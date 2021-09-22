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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.09.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.999,90-2,03-28,40
İş Bankası (C)5,262,14-22,56
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,910,69-24,61
İş Girişim8,071,64-57,41
İş GMYO1,910,53-24,80
İş Y. Men. Değ.13,602,10-18,06
İş Yat. Ort.2,670,00-20,61
İşbir Holding64,90-3,0620,91
Işık Plastik6,59-1,79

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-1,11-21,93
İttifak Holding1,34-0,74-39,91
İz Hayvancılık Tarım19,71-0,409,50
İzmir Demir Çelik2,371,28-28,39
İzmir Fırça6,24-1,7312,23
Jantsa Jant Sanayi60,30-1,2345,48
Kafein Yazılım21,220,28-0,56
Kalekim Kimyevi Maddeler11,720,00

Kaplamin22,56-0,53-33,25
Kardemir (A)5,821,22-2,18
Kardemir (B)5,801,7510,06
Kardemir (D)6,492,8512,28
Karel Elektronik8,32-0,6023,73
Karsan Otomotiv3,480,877,08
Karsu Tekstil8,310,00-2,81
Kartal Yenilenebilir Enerji14,630,55

Kartonsan47,70-0,75-49,62
Katmerciler Ekipman1,28-0,78-26,11
Kent Gıda187,00-1,27-47,41
Kerevitaş Gıda4,170,00-36,63
Kervan Gıda12,19-1,6919,10
Kervansaray Yat. Holding0,41-2,38-67,46
Kiler GMYO1,862,20-25,90
Kızılbük GYO26,122,03

Klimasan Klima9,990,2018,40
Koç Holding22,840,7911,67
Konfrut Gıda3,83-0,26-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,550,32165,04
Konya Çimento848,60-0,70-24,90
Koray GMYO7,191,5561,57
Kordsa Teknik Tekstil24,301,7656,27
Koza Altın93,600,97-3,21
Koza Madencilik14,211,14-8,26
Körfez GMYO5,94-0,672,41
Kristal Kola1,321,54-56,79
Kron Telekomünikasyon32,92-1,20-10,64
Kuştur Kuşadası Turizm176,804,6212,40
Kuyas Yatırım2,74-1,4419,13
Kütahya Porselen58,450,1715,86
Kütahya Şeker Fabrikası63,00-1,95

Lider Faktoring3,27-0,91-4,11
Link Bilgisayar28,46-1,04-9,93
Logo Yazılım41,400,6332,95
Lokman Hekim Sağlık10,93-0,6453,99
Lüks Kadife43,78-0,1152,47
Makina Takım2,910,69-14,66
Manas Enerji Yönetimi16,552,16

Marka Yatırım Holding4,500,00-30,02
Marmaris Altınyunus167,000,9750,32
Marshall280,100,43-8,67
Martı GMYO1,081,89-57,71
Martı Otel1,731,17-18,78
Matriks Bilgi Dağıtım35,202,27

Mavi Giyim63,002,0222,07
Mazhar Zorlu Holding33,22-0,185,53
Meditera Tıbbi Malzeme35,38-2,70

Mega Polietilen5,15-0,77-32,77
Menderes Tekstil2,131,43-31,07
Mercan Kimya11,05-0,09

Merit Turizm16,183,3956,19
Merko Gıda5,00-0,99-42,13
Metemtur Yatırım3,210,31-60,30
Metro Holding1,420,71-31,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,780,00-3,81
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-2,16-22,32
Migros Ticaret32,922,88-23,08
Milpa4,04-2,18-12,17
Mistral GMYO4,47-1,11-5,10
MLP Sağlık26,720,2334,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,63-4,5822,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,78-0,29-42,78
Mondi Tire Kutsan7,68-1,541,05
Nasmed Egepol6,12-3,16

Naturel Enerji36,340,502,34
Naturelgaz7,56-0,53

Net Holding4,617,4634,40
Netaş Telekom.16,151,00-42,49
Niğbaş Niğde Beton8,97-5,48-82,75
Nuh Çimento32,38-1,04-32,58
Nurol GMYO10,72-9,9947,05
Odaş Elektrik1,350,75-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,63-3,15

Orge Enerji Elektrik6,33-2,0137,24
Orma Orman Mahsulleri26,50-1,8580,03
Osmanlı Menkul26,00-0,08-15,69
Ostim Endüstriyel Yat2,230,90-19,02
Otokar306,901,250,86
Oyak Çimento6,460,94-26,42
Oyak Yat. Ort.6,600,61-4,38
Oyak Yatırım Menkul23,46-1,68

Oylum Sınai Yatırımlar9,629,69104,25
Özak GMYO4,64-0,22-9,02
Özbal Çelik Boru14,13-0,14115,73
Özderici GMYO1,460,00-34,23
Özerden Plastik7,50-0,13-16,67
Pamel Elektrik48,322,33126,64
Panora GMYO6,75-0,7414,55
Papilon Savunma12,83-0,31-43,57
Park Elek.Madencilik4,550,00-15,27
Parsan26,882,5210,62
Pegasus71,853,23-3,69
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,00-0,99-40,59
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım163,309,97

