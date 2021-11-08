Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.11.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,070,60-34,50
Acıpayam Selüloz15,991,40-6,10
Adel Kalemcilik23,84-0,67-28,60
Adese Gayrimenkul1,10-9,84-54,57
Afyon Çimento3,672,80-28,18
AGESA Hayat Emeklilik21,000,4822,55
Ak Enerji1,86-1,59-15,84
Akbank6,370,63-5,74
Akçansa15,611,23-3,06
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,54-22,19
Akfen GMYO5,929,83126,75
Akın Tekstil30,880,46-2,77
Akiş GMYO1,901,60-31,96
Akmerkez GMYO38,72-0,46-37,37
Aksa23,16-0,9467,65
Aksa Enerji7,260,1495,16
Aksigorta7,35-1,21-11,54
Aksu Enerji19,293,16155,59
Alarko Carrıer301,902,69-16,95
Alarko GMYO22,920,09-9,52
Alarko Holding10,381,0721,81
Albaraka Türk1,951,560,52
Alcatel Lucent Teletaş26,700,91-9,98
Alkim Kağıt14,410,7011,33
Alkim Kimya16,941,1920,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,43-0,69-2,45
Altınyunus Çeşme53,200,096,49
Anadolu Efes24,123,4312,91
Anadolu Grubu Holding29,400,0012,54
Anadolu Hayat Emek.10,311,5828,31
Anadolu Isuzu19,800,5110,00
Anadolu Sigorta5,970,17-17,32
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,58-2,19

Anel Elektrik2,370,42-11,69
Arçelik36,502,3628,26
ARD Bilişim Teknolojileri50,05-0,204,10
Arena Bilgisayar9,57-0,10-12,22
Armada Bilgisayar54,450,0910,94
Arsan Tekstil4,894,2622,68
Arzum Ev Aletleri16,90-2,03-30,06
Aselsan16,921,20-7,29
Ata GMYO3,84-0,52-30,31
Atakule GMYO2,690,7514,90
Atlantis Yatırım Holding6,452,3816,01
Atlas Yat. Ort.1,300,00-25,71
ATP Bilgisayar47,102,61

Avrasya GMYO1,871,63-28,61
Avrasya Petrol ve Tur.2,371,72-25,94
Avrupa Yatırım Holding6,09-1,621,50
Aydem Enerji7,03-0,14

Ayen Enerji6,28-1,1016,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,66-1,9974,30
Aygaz18,550,7130,76
Bagfaş20,900,104,50
Bak Ambalaj19,290,16-2,46
Balatacılar Balatacılık8,50-1,733,16
Bantaş Ambalaj3,170,321,39
Banvit65,650,3126,25
Başkent Doğalgaz GMYO22,72-9,98

Baştaş Başkent Çimento9,240,33-46,80
Batı Çimento14,60-0,68209,98
Batısöke Çimento2,450,410,41
Bayrak Taban Sanayi7,200,00-32,14
Bera Holding9,671,36-52,32
Berkosan Yalıtım7,500,81-15,92
Beşiktaş Futbol Yat.5,85-6,1044,80
Beyaz Filo8,76-0,34-13,09
Bilici Yatırım15,01-0,86171,27
Bim Mağazalar67,202,52-5,74
Biotrend Çevre ve Enerji21,24-0,28

Birko Mensucat1,042,97-6,31
Birleşim Mühendislik10,50-0,57

Birlik Mensucat2,030,00-41,33
Bizim Mağazaları12,861,90-14,12
BMS Çelik Hasır8,00-1,72

Boğaziçi Beton Sanayi4,601,77

Borusan Mannesmann25,503,74-8,27
Borusan Yat. Paz.372,006,93-18,11
Bosch Fren Sistemleri857,300,39-30,28
Bossa26,88-0,1550,59
Brisa23,060,3519,09
Burçelik21,720,843,33
Burçelik Vana20,820,48-58,07
Bursa Çimento3,981,27-20,04
Carrefoursa39,420,82-45,10
Casa Emtia Petrol113,70-2,407,26
Ceo Event Medya8,994,0539,81
Coca Cola İçecek88,70-0,1139,67
Cosmos Yat. Holding10,60-1,4031,51
Credıtwest Faktorıng4,801,27-18,23
Çan2 Termik12,643,95

