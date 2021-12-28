Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.12.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16İş Bankası (C)7,46-6,409,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16
İş Bankası (C)7,46-6,409,82
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,04-3,80-21,24
İş Girişim8,01-2,67-57,73
İş GMYO2,922,8214,96
İş Y. Men. Değ.21,86-2,5031,71
İş Yat. Ort.2,98-3,25-11,39
İşbir Holding65,50-5,7622,02
İşbir Sentetik Dokuma12,951,81

Işık Plastik5,15-4,45

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-2,27-24,56
İttifak Holding1,23-2,38-44,84
İz Hayvancılık Tarım19,46-2,218,11
İzmir Demir Çelik2,33-2,10-29,60
İzmir Fırça6,20-1,1211,51
Jantsa Jant Sanayi65,35-0,8357,67
Kafein Yazılım19,18-1,64-10,12
Kalekim Kimyevi Maddeler18,451,15

Kaplamin26,504,58-21,60
Kardemir (A)7,55-4,5526,89
Kardemir (B)7,54-4,5643,07
Kardemir (D)8,99-4,1655,54
Karel Elektronik11,13-2,3765,52
Karsan Otomotiv3,41-3,404,92
Karsu Tekstil7,87-2,84-7,95
Kartal Yenilenebilir Enerji15,272,83

Kartonsan52,30-1,32-44,76
Katmerciler Ekipman1,43-2,72-17,45
Kent Gıda171,00-2,01-51,91
Kerevitaş Gıda4,43-3,49-32,67
Kervan Gıda11,65-3,2413,82
Kervansaray Yat. Holding0,57-3,39-54,76
Kiler GMYO1,68-1,75-33,07
Kızılbük GYO29,680,95

Klimasan Klima9,90-1,2017,33
Koç Holding28,70-2,5140,33
Konfrut Gıda4,33-3,782,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,75-2,95178,60
Konya Çimento987,00-1,36-12,65
Konya Kağıt7,29-1,09

Koray GMYO6,03-2,4335,51
Kordsa Teknik Tekstil29,62-2,8290,48
Koza Altın119,601,4423,68
Koza Madencilik17,77-0,9514,72
Körfez GMYO7,370,6827,07
Kristal Kola2,245,16-26,68
Kron Telekomünikasyon36,62-1,56-0,60
Kuştur Kuşadası Turizm236,00-2,0750,03
Kuyas Yatırım4,843,86110,43
Kütahya Porselen103,70-1,24105,55
Kütahya Şeker Fabrikası29,303,17

Lider Faktoring4,301,9026,10
Link Bilgisayar27,940,43-11,57
Logo Yazılım39,80-2,4527,81
Lokman Hekim Sağlık13,00-5,5284,88
Lüks Kadife51,45-2,0079,18
Makina Takım3,12-1,89-8,50
Manas Enerji Yönetimi16,00-0,31

Margün Enerji9,13-1,93

Marka Yatırım Holding3,789,88-41,21
Marmaris Altınyunus239,90-4,19115,93
Marshall224,60-0,62-26,77
Martı GMYO0,87-1,14-65,93
Martı Otel1,811,12-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım20,56-0,58

Mavi Giyim65,30-3,1926,53
Mazhar Zorlu Holding30,26-1,94-3,88
Meditera Tıbbi Malzeme44,16-4,37

Mega Polietilen5,95-3,88-22,32
Menderes Tekstil2,05-1,91-33,66
Mercan Kimya9,43-2,08

Merit Turizm27,74-3,34167,78
Merko Gıda4,20-3,67-51,39
Metemtur Yatırım3,86-6,08-52,26
Metro Holding1,34-2,90-28,43
Metro Petrol ve Tesisleri2,23-3,88-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,61-2,42-29,37
Mia Teknoloji37,949,53

Migros Ticaret37,22-4,02-13,04
Milpa3,591,70-21,96
Mistral GMYO4,06-0,49-13,17
MLP Sağlık29,90-4,0450,48
MMC San. ve Tic. Yat.3,12-4,00-32,17
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,941,15-33,00
Mondi Tire Kutsan9,985,1631,32
Nasmed Egepol7,08-3,15

Naturel Enerji41,501,2216,87
Naturelgaz6,69-2,62

Net Holding5,432,2658,31
Netaş Telekom.16,93-2,65-39,71
Niğbaş Niğde Beton14,389,35-72,35
Nuh Çimento53,751,5111,91
Nurol GMYO6,200,16-14,95
Odaş Elektrik1,32-2,94-54,85
Orçay Ortaköy Çay Sanayi26,10-3,33

Orge Enerji Elektrik6,12-0,1632,68
Orma Orman Mahsulleri35,020,00137,91
Osmanlı Menkul26,38-2,30-14,20
Ostim Endüstriyel Yat1,59-1,24-31,87
Otokar351,60-3,2515,55
Otto Holding35,00-4,42232,38
Oyak Çimento7,665,80-12,76
Oyak Yat. Ort.6,86-1,29-0,61
Oyak Yatırım Menkul50,202,03

Oylum Sınai Yatırımlar5,29-7,5212,31
Özak GMYO5,730,1712,35
Özbal Çelik Boru27,282,25316,49
Özderici GMYO1,52-3,18-31,53
Özerden Plastik7,40-0,80-17,78
Pamel Elektrik84,60-1,97296,81
Panora GMYO9,02-0,1153,64
Papilon Savunma13,48-0,96-40,72
Park Elek.Madencilik6,13-4,3714,15
Parsan30,70-2,4826,34
Pasifik GYO15,37-3,64

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,93-0,58

Pegasus86,30-1,8215,68
Peker GMYO0,89-2,20-61,95
Penguen Gıda3,28-3,81-35,05
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,800,11

Pera GMYO1,211,68-30,92
Pergamon Dış Ticaret23,64-3,9028,98
Petkim7,82-2,3757,03
Petrokent Turizm7.200,001,39694,35
Pınar Et ve Un19,41-2,90-11,30
Pınar Su3,40-1,73-16,34
Pınar Süt17,67-1,78-21,64
Plastikkart18,041,6326,65
Polisan Holding2,89-1,03-24,83
Politeknik Metal523,70-3,3229,08
Prizma Press Matbaacılık3,54-2,75-35,40
QNB Finans Fin. Kir.80,65-6,60-35,63
QNB Finansbank39,70-7,80-43,57
QUA Granite Hayal Yapı12,08-1,47

Rainbow Polikarbonat12,532,04

Ral Yatırım Holding14,601,39228,83
Ray Sigorta13,95-6,38-9,71
Reysaş GMYO3,455,186,42
Reysaş Lojistik4,50-0,44-13,03
Rhea Girişim1,83-1,08-50,81
Rodrigo Tekstil19,3610,0041,21
Royal Halı3,40-5,03-1,16
RTA Laboratuvarları20,48-1,63-32,36
Sabancı Holding13,02-2,6218,09
Safkar Ege Soğutmacılık7,09-1,25-34,83
Sanel Mühendislik5,895,9472,22
Sanifoam Sünger32,062,17135,74
Sanko Pazarlama9,10-3,40-1,81
Saray Matbaacılık3,910,26-55,42
Sarkuysan20,000,00129,95
Sasa Polyester52,802,82252,36
Say Yenilenebilir Enerji29,58-2,38247,59
Sekuro Plastik16,55-2,0118,55
Selçuk Ecza Deposu11,302,36-15,87
Selçuk Gıda4,24-1,40-14,86
Selva Gıda Sanayi14,162,39

Senkron Güvenlik21,82-2,24-16,91
Serve Film Prodüksiyon12,50-0,79-21,88
Servet GMYO93,001,0918,62
Seyitler Kimya13,73-9,971,98
Silverline Endüstri4,81-2,43-44,07
Sinpaş GMYO4,23-0,241,20
Smartiks Yazılım5,965,86-32,73
Sodaş Sodyum Sanayii31,288,2418,77
Söktaş2,32-5,69-28,63
Sönmez Filament37,265,55-29,94
Sönmez Pamuklu8,891,02-39,76
Sumaş Suni Tahta92,30-4,2080,94
Şeker Fin. Kir.5,42-1,28-15,31
Şekerbank1,02-4,67-32,45
Şişe Cam13,41-1,0387,30
Şok Marketler Ticaret13,12-2,025,13
T. Halk Bankası4,58-2,55-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası17,63-4,13-29,23
T.S.K.B.1,44-4,64-17,55
T.Tuborg19,15-2,408,00
Tat Gıda11,75-0,091,63
TAV Havalimanları31,56-2,8948,17
Tek-Art Turizm1,21-4,72-40,10
Tekfen Holding19,94-4,2321,59
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,350,32-26,67
Temapol Polimer Plastik14,832,5628,96
Tetamat Gıda Yatırımları347,50-7,8560,66
TGS Dış Ticaret14,20-2,8111,72
Tofaş Oto. Fab.71,70-3,24131,96
Torunlar GMYO3,90-4,180,00
Trabzon Liman29,94-3,040,51
Trabzonspor Sportif6,13-7,96151,23
Trend GMYO6,35-1,85-49,48
TSKB GMYO2,78-1,77-42,40
Tuğçelik14,66-7,9781,44
Tukaş7,14-1,79-26,32
Turcas Petrol3,98-1,97-17,94
Tureks Turizm Taşımacılık10,19-3,87

Turkcell18,60-1,5924,70
Tümosan Motor ve Traktör19,671,7639,80
Tüpraş149,60-2,0938,52
Türk Hava Yolları20,48-1,4458,64
Türk İlaç Serum12,39-7,68

Türk Prysmian Kablo48,929,98305,56
Türk Telekom9,85-4,2824,69
Türk Traktör209,000,0022,67
Türker Proje Gayrimenkul123,90-0,889,74
Türkiye Sigorta5,03-1,76-18,58
Ufuk Yatırım18,01-0,4434,40
Ulaşlar Turizm Yat.3,25-2,69-23,35
Ulusal Faktoring2,59-1,15

Ulusoy Elektrik67,00-2,1930,48
Ulusoy Un Sanayi6,29-2,9323,61
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,57-3,68-32,91
Utopya Turizm12,69-2,38-67,29
Uzertaş Boya33,00-4,29-41,70
Ülker Bisküvi17,56-2,50-21,32
Ünlü Yatırım Holding5,28-5,38

Vakıf Fin. Kir.3,247,2858,71
Vakıf GMYO1,60-1,84-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,654,05-23,23
Vakıflar Bankası3,69-3,66-21,66
Vakko Tekstil9,62-2,5353,52
Vanet Gıda4,43-4,94-42,69
VBT Yazılım22,349,94

Verusa Holding47,98-1,036,43
Verusaturk Girisim24,78-0,1689,91
Vestel23,80-3,5743,51
Vestel Beyaz Eşya7,64-1,6772,13
Viking Kağıt6,25-1,73-30,56
Yapı ve Kredi Bank.3,44-6,0114,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,90-1,50-20,15
Yataş10,95-1,88-22,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-0,65-30,00
Yeni Gimat GMYO20,44-3,6876,33
Yeo Teknoloji58,359,99

Yeşil GMYO0,79-1,25-42,75
Yeşil Yapı0,94-2,08-48,91
Yeşil Yatırım Holding1,80-2,17-57,91
Yibitaş İnşaat Malzeme15.001,00-3,83-3,84
Yonga Mobilya26,64-4,93-10,57
Yükselen Çelik5,25-2,051,05
Yünsa12,94-0,69-6,85
Ziraat GMYO2,43-0,41

Zorlu Enerji1,67-1,18-33,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi         
18:42
CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti         
18:41
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
18:41 CarrefourSa, Migros ve Şok sonrası BİM de fiyatlarında indirime gitti
18:40 Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı
18:15 Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle şaşırttı
17:53 Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 18:56:25. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement