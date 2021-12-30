Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.430,00
|0,00
|17,11
|İş Bankası (C)
|7,38
|-1,07
|8,65
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,11
|0,97
|-19,43
|İş Girişim
|7,99
|-0,75
|-57,84
|İş GMYO
|2,98
|2,05
|17,32
|İş Y. Men. Değ.
|22,80
|4,59
|37,37
|İş Yat. Ort.
|2,98
|-1,32
|-11,39
|İşbir Holding
|61,50
|-0,81
|14,57
|İşbir Sentetik Dokuma
|13,50
|1,28
|Işık Plastik
|4,83
|-3,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|-2,33
|-26,32
|İttifak Holding
|1,20
|-1,64
|-46,19
|İz Hayvancılık Tarım
|19,30
|-0,52
|7,22
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,00
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,48
|-0,31
|16,55
|Jantsa Jant Sanayi
|63,80
|-2,74
|53,93
|Kafein Yazılım
|19,19
|0,89
|-10,07
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,27
|-2,92
|Kaplamin
|25,62
|-3,25
|-24,20
|Kardemir (A)
|7,70
|-1,53
|29,41
|Kardemir (B)
|7,71
|-1,15
|46,30
|Kardemir (D)
|9,10
|-2,88
|57,44
|Karel Elektronik
|12,06
|4,15
|79,35
|Karsan Otomotiv
|3,39
|-1,74
|4,31
|Karsu Tekstil
|7,84
|-0,25
|-8,30
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,50
|2,58
|Kartonsan
|52,85
|-0,75
|-44,18
|Katmerciler Ekipman
|1,42
|-1,39
|-18,03
|Kent Gıda
|169,00
|-1,00
|-52,47
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|3,15
|-30,24
|Kervan Gıda
|11,87
|-3,50
|15,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,67
|-0,60
|-33,47
|Kızılbük GYO
|30,90
|1,11
|Klimasan Klima
|10,34
|4,66
|22,55
|Koç Holding
|28,70
|-2,58
|40,33
|Konfrut Gıda
|4,31
|-1,15
|2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,45
|-0,85
|173,09
|Konya Çimento
|973,00
|-1,22
|-13,89
|Konya Kağıt
|7,21
|-0,69
|Koray GMYO
|5,96
|-1,16
|33,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,10
|-1,70
|93,57
|Koza Altın
|115,50
|-2,78
|19,44
|Koza Madencilik
|17,74
|-0,95
|14,53
|Körfez GMYO
|7,80
|4,00
|34,48
|Kristal Kola
|2,34
|9,86
|-23,40
|Kron Telekomünikasyon
|36,18
|-0,11
|-1,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|235,00
|1,73
|49,40
|Kuyas Yatırım
|4,65
|-2,72
|102,17
|Kütahya Porselen
|112,00
|5,26
|122,00
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,50
|-1,72
|Lider Faktoring
|3,93
|-4,15
|15,25
|Link Bilgisayar
|27,60
|-0,72
|-12,65
|Logo Yazılım
|39,50
|-3,52
|26,85
|Lokman Hekim Sağlık
|12,92
|-1,15
|83,74
|Lüks Kadife
|50,25
|-1,47
|75,00
|Makina Takım
|3,07
|-0,97
|-9,97
|Manas Enerji Yönetimi
|15,90
|-0,56
|Margün Enerji
|9,03
|-0,77
|Marka Yatırım Holding
|3,83
|2,68
|-40,44
|Marmaris Altınyunus
|252,20
|9,99
|127,00
|Marshall
|220,50
|-1,21
|-28,11
|Martı GMYO
|0,85
|-2,30
|-66,71
|Martı Otel
|1,83
|0,55
|-14,08
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,40
|0,20
|Mavi Giyim
|66,95
|-0,81
|29,72
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|1,60
|-2,92
|Meditera Tıbbi Malzeme
|47,00
|3,48
|Mega Polietilen
|5,74
|-1,71
|-25,07
|Menderes Tekstil
|2,17
|-3,56
|-29,77
|Mercan Kimya
|9,48
|0,85
|Merit Turizm
|30,30
|0,40
|192,49
|Merko Gıda
|4,19
|-1,18
|-51,50
|Metemtur Yatırım
|3,85
|1,32
|-52,38
|Metro Holding
|1,39
|1,46
|-25,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|0,91
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,57
|-0,63
|-31,12
|Mia Teknoloji
|34,32
|-2,00
|Migros Ticaret
|37,06
|-2,16
|-13,41
|Milpa
|3,51
|-1,13
|-23,70
|Mistral GMYO
|4,06
|1,00
|-13,17
|MLP Sağlık
|29,50
|-2,45
|48,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,88
|-4,95
|-37,39
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,63
|-5,23
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,99
|1,14
|-32,57
|Mondi Tire Kutsan
|10,09
|2,96
|32,76
|Nasmed Egepol
|7,23
|-2,17
|Naturel Enerji
|43,12
|5,02
|21,44
|Naturelgaz
|6,59
|-1,79
|Net Holding
|6,56
|9,88
|91,25
|Netaş Telekom.
|17,02
|-0,47
|-39,39
|Niğbaş Niğde Beton
|14,23
|-9,99
|-72,63
|Nuh Çimento
|50,15
|-1,18
|4,42
|Nurol GMYO
|5,45
|-4,39
|-25,24
|Odaş Elektrik
|1,34
|0,75
|-54,16
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,92
|2,94
|Orge Enerji Elektrik
|6,07
|-1,30
|31,60
|Orma Orman Mahsulleri
|37,30
|-1,74
|153,40
|Osmanlı Menkul
|26,12
|-0,08
|-15,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,60
|3,23
|-31,44
|Otokar
|351,40
|0,51
|15,48
|Otto Holding
|36,00
|-6,49
|241,88
|Oyak Çimento
|7,63
|-1,29
|-13,10
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|-0,44
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|45,00
|-2,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,91
|-6,83
|4,25
|Özak GMYO
|5,89
|-0,84
|15,49
|Özbal Çelik Boru
|27,10
|-0,07
|313,74
|Özderici GMYO
|1,56
|2,63
|-29,73
|Özerden Plastik
|7,46
|2,61
|-17,11
|Pamel Elektrik
|82,00
|4,59
|284,62
|Panora GMYO
|9,26
|0,98
|57,73
|Papilon Savunma
|14,48
|9,95
|-36,32
|Park Elek.Madencilik
|6,22
|-0,64
|15,83
|Parsan
|31,90
|3,17
|31,28
|Pasifik GYO
|14,18
|-3,21
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,76
|-1,18
|Pegasus
|85,15
|-3,46
|14,14
|Peker GMYO
|0,90
|0,00
|-61,53
|Penguen Gıda
|3,31
|-0,90
|-34,46
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|377,00
|-1,39
|Pera GMYO
|1,20
|0,84
|-31,50
|Pergamon Dış Ticaret
|27,82
|9,96
|51,78
|Petkim
|7,74
|-3,85
|55,42
|Petrokent Turizm
|7.073,20
|-1,76
|680,36
|Pınar Et ve Un
|19,50
|-1,47
|-10,89
|Pınar Su
|3,37
|-0,59
|-17,08
|Pınar Süt
|17,54
|-0,90
|-22,22
|Plastikkart
|19,40
|5,43
|36,20
|Polisan Holding
|2,91
|-0,68
|-24,31
|Politeknik Metal
|552,00
|3,86
|36,05
|Prizma Press Matbaacılık
|3,59
|0,84
|-34,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,25
|2,68
|-34,36
|QNB Finansbank
|39,26
|-1,11
|-44,19
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,75
|-2,08
|Rainbow Polikarbonat
|12,38
|-1,75
|Ral Yatırım Holding
|13,99
|-9,97
|215,09
|Ray Sigorta
|13,99
|-3,98
|-9,45
|Reysaş GMYO
|3,69
|2,22
|13,82
|Reysaş Lojistik
|4,60
|1,10
|-11,09
|Rhea Girişim
|1,82
|-0,55
|-51,08
|Rodrigo Tekstil
|19,40
|-5,83
|41,50
|Royal Halı
|3,23
|-3,58
|-6,10
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|-3,11
|-27,94
|Sabancı Holding
|13,08
|-1,95
|18,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,98
|-0,14
|-35,85
|Sanel Mühendislik
|5,76
|-3,68
|68,42
|Sanifoam Sünger
|31,38
|0,97
|130,74
|Sanko Pazarlama
|9,19
|1,88
|-0,84
|Saray Matbaacılık
|3,93
|-0,51
|-55,19
|Sarkuysan
|19,75
|-2,13
|127,08
|Sasa Polyester
|54,45
|2,06
|263,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,54
|1,23
|247,12
|Sekuro Plastik
|16,43
|-0,42
|17,69
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|-0,43
|-14,76
|Selçuk Gıda
|4,17
|-1,88
|-16,27
|Selva Gıda Sanayi
|13,97
|0,14
|Senkron Güvenlik
|22,50
|3,97
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|3,25
|-18,69
|Servet GMYO
|90,80
|-3,30
|15,82
|Seyitler Kimya
|11,13
|-9,95
|-17,33
|Silverline Endüstri
|4,80
|-0,83
|-44,19
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-0,92
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,71
|-4,99
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,80
|-0,67
|13,15
|Söktaş
|2,36
|1,72
|-27,40
|Sönmez Filament
|37,00
|-0,43
|-30,43
|Sönmez Pamuklu
|8,66
|-1,03
|-41,31
|Sumaş Suni Tahta
|89,90
|-1,26
|76,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,16
|-1,90
|-19,38
|Şekerbank
|1,01
|-1,94
|-33,11
|Şişe Cam
|13,47
|-2,74
|88,14
|Şok Marketler Ticaret
|12,73
|-3,05
|2,00
|T. Halk Bankası
|4,58
|-1,29
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|16,74
|-4,34
|-32,80
|T.S.K.B.
|1,44
|0,00
|-17,55
|T.Tuborg
|19,08
|-0,26
|7,61
|Tat Gıda
|11,85
|-0,92
|2,50
|TAV Havalimanları
|31,08
|-4,37
|45,92
|Tek-Art Turizm
|1,27
|4,96
|-37,13
|Tekfen Holding
|20,08
|-2,24
|22,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,21
|-2,05
|-28,29
|Temapol Polimer Plastik
|14,30
|-2,39
|24,35
|Tetamat Gıda Yatırımları
|353,10
|-2,22
|63,25
|TGS Dış Ticaret
|15,46
|6,25
|21,64
|Tofaş Oto. Fab.
|77,50
|4,17
|150,72
|Torunlar GMYO
|3,96
|0,76
|1,54
|Trabzon Liman
|32,22
|8,41
|8,17
|Trabzonspor Sportif
|6,10
|-1,77
|150,00
|Trend GMYO
|6,39
|0,47
|-49,16
|TSKB GMYO
|2,84
|-1,39
|-41,16
|Tuğçelik
|14,53
|-3,13
|79,83
|Tukaş
|7,33
|0,14
|-24,36
|Turcas Petrol
|3,92
|-2,24
|-19,18
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,10
|3,16
|Turkcell
|18,79
|-4,13
|25,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,93
|-5,63
|34,54
|Tüpraş
|152,60
|-2,30
|41,30
|Türk Hava Yolları
|20,14
|-4,46
|56,00
|Türk İlaç Serum
|11,93
|-2,13
|Türk Prysmian Kablo
|57,20
|10,00
|374,20
|Türk Telekom
|9,78
|-2,49
|23,81
|Türk Traktör
|214,00
|0,23
|25,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,90
|-0,96
|9,74
|Türkiye Sigorta
|4,96
|-1,20
|-19,72
|Ufuk Yatırım
|18,08
|0,44
|34,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,13
|-2,19
|-26,18
|Ulusal Faktoring
|2,69
|-0,74
|Ulusoy Elektrik
|58,50
|-3,15
|13,92
|Ulusoy Un Sanayi
|6,76
|-1,31
|32,85
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,56
|-1,27
|-33,33
|Utopya Turizm
|12,25
|-0,16
|-68,43
|Uzertaş Boya
|32,00
|-2,79
|-43,46
|Ülker Bisküvi
|17,45
|-1,19
|-21,81
|Ünlü Yatırım Holding
|5,09
|-0,78
|Vakıf Fin. Kir.
|3,08
|-1,60
|50,87
|Vakıf GMYO
|1,60
|0,00
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,49
|0,73
|-25,41
|Vakıflar Bankası
|3,71
|-0,80
|-21,23
|Vakko Tekstil
|9,56
|-0,52
|52,56
|Vanet Gıda
|4,78
|9,89
|-38,16
|VBT Yazılım
|20,88
|-1,88
|Verusa Holding
|49,20
|3,06
|9,14
|Verusaturk Girisim
|25,06
|2,87
|92,06
|Vestel
|24,10
|-0,74
|45,32
|Vestel Beyaz Eşya
|7,97
|1,53
|79,56
|Viking Kağıt
|6,15
|-1,13
|-31,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,48
|0,58
|16,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,34
|0,41
|-18,93
|Yataş
|11,04
|-0,90
|-21,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,00
|-1,64
|-31,82
|Yeni Gimat GMYO
|21,14
|-1,86
|82,37
|Yeo Teknoloji
|53,75
|-0,74
|Yeşil GMYO
|0,79
|0,00
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,93
|0,00
|-49,46
|Yeşil Yatırım Holding
|1,81
|-2,16
|-57,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.500,00
|-3,33
|-7,05
|Yonga Mobilya
|25,80
|-0,62
|-13,39
|Yükselen Çelik
|5,34
|0,95
|2,78
|Yünsa
|12,69
|-1,63
|-8,65
|Ziraat GMYO
|2,42
|-2,02
|Zorlu Enerji
|1,66
|-1,19
|-34,36
(Son)
Kaynak: AA
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