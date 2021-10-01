Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,46 5,61 -29,46 Acıpayam Selüloz 16,13 6,33 -5,27 Adel Kalemcilik 25,64 2,23 -23,21 Adese Gayrimenkul 1,20 -3,23 -57,14 Afyon Çimento 3,37 -0,30 -34,05 AGESA Hayat Emeklilik 17,89 3,53 4,40 Ak Enerji 1,69 0,00 -23,53 Akbank 5,30 -0,56 -21,57 Akçansa 14,10 3,22 -12,43 Akdeniz Yatırım Hold. 2,06 -0,96 -14,28 Akfen GMYO 4,56 1,11 74,66 Akın Tekstil 30,60 -1,35 -3,65 Akiş GMYO 1,72 -0,58 -38,40 Akmerkez GMYO 36,42 -1,03 -41,09 Aksa 20,40 -0,10 47,67 Aksa Enerji 13,58 -0,88 82,53 Aksigorta 7,00 -0,43 -15,76 Aksu Enerji 11,99 -0,08 58,87 Alarko Carrıer 297,20 -0,47 -18,24 Alarko GMYO 21,22 0,57 -16,23 Alarko Holding 8,54 -0,93 0,22 Albaraka Türk 1,66 0,61 -14,43 Alcatel Lucent Teletaş 22,16 1,09 -25,29 Alkim Kağıt 14,41 0,21 11,33 Alkim Kimya 16,19 -0,31 14,93 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,95 9,55 -10,96 Altınyunus Çeşme 52,40 1,95 4,88 Anadolu Efes 21,24 -0,75 -0,57 Anadolu Grubu Holding 23,60 3,51 -9,66 Anadolu Hayat Emek. 9,46 2,27 17,73 Anadolu Isuzu 17,33 -2,70 -3,72 Anadolu Sigorta 6,04 0,50 -16,35 Anel Elektrik 2,48 0,40 -21,77 Arçelik 32,66 0,06 14,76 ARD Bilişim Teknolojileri 45,30 -0,92 -5,78 Arena Bilgisayar 9,66 -1,23 -11,39 Armada Bilgisayar 50,00 -1,38 1,87 Arsan Tekstil 4,31 -0,23 8,13 Arzum Ev Aletleri 18,00 -2,44 -25,51 Aselsan 15,06 -0,53 -17,48 Ata GMYO 4,13 -4,40 -25,05 Atakule GMYO 2,81 9,77 20,03 Atlantis Yatırım Holding 5,00 -0,40 -10,07 Atlas Yat. Ort. 1,45 4,32 -17,14 ATP Bilgisayar 36,96 -1,18 Avrasya GMYO 1,90 0,53 -27,46 Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 -1,25 -25,94 Avrupa Yatırım Holding 6,08 4,47 1,33 Aydem Enerji 6,92 0,00 Ayen Enerji 4,73 1,07 -12,57 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,54 0,76 64,37 Aygaz 15,38 -0,06 8,41 Bagfaş 21,30 3,40 6,50 Bak Ambalaj 19,89 -0,05 0,57 Balatacılar Balatacılık 8,90 2,89 8,01 Bantaş Ambalaj 3,41 -0,29 9,06 Banvit 66,35 -0,08 27,60 Başkent Doğalgaz GMYO 28,30 1,00 Baştaş Başkent Çimento 9,30 -1,80 -46,46 Batı Çimento 14,28 9,34 203,18 Batısöke Çimento 2,95 -1,34 20,90 Bayrak Taban Sanayi 9,85 3,14 -7,16 Bera Holding 10,45 0,10 -48,47 Berkosan Yalıtım 8,05 -0,74 -9,75 Beşiktaş Futbol Yat. 5,96 1,02 47,52 Beyaz Filo 8,99 2,04 -10,81 Bilici Yatırım 16,61 0,54 200,18 Bim Mağazalar 63,20 -1,10 -11,35 Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 -9,42 Birko Mensucat 1,07 -0,93 -3,60 Birleşim Mühendislik 9,66 0,52 Birlik Mensucat 2,30 0,00 -33,53 Bizim Mağazaları 13,23 3,93 -13,87 BMS Çelik Hasır 8,21 -0,36 Boğaziçi Beton Sanayi 4,75 -1,45 Borusan Mannesmann 23,06 0,61 -17,05 Borusan Yat. Paz. 333,00 0,48 -26,70 Bosch Fren Sistemleri 809,60 0,20 -34,16 Bossa 27,86 -0,64 56,08 Brisa 22,42 3,22 15,79 Burçelik 22,34 -2,27 6,28 Burçelik Vana 21,90 -0,36 -55,90 Bursa Çimento 3,56 -0,56 -28,48 Carrefoursa 48,32 9,97 -32,70 Casa Emtia Petrol 129,80 -0,08 22,45 Ceo Event Medya 8,45 0,60 31,42 Coca Cola İçecek 84,70 -0,24 33,37 Cosmos Yat. Holding 10,87 2,94 34,86 Credıtwest Faktorıng 4,59 -2,34 -21,81 Çan2 Termik 13,84 0,29 Çelebi 157,50 -0,25 -13,71 Çelik Halat 6,19 0,81 -31,96 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -32,46 Çemtaş 12,60 0,00 -19,80 Çimbeton 203,00 -0,98 -31,53 Çimentaş 26,80 -0,59 -25,88 Çimsa 28,06 1,89 57,64 Çuhadaroğlu Metal 7,43 -0,27 -2,33 Dagi Giyim 3,33 0,30 -2,24 Dagi Yatırım Holding 12,30 -1,36 -4,65 Dardanel 2,65 1,53 -50,23 Datagate Bilgisayar 13,39 