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,260,1821,45
Petkim6,272,2825,90
Petrokent Turizm2.000,10-0,04120,66
Pınar Et ve Un16,060,50-26,61
Pınar Su7,76-1,654,44
Pınar Süt15,990,13-29,09
Plastikkart19,182,0232,73
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal337,00-0,15-16,94
Prizma Press Matbaacılık3,980,51-27,37
QNB Finans Fin. Kir.67,500,00-46,13
QNB Finansbank37,68-0,32-46,44
QUA Granite Hayal Yapı12,22-0,57

Ral Yatırım Holding4,251,43-4,28
Ray Sigorta9,21-1,60-40,39
Reysaş GMYO2,88-2,04-11,16
Reysaş Lojistik5,24-3,141,28
Rhea Girişim1,920,00-48,39
Rodrigo Tekstil14,00-1,272,12
Royal Halı3,09-1,59-10,17
RTA Laboratuvarları22,40-2,86-26,02
Sabancı Holding9,840,92-10,76
Safkar Ege Soğutmacılık7,370,55-32,26
Sanel Mühendislik4,64-3,5335,67
Sanifoam Sünger23,00-0,6169,12
Sanko Pazarlama9,481,722,29
Saray Matbaacılık4,040,00-53,93
Sarkuysan12,280,9041,19
Sasa Polyester26,281,0075,38
Say Yenilenebilir Enerji20,40-3,13139,72
Sekuro Plastik21,06-1,3150,86
Selçuk Ecza Deposu8,550,35-36,35
Selçuk Gıda5,03-5,091,00
Selva Gıda Sanayi8,153,82

Senkron Güvenlik26,34-0,680,30
Serve Film Prodüksiyon12,00-2,76-25,00
Servet GMYO79,705,211,66
Seyitler Kimya22,244,5165,19
Silverline Endüstri5,18-1,33-39,77
Sinpaş GMYO4,140,98-0,96
Smartiks Yazılım5,470,37-38,26
Sodaş Sodyum Sanayii24,60-0,57-6,59
Söktaş2,80-1,06-13,87
Sönmez Filament36,70-0,16-47,72
Sönmez Pamuklu13,583,03-43,42
Sumaş Suni Tahta90,051,8776,53
Şeker Fin. Kir.4,91-0,61-23,28
Şekerbank1,001,01-33,77
Şişe Cam8,180,1214,25
Şok Marketler Ticaret12,600,400,96
T. Halk Bankası4,560,22-17,99
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,803,64-26,59
T.S.K.B.1,221,67-30,15
T.Tuborg16,61-0,24-6,32
Taç Tarım Ürünleri25,80-1,45145,01
Tat Gıda8,74-0,68-24,40
TAV Havalimanları24,220,8313,71
Taze Kuru Gıda191,900,47-11,28
Tek-Art Turizm1,290,00-36,14
Tekfen Holding13,920,80-15,12
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,070,00-29,91
Temapol Polimer Plastik14,070,0022,35
TGS Dış Ticaret14,54-3,7714,40
Tofaş Oto. Fab.48,602,7057,22
Torunlar GMYO3,650,55-6,41
Trabzon Liman27,524,64-14,32
Trabzonspor Sportif3,324,7336,07
Trend GMYO6,550,31-47,89
TSKB GMYO3,139,06-35,15
Tuğçelik13,06-2,0361,63
Tukaş6,690,60-30,96
Turcas Petrol3,431,18-29,28
Tureks Turizm Taşımacılık10,962,14

Turkcell15,510,851,39
Tümosan Motor ve Traktör15,550,2610,52
Tüpraş110,801,002,59
Türk Hava Yolları13,191,072,17
Türk İlaç Serum12,95-3,65

Türk Prysmian Kablo14,902,0523,52
Türk Telekom7,272,97-10,16
Türk Traktör151,500,00-11,08
Türker Proje Gayrimenkul134,800,9719,40
Türkiye Sigorta4,840,83-21,66
Ufuk Yatırım20,001,0149,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,921,29-7,55
Ulusoy Elektrik50,550,00-1,56
Ulusoy Un Sanayi5,23-0,762,78
Umpaş Holding1,19-1,65-54,41
Uşak Seramik1,64-1,80-29,91
Utopya Turizm20,48-2,94-47,22
Uzertaş Boya29,66-3,76-47,60
Ülker Bisküvi19,230,37-13,84
Ünlü Yatırım Holding6,399,98

Vakıf Fin. Kir.7,64-1,80124,18
Vakıf GMYO1,460,69-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,10-0,33-17,12
Vakıflar Bankası3,400,59-27,81
Vakko Tekstil9,35-1,6849,21
Vanet Gıda6,100,00-21,09
VBT Yazılım20,660,00

Verusa Holding46,48-0,473,10
Verusaturk Girisim20,58-0,7757,72
Vestel28,041,8243,59
Vestel Beyaz Eşya48,441,6429,60
Viking Kağıt6,49-2,26-27,89
Yapı ve Kredi Bank.2,442,52-18,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,34-0,46-16,17
Yataş13,992,87-3,18
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,41-1,45-22,50
Yeni Gimat GMYO15,34-1,1032,33
Yeo Teknoloji60,5010,00

Yeşil GMYO0,960,00-30,43
Yeşil Yapı1,13-0,88-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,15-0,92-49,72
Yibitaş İnşaat Malzeme10.199,000,00-34,62
Yonga Mobilya19,92-0,80-33,13
Yükselen Çelik5,043,70-3,67
Yünsa13,291,22-4,33
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,581,28-37,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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