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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

01.10.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,465,61-29,46
Acıpayam Selüloz16,136,33-5,27
Adel Kalemcilik25,642,23-23,21
Adese Gayrimenkul1,20-3,23-57,14
Afyon Çimento3,37-0,30-34,05
AGESA Hayat Emeklilik17,893,534,40
Ak Enerji1,690,00-23,53
Akbank5,30-0,56-21,57
Akçansa14,103,22-12,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,06-0,96-14,28
Akfen GMYO4,561,1174,66
Akın Tekstil30,60-1,35-3,65
Akiş GMYO1,72-0,58-38,40
Akmerkez GMYO36,42-1,03-41,09
Aksa20,40-0,1047,67
Aksa Enerji13,58-0,8882,53
Aksigorta7,00-0,43-15,76
Aksu Enerji11,99-0,0858,87
Alarko Carrıer297,20-0,47-18,24
Alarko GMYO21,220,57-16,23
Alarko Holding8,54-0,930,22
Albaraka Türk1,660,61-14,43
Alcatel Lucent Teletaş22,161,09-25,29
Alkim Kağıt14,410,2111,33
Alkim Kimya16,19-0,3114,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,959,55-10,96
Altınyunus Çeşme52,401,954,88
Anadolu Efes21,24-0,75-0,57
Anadolu Grubu Holding23,603,51-9,66
Anadolu Hayat Emek.9,462,2717,73
Anadolu Isuzu17,33-2,70-3,72
Anadolu Sigorta6,040,50-16,35
Anel Elektrik2,480,40-21,77
Arçelik32,660,0614,76
ARD Bilişim Teknolojileri45,30-0,92-5,78
Arena Bilgisayar9,66-1,23-11,39
Armada Bilgisayar50,00-1,381,87
Arsan Tekstil4,31-0,238,13
Arzum Ev Aletleri18,00-2,44-25,51
Aselsan15,06-0,53-17,48
Ata GMYO4,13-4,40-25,05
Atakule GMYO2,819,7720,03
Atlantis Yatırım Holding5,00-0,40-10,07
Atlas Yat. Ort.1,454,32-17,14
ATP Bilgisayar36,96-1,18

Avrasya GMYO1,900,53-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,37-1,25-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,084,471,33
Aydem Enerji6,920,00

Ayen Enerji4,731,07-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,540,7664,37
Aygaz15,38-0,068,41
Bagfaş21,303,406,50
Bak Ambalaj19,89-0,050,57
Balatacılar Balatacılık8,902,898,01
Bantaş Ambalaj3,41-0,299,06
Banvit66,35-0,0827,60
Başkent Doğalgaz GMYO28,301,00

Baştaş Başkent Çimento9,30-1,80-46,46
Batı Çimento14,289,34203,18
Batısöke Çimento2,95-1,3420,90
Bayrak Taban Sanayi9,853,14-7,16
Bera Holding10,450,10-48,47
Berkosan Yalıtım8,05-0,74-9,75
Beşiktaş Futbol Yat.5,961,0247,52
Beyaz Filo8,992,04-10,81
Bilici Yatırım16,610,54200,18
Bim Mağazalar63,20-1,10-11,35
Biotrend Çevre ve Enerji30,00-9,42

Birko Mensucat1,07-0,93-3,60
Birleşim Mühendislik9,660,52

Birlik Mensucat2,300,00-33,53
Bizim Mağazaları13,233,93-13,87
BMS Çelik Hasır8,21-0,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,75-1,45

Borusan Mannesmann23,060,61-17,05
Borusan Yat. Paz.333,000,48-26,70
Bosch Fren Sistemleri809,600,20-34,16
Bossa27,86-0,6456,08
Brisa22,423,2215,79
Burçelik22,34-2,276,28
Burçelik Vana21,90-0,36-55,90
Bursa Çimento3,56-0,56-28,48
Carrefoursa48,329,97-32,70
Casa Emtia Petrol129,80-0,0822,45
Ceo Event Medya8,450,6031,42
Coca Cola İçecek84,70-0,2433,37
Cosmos Yat. Holding10,872,9434,86
Credıtwest Faktorıng4,59-2,34-21,81
Çan2 Termik13,840,29

Çelebi157,50-0,25-13,71
Çelik Halat6,190,81-31,96
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş12,600,00-19,80
Çimbeton203,00-0,98-31,53
Çimentaş26,80-0,59-25,88
Çimsa28,061,8957,64
Çuhadaroğlu Metal7,43-0,27-2,33
Dagi Giyim3,330,30-2,24
Dagi Yatırım Holding12,30-1,36-4,65
Dardanel2,651,53-50,23
Datagate Bilgisayar13,391,59-16,88
Demısaş Döküm6,480,000,07
Denge Holding1,45-2,68-52,26
Deniz GMYO1,942,115,32
Derimod9,82-1,110,82
Derlüks Yatırım Holding4,90-2,58-44,44
Desa Deri8,35-1,53-14,27
Despec Bilgisayar9,120,11-30,17
Deva Holding22,882,51-4,90
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,050,822,55
Diriteks Diriliş Tekstil5,119,8937,00
Ditaş Doğan16,481,2326,71
DO-CO719,60-0,0614,22
Doğan Burda22,94-1,122,23
Doğan Holding2,53-0,39-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,312,21-0,81
Doğusan4,92-0,6112,33
Doğuş GMYO10,770,0931,82
Doğuş Otomotiv33,40-0,9528,84
Döktaş Dökümcülük31,203,171,89
Duran Doğan Basım13,67-0,1530,31
Dyo Boya10,08-1,18-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,80-0,68-19,47
Eczacıbaşı Yatırım37,18-0,4838,12
E-Data Teknoloji10,78-2,80

Edip Gayrimenkul3,32-1,190,00
Ege Endüstri1.157,300,11-30,49
Ege Gübre164,200,0014,46
Ege Profil27,020,82-29,34
Ege Seramik13,880,6543,65
Egeplast24,94-0,95-25,11
Ekiz Kimya6,101,67-14,45
Emek Elektrik2,59-3,00-9,29
Eminiş Ambalaj18,411,32-50,03
Emlak Konut GMYO1,77-1,12-16,30
Enerjisa Enerji10,32-0,96-10,50
Enka İnşaat10,09-2,8943,29
Erbosan96,15-3,22137,09
Ereğli Demir Çelik16,670,1226,90
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,457,48

Ersu Gıda4,353,33-11,94
Escar Turizm Taşımacılık22,58-2,25

Escort Teknoloji5,41-1,28-17,66
Esenboğa Elektrik30,58-1,4860,73
Etiler Gıda5,10-1,1628,14
Euro Kapital Yat. Ort.5,90-0,6754,47
Euro Trend Yat. Ort.3,490,00-1,36
Euro Yat. Ort.3,37-9,65-24,12
Euro Yatırım Holding2,003,09-29,58
Europap Tezol Kağıt14,911,50

Fade Gıda8,302,2259,56
Fenerbahçe Futbol32,94-1,9611,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,380,00-19,27
F-M İzmit Piston103,600,19-15,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,293,28-5,68
Ford Otosan162,70-2,6333,21
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda21,46-2,452,29
Galata Wind Enerji3,882,65

Galatasaray Sportif3,270,93-19,26
Garanti Bankası9,280,43-8,58
Garanti Faktoring12,8710,0015,63
Garanti Yat. Ort.2,21-0,45-31,28
Gedik Y. Men. Değ.6,89-3,5016,27
Gediz Ambalaj15,931,5318,88
Gen İlaç13,88-1,14

Gentaş3,011,35-33,31
Gersan Elektrik5,320,00-13,36
Girişim Elektrik Sanayi24,78-1,27

Global Men. Değ.6,01-0,660,00
Global Yat. Holding2,091,95-40,51
Good-Year7,830,51-1,74
Göltaş Çimento36,96-0,43-9,95
Gözde Girişim5,73-0,35-28,20
GSD Denizcilik3,483,8842,91
GSD Holding2,610,003,98
Gübre Fabrik.49,080,86-42,96
Güler Yat. Holding2,530,40-26,94
Halk GMYO2,44-0,41-19,95
Hatay Tekstil15,770,3215,65
Hedef Girişim2,69-0,746,54
Hektaş8,531,9159,67
HUB Girişim10,090,30-44,56
Hürriyet Gzt.2,472,9217,62
ICBC Turkey Bank5,881,73-9,54
İdeal Finansal Teknolojiler53,852,96300,07
İdealist GMYO2,20-1,35-7,29
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,910,00-63,06
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,26-0,9534,74
Info Yatırım4,032,28-13,71
İntema34,782,78-12,83
Inveo Yatırım Holding102,30-2,20131,34
İpek Doğal Enerji11,690,34-10,63
İskenderun Demir Çelik11,40-0,4426,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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