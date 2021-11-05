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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.11.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,04-0,40-34,88
Acıpayam Selüloz15,77-0,50-7,39
Adel Kalemcilik24,000,25-28,12
Adese Gayrimenkul1,22-2,40-56,43
Afyon Çimento3,57-0,83-30,14
AGESA Hayat Emeklilik20,90-0,8521,97
Ak Enerji1,89-2,07-14,48
Akbank6,330,16-6,33
Akçansa15,422,80-4,24
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-1,06-22,60
Akfen GMYO5,39-1,46106,45
Akın Tekstil30,740,72-3,21
Akiş GMYO1,871,63-33,03
Akmerkez GMYO38,902,21-37,08
Aksa23,38-1,1869,24
Aksa Enerji7,25-1,7694,89
Aksigorta7,44-0,27-10,46
Aksu Enerji18,700,59147,77
Alarko Carrıer294,001,80-19,12
Alarko GMYO22,90-0,26-9,60
Alarko Holding10,27-0,4820,52
Albaraka Türk1,92-0,52-1,03
Alcatel Lucent Teletaş26,46-0,53-10,79
Alkim Kağıt14,31-0,1410,56
Alkim Kimya16,740,1818,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,440,00-1,76
Altınyunus Çeşme53,150,476,39
Anadolu Efes23,32-3,249,17
Anadolu Grubu Holding29,401,7312,54
Anadolu Hayat Emek.10,15-0,3926,31
Anadolu Isuzu19,70-1,109,44
Anadolu Sigorta5,96-0,50-17,46
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,041,74

Anel Elektrik2,36-0,84-12,06
Arçelik35,661,7125,30
ARD Bilişim Teknolojileri50,150,954,31
Arena Bilgisayar9,581,27-12,13
Armada Bilgisayar54,40-0,1810,84
Arsan Tekstil4,69-1,6817,66
Arzum Ev Aletleri17,250,35-28,61
Aselsan16,720,24-8,38
Ata GMYO3,86-1,03-29,95
Atakule GMYO2,67-1,1114,05
Atlantis Yatırım Holding6,300,0013,31
Atlas Yat. Ort.1,30-1,52-25,71
ATP Bilgisayar45,90-3,97

Avrasya GMYO1,840,55-29,75
Avrasya Petrol ve Tur.2,331,30-27,19
Avrupa Yatırım Holding6,190,003,17
Aydem Enerji7,041,29

Ayen Enerji6,353,7617,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,060,2077,84
Aygaz18,421,2629,84
Bagfaş20,881,164,40
Bak Ambalaj19,26-2,97-2,61
Balatacılar Balatacılık8,65-5,054,98
Bantaş Ambalaj3,16-0,321,07
Banvit65,45-0,1525,87
Başkent Doğalgaz GMYO25,24-9,99

Baştaş Başkent Çimento9,210,11-46,98
Batı Çimento14,70-0,41212,10
Batısöke Çimento2,440,830,00
Bayrak Taban Sanayi7,20-1,64-32,14
Bera Holding9,54-0,31-52,96
Berkosan Yalıtım7,44-0,67-16,59
Beşiktaş Futbol Yat.6,231,3054,21
Beyaz Filo8,79-1,12-12,79
Bilici Yatırım15,140,66173,61
Bim Mağazalar65,55-0,61-8,06
Biotrend Çevre ve Enerji21,30-3,71

Birko Mensucat1,01-0,98-9,01
Birleşim Mühendislik10,562,33

Birlik Mensucat2,030,00-41,33
Bizim Mağazaları12,62-0,24-15,72
BMS Çelik Hasır8,143,04

Boğaziçi Beton Sanayi4,521,80

Borusan Mannesmann24,58-0,32-11,58
Borusan Yat. Paz.347,903,02-23,42
Bosch Fren Sistemleri854,003,77-30,55
Bossa26,92-1,1750,81
Brisa22,981,1418,68
Burçelik21,54-0,192,47
Burçelik Vana20,72-1,15-58,28
Bursa Çimento3,930,00-21,05
Carrefoursa39,10-0,76-45,54
Casa Emtia Petrol116,50-0,439,91
Ceo Event Medya8,64-3,4634,37
Coca Cola İçecek88,80-0,1139,82
Cosmos Yat. Holding10,75-1,0133,37
Credıtwest Faktorıng4,74-2,47-19,25
Çan2 Termik12,163,93

Çelebi187,70-0,482,84
Çelik Halat6,44-1,98-29,21
Çemaş Döküm1,170,00-31,28
Çemtaş14,710,00-6,37
Çimbeton210,002,34-29,17
Çimentaş26,320,23-27,21
Çimsa28,86-1,0362,13
Çuhadaroğlu Metal9,562,9125,67
Dagi Giyim2,72-0,73-20,15
Dagi Yatırım Holding11,68-0,51-9,46
Dardanel2,80-5,08-47,42
Datagate Bilgisayar12,75-0,70-20,86
Demısaş Döküm8,89-0,4537,29
Denge Holding1,412,17-53,58
Deniz GMYO1,67-1,18-9,34
Derimod8,740,69-10,27
Derlüks Yatırım Holding5,01-2,53-43,20
Desa Deri8,370,24-14,07
Despec Bilgisayar9,120,22-30,17
Deva Holding24,300,661,00
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,051,102,55
Diriteks Diriliş Tekstil3,94-1,755,63
Ditaş Doğan17,820,1137,01
DO-CO957,105,5251,92
Doğan Burda69,959,73211,72
Doğan Holding2,800,00-6,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,31-2,12-0,81
Doğusan4,270,47-2,51
Doğuş GMYO8,94-1,329,42
Doğuş Otomotiv33,961,6831,00
Döktaş Dökümcülük34,1010,0011,37
Duran Doğan Basım15,43-0,8447,09
Dyo Boya9,53-1,35-15,27
Eczacıbaşı İlaç5,99-0,99-16,83
Eczacıbaşı Yatırım37,600,0039,68
E-Data Teknoloji9,37-0,85

Edip Gayrimenkul3,791,3414,16
Ege Endüstri1.431,208,92-14,04
Ege Gübre175,40-0,5722,27
Ege Profil32,04-0,56-14,89
Ege Seramik13,48-0,2239,51
Egeplast23,080,17-30,69
Ekiz Kimya6,175,65-13,46
Emek Elektrik2,990,004,72
Eminiş Ambalaj18,48-0,16-49,84
Emlak Konut GMYO2,060,49-2,58
Enerjisa Enerji11,60-0,510,60
Enka İnşaat11,171,1858,62
Erbosan130,00-1,66220,55
Ereğli Demir Çelik18,80-0,5343,11
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,300,92

Ersu Gıda5,352,888,30
Escar Turizm Taşımacılık22,48-0,09

Escort Teknoloji4,87-1,02-25,88
Esenboğa Elektrik28,260,4348,53
Etiler Gıda4,993,9625,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,020,755,25
Euro Trend Yat. Ort.3,341,83-5,60
Euro Yat. Ort.3,779,91-15,12
Euro Yatırım Holding1,760,00-38,03
Europap Tezol Kağıt14,081,29

Fade Gıda7,03-1,5435,15
Fenerbahçe Futbol31,843,117,71
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,33-1,27-20,96
F-M İzmit Piston109,400,55-10,77
Fonet Bilgi Teknolojileri12,85-1,83-1,38
Ford Otosan199,40-0,9963,26
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda2,57-2,65-0,78
Galata Wind Enerji4,880,21

Galatasaray Sportif4,13-5,711,98
Garanti Bankası10,611,534,52
Garanti Faktoring13,794,6323,90
Garanti Yat. Ort.2,47-4,63-23,19
Gedik Y. Men. Değ.7,202,4221,50
Gediz Ambalaj17,004,4226,87
Gelecek Varlık Yönetimi13,18-0,60

Gen İlaç12,861,82

Gentaş3,261,24-27,77
Gersan Elektrik6,02-0,33-1,95
Girişim Elektrik Sanayi23,40-1,43

Global Men. Değ.5,95-1,16-1,00
Global Yat. Holding2,022,02-42,50
Good-Year7,890,51-0,98
Göltaş Çimento40,201,77-2,06
Gözde Girişim7,131,13-10,65
GSD Denizcilik3,97-0,7563,03
GSD Holding2,33-0,85-7,17
Gübre Fabrik.69,851,82-18,83
Güler Yat. Holding2,642,72-23,76
Halk GMYO2,911,04-4,53
Hatay Tekstil16,74-2,3322,77
Hedef Girişim2,69-0,746,54
Hedef Holding3,620,84

Hektaş9,050,2269,40
HUB Girişim9,580,10-47,36
Hürriyet Gzt.2,493,3218,57
ICBC Turkey Bank5,420,56-16,62
İdeal Finansal Teknolojiler39,121,72190,64
İdealist GMYO2,07-2,36-12,77
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,861,18-31,20
İhlas Gazetecilik0,840,00-65,90
İhlas Haber Ajansı4,40-4,14

İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,771,32-32,46
İndeks Bilgisayar6,75-1,1745,29
Info Yatırım4,855,433,84
İntema35,800,17-10,28
Inveo Yatırım Holding28,74-0,3598,59
İpek Doğal Enerji13,02-1,29-0,46
İskenderun Demir Çelik13,680,8851,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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