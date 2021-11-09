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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.11.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,03-0,79-35,01
Acıpayam Selüloz15,79-1,25-7,27
Adel Kalemcilik23,70-0,59-29,02
Adese Gayrimenkul1,121,82-53,74
Afyon Çimento3,64-0,82-28,77
AGESA Hayat Emeklilik21,301,4324,30
Ak Enerji1,82-2,15-17,65
Akbank6,30-1,10-6,78
Akçansa15,710,64-2,44
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-0,53-22,60
Akfen GMYO5,39-8,95106,45
Akın Tekstil30,78-0,32-3,09
Akiş GMYO1,81-4,74-35,18
Akmerkez GMYO37,86-2,22-38,76
Aksa23,04-0,5266,78
Aksa Enerji7,05-2,8989,52
Aksigorta7,410,82-10,82
Aksu Enerji19,01-1,45151,88
Alarko Carrıer295,10-2,25-18,82
Alarko GMYO22,80-0,52-9,99
Alarko Holding10,18-1,9319,46
Albaraka Türk1,971,031,55
Alcatel Lucent Teletaş25,40-4,87-14,36
Alkim Kağıt14,21-1,399,78
Alkim Kimya16,38-3,3116,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,39-2,80-5,18
Altınyunus Çeşme52,90-0,565,88
Anadolu Efes24,120,0012,91
Anadolu Grubu Holding29,921,7714,53
Anadolu Hayat Emek.10,26-0,4827,68
Anadolu Isuzu19,70-0,519,44
Anadolu Sigorta5,95-0,34-17,59
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji20,06-2,53

Anel Elektrik2,34-1,27-12,81
Arçelik36,40-0,2727,91
ARD Bilişim Teknolojileri51,402,706,91
Arena Bilgisayar9,822,61-9,93
Armada Bilgisayar54,500,0911,04
Arsan Tekstil4,981,8424,94
Arzum Ev Aletleri16,75-0,89-30,68
Aselsan17,201,65-5,75
Ata GMYO3,82-0,52-30,67
Atakule GMYO2,67-0,7414,05
Atlantis Yatırım Holding6,490,6216,73
Atlas Yat. Ort.1,29-0,77-26,29
ATP Bilgisayar48,082,08

Avrasya GMYO1,85-1,07-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,29-3,38-28,44
Avrupa Yatırım Holding5,95-2,30-0,83
Aydem Enerji6,81-3,13

Ayen Enerji6,12-2,5513,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,40-1,3271,99
Aygaz18,660,5931,53
Bagfaş21,040,675,20
Bak Ambalaj18,70-3,06-5,44
Balatacılar Balatacılık8,36-1,651,46
Bantaş Ambalaj3,170,001,39
Banvit65,50-0,2325,96
Başkent Doğalgaz GMYO20,46-9,95

Baştaş Başkent Çimento9,07-1,84-47,78
Batı Çimento14,25-2,40202,55
Batısöke Çimento2,36-3,67-3,28
Bayrak Taban Sanayi7,12-1,11-32,89
Bera Holding9,56-1,14-52,86
Berkosan Yalıtım7,621,60-14,57
Beşiktaş Futbol Yat.5,900,8546,04
Beyaz Filo8,65-1,26-14,18
Bilici Yatırım14,73-1,87166,20
Bim Mağazalar65,65-2,31-7,92
Biotrend Çevre ve Enerji20,74-2,35

Birko Mensucat1,02-1,92-8,11
Birleşim Mühendislik10,31-1,81

Birlik Mensucat2,040,49-41,04
Bizim Mağazaları12,68-1,40-15,32
BMS Çelik Hasır7,99-0,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,48-2,61

Borusan Mannesmann24,90-2,35-10,43
Borusan Yat. Paz.358,90-3,52-20,99
Bosch Fren Sistemleri850,30-0,82-30,85
Bossa27,923,8756,41
Brisa22,70-1,5617,23
Burçelik21,30-1,931,33
Burçelik Vana20,66-0,77-58,40
Bursa Çimento4,133,77-17,03
Carrefoursa39,02-1,01-45,65
Casa Emtia Petrol113,50-0,187,08
Ceo Event Medya8,76-2,5636,24
Coca Cola İçecek91,302,9343,76
Cosmos Yat. Holding10,700,9432,75
Credıtwest Faktorıng4,63-3,54-21,12
Çan2 Termik12,04-4,75

