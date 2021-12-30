Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.12.2021 18:38
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.430,000,0017,11
İş Bankası (C)7,38-1,078,65
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,110,97-19,43
İş Girişim7,99-0,75-57,84
İş GMYO2,982,0517,32
İş Y. Men. Değ.22,804,5937,37
İş Yat. Ort.2,98-1,32-11,39
İşbir Holding61,50-0,8114,57
İşbir Sentetik Dokuma13,501,28

Işık Plastik4,83-3,21

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,84-2,33-26,32
İttifak Holding1,20-1,64-46,19
İz Hayvancılık Tarım19,30-0,527,22
İzmir Demir Çelik2,340,00-29,30
İzmir Fırça6,48-0,3116,55
Jantsa Jant Sanayi63,80-2,7453,93
Kafein Yazılım19,190,89-10,07
Kalekim Kimyevi Maddeler18,27-2,92

Kaplamin25,62-3,25-24,20
Kardemir (A)7,70-1,5329,41
Kardemir (B)7,71-1,1546,30
Kardemir (D)9,10-2,8857,44
Karel Elektronik12,064,1579,35
Karsan Otomotiv3,39-1,744,31
Karsu Tekstil7,84-0,25-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji15,502,58

Kartonsan52,85-0,75-44,18
Katmerciler Ekipman1,42-1,39-18,03
Kent Gıda169,00-1,00-52,47
Kerevitaş Gıda4,593,15-30,24
Kervan Gıda11,87-3,5015,97
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,67-0,60-33,47
Kızılbük GYO30,901,11

Klimasan Klima10,344,6622,55
Koç Holding28,70-2,5840,33
Konfrut Gıda4,31-1,152,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,45-0,85173,09
Konya Çimento973,00-1,22-13,89
Konya Kağıt7,21-0,69

Koray GMYO5,96-1,1633,93
Kordsa Teknik Tekstil30,10-1,7093,57
Koza Altın115,50-2,7819,44
Koza Madencilik17,74-0,9514,53
Körfez GMYO7,804,0034,48
Kristal Kola2,349,86-23,40
Kron Telekomünikasyon36,18-0,11-1,79
Kuştur Kuşadası Turizm235,001,7349,40
Kuyas Yatırım4,65-2,72102,17
Kütahya Porselen112,005,26122,00
Kütahya Şeker Fabrikası28,50-1,72

Lider Faktoring3,93-4,1515,25
Link Bilgisayar27,60-0,72-12,65
Logo Yazılım39,50-3,5226,85
Lokman Hekim Sağlık12,92-1,1583,74
Lüks Kadife50,25-1,4775,00
Makina Takım3,07-0,97-9,97
Manas Enerji Yönetimi15,90-0,56

Margün Enerji9,03-0,77

Marka Yatırım Holding3,832,68-40,44
Marmaris Altınyunus252,209,99127,00
Marshall220,50-1,21-28,11
Martı GMYO0,85-2,30-66,71
Martı Otel1,830,55-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım20,400,20

Mavi Giyim66,95-0,8129,72
Mazhar Zorlu Holding30,561,60-2,92
Meditera Tıbbi Malzeme47,003,48

Mega Polietilen5,74-1,71-25,07
Menderes Tekstil2,17-3,56-29,77
Mercan Kimya9,480,85

Merit Turizm30,300,40192,49
Merko Gıda4,19-1,18-51,50
Metemtur Yatırım3,851,32-52,38
Metro Holding1,391,46-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,220,91-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,57-0,63-31,12
Mia Teknoloji34,32-2,00

Migros Ticaret37,06-2,16-13,41
Milpa3,51-1,13-23,70
Mistral GMYO4,061,00-13,17
MLP Sağlık29,50-2,4548,47
MMC San. ve Tic. Yat.2,88-4,95-37,39
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,63-5,23

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,991,14-32,57
Mondi Tire Kutsan10,092,9632,76
Nasmed Egepol7,23-2,17

Naturel Enerji43,125,0221,44
Naturelgaz6,59-1,79

Net Holding6,569,8891,25
Netaş Telekom.17,02-0,47-39,39
Niğbaş Niğde Beton14,23-9,99-72,63
Nuh Çimento50,15-1,184,42
Nurol GMYO5,45-4,39-25,24
Odaş Elektrik1,340,75-54,16
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,922,94

Orge Enerji Elektrik6,07-1,3031,60
Orma Orman Mahsulleri37,30-1,74153,40
Osmanlı Menkul26,12-0,08-15,04
Ostim Endüstriyel Yat1,603,23-31,44
Otokar351,400,5115,48
Otto Holding36,00-6,49241,88
Oyak Çimento7,63-1,29-13,10
Oyak Yat. Ort.6,83-0,44-1,04
Oyak Yatırım Menkul45,00-2,72

Oylum Sınai Yatırımlar4,91-6,834,25
Özak GMYO5,89-0,8415,49
Özbal Çelik Boru27,10-0,07313,74
Özderici GMYO1,562,63-29,73
Özerden Plastik7,462,61-17,11
Pamel Elektrik82,004,59284,62
Panora GMYO9,260,9857,73
Papilon Savunma14,489,95-36,32
Park Elek.Madencilik6,22-0,6415,83
Parsan31,903,1731,28
Pasifik GYO14,18-3,21

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,76-1,18

Pegasus85,15-3,4614,14
Peker GMYO0,900,00-61,53
Penguen Gıda3,31-0,90-34,46
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım377,00-1,39

Pera GMYO1,200,84-31,50
Pergamon Dış Ticaret27,829,9651,78
Petkim7,74-3,8555,42
Petrokent Turizm7.073,20-1,76680,36
Pınar Et ve Un19,50-1,47-10,89
Pınar Su3,37-0,59-17,08
Pınar Süt17,54-0,90-22,22
Plastikkart19,405,4336,20
Polisan Holding2,91-0,68-24,31
Politeknik Metal552,003,8636,05
Prizma Press Matbaacılık3,590,84-34,49
QNB Finans Fin. Kir.82,252,68-34,36
QNB Finansbank39,26-1,11-44,19
QUA Granite Hayal Yapı11,75-2,08

Rainbow Polikarbonat12,38-1,75

Ral Yatırım Holding13,99-9,97215,09
Ray Sigorta13,99-3,98-9,45
Reysaş GMYO3,692,2213,82
Reysaş Lojistik4,601,10-11,09
Rhea Girişim1,82-0,55-51,08
Rodrigo Tekstil19,40-5,8341,50
Royal Halı3,23-3,58-6,10
RTA Laboratuvarları21,82-3,11-27,94
Sabancı Holding13,08-1,9518,63
Safkar Ege Soğutmacılık6,98-0,14-35,85
Sanel Mühendislik5,76-3,6868,42
Sanifoam Sünger31,380,97130,74
Sanko Pazarlama9,191,88-0,84
Saray Matbaacılık3,93-0,51-55,19
Sarkuysan19,75-2,13127,08
Sasa Polyester54,452,06263,38
Say Yenilenebilir Enerji29,541,23247,12
Sekuro Plastik16,43-0,4217,69
Selçuk Ecza Deposu11,45-0,43-14,76
Selçuk Gıda4,17-1,88-16,27
Selva Gıda Sanayi13,970,14

Senkron Güvenlik22,503,97-14,32
Serve Film Prodüksiyon13,013,25-18,69
Servet GMYO90,80-3,3015,82
Seyitler Kimya11,13-9,95-17,33
Silverline Endüstri4,80-0,83-44,19
Sinpaş GMYO4,29-0,922,63
Smartiks Yazılım5,71-4,99-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii29,80-0,6713,15
Söktaş2,361,72-27,40
Sönmez Filament37,00-0,43-30,43
Sönmez Pamuklu8,66-1,03-41,31
Sumaş Suni Tahta89,90-1,2676,24
Şeker Fin. Kir.5,16-1,90-19,38
Şekerbank1,01-1,94-33,11
Şişe Cam13,47-2,7488,14
Şok Marketler Ticaret12,73-3,052,00
T. Halk Bankası4,58-1,29-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,74-4,34-32,80
T.S.K.B.1,440,00-17,55
T.Tuborg19,08-0,267,61
Tat Gıda11,85-0,922,50
TAV Havalimanları31,08-4,3745,92
Tek-Art Turizm1,274,96-37,13
Tekfen Holding20,08-2,2422,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,21-2,05-28,29
Temapol Polimer Plastik14,30-2,3924,35
Tetamat Gıda Yatırımları353,10-2,2263,25
TGS Dış Ticaret15,466,2521,64
Tofaş Oto. Fab.77,504,17150,72
Torunlar GMYO3,960,761,54
Trabzon Liman32,228,418,17
Trabzonspor Sportif6,10-1,77150,00
Trend GMYO6,390,47-49,16
TSKB GMYO2,84-1,39-41,16
Tuğçelik14,53-3,1379,83
Tukaş7,330,14-24,36
Turcas Petrol3,92-2,24-19,18
Tureks Turizm Taşımacılık11,103,16

Turkcell18,79-4,1325,97
Tümosan Motor ve Traktör18,93-5,6334,54
Tüpraş152,60-2,3041,30
Türk Hava Yolları20,14-4,4656,00
Türk İlaç Serum11,93-2,13

Türk Prysmian Kablo57,2010,00374,20
Türk Telekom9,78-2,4923,81
Türk Traktör214,000,2325,61
Türker Proje Gayrimenkul123,90-0,969,74
Türkiye Sigorta4,96-1,20-19,72
Ufuk Yatırım18,080,4434,93
Ulaşlar Turizm Yat.3,13-2,19-26,18
Ulusal Faktoring2,69-0,74

Ulusoy Elektrik58,50-3,1513,92
Ulusoy Un Sanayi6,76-1,3132,85
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,56-1,27-33,33
Utopya Turizm12,25-0,16-68,43
Uzertaş Boya32,00-2,79-43,46
Ülker Bisküvi17,45-1,19-21,81
Ünlü Yatırım Holding5,09-0,78

Vakıf Fin. Kir.3,08-1,6050,87
Vakıf GMYO1,600,00-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,490,73-25,41
Vakıflar Bankası3,71-0,80-21,23
Vakko Tekstil9,56-0,5252,56
Vanet Gıda4,789,89-38,16
VBT Yazılım20,88-1,88

Verusa Holding49,203,069,14
Verusaturk Girisim25,062,8792,06
Vestel24,10-0,7445,32
Vestel Beyaz Eşya7,971,5379,56
Viking Kağıt6,15-1,13-31,67
Yapı ve Kredi Bank.3,480,5816,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,340,41-18,93
Yataş11,04-0,90-21,98
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,00-1,64-31,82
Yeni Gimat GMYO21,14-1,8682,37
Yeo Teknoloji53,75-0,74

Yeşil GMYO0,790,00-42,75
Yeşil Yapı0,930,00-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,81-2,16-57,67
Yibitaş İnşaat Malzeme14.500,00-3,33-7,05
Yonga Mobilya25,80-0,62-13,39
Yükselen Çelik5,340,952,78
Yünsa12,69-1,63-8,65
Ziraat GMYO2,42-2,02

Zorlu Enerji1,66-1,19-34,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor         
18:31
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42

Son Dakika Haberleri
18:31 Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor
18:27 Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti
18:24 Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı
18:22 Galatasaray'da bileti kesilen ilk isim DeAndre Yedlin oldu
18:05 Selde zor anlar yaşayan vatandaşlar, o anları anlattı: Koltukların üzerinde sabaha kadar durduk
18:04 Okulda bulunan kale, 15 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
17:57 Rüşvet alırken yakalanan vergi dairesi müdürü tutuklandı
17:33 AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz
17:31 Muğla'da 17 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yemek yediği kişinin boğazını keserek öldürdü
17:21 Yılbaşı menüsü nasıl olmalı? Yılbaşında hangi yemekler yapılır? Yılbaşı yemekleri ve tarifleri!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 18:44:36. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement