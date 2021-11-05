Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,04
|-0,40
|-34,88
|Acıpayam Selüloz
|15,77
|-0,50
|-7,39
|Adel Kalemcilik
|24,00
|0,25
|-28,12
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-2,40
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,57
|-0,83
|-30,14
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,90
|-0,85
|21,97
|Ak Enerji
|1,89
|-2,07
|-14,48
|Akbank
|6,33
|0,16
|-6,33
|Akçansa
|15,42
|2,80
|-4,24
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-1,06
|-22,60
|Akfen GMYO
|5,39
|-1,46
|106,45
|Akın Tekstil
|30,74
|0,72
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,87
|1,63
|-33,03
|Akmerkez GMYO
|38,90
|2,21
|-37,08
|Aksa
|23,38
|-1,18
|69,24
|Aksa Enerji
|7,25
|-1,76
|94,89
|Aksigorta
|7,44
|-0,27
|-10,46
|Aksu Enerji
|18,70
|0,59
|147,77
|Alarko Carrıer
|294,00
|1,80
|-19,12
|Alarko GMYO
|22,90
|-0,26
|-9,60
|Alarko Holding
|10,27
|-0,48
|20,52
|Albaraka Türk
|1,92
|-0,52
|-1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,46
|-0,53
|-10,79
|Alkim Kağıt
|14,31
|-0,14
|10,56
|Alkim Kimya
|16,74
|0,18
|18,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,15
|0,47
|6,39
|Anadolu Efes
|23,32
|-3,24
|9,17
|Anadolu Grubu Holding
|29,40
|1,73
|12,54
|Anadolu Hayat Emek.
|10,15
|-0,39
|26,31
|Anadolu Isuzu
|19,70
|-1,10
|9,44
|Anadolu Sigorta
|5,96
|-0,50
|-17,46
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,04
|1,74
|Anel Elektrik
|2,36
|-0,84
|-12,06
|Arçelik
|35,66
|1,71
|25,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,15
|0,95
|4,31
|Arena Bilgisayar
|9,58
|1,27
|-12,13
|Armada Bilgisayar
|54,40
|-0,18
|10,84
|Arsan Tekstil
|4,69
|-1,68
|17,66
|Arzum Ev Aletleri
|17,25
|0,35
|-28,61
|Aselsan
|16,72
|0,24
|-8,38
|Ata GMYO
|3,86
|-1,03
|-29,95
|Atakule GMYO
|2,67
|-1,11
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,30
|0,00
|13,31
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|-1,52
|-25,71
|ATP Bilgisayar
|45,90
|-3,97
|Avrasya GMYO
|1,84
|0,55
|-29,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|1,30
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,19
|0,00
|3,17
|Aydem Enerji
|7,04
|1,29
|Ayen Enerji
|6,35
|3,76
|17,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|20,06
|0,20
|77,84
|Aygaz
|18,42
|1,26
|29,84
|Bagfaş
|20,88
|1,16
|4,40
|Bak Ambalaj
|19,26
|-2,97
|-2,61
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|-5,05
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|-0,32
|1,07
|Banvit
|65,45
|-0,15
|25,87
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,24
|-9,99
|Baştaş Başkent Çimento
|9,21
|0,11
|-46,98
|Batı Çimento
|14,70
|-0,41
|212,10
|Batısöke Çimento
|2,44
|0,83
|0,00
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|-1,64
|-32,14
|Bera Holding
|9,54
|-0,31
|-52,96
|Berkosan Yalıtım
|7,44
|-0,67
|-16,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,23
|1,30
|54,21
|Beyaz Filo
|8,79
|-1,12
|-12,79
|Bilici Yatırım
|15,14
|0,66
|173,61
|Bim Mağazalar
|65,55
|-0,61
|-8,06
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,30
|-3,71
|Birko Mensucat
|1,01
|-0,98
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,56
|2,33
|Birlik Mensucat
|2,03
|0,00
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,62
|-0,24
|-15,72
|BMS Çelik Hasır
|8,14
|3,04
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,52
|1,80
|Borusan Mannesmann
|24,58
|-0,32
|-11,58
|Borusan Yat. Paz.
|347,90
|3,02
|-23,42
|Bosch Fren Sistemleri
|854,00
|3,77
|-30,55
|Bossa
|26,92
|-1,17
|50,81
|Brisa
|22,98
|1,14
|18,68
|Burçelik
|21,54
|-0,19
|2,47
|Burçelik Vana
|20,72
|-1,15
|-58,28
|Bursa Çimento
|3,93
|0,00
|-21,05
|Carrefoursa
|39,10
|-0,76
|-45,54
|Casa Emtia Petrol
|116,50
|-0,43
|9,91
|Ceo Event Medya
|8,64
|-3,46
|34,37
|Coca Cola İçecek
|88,80
|-0,11
|39,82
|Cosmos Yat. Holding
|10,75
|-1,01
|33,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,74
|-2,47
|-19,25
|Çan2 Termik
|12,16
|3,93
|Çelebi
|187,70
|-0,48
|2,84
|Çelik Halat
|6,44
|-1,98
|-29,21
|Çemaş Döküm
|1,17
|0,00
|-31,28
|Çemtaş
|14,71
|0,00
|-6,37
|Çimbeton
|210,00
|2,34
|-29,17
|Çimentaş
|26,32
|0,23
|-27,21
|Çimsa
|28,86
|-1,03
|62,13
|Çuhadaroğlu Metal
|9,56
|2,91
|25,67
|Dagi Giyim
|2,72
|-0,73
|-20,15
|Dagi Yatırım Holding
|11,68
|-0,51
|-9,46
|Dardanel
|2,80
|-5,08
|-47,42
|Datagate Bilgisayar
|12,75
|-0,70
|-20,86
|Demısaş Döküm
|8,89
|-0,45
|37,29
|Denge Holding
|1,41
|2,17
|-53,58
|Deniz GMYO
|1,67
|-1,18
|-9,34
|Derimod
|8,74
|0,69
|-10,27
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|-2,53
|-43,20
|Desa Deri
|8,37
|0,24
|-14,07
|Despec Bilgisayar
|9,12
|0,22
|-30,17
|Deva Holding
|24,30
|0,66
|1,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|1,10
|2,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,94
|-1,75
|5,63
|Ditaş Doğan
|17,82
|0,11
|37,01
|DO-CO
|957,10
|5,52
|51,92
|Doğan Burda
|69,95
|9,73
|211,72
|Doğan Holding
|2,80
|0,00
|-6,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,31
|-2,12
|-0,81
|Doğusan
|4,27
|0,47
|-2,51
|Doğuş GMYO
|8,94
|-1,32
|9,42
|Doğuş Otomotiv
|33,96
|1,68
|31,00
|Döktaş Dökümcülük
|34,10
|10,00
|11,37
|Duran Doğan Basım
|15,43
|-0,84
|47,09
|Dyo Boya
|9,53
|-1,35
|-15,27
|Eczacıbaşı İlaç
|5,99
|-0,99
|-16,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,60
|0,00
|39,68
|E-Data Teknoloji
|9,37
|-0,85
|Edip Gayrimenkul
|3,79
|1,34
|14,16
|Ege Endüstri
|1.431,20
|8,92
|-14,04
|Ege Gübre
|175,40
|-0,57
|22,27
|Ege Profil
|32,04
|-0,56
|-14,89
|Ege Seramik
|13,48
|-0,22
|39,51
|Egeplast
|23,08
|0,17
|-30,69
|Ekiz Kimya
|6,17
|5,65
|-13,46
|Emek Elektrik
|2,99
|0,00
|4,72
|Eminiş Ambalaj
|18,48
|-0,16
|-49,84
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|0,49
|-2,58
|Enerjisa Enerji
|11,60
|-0,51
|0,60
|Enka İnşaat
|11,17
|1,18
|58,62
|Erbosan
|130,00
|-1,66
|220,55
|Ereğli Demir Çelik
|18,80
|-0,53
|43,11
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|0,92
|Ersu Gıda
|5,35
|2,88
|8,30
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,48
|-0,09
|Escort Teknoloji
|4,87
|-1,02
|-25,88
|Esenboğa Elektrik
|28,26
|0,43
|48,53
|Etiler Gıda
|4,99
|3,96
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,02
|0,75
|5,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,34
|1,83
|-5,60
|Euro Yat. Ort.
|3,77
|9,91
|-15,12
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|14,08
|1,29
|Fade Gıda
|7,03
|-1,54
|35,15
|Fenerbahçe Futbol
|31,84
|3,11
|7,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-1,27
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|109,40
|0,55
|-10,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,85
|-1,83
|-1,38
|Ford Otosan
|199,40
|-0,99
|63,26
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|2,57
|-2,65
|-0,78
|Galata Wind Enerji
|4,88
|0,21
|Galatasaray Sportif
|4,13
|-5,71
|1,98
|Garanti Bankası
|10,61
|1,53
|4,52
|Garanti Faktoring
|13,79
|4,63
|23,90
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|-4,63
|-23,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,20
|2,42
|21,50
|Gediz Ambalaj
|17,00
|4,42
|26,87
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,18
|-0,60
|Gen İlaç
|12,86
|1,82
|Gentaş
|3,26
|1,24
|-27,77
|Gersan Elektrik
|6,02
|-0,33
|-1,95
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,40
|-1,43
|Global Men. Değ.
|5,95
|-1,16
|-1,00
|Global Yat. Holding
|2,02
|2,02
|-42,50
|Good-Year
|7,89
|0,51
|-0,98
|Göltaş Çimento
|40,20
|1,77
|-2,06
|Gözde Girişim
|7,13
|1,13
|-10,65
|GSD Denizcilik
|3,97
|-0,75
|63,03
|GSD Holding
|2,33
|-0,85
|-7,17
|Gübre Fabrik.
|69,85
|1,82
|-18,83
|Güler Yat. Holding
|2,64
|2,72
|-23,76
|Halk GMYO
|2,91
|1,04
|-4,53
|Hatay Tekstil
|16,74
|-2,33
|22,77
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hedef Holding
|3,62
|0,84
|Hektaş
|9,05
|0,22
|69,40
|HUB Girişim
|9,58
|0,10
|-47,36
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|3,32
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|0,56
|-16,62
|İdeal Finansal Teknolojiler
|39,12
|1,72
|190,64
|İdealist GMYO
|2,07
|-2,36
|-12,77
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|0,00
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|4,40
|-4,14
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|1,32
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,75
|-1,17
|45,29
|Info Yatırım
|4,85
|5,43
|3,84
|İntema
|35,80
|0,17
|-10,28
|Inveo Yatırım Holding
|28,74
|-0,35
|98,59
|İpek Doğal Enerji
|13,02
|-1,29
|-0,46
|İskenderun Demir Çelik
|13,68
|0,88
|51,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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