birko Mensucat1,06-0,93-4,50
Birleşim Mühendislik9,76-2,40

Birlik Mensucat2,03-4,69-41,33
Bizim Mağazaları11,42-4,67-25,65
BMS Çelik Hasır8,01-4,64

Boğaziçi Beton Sanayi5,05-1,17

Borusan Mannesmann22,76-0,61-18,13
Borusan Yat. Paz.348,90-1,50-23,20
Bosch Fren Sistemleri831,50-1,01-32,38
Bossa28,221,5158,10
Brisa21,44-1,7410,73
Burçelik22,58-1,057,42
Burçelik Vana22,38-2,19-54,93
Bursa Çimento3,51-1,68-29,48
Carrefoursa42,76-2,99-40,45
Casa Emtia Petrol120,00-4,8413,21
Ceo Event Medya8,34-1,1829,70
Coca Cola İçecek80,70-2,6027,07
Cosmos Yat. Holding10,00-0,5024,07
Credıtwest Faktorıng4,50-2,17-23,34
Çan2 Termik12,701,68

Çelebi165,501,97-9,33
Çelik Halat6,04-1,15-33,61
Çemaş Döküm1,160,87-31,87
Çemtaş12,780,55-18,66
Çimbeton207,60-0,91-29,98
Çimentaş27,001,96-25,33
Çimsa26,92-1,3251,24
Çuhadaroğlu Metal7,46-1,97-1,94
Dagi Giyim3,31-2,36-2,83
Dagi Yatırım Holding12,18-1,06-5,58
Dardanel2,57-2,28-51,74
Datagate Bilgisayar12,54-0,32-22,16
Demısaş Döküm6,49-1,370,22
Denge Holding1,50-5,66-50,62
Deniz GMYO1,95-9,725,86
Derimod9,83-0,410,92
Derlüks Yatırım Holding4,800,00-45,58
Desa Deri8,62-1,15-11,50
Despec Bilgisayar9,78-8,17-25,11
Deva Holding21,52-2,80-10,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,24-0,974,32
Diriteks Diriliş Tekstil5,09-6,6136,46
Ditaş Doğan17,22-0,6332,40
DO-CO706,50-0,7712,14
Doğan Burda21,10-0,09-5,97
Doğan Holding2,52-0,40-15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,372,601,76
Doğusan5,469,8624,66
Doğuş GMYO10,705,0030,97
Doğuş Otomotiv34,08-3,1831,46
Döktaş Dökümcülük29,68-0,07-3,07
Duran Doğan Basım13,81-3,0931,65
Dyo Boya10,030,30-10,82
Eczacıbaşı İlaç5,82-1,02-19,19
Eczacıbaşı Yatırım37,76-0,7440,27
E-Data Teknoloji10,65-5,42

Edip Gayrimenkul3,671,6610,54
Ege Endüstri1.219,800,94-26,73
Ege Gübre170,401,2518,78
Ege Profil26,40-2,15-30,96
Ege Seramik12,803,2332,47
Egeplast26,38-2,80-20,78
Ekiz Kimya6,10-0,16-14,45
Emek Elektrik2,47-0,40-13,49
Eminiş Ambalaj19,00-1,35-48,43
Emlak Konut GMYO1,79-1,65-15,35
Enerjisa Enerji10,34-2,64-10,32
Enka İnşaat10,541,5449,68
Erbosan96,90-4,72138,94
Ereğli Demir Çelik16,86-0,5328,35
Ersan Alışveriş Hizmetleri4,02-4,96

Ersu Gıda4,056,58-18,02
Escar Turizm Taşımacılık21,060,38

Escort Teknoloji5,46-5,86-16,89
Esenboğa Elektrik32,54-2,9271,03
Etiler Gıda5,250,0031,91
Euro Kapital Yat. Ort.5,60-2,1046,62
Euro Trend Yat. Ort.3,431,78-3,06
Euro Yat. Ort.3,09-0,96-30,43
Euro Yatırım Holding2,05-4,21-27,82
Europap Tezol Kağıt15,40-6,95

Fade Gıda8,220,4958,03
Fenerbahçe Futbol32,04-5,388,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,37-2,47-19,60
F-M İzmit Piston103,80-0,57-15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri11,44-1,12-12,20
Ford Otosan159,80-1,7230,83
Formet Metal ve Cam1,23-1,60-49,86
Frigo Pak Gıda19,100,63-8,96
Galata Wind Enerji3,550,28

Galatasaray Sportif3,310,30-18,27
Garanti Bankası8,82-3,92-13,11
Garanti Faktoring13,619,9422,28
Garanti Yat. Ort.2,190,46-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,69-1,1812,89
Gediz Ambalaj16,36-0,8522,09
Gen İlaç13,30-0,15

Gentaş2,99-1,97-33,75
Gersan Elektrik5,443,23-11,40
Girişim Elektrik Sanayi24,24-7,20

Global Men. Değ.6,180,652,83
Global Yat. Holding2,06-1,44-41,36
Good-Year7,52-1,31-5,63
Göltaş Çimento36,24-1,31-11,71
Gözde Girişim5,883,52-26,32
GSD Denizcilik3,225,9232,23
GSD Holding2,370,42-5,58
Gübre Fabrik.47,00-2,04-45,38
Güler Yat. Holding2,440,83-29,53
Halk GMYO2,45-1,61-19,62
Hatay Tekstil16,15-0,6218,44
Hedef Girişim2,72-2,167,73
Hektaş8,311,5955,55
HUB Girişim10,15-1,36-44,23
Hürriyet Gzt.2,471,6517,62
ICBC Turkey Bank5,59-0,53-14,00
İdeal Finansal Teknolojiler50,00-0,20271,47
İdealist GMYO2,27-4,22-4,34
İhlas Ev Aletleri0,95-1,04-49,01
İhlas Gayrimenkul0,88-1,12-29,60
İhlas Gazetecilik0,95-4,04-61,44
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,78-2,50-31,58
İndeks Bilgisayar6,10-0,9731,30
Info Yatırım3,67-3,17-21,42
İntema33,76-1,75-15,39
Inveo Yatırım Holding94,75-0,79114,27
İpek Doğal Enerji11,27-2,25-13,84
İskenderun Demir Çelik11,510,6127,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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