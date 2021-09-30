Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,17
|-0,39
|-33,20
|Acıpayam Selüloz
|15,17
|1,47
|-10,91
|Adel Kalemcilik
|25,08
|0,06
|-24,89
|Adese Gayrimenkul
|1,24
|6,90
|-55,71
|Afyon Çimento
|3,38
|-0,29
|-33,86
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,28
|2,86
|0,84
|Ak Enerji
|1,69
|0,00
|-23,53
|Akbank
|5,33
|1,72
|-21,13
|Akçansa
|13,66
|0,22
|-15,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,08
|1,96
|-13,45
|Akfen GMYO
|4,51
|-7,77
|72,74
|Akın Tekstil
|31,02
|0,91
|-2,33
|Akiş GMYO
|1,73
|0,58
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|36,80
|0,77
|-40,47
|Aksa
|20,42
|-1,16
|47,81
|Aksa Enerji
|13,70
|-1,72
|84,14
|Aksigorta
|7,03
|-1,82
|-15,39
|Aksu Enerji
|12,00
|1,61
|59,00
|Alarko Carrıer
|298,60
|0,61
|-17,86
|Alarko GMYO
|21,10
|0,57
|-16,70
|Alarko Holding
|8,62
|0,00
|1,16
|Albaraka Türk
|1,65
|0,61
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,92
|-0,09
|-26,10
|Alkim Kağıt
|14,38
|-0,76
|11,10
|Alkim Kimya
|16,24
|-1,58
|15,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,78
|1,14
|-18,72
|Altınyunus Çeşme
|51,40
|1,78
|2,88
|Anadolu Efes
|21,40
|0,75
|0,18
|Anadolu Grubu Holding
|22,80
|0,18
|-12,73
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|1,09
|15,11
|Anadolu Isuzu
|17,81
|-2,57
|-1,06
|Anadolu Sigorta
|6,01
|-0,50
|-16,76
|Anel Elektrik
|2,47
|1,23
|-22,08
|Arçelik
|32,64
|-0,06
|14,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,72
|0,48
|-4,91
|Arena Bilgisayar
|9,78
|1,87
|-10,29
|Armada Bilgisayar
|50,70
|1,40
|3,30
|Arsan Tekstil
|4,32
|2,13
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|18,45
|0,05
|-23,65
|Aselsan
|15,14
|2,64
|-17,04
|Ata GMYO
|4,32
|9,92
|-21,60
|Atakule GMYO
|2,56
|-2,29
|9,35
|Atlantis Yatırım Holding
|5,02
|3,29
|-9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|0,00
|-20,57
|ATP Bilgisayar
|37,40
|-2,09
|Avrasya GMYO
|1,89
|0,00
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|0,84
|-25,00
|Avrupa Yatırım Holding
|5,82
|-1,02
|-3,00
|Aydem Enerji
|6,92
|-1,28
|Ayen Enerji
|4,68
|-1,06
|-13,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|1,43
|63,13
|Aygaz
|15,39
|1,25
|8,48
|Bagfaş
|20,60
|6,46
|3,00
|Bak Ambalaj
|19,90
|0,20
|0,62
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|-7,98
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,42
|0,29
|9,38
|Banvit
|66,40
|0,68
|27,69
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,02
|-1,48
|Baştaş Başkent Çimento
|9,47
|-1,35
|-45,48
|Batı Çimento
|13,06
|5,07
|177,28
|Batısöke Çimento
|2,99
|0,00
|22,54
|Bayrak Taban Sanayi
|9,55
|1,70
|-9,99
|Bera Holding
|10,44
|-3,33
|-48,52
|Berkosan Yalıtım
|8,11
|-0,73
|-9,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|0,17
|46,04
|Beyaz Filo
|8,81
|-2,00
|-12,59
|Bilici Yatırım
|16,52
|-0,84
|198,55
|Bim Mağazalar
|63,90
|-0,39
|-10,37
|Biotrend Çevre ve Enerji
|33,12
|-9,95
|Birko Mensucat
|1,08
|-2,70
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,61
|0,10
|Birlik Mensucat
|2,30
|5,99
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|12,73
|-1,01
|-17,12
|BMS Çelik Hasır
|8,24
|0,24
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,82
|-3,98
|Borusan Mannesmann
|22,92
|1,15
|-17,55
|Borusan Yat. Paz.
|331,40
|-0,03
|-27,05
|Bosch Fren Sistemleri
|808,00
|0,52
|-34,29
|Bossa
|28,04
|0,29
|57,09
|Brisa
|21,72
|0,93
|12,17
|Burçelik
|22,86
|-1,38
|8,75
|Burçelik Vana
|21,98
|0,18
|-55,74
|Bursa Çimento
|3,58
|1,70
|-28,08
|Carrefoursa
|43,94
|3,19
|-38,80
|Casa Emtia Petrol
|129,90
|4,17
|22,55
|Ceo Event Medya
|8,40
|1,69
|30,64
|Coca Cola İçecek
|84,90
|3,54
|33,68
|Cosmos Yat. Holding
|10,56
|3,02
|31,02
|Credıtwest Faktorıng
|4,70
|5,62
|-19,93
|Çan2 Termik
|13,80
|4,55
|Çelebi
|157,90
|0,70
|-13,49
|Çelik Halat
|6,14
|-1,13
|-32,51
|Çemaş Döküm
|1,13
|-0,88
|-33,63
|Çemtaş
|12,60
|-0,16
|-19,80
|Çimbeton
|205,00
|0,64
|-30,86
|Çimentaş
|26,96
|1,05
|-25,44
|Çimsa
|27,54
|0,15
|54,72
|Çuhadaroğlu Metal
|7,45
|0,00
|-2,07
|Dagi Giyim
|3,32
|0,30
|-2,54
|Dagi Yatırım Holding
|12,47
|-1,34
|-3,33
|Dardanel
|2,61
|1,56
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|13,18
|7,07
|-18,19
|Demısaş Döküm
|6,48
|-2,11
|0,07
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,90
|2,70
|3,15
|Derimod
|9,93
|-0,40
|1,95
|Derlüks Yatırım Holding
|5,03
|0,60
|-42,97
|Desa Deri
|8,48
|0,00
|-12,94
|Despec Bilgisayar
|9,11
|-0,33
|-30,25
|Deva Holding
|22,32
|0,00
|-7,23
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,96
|-0,63
|1,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,65
|8,14
|24,66
|Ditaş Doğan
|16,28
|-0,61
|25,17
|DO-CO
|720,00
|2,71
|14,29
|Doğan Burda
|23,20
|1,31
|3,39
|Doğan Holding
|2,54
|0,40
|-15,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|0,00
|-2,96
|Doğusan
|4,95
|-1,59
|13,01
|Doğuş GMYO
|10,76
|-0,92
|31,70
|Doğuş Otomotiv
|33,72
|-1,06
|30,07
|Döktaş Dökümcülük
|30,24
|2,51
|-1,24
|Duran Doğan Basım
|13,69
|1,41
|30,51
|Dyo Boya
|10,20
|2,00
|-9,31
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|0,52
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,36
|-0,11
|38,79
|E-Data Teknoloji
|11,09
|9,91
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|-2,04
|1,20
|Ege Endüstri
|1.156,00
|-0,41
|-30,57
|Ege Gübre
|164,20
|0,12
|14,46
|Ege Profil
|26,80
|1,90
|-29,92
|Ege Seramik
|13,79
|0,00
|42,72
|Egeplast
|25,18
|0,64
|-24,38
|Ekiz Kimya
|6,00
|3,09
|-15,85
|Emek Elektrik
|2,67
|4,30
|-6,49
|Eminiş Ambalaj
|18,17
|-0,71
|-50,68
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|0,56
|-15,35
|Enerjisa Enerji
|10,42
|1,36
|-9,63
|Enka İnşaat
|10,39
|1,96
|47,55
|Erbosan
|99,35
|5,75
|144,98
|Ereğli Demir Çelik
|16,65
|1,09
|26,75
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,21
|-4,18
|Ersu Gıda
|4,21
|1,20
|-14,78
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,10
|0,43
|Escort Teknoloji
|5,48
|3,20
|-16,59
|Esenboğa Elektrik
|31,04
|-4,26
|63,14
|Etiler Gıda
|5,16
|1,18
|29,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,94
|1,89
|55,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-1,69
|-1,36
|Euro Yat. Ort.
|3,73
|0,54
|-16,02
|Euro Yatırım Holding
|1,94
|2,11
|-31,69
|Europap Tezol Kağıt
|14,69
|-3,42
|Fade Gıda
|8,12
|0,62
|56,10
|Fenerbahçe Futbol
|33,60
|1,82
|13,67
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,38
|0,42
|-19,27
|F-M İzmit Piston
|103,40
|-1,90
|-15,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,90
|1,36
|-8,67
|Ford Otosan
|167,10
|3,79
|36,81
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|1,56
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|22,00
|-6,62
|4,86
|Galata Wind Enerji
|3,78
|-0,79
|Galatasaray Sportif
|3,24
|0,62
|-20,00
|Garanti Bankası
|9,24
|1,99
|-8,97
|Garanti Faktoring
|11,70
|-9,79
|5,12
|Garanti Yat. Ort.
|2,22
|-1,77
|-30,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,14
|-1,92
|20,48
|Gediz Ambalaj
|15,69
|-0,95
|17,09
|Gen İlaç
|14,04
|-1,89
|Gentaş
|2,97
|0,00
|-34,19
|Gersan Elektrik
|5,32
|0,19
|-13,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,10
|1,29
|Global Men. Değ.
|6,05
|-0,66
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,05
|0,49
|-41,65
|Good-Year
|7,79
|-0,38
|-2,24
|Göltaş Çimento
|37,12
|-0,27
|-9,56
|Gözde Girişim
|5,75
|0,00
|-27,94
|GSD Denizcilik
|3,35
|0,00
|37,57
|GSD Holding
|2,61
|5,67
|3,98
|Gübre Fabrik.
|48,66
|-0,21
|-43,45
|Güler Yat. Holding
|2,52
|3,28
|-27,22
|Halk GMYO
|2,45
|2,94
|-19,62
|Hatay Tekstil
|15,72
|0,64
|15,29
|Hedef Girişim
|2,71
|-1,09
|7,34
|Hektaş
|8,37
|1,21
|56,67
|HUB Girişim
|10,06
|-0,20
|-44,73
|Hürriyet Gzt.
|2,40
|1,27
|14,29
|ICBC Turkey Bank
|5,78
|1,94
|-11,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|52,30
|-1,32
|288,56
|İdealist GMYO
|2,23
|-2,19
|-6,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|-1,04
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-1,16
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,91
|-1,09
|-63,06
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,32
|-1,86
|36,03
|Info Yatırım
|3,94
|-2,23
|-15,64
|İntema
|33,84
|2,17
|-15,19
|Inveo Yatırım Holding
|104,60
|0,10
|136,54
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-0,09
|-10,93
|İskenderun Demir Çelik
|11,45
|0,35
|26,71
(Sürecek)
Kaynak: AA
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