1,59 -16,88 Demısaş Döküm 6,48 0,00 0,07 Denge Holding 1,45 -2,68 -52,26 Deniz GMYO 1,94 2,11 5,32 Derimod 9,82 -1,11 0,82 Derlüks Yatırım Holding 4,90 -2,58 -44,44 Desa Deri 8,35 -1,53 -14,27 Despec Bilgisayar 9,12 0,11 -30,17 Deva Holding 22,88 2,51 -4,90 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 0,82 2,55 Diriteks Diriliş Tekstil 5,11 9,89 37,00 Ditaş Doğan 16,48 1,23 26,71 DO-CO 719,60 -0,06 14,22 Doğan Burda 22,94 -1,12 2,23 Doğan Holding 2,53 -0,39 -15,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,31 2,21 -0,81 Doğusan 4,92 -0,61 12,33 Doğuş GMYO 10,77 0,09 31,82 Doğuş Otomotiv 33,40 -0,95 28,84 Döktaş Dökümcülük 31,20 3,17 1,89 Duran Doğan Basım 13,67 -0,15 30,31 Dyo Boya 10,08 -1,18 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,68 -19,47 Eczacıbaşı Yatırım 37,18 -0,48 38,12 E-Data Teknoloji 10,78 -2,80 Edip Gayrimenkul 3,32 -1,19 0,00 Ege Endüstri 1.157,30 0,11 -30,49 Ege Gübre 164,20 0,00 14,46 Ege Profil 27,02 0,82 -29,34 Ege Seramik 13,88 0,65 43,65 Egeplast 24,94 -0,95 -25,11 Ekiz Kimya 6,10 1,67 -14,45 Emek Elektrik 2,59 -3,00 -9,29 Eminiş Ambalaj 18,41 1,32 -50,03 Emlak Konut GMYO 1,77 -1,12 -16,30 Enerjisa Enerji 10,32 -0,96 -10,50 Enka İnşaat 10,09 -2,89 43,29 Erbosan 96,15 -3,22 137,09 Ereğli Demir Çelik 16,67 0,12 26,90 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,45 7,48 Ersu Gıda 4,35 3,33 -11,94 Escar Turizm Taşımacılık 22,58 -2,25 Escort Teknoloji 5,41 -1,28 -17,66 Esenboğa Elektrik 30,58 -1,48 60,73 Etiler Gıda 5,10 -1,16 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 5,90 -0,67 54,47 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 0,00 -1,36 Euro Yat. Ort. 3,37 -9,65 -24,12 Euro Yatırım Holding 2,00 3,09 -29,58 Europap Tezol Kağıt 14,91 1,50 Fade Gıda 8,30 2,22 59,56 Fenerbahçe Futbol 32,94 -1,96 11,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 0,00 -19,27 F-M İzmit Piston 103,60 0,19 -15,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,29 3,28 -5,68 Ford Otosan 162,70 -2,63 33,21 Formet Metal ve Cam 1,30 0,00 -47,01 Frigo Pak Gıda 21,46 -2,45 2,29 Galata Wind Enerji 3,88 2,65 Galatasaray Sportif 3,27 0,93 -19,26 Garanti Bankası 9,28 0,43 -8,58 Garanti Faktoring 12,87 10,00 15,63 Garanti Yat. Ort. 2,21 -0,45 -31,28 Gedik Y. Men. Değ. 6,89 -3,50 16,27 Gediz Ambalaj 15,93 1,53 18,88 Gen İlaç 13,88 -1,14 Gentaş 3,01 1,35 -33,31 Gersan Elektrik 5,32 0,00 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 24,78 -1,27 Global Men. Değ. 6,01 -0,66 0,00 Global Yat. Holding 2,09 1,95 -40,51 Good-Year 7,83 0,51 -1,74 Göltaş Çimento 36,96 -0,43 -9,95 Gözde Girişim 5,73 -0,35 -28,20 GSD Denizcilik 3,48 3,88 42,91 GSD Holding 2,61 0,00 3,98 Gübre Fabrik. 49,08 0,86 -42,96 Güler Yat. Holding 2,53 0,40 -26,94 Halk GMYO 2,44 -0,41 -19,95 Hatay Tekstil 15,77 0,32 15,65 Hedef Girişim 2,69 -0,74 6,54 Hektaş 8,53 1,91 59,67 HUB Girişim 10,09 0,30 -44,56 Hürriyet Gzt. 2,47 2,92 17,62 ICBC Turkey Bank 5,88 1,73 -9,54 İdeal Finansal Teknolojiler 53,85 2,96 300,07 İdealist GMYO 2,20 -1,35 -7,29 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,00 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,91 0,00 -63,06 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,78 0,00 -31,58 İndeks Bilgisayar 6,26 -0,95 34,74 Info Yatırım 4,03 2,28 -13,71 İntema 34,78 2,78 -12,83 Inveo Yatırım Holding 102,30 -2,20 131,34 İpek Doğal Enerji 11,69 0,34 -10,63 İskenderun Demir Çelik 11,40 -0,44 26,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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