Çelebi197,10-1,457,99
Çelik Halat6,550,46-28,00
Çemaş Döküm1,18-1,67-30,69
Çemtaş14,49-1,29-7,77
Çimbeton207,20-3,09-30,12
Çimentaş27,340,00-24,39
Çimsa28,34-0,9159,21
Çuhadaroğlu Metal9,87-2,4729,74
Dagi Giyim2,71-2,52-20,44
Dagi Yatırım Holding11,46-1,21-11,16
Dardanel2,63-4,01-50,61
Datagate Bilgisayar12,74-0,16-20,92
Demısaş Döküm8,80-0,5635,90
Denge Holding1,48-4,52-51,27
Deniz GMYO1,702,41-7,71
Derimod8,68-1,70-10,88
Derlüks Yatırım Holding4,83-3,59-45,24
Desa Deri8,180,49-16,02
Despec Bilgisayar9,09-0,44-30,40
Deva Holding24,501,241,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,00-2,572,09
Diriteks Diriliş Tekstil3,79-2,821,61
Ditaş Doğan17,60-1,2935,32
DO-CO968,901,1053,79
Doğan Burda84,559,95276,78
Doğan Holding2,76-1,08-7,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,39-0,422,62
Doğusan4,25-1,39-2,97
Doğuş GMYO9,193,2612,48
Doğuş Otomotiv34,341,1232,47
Döktaş Dökümcülük35,20-6,1314,96
Duran Doğan Basım15,890,0651,48
Dyo Boya9,44-1,05-16,07
Eczacıbaşı İlaç6,00-0,50-16,69
Eczacıbaşı Yatırım37,92-0,3740,87
E-Data Teknoloji9,22-1,81

Edip Gayrimenkul3,76-3,3413,25
Ege Endüstri1.454,203,58-12,65
Ege Gübre176,10-0,3422,75
Ege Profil31,08-2,45-17,44
Ege Seramik13,52-1,0239,92
Egeplast22,80-0,52-31,53
Ekiz Kimya5,99-1,64-15,99
Emek Elektrik2,93-1,352,62
Eminiş Ambalaj18,17-0,06-50,68
Emlak Konut GMYO2,120,950,25
Enerjisa Enerji11,640,170,95
Enka İnşaat11,160,0058,48
Erbosan123,60-4,48204,77
Ereğli Demir Çelik19,630,4649,43
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,25-0,91

Ersu Gıda4,64-9,90-6,07
Escar Turizm Taşımacılık23,00-1,29

Escort Teknoloji4,71-2,89-28,31
Esenboğa Elektrik29,021,8252,53
Etiler Gıda5,102,0028,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,01-0,504,99
Euro Trend Yat. Ort.3,420,88-3,34
Euro Yat. Ort.3,85-5,41-13,32
Euro Yatırım Holding1,72-2,27-39,44
Europap Tezol Kağıt13,92-1,69

Fade Gıda6,87-2,5532,07
Fenerbahçe Futbol30,440,332,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,70-21,64
F-M İzmit Piston108,80-2,60-11,25
Fonet Bilgi Teknolojileri13,293,182,00
Ford Otosan204,302,5167,27
Formet Metal ve Cam1,24-0,80-49,45
Frigo Pak Gıda2,46-2,77-5,02
Galata Wind Enerji4,69-3,70

Galatasaray Sportif4,094,340,99
Garanti Bankası10,58-1,864,23
Garanti Faktoring13,160,0018,24
Garanti Yat. Ort.2,38-5,18-25,99
Gedik Y. Men. Değ.6,92-1,4216,77
Gediz Ambalaj17,07-2,7927,39
Gelecek Varlık Yönetimi13,643,33

Gen İlaç12,90-0,92

Gentaş3,25-1,52-27,99
Gersan Elektrik5,49-6,95-10,59
Girişim Elektrik Sanayi22,50-1,40

Global Men. Değ.5,97-0,67-0,67
Global Yat. Holding2,07-0,96-41,08
Good-Year7,89-0,75-0,98
Göltaş Çimento39,40-2,72-4,01
Gözde Girişim6,99-1,69-12,41
GSD Denizcilik4,247,0774,12
GSD Holding2,433,40-3,19
Gübre Fabrik.68,700,44-20,16
Güler Yat. Holding2,59-2,63-25,20
Halk GMYO2,82-2,42-7,48
Hatay Tekstil16,41-4,3120,35
Hedef Girişim2,68-0,376,15
Hedef Holding3,42-5,00

Hektaş8,93-2,7267,16
HUB Girişim9,52-0,42-47,69
Hürriyet Gzt.2,26-7,007,62
ICBC Turkey Bank5,35-1,65-17,69
İdeal Finansal Teknolojiler38,501,10186,03
İdealist GMYO2,05-0,97-13,61
İhlas Ev Aletleri0,97-1,02-47,94
İhlas Gayrimenkul0,86-1,15-31,20
İhlas Gazetecilik0,851,19-65,50
İhlas Haber Ajansı4,41-2,43

İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,76-1,30-33,33
İndeks Bilgisayar6,73-0,7444,86
Info Yatırım4,79-1,032,56
İntema36,80-3,26-7,77
Inveo Yatırım Holding28,60-2,2697,62
İpek Doğal Enerji13,340,831,99
İskenderun Demir Çelik14,613,3261,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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