Çelebi200,006,559,57
Çelik Halat6,521,24-28,33
Çemaş Döküm1,202,56-29,52
Çemtaş14,68-0,20-6,56
Çimbeton213,801,81-27,89
Çimentaş27,343,88-24,39
Çimsa28,60-0,9060,67
Çuhadaroğlu Metal10,125,8633,03
Dagi Giyim2,782,21-18,39
Dagi Yatırım Holding11,60-0,68-10,08
Dardanel2,74-2,14-48,54
Datagate Bilgisayar12,760,08-20,79
Demısaş Döküm8,85-0,4536,67
Denge Holding1,559,93-48,97
Deniz GMYO1,66-0,60-9,88
Derimod8,831,03-9,34
Derlüks Yatırım Holding5,010,00-43,20
Desa Deri8,14-2,75-16,43
Despec Bilgisayar9,130,11-30,09
Deva Holding24,20-0,410,59
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,292,174,78
Diriteks Diriliş Tekstil3,90-1,024,56
Ditaş Doğan17,830,0637,09
DO-CO958,400,1452,13
Doğan Burda76,909,94242,69
Doğan Holding2,79-0,36-6,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,403,903,05
Doğusan4,310,94-1,60
Doğuş GMYO8,90-0,458,94
Doğuş Otomotiv33,960,0031,00
Döktaş Dökümcülük37,509,9722,47
Duran Doğan Basım15,882,9251,38
Dyo Boya9,540,10-15,18
Eczacıbaşı İlaç6,030,67-16,27
Eczacıbaşı Yatırım38,061,2241,39
E-Data Teknoloji9,390,21

Edip Gayrimenkul3,892,6417,17
Ege Endüstri1.404,00-1,90-15,67
Ege Gübre176,700,7423,17
Ege Profil31,86-0,56-15,37
Ege Seramik13,661,3441,37
Egeplast22,92-0,69-31,17
Ekiz Kimya6,09-1,30-14,59
Emek Elektrik2,97-0,674,02
Eminiş Ambalaj18,18-1,62-50,65
Emlak Konut GMYO2,101,94-0,69
Enerjisa Enerji11,620,170,78
Enka İnşaat11,16-0,0958,48
Erbosan129,40-0,46219,07
Ereğli Demir Çelik19,543,9448,75
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,28-0,61

Ersu Gıda5,15-3,744,25
Escar Turizm Taşımacılık23,303,65

Escort Teknoloji4,85-0,41-26,18
Esenboğa Elektrik28,500,8549,79
Etiler Gıda5,000,2025,63
Euro Kapital Yat. Ort.4,030,255,51
Euro Trend Yat. Ort.3,391,50-4,19
Euro Yat. Ort.4,077,96-8,36
Euro Yatırım Holding1,760,00-38,03
Europap Tezol Kağıt14,160,57

Fade Gıda7,050,2835,53
Fenerbahçe Futbol30,34-4,712,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,350,86-20,28
F-M İzmit Piston111,702,10-8,89
Fonet Bilgi Teknolojileri12,880,23-1,15
Ford Otosan199,30-0,0563,18
Formet Metal ve Cam1,25-0,79-49,05
Frigo Pak Gıda2,53-1,56-2,32
Galata Wind Enerji4,87-0,20

Galatasaray Sportif3,92-5,08-3,21
Garanti Bankası10,781,606,20
Garanti Faktoring13,16-4,5718,24
Garanti Yat. Ort.2,511,62-21,95
Gedik Y. Men. Değ.7,02-2,5018,46
Gediz Ambalaj17,563,2931,04
Gelecek Varlık Yönetimi13,200,15

Gen İlaç13,021,24

Gentaş3,301,23-26,88
Gersan Elektrik5,90-1,99-3,91
Girişim Elektrik Sanayi22,82-2,48

Global Men. Değ.6,011,010,00
Global Yat. Holding2,093,47-40,51
Good-Year7,950,76-0,23
Göltaş Çimento40,500,75-1,33
Gözde Girişim7,11-0,28-10,90
GSD Denizcilik3,96-0,2562,62
GSD Holding2,350,86-6,37
Gübre Fabrik.68,40-2,08-20,51
Güler Yat. Holding2,660,76-23,18
Halk GMYO2,89-0,69-5,18
Hatay Tekstil17,152,4525,77
Hedef Girişim2,690,006,54
Hedef Holding3,60-0,55

Hektaş9,181,4471,84
HUB Girişim9,56-0,21-47,47
Hürriyet Gzt.2,43-2,4115,71
ICBC Turkey Bank5,440,37-16,31
İdeal Finansal Teknolojiler38,08-2,66182,91
İdealist GMYO2,070,00-12,77
İhlas Ev Aletleri0,982,08-47,40
İhlas Gayrimenkul0,871,16-30,40
İhlas Gazetecilik0,840,00-65,90
İhlas Haber Ajansı4,522,73

İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,770,00-32,46
İndeks Bilgisayar6,780,4445,93
Info Yatırım4,84-0,213,63
İntema38,046,26-4,66
Inveo Yatırım Holding29,261,81102,18
İpek Doğal Enerji13,231,611,15
İskenderun Demir Çelik14,143,3656,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu 18:38 Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi 17:36 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı 16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı 16:31 Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
18:38 Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu
18:35 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak
18:17 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı 4 kişinin hayatını kaybettiği eski dünür saldırısı saniye saniye kameraya yansıdı         
18:44
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak         
18:36
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap         
18:16
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 18:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement