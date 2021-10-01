Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,49
|6,19
|-29,07
|Acıpayam Selüloz
|16,13
|6,33
|-5,27
|Adel Kalemcilik
|25,50
|1,67
|-23,63
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-1,61
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,37
|-0,30
|-34,05
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,40
|0,69
|1,54
|Ak Enerji
|1,69
|0,00
|-23,53
|Akbank
|5,30
|-0,56
|-21,57
|Akçansa
|13,85
|1,39
|-13,99
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,07
|-0,48
|-13,86
|Akfen GMYO
|4,50
|-0,22
|72,36
|Akın Tekstil
|30,50
|-1,68
|-3,97
|Akiş GMYO
|1,73
|0,00
|-38,04
|Akmerkez GMYO
|36,60
|-0,54
|-40,80
|Aksa
|20,28
|-0,69
|46,80
|Aksa Enerji
|13,76
|0,44
|84,95
|Aksigorta
|7,06
|0,43
|-15,03
|Aksu Enerji
|11,88
|-1,00
|57,41
|Alarko Carrıer
|297,40
|-0,40
|-18,19
|Alarko GMYO
|21,16
|0,28
|-16,46
|Alarko Holding
|8,55
|-0,81
|0,33
|Albaraka Türk
|1,65
|0,00
|-14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,90
|-0,09
|-26,16
|Alkim Kağıt
|14,37
|-0,07
|11,02
|Alkim Kimya
|16,38
|0,86
|16,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,95
|9,55
|-10,96
|Altınyunus Çeşme
|52,55
|2,24
|5,18
|Anadolu Efes
|21,16
|-1,12
|-0,94
|Anadolu Grubu Holding
|23,30
|2,19
|-10,81
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|0,00
|15,11
|Anadolu Isuzu
|17,43
|-2,13
|-3,17
|Anadolu Sigorta
|6,04
|0,50
|-16,35
|Anel Elektrik
|2,47
|0,00
|-22,08
|Arçelik
|32,84
|0,61
|15,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,88
|-1,84
|-6,66
|Arena Bilgisayar
|9,76
|-0,20
|-10,48
|Armada Bilgisayar
|50,30
|-0,79
|2,49
|Arsan Tekstil
|4,32
|0,00
|8,38
|Arzum Ev Aletleri
|18,26
|-1,03
|-24,43
|Aselsan
|15,06
|-0,53
|-17,48
|Ata GMYO
|4,14
|-4,17
|-24,86
|Atakule GMYO
|2,81
|9,77
|20,03
|Atlantis Yatırım Holding
|5,15
|2,59
|-7,37
|Atlas Yat. Ort.
|1,38
|-0,72
|-21,14
|ATP Bilgisayar
|37,12
|-0,75
|Avrasya GMYO
|1,90
|0,53
|-27,46
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,38
|-0,83
|-25,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,12
|5,15
|2,00
|Aydem Enerji
|6,90
|-0,29
|Ayen Enerji
|4,73
|1,07
|-12,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,91
|2,77
|67,65
|Aygaz
|15,39
|0,00
|8,48
|Bagfaş
|21,06
|2,23
|5,30
|Bak Ambalaj
|19,80
|-0,50
|0,12
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|0,00
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,40
|-0,58
|8,74
|Banvit
|66,40
|0,00
|27,69
|Başkent Doğalgaz GMYO
|27,66
|-1,28
|Baştaş Başkent Çimento
|9,29
|-1,90
|-46,52
|Batı Çimento
|13,43
|2,83
|185,14
|Batısöke Çimento
|2,97
|-0,67
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|9,68
|1,36
|-8,77
|Bera Holding
|10,30
|-1,34
|-49,21
|Berkosan Yalıtım
|8,06
|-0,62
|-9,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,95
|0,85
|47,28
|Beyaz Filo
|8,90
|1,02
|-11,70
|Bilici Yatırım
|16,26
|-1,57
|193,86
|Bim Mağazalar
|63,25
|-1,02
|-11,28
|Biotrend Çevre ve Enerji
|30,04
|-9,30
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birleşim Mühendislik
|9,63
|0,21
|Birlik Mensucat
|2,30
|0,00
|-33,53
|Bizim Mağazaları
|13,05
|2,51
|-15,04
|BMS Çelik Hasır
|8,25
|0,12
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,83
|0,21
|Borusan Mannesmann
|23,04
|0,52
|-17,12
|Borusan Yat. Paz.
|331,10
|-0,09
|-27,11
|Bosch Fren Sistemleri
|811,50
|0,43
|-34,01
|Bossa
|27,84
|-0,71
|55,97
|Brisa
|22,66
|4,33
|17,03
|Burçelik
|22,78
|-0,35
|8,37
|Burçelik Vana
|21,92
|-0,27
|-55,86
|Bursa Çimento
|3,57
|-0,28
|-28,28
|Carrefoursa
|46,20
|5,14
|-35,65
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|0,08
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,40
|0,00
|30,64
|Coca Cola İçecek
|84,30
|-0,71
|32,74
|Cosmos Yat. Holding
|10,75
|1,80
|33,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,59
|-2,34
|-21,81
|Çan2 Termik
|13,80
|0,00
|Çelebi
|157,60
|-0,19
|-13,66
|Çelik Halat
|6,12
|-0,33
|-32,73
|Çemaş Döküm
|1,14
|0,88
|-33,04
|Çemtaş
|12,64
|0,32
|-19,55
|Çimbeton
|205,10
|0,05
|-30,83
|Çimentaş
|26,96
|0,00
|-25,44
|Çimsa
|27,78
|0,87
|56,07
|Çuhadaroğlu Metal
|7,46
|0,13
|-1,94
|Dagi Giyim
|3,34
|0,60
|-1,95
|Dagi Yatırım Holding
|12,49
|0,16
|-3,18
|Dardanel
|2,62
|0,38
|-50,80
|Datagate Bilgisayar
|13,04
|-1,06
|-19,06
|Demısaş Döküm
|6,54
|0,93
|1,00
|Denge Holding
|1,47
|-1,34
|-51,60
|Deniz GMYO
|1,90
|0,00
|3,15
|Derimod
|10,03
|1,01
|2,98
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|1,39
|-42,18
|Desa Deri
|8,37
|-1,30
|-14,07
|Despec Bilgisayar
|9,17
|0,66
|-29,79
|Deva Holding
|22,60
|1,25
|-6,06
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,91
|-0,46
|1,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,96
|6,67
|32,98
|Ditaş Doğan
|16,26
|-0,12
|25,02
|DO-CO
|723,00
|0,42
|14,76
|Doğan Burda
|22,88
|-1,38
|1,96
|Doğan Holding
|2,53
|-0,39
|-15,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,33
|3,10
|0,05
|Doğusan
|4,97
|0,40
|13,47
|Doğuş GMYO
|10,88
|1,12
|33,17
|Doğuş Otomotiv
|33,28
|-1,30
|28,38
|Döktaş Dökümcülük
|30,30
|0,20
|-1,05
|Duran Doğan Basım
|13,61
|-0,58
|29,74
|Dyo Boya
|10,07
|-1,27
|-10,47
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|-0,86
|-19,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,10
|-0,70
|37,82
|E-Data Teknoloji
|11,21
|1,08
|Edip Gayrimenkul
|3,36
|0,00
|1,20
|Ege Endüstri
|1.156,40
|0,03
|-30,54
|Ege Gübre
|164,10
|-0,06
|14,39
|Ege Profil
|27,32
|1,94
|-28,56
|Ege Seramik
|13,88
|0,65
|43,65
|Egeplast
|25,14
|-0,16
|-24,50
|Ekiz Kimya
|6,02
|0,33
|-15,57
|Emek Elektrik
|2,62
|-1,87
|-8,24
|Eminiş Ambalaj
|18,51
|1,87
|-49,76
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,43
|0,10
|-9,54
|Enka İnşaat
|10,17
|-2,12
|44,42
|Erbosan
|96,00
|-3,37
|136,72
|Ereğli Demir Çelik
|16,53
|-0,72
|25,83
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,45
|7,48
|Ersu Gıda
|4,14
|-1,66
|-16,19
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,80
|-1,30
|Escort Teknoloji
|5,43
|-0,91
|-17,35
|Esenboğa Elektrik
|30,94
|-0,32
|62,62
|Etiler Gıda
|5,15
|-0,19
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,89
|-0,84
|54,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|0,00
|-1,36
|Euro Yat. Ort.
|3,48
|-6,70
|-21,65
|Euro Yatırım Holding
|2,00
|3,09
|-29,58
|Europap Tezol Kağıt
|15,11
|2,86
|Fade Gıda
|8,24
|1,48
|58,41
|Fenerbahçe Futbol
|32,50
|-3,27
|9,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,41
|1,26
|-18,25
|F-M İzmit Piston
|103,40
|0,00
|-15,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,32
|3,53
|-5,45
|Ford Otosan
|163,40
|-2,21
|33,78
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|0,77
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|21,18
|-3,73
|0,95
|Galata Wind Enerji
|3,86
|2,12
|Galatasaray Sportif
|3,27
|0,93
|-19,26
|Garanti Bankası
|9,23
|-0,11
|-9,07
|Garanti Faktoring
|12,87
|10,00
|15,63
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-1,35
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,94
|-2,80
|17,11
|Gediz Ambalaj
|16,21
|3,31
|20,97
|Gen İlaç
|13,90
|-1,00
|Gentaş
|3,01
|1,35
|-33,31
|Gersan Elektrik
|5,30
|-0,38
|-13,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|25,06
|-0,16
|Global Men. Değ.
|6,05
|0,00
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,05
|0,00
|-41,65
|Good-Year
|7,89
|1,28
|-0,98
|Göltaş Çimento
|37,02
|-0,27
|-9,80
|Gözde Girişim
|5,75
|0,00
|-27,94
|GSD Denizcilik
|3,39
|1,19
|39,21
|GSD Holding
|2,62
|0,38
|4,38
|Gübre Fabrik.
|48,38
|-0,58
|-43,78
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-26,65
|Halk GMYO
|2,45
|0,00
|-19,62
|Hatay Tekstil
|15,69
|-0,19
|15,07
|Hedef Girişim
|2,69
|-0,74
|6,54
|Hektaş
|8,39
|0,24
|57,05
|HUB Girişim
|10,10
|0,40
|-44,51
|Hürriyet Gzt.
|2,43
|1,25
|15,71
|ICBC Turkey Bank
|5,85
|1,21
|-10,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|53,50
|2,29
|297,47
|İdealist GMYO
|2,21
|-0,90
|-6,87
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|-1,05
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,90
|-1,10
|-63,47
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,78
|0,00
|-31,58
|İndeks Bilgisayar
|6,30
|-0,32
|35,60
|Info Yatırım
|3,97
|0,76
|-15,00
|İntema
|34,46
|1,83
|-13,63
|Inveo Yatırım Holding
|102,50
|-2,01
|131,80
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|-0,26
|-11,16
|İskenderun Demir Çelik
|11,42
|-0,26
|26,38
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi