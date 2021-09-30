Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,17 -0,39 -33,20 Acıpayam Selüloz 15,17 1,47 -10,91 Adel Kalemcilik 25,08 0,06 -24,89 Adese Gayrimenkul 1,24 6,90 -55,71 Afyon Çimento 3,38 -0,29 -33,86 AGESA Hayat Emeklilik 17,28 2,86 0,84 Ak Enerji 1,69 0,00 -23,53 Akbank 5,33 1,72 -21,13 Akçansa 13,66 0,22 -15,17 Akdeniz Yatırım Hold. 2,08 1,96 -13,45 Akfen GMYO 4,51 -7,77 72,74 Akın Tekstil 31,02 0,91 -2,33 Akiş GMYO 1,73 0,58 -38,04 Akmerkez GMYO 36,80 0,77 -40,47 Aksa 20,42 -1,16 47,81 Aksa Enerji 13,70 -1,72 84,14 Aksigorta 7,03 -1,82 -15,39 Aksu Enerji 12,00 1,61 59,00 Alarko Carrıer 298,60 0,61 -17,86 Alarko GMYO 21,10 0,57 -16,70 Alarko Holding 8,62 0,00 1,16 Albaraka Türk 1,65 0,61 -14,95 Alcatel Lucent Teletaş 21,92 -0,09 -26,10 Alkim Kağıt 14,38 -0,76 11,10 Alkim Kimya 16,24 -1,58 15,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,78 1,14 -18,72 Altınyunus Çeşme 51,40 1,78 2,88 Anadolu Efes 21,40 0,75 0,18 Anadolu Grubu Holding 22,80 0,18 -12,73 Anadolu Hayat Emek. 9,25 1,09 15,11 Anadolu Isuzu 17,81 -2,57 -1,06 Anadolu Sigorta 6,01 -0,50 -16,76 Anel Elektrik 2,47 1,23 -22,08 Arçelik 32,64 -0,06 14,69 ARD Bilişim Teknolojileri 45,72 0,48 -4,91 Arena Bilgisayar 9,78 1,87 -10,29 Armada Bilgisayar 50,70 1,40 3,30 Arsan Tekstil 4,32 2,13 8,38 Arzum Ev Aletleri 18,45 0,05 -23,65 Aselsan 15,14 2,64 -17,04 Ata GMYO 4,32 9,92 -21,60 Atakule GMYO 2,56 -2,29 9,35 Atlantis Yatırım Holding 5,02 3,29 -9,71 Atlas Yat. Ort. 1,39 0,00 -20,57 ATP Bilgisayar 37,40 -2,09 Avrasya GMYO 1,89 0,00 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,40 0,84 -25,00 Avrupa Yatırım Holding 5,82 -1,02 -3,00 Aydem Enerji 6,92 -1,28 Ayen Enerji 4,68 -1,06 -13,49 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 1,43 63,13 Aygaz 15,39 1,25 8,48 Bagfaş 20,60 6,46 3,00 Bak Ambalaj 19,90 0,20 0,62 Balatacılar Balatacılık 8,65 -7,98 4,98 Bantaş Ambalaj 3,42 0,29 9,38 Banvit 66,40 0,68 27,69 Başkent Doğalgaz GMYO 28,02 -1,48 Baştaş Başkent Çimento 9,47 -1,35 -45,48 Batı Çimento 13,06 5,07 177,28 Batısöke Çimento 2,99 0,00 22,54 Bayrak Taban Sanayi 9,55 1,70 -9,99 Bera Holding 10,44 -3,33 -48,52 Berkosan Yalıtım 8,11 -0,73 -9,08 Beşiktaş Futbol Yat. 5,90 0,17 46,04 Beyaz Filo 8,81 -2,00 -12,59 Bilici Yatırım 16,52 -0,84 198,55 Bim Mağazalar 63,90 -0,39 -10,37 Biotrend Çevre ve Enerji 33,12 -9,95 Birko Mensucat 1,08 -2,70 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,61 0,10 Birlik Mensucat 2,30 5,99 -33,53 Bizim Mağazaları 12,73 -1,01 -17,12 BMS Çelik Hasır 8,24 0,24 Boğaziçi Beton Sanayi 4,82 -3,98 Borusan Mannesmann 22,92 1,15 -17,55 Borusan Yat. Paz. 331,40 -0,03 -27,05 Bosch Fren Sistemleri 808,00 0,52 -34,29 Bossa 28,04 0,29 57,09 Brisa 21,72 0,93 12,17 Burçelik 22,86 -1,38 8,75 Burçelik Vana 21,98 0,18 -55,74 Bursa Çimento 3,58 1,70 -28,08 Carrefoursa 43,94 3,19 -38,80 Casa Emtia Petrol 129,90 4,17 22,55 Ceo Event Medya 8,40 1,69 30,64 Coca Cola İçecek 84,90 3,54 33,68 Cosmos Yat. Holding 10,56 3,02 31,02 Credıtwest Faktorıng 4,70 5,62 -19,93 Çan2 Termik 13,80 4,55 Çelebi 157,90 0,70 -13,49 Çelik Halat 6,14 -1,13 -32,51 Çemaş Döküm 1,13 -0,88 -33,63 Çemtaş 12,60 -0,16 -19,80 Çimbeton 205,00 0,64 -30,86 Çimentaş 26,96 1,05 -25,44 Çimsa 27,54 0,15 54,72 Çuhadaroğlu Metal 7,45 0,00 -2,07 Dagi Giyim 3,32 0,30 -2,54 Dagi Yatırım Holding 12,47 -1,34 -3,33 Dardanel 2,61 1,56 -50,99 Datagate Bilgisayar 13,18 7,07 -18,19 Demısaş Döküm 6,48 -2,11 0,07 Denge Holding 1,49 0,00 -50,94 Deniz GMYO 1,90 2,70 3,15 Derimod 9,93 -0,40 1,95 Derlüks Yatırım Holding 5,03 0,60 -42,97 Desa Deri 8,48 0,00 -12,94 Despec Bilgisayar 9,11 -0,33 -30,25 Deva Holding 22,32 0,00 -7,23 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,96 -0,63 1,72 Diriteks Diriliş Tekstil 4,65 8,14 24,66 Ditaş Doğan 16,28 -0,61 25,17 DO-CO 720,00 2,71 14,29 Doğan Burda 23,20 1,31 3,39 Doğan Holding 2,54 0,40 -15,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,26 0,00 -2,96 Doğusan 4,95 -1,59 13,01 Doğuş GMYO 10,76 -0,92 31,70 Doğuş Otomotiv 33,72 -1,06 30,07 Döktaş Dökümcülük 30,24 2,51 -1,24 Duran Doğan Basım 13,69 1,41 30,51 Dyo Boya 10,20 2,00 -9,31 Eczacıbaşı İlaç 5,84 0,52 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 37,36 -0,11 38,79 E-Data Teknoloji 11,09 9,91 Edip Gayrimenkul 3,36 -2,04 1,20 Ege Endüstri 1.156,00 -0,41 -30,57 Ege Gübre 164,20 0,12 14,46 Ege Profil 26,80 1,90 -29,92 Ege Seramik 13,79 0,00 42,72 Egeplast 25,18 0,64 -24,38 Ekiz Kimya 6,00 3,09 -15,85 Emek Elektrik 2,67 4,30 -6,49 Eminiş Ambalaj 18,17 -0,71 -50,68 Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 -15,35 Enerjisa Enerji 10,42 1,36 -9,63 Enka İnşaat 10,39 1,96 47,55 Erbosan 99,35 5,75 144,98 Ereğli Demir Çelik 16,65 1,09 26,75 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -4,18 Ersu Gıda 4,21 1,20 -14,78 Escar Turizm Taşımacılık 23,10 0,43 Escort Teknoloji 5,48 3,20 -16,59 Esenboğa Elektrik 31,04 -4,26 63,14 Etiler Gıda 5,16 1,18 29,65 Euro Kapital Yat. Ort. 5,94 1,89 55,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -1,69 -1,36 Euro Yat. Ort. 3,73 0,54 -16,02 Euro Yatırım Holding 1,94 2,11 -31,69 Europap Tezol Kağıt 14,69 -3,42 Fade Gıda 8,12 0,62 56,10 Fenerbahçe Futbol 33,60 1,82 13,67 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 0,42 -19,27 F-M İzmit Piston 103,40 -1,90 -15,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,90 1,36 -8,67 Ford Otosan 167,10 3,79 36,81 Formet Metal ve Cam 1,30 1,56 -47,01 Frigo Pak Gıda 22,00 -6,62 4,86 Galata Wind Enerji 3,78 -0,79 Galatasaray Sportif 3,24 0,62 -20,00 Garanti Bankası 9,24 1,99 -8,97 Garanti Faktoring 11,70 -9,79 5,12 Garanti Yat. Ort. 2,22 -1,77 -30,97 Gedik Y. Men. Değ. 7,14 -1,92 20,48 Gediz Ambalaj 15,69 -0,95 17,09 Gen İlaç 14,04 -1,89 Gentaş 2,97 0,00 -34,19 Gersan Elektrik 5,32 0,19 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 25,10 1,29 Global Men. Değ. 6,05 -0,66 0,67 Global Yat. Holding 2,05 0,49 -41,65 Good-Year 7,79 -0,38 -2,24 Göltaş Çimento 37,12 -0,27 -9,56 Gözde Girişim 5,75 0,00 -27,94 GSD Denizcilik 3,35 0,00 37,57 GSD Holding 2,61 5,67 3,98 Gübre Fabrik. 48,66 -0,21 -43,45 Güler Yat. Holding 2,52 3,28 -27,22 Halk GMYO 2,45 2,94 -19,62 Hatay Tekstil 15,72 0,64 15,29 Hedef Girişim 2,71 -1,09 7,34 Hektaş 8,37 1,21 56,67 HUB Girişim 10,06 -0,20 -44,73 Hürriyet Gzt. 2,40 1,27 14,29 ICBC Turkey Bank 5,78 1,94 -11,08 İdeal Finansal Teknolojiler 52,30 -1,32 288,56 İdealist GMYO 2,23 -2,19 -6,03 İhlas Ev Aletleri 0,95 -1,04 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 -1,16 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,91 -1,09 -63,06 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,32 -1,86 36,03 Info Yatırım 3,94 -2,23 -15,64 İntema 33,84 2,17 -15,19 Inveo Yatırım Holding 104,60 0,10 136,54 İpek Doğal Enerji 11,65 -0,09 -10,93 İskenderun Demir Çelik 11,45 0,35 26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir

Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü

Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler

Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı

Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi