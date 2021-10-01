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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.10.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,496,19-29,07
Acıpayam Selüloz16,136,33-5,27
Adel Kalemcilik25,501,67-23,63
Adese Gayrimenkul1,22-1,61-56,43
Afyon Çimento3,37-0,30-34,05
AGESA Hayat Emeklilik17,400,691,54
Ak Enerji1,690,00-23,53
Akbank5,30-0,56-21,57
Akçansa13,851,39-13,99
Akdeniz Yatırım Hold.2,07-0,48-13,86
Akfen GMYO4,50-0,2272,36
Akın Tekstil30,50-1,68-3,97
Akiş GMYO1,730,00-38,04
Akmerkez GMYO36,60-0,54-40,80
Aksa20,28-0,6946,80
Aksa Enerji13,760,4484,95
Aksigorta7,060,43-15,03
Aksu Enerji11,88-1,0057,41
Alarko Carrıer297,40-0,40-18,19
Alarko GMYO21,160,28-16,46
Alarko Holding8,55-0,810,33
Albaraka Türk1,650,00-14,95
Alcatel Lucent Teletaş21,90-0,09-26,16
Alkim Kağıt14,37-0,0711,02
Alkim Kimya16,380,8616,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,959,55-10,96
Altınyunus Çeşme52,552,245,18
Anadolu Efes21,16-1,12-0,94
Anadolu Grubu Holding23,302,19-10,81
Anadolu Hayat Emek.9,250,0015,11
Anadolu Isuzu17,43-2,13-3,17
Anadolu Sigorta6,040,50-16,35
Anel Elektrik2,470,00-22,08
Arçelik32,840,6115,40
ARD Bilişim Teknolojileri44,88-1,84-6,66
Arena Bilgisayar9,76-0,20-10,48
Armada Bilgisayar50,30-0,792,49
Arsan Tekstil4,320,008,38
Arzum Ev Aletleri18,26-1,03-24,43
Aselsan15,06-0,53-17,48
Ata GMYO4,14-4,17-24,86
Atakule GMYO2,819,7720,03
Atlantis Yatırım Holding5,152,59-7,37
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
ATP Bilgisayar37,12-0,75

Avrasya GMYO1,900,53-27,46
Avrasya Petrol ve Tur.2,38-0,83-25,63
Avrupa Yatırım Holding6,125,152,00
Aydem Enerji6,90-0,29

Ayen Enerji4,731,07-12,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,912,7767,65
Aygaz15,390,008,48
Bagfaş21,062,235,30
Bak Ambalaj19,80-0,500,12
Balatacılar Balatacılık8,650,004,98
Bantaş Ambalaj3,40-0,588,74
Banvit66,400,0027,69
Başkent Doğalgaz GMYO27,66-1,28

Baştaş Başkent Çimento9,29-1,90-46,52
Batı Çimento13,432,83185,14
Batısöke Çimento2,97-0,6721,72
Bayrak Taban Sanayi9,681,36-8,77
Bera Holding10,30-1,34-49,21
Berkosan Yalıtım8,06-0,62-9,64
Beşiktaş Futbol Yat.5,950,8547,28
Beyaz Filo8,901,02-11,70
Bilici Yatırım16,26-1,57193,86
Bim Mağazalar63,25-1,02-11,28
Biotrend Çevre ve Enerji30,04-9,30

Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birleşim Mühendislik9,630,21

Birlik Mensucat2,300,00-33,53
Bizim Mağazaları13,052,51-15,04
BMS Çelik Hasır8,250,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,830,21

Borusan Mannesmann23,040,52-17,12
Borusan Yat. Paz.331,10-0,09-27,11
Bosch Fren Sistemleri811,500,43-34,01
Bossa27,84-0,7155,97
Brisa22,664,3317,03
Burçelik22,78-0,358,37
Burçelik Vana21,92-0,27-55,86
Bursa Çimento3,57-0,28-28,28
Carrefoursa46,205,14-35,65
Casa Emtia Petrol130,000,0822,64
Ceo Event Medya8,400,0030,64
Coca Cola İçecek84,30-0,7132,74
Cosmos Yat. Holding10,751,8033,37
Credıtwest Faktorıng4,59-2,34-21,81
Çan2 Termik13,800,00

Çelebi157,60-0,19-13,66
Çelik Halat6,12-0,33-32,73
Çemaş Döküm1,140,88-33,04
Çemtaş12,640,32-19,55
Çimbeton205,100,05-30,83
Çimentaş26,960,00-25,44
Çimsa27,780,8756,07
Çuhadaroğlu Metal7,460,13-1,94
Dagi Giyim3,340,60-1,95
Dagi Yatırım Holding12,490,16-3,18
Dardanel2,620,38-50,80
Datagate Bilgisayar13,04-1,06-19,06
Demısaş Döküm6,540,931,00
Denge Holding1,47-1,34-51,60
Deniz GMYO1,900,003,15
Derimod10,031,012,98
Derlüks Yatırım Holding5,101,39-42,18
Desa Deri8,37-1,30-14,07
Despec Bilgisayar9,170,66-29,79
Deva Holding22,601,25-6,06
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,91-0,461,25
Diriteks Diriliş Tekstil4,966,6732,98
Ditaş Doğan16,26-0,1225,02
DO-CO723,000,4214,76
Doğan Burda22,88-1,381,96
Doğan Holding2,53-0,39-15,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,333,100,05
Doğusan4,970,4013,47
Doğuş GMYO10,881,1233,17
Doğuş Otomotiv33,28-1,3028,38
Döktaş Dökümcülük30,300,20-1,05
Duran Doğan Basım13,61-0,5829,74
Dyo Boya10,07-1,27-10,47
Eczacıbaşı İlaç5,79-0,86-19,61
Eczacıbaşı Yatırım37,10-0,7037,82
E-Data Teknoloji11,211,08

Edip Gayrimenkul3,360,001,20
Ege Endüstri1.156,400,03-30,54
Ege Gübre164,10-0,0614,39
Ege Profil27,321,94-28,56
Ege Seramik13,880,6543,65
Egeplast25,14-0,16-24,50
Ekiz Kimya6,020,33-15,57
Emek Elektrik2,62-1,87-8,24
Eminiş Ambalaj18,511,87-49,76
Emlak Konut GMYO1,78-0,56-15,82
Enerjisa Enerji10,430,10-9,54
Enka İnşaat10,17-2,1244,42
Erbosan96,00-3,37136,72
Ereğli Demir Çelik16,53-0,7225,83
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,457,48

Ersu Gıda4,14-1,66-16,19
Escar Turizm Taşımacılık22,80-1,30

Escort Teknoloji5,43-0,91-17,35
Esenboğa Elektrik30,94-0,3262,62
Etiler Gıda5,15-0,1929,40
Euro Kapital Yat. Ort.5,89-0,8454,21
Euro Trend Yat. Ort.3,490,00-1,36
Euro Yat. Ort.3,48-6,70-21,65
Euro Yatırım Holding2,003,09-29,58
Europap Tezol Kağıt15,112,86

Fade Gıda8,241,4858,41
Fenerbahçe Futbol32,50-3,279,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,411,26-18,25
F-M İzmit Piston103,400,00-15,66
Fonet Bilgi Teknolojileri12,323,53-5,45
Ford Otosan163,40-2,2133,78
Formet Metal ve Cam1,310,77-46,60
Frigo Pak Gıda21,18-3,730,95
Galata Wind Enerji3,862,12

Galatasaray Sportif3,270,93-19,26
Garanti Bankası9,23-0,11-9,07
Garanti Faktoring12,8710,0015,63
Garanti Yat. Ort.2,19-1,35-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,94-2,8017,11
Gediz Ambalaj16,213,3120,97
Gen İlaç13,90-1,00

Gentaş3,011,35-33,31
Gersan Elektrik5,30-0,38-13,68
Girişim Elektrik Sanayi25,06-0,16

Global Men. Değ.6,050,000,67
Global Yat. Holding2,050,00-41,65
Good-Year7,891,28-0,98
Göltaş Çimento37,02-0,27-9,80
Gözde Girişim5,750,00-27,94
GSD Denizcilik3,391,1939,21
GSD Holding2,620,384,38
Gübre Fabrik.48,38-0,58-43,78
Güler Yat. Holding2,540,79-26,65
Halk GMYO2,450,00-19,62
Hatay Tekstil15,69-0,1915,07
Hedef Girişim2,69-0,746,54
Hektaş8,390,2457,05
HUB Girişim10,100,40-44,51
Hürriyet Gzt.2,431,2515,71
ICBC Turkey Bank5,851,21-10,00
İdeal Finansal Teknolojiler53,502,29297,47
İdealist GMYO2,21-0,90-6,87
İhlas Ev Aletleri0,94-1,05-49,55
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,90-1,10-63,47
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,30-0,3235,60
Info Yatırım3,970,76-15,00
İntema34,461,83-13,63
Inveo Yatırım Holding102,50-2,01131,80
İpek Doğal Enerji11,62-0,26-11,16
İskenderun Demir Çelik11,42-0,2626,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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