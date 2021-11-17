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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.11.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,820,21-37,73
Acıpayam Selüloz15,620,51-8,27
Adel Kalemcilik23,060,44-30,94
Adese Gayrimenkul1,050,96-56,64
Afyon Çimento3,792,43-25,83
AGESA Hayat Emeklilik21,000,4822,55
Ak Enerji1,800,00-18,55
Akbank7,040,144,17
Akçansa16,360,311,60
Akdeniz Yatırım Hold.1,892,16-21,35
Akfen GMYO5,791,22121,77
Akın Tekstil29,840,20-6,05
Akiş GMYO1,901,06-31,96
Akmerkez GMYO38,520,76-37,02
Aksa23,70-0,5971,56
Aksa Enerji7,68-0,65106,45
Aksigorta8,05-0,86-3,12
Aksu Enerji20,88-1,97176,66
Alarko Carrıer288,200,03-20,40
Alarko GMYO24,061,01-5,02
Alarko Holding11,162,8630,96
Albaraka Türk2,083,487,22
Alcatel Lucent Teletaş24,460,82-17,53
Alkim Kağıt14,050,368,55
Alkim Kimya17,200,4122,10
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,35-2,17-7,90
Altınyunus Çeşme51,400,492,88
Anadolu Efes24,900,5716,57
Anadolu Grubu Holding32,060,9422,72
Anadolu Hayat Emek.10,230,2027,31
Anadolu Isuzu20,680,6814,89
Anadolu Sigorta6,030,50-16,49
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji19,480,57

Anel Elektrik2,270,44-15,41
Arçelik39,200,5137,74
ARD Bilişim Teknolojileri50,30-0,794,62
Arena Bilgisayar9,46-0,53-13,23
Armada Bilgisayar53,200,578,39
Arsan Tekstil4,930,0023,69
Arzum Ev Aletleri16,37-0,18-32,26
Aselsan18,031,18-1,21
Ata GMYO3,730,27-32,30
Atakule GMYO2,720,7416,18
Atlantis Yatırım Holding6,780,0021,94
Atlas Yat. Ort.1,270,00-27,43
ATP Bilgisayar48,32-3,36

Avrasya GMYO1,75-0,57-33,19
Avrasya Petrol ve Tur.2,08-2,35-35,00
Avrupa Yatırım Holding5,84-1,35-2,67
Aydem Enerji6,580,30

Ayen Enerji6,020,0011,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,200,5079,08
Aygaz20,665,1445,63
Bagfaş24,585,4922,90
Bak Ambalaj17,32-0,97-12,42
Balatacılar Balatacılık8,500,003,16
Bantaş Ambalaj3,050,00-2,45
Banvit70,60-0,4235,77
Başkent Doğalgaz GMYO17,038,68

Baştaş Başkent Çimento9,00

-48,19
Batı Çimento13,42-0,52184,93
Batısöke Çimento2,41-0,41-1,23
Bayrak Taban Sanayi7,08-0,56-33,27
Bera Holding10,17-0,97-49,85
Berkosan Yalıtım7,220,56-19,06
Beşiktaş Futbol Yat.5,810,8743,81
Beyaz Filo8,53-0,81-15,37
Bilici Yatırım14,661,45164,94
Bim Mağazalar64,700,54-6,43
Biotrend Çevre ve Enerji21,00-0,66

Birko Mensucat0,970,00-12,61
Birleşim Mühendislik9,39-1,78

Birlik Mensucat1,970,00-43,06
Bizim Mağazaları12,920,62-13,72
BMS Çelik Hasır8,05-1,83

Boğaziçi Beton Sanayi4,471,13

Borusan Mannesmann25,700,16-7,55
Borusan Yat. Paz.360,900,11-20,55
Bosch Fren Sistemleri838,500,16-31,81
Bossa27,94-1,4856,53
Brisa24,222,0225,08
Burçelik20,720,68-1,43
Burçelik Vana20,160,10-59,40
Bursa Çimento4,181,46-16,02
Carrefoursa38,22-0,16-46,77
Casa Emtia Petrol123,000,0016,04
Ceo Event Medya9,85-0,1053,19
Coca Cola İçecek93,700,9247,54
Cosmos Yat. Holding9,80-1,7121,59
Credıtwest Faktorıng4,872,10-17,04
Çan2 Termik11,752,80

Çelebi182,70-0,600,10
Çelik Halat6,42-0,62-29,43
Çemaş Döküm1,160,00-31,87
Çemtaş15,400,13-1,98
Çimbeton199,000,81-32,88
Çimentaş25,84-0,23-28,54
Çimsa29,020,2163,03
Çuhadaroğlu Metal8,840,0016,20
Dagi Giyim2,621,16-23,09
Dagi Yatırım Holding10,33-1,43-19,92
Dardanel2,630,77-50,61
Datagate Bilgisayar12,270,41-23,84
Demısaş Döküm8,350,2428,95
Denge Holding1,370,00-54,90
Deniz GMYO1,660,61-9,88
Derimod8,670,12-10,99
Derlüks Yatırım Holding4,610,88-47,73
Desa Deri8,40-4,87-13,76
Despec Bilgisayar8,97-0,33-31,32
Deva Holding25,063,214,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,690,00-0,79
Diriteks Diriliş Tekstil5,308,3842,09
Ditaş Doğan19,975,3353,55
DO-CO928,80-0,1347,43
Doğan Burda149,6010,00566,67
Doğan Holding2,871,06-4,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,241,36-3,82
Doğu Aras Enerji95,851,32

Doğusan3,18-1,55-12,42
Doğuş GMYO8,74-1,356,98
Doğuş Otomotiv44,661,7372,28
Döktaş Dökümcülük31,40-1,882,55
Duran Doğan Basım14,65-2,7239,66
Dyo Boya9,321,08-17,14
Eczacıbaşı İlaç6,471,09-10,16
Eczacıbaşı Yatırım40,500,8550,45
E-Data Teknoloji9,450,21

Edip Gayrimenkul3,690,0011,14
Ege Endüstri1.497,000,37-10,08
Ege Gübre175,300,7522,20
Ege Profil30,841,11-18,08
Ege Seramik13,420,6838,89
Egeplast21,38-0,83-35,80
Ekiz Kimya6,091,50-14,59
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret19,03-3,50

Emek Elektrik2,731,49-4,39
Eminiş Ambalaj17,50-0,57-52,50
Emlak Konut GMYO2,100,48-0,69
Enerjisa Enerji11,881,193,03
Enka İnşaat12,470,9777,09
Erbosan120,30-0,50196,64
Ereğli Demir Çelik19,791,4950,65
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,102,31

Ersu Gıda4,610,44-6,68
Escar Turizm Taşımacılık25,641,18

Escort Teknoloji4,732,60-28,01
Esenboğa Elektrik28,200,5048,22
Etiler Gıda5,360,0034,67
Euro Kapital Yat. Ort.3,674,56-3,91
Euro Trend Yat. Ort.3,380,30-4,47
Euro Yat. Ort.3,43-2,83-22,77
Euro Yatırım Holding1,760,00-38,03
Europap Tezol Kağıt13,960,72

Fade Gıda6,702,4528,80
Fenerbahçe Futbol29,640,410,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,280,00-22,66
F-M İzmit Piston107,500,00-12,32
Fonet Bilgi Teknolojileri13,140,920,84
Ford Otosan220,603,9180,61
Formet Metal ve Cam1,230,82-49,86
Frigo Pak Gıda2,63-0,381,54
Galata Wind Enerji4,850,41

Galatasaray Sportif4,182,453,21
Garanti Bankası11,99-0,6618,12
Garanti Faktoring12,85-0,6215,45
Garanti Yat. Ort.2,44-0,41-24,13
Gedik Y. Men. Değ.6,71-0,4513,23
Gediz Ambalaj15,830,7018,13
Gelecek Varlık Yönetimi13,100,15

Gen İlaç12,612,44

Gentaş3,514,78-22,23
Gersan Elektrik5,320,19-13,36
Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret2,61-10,00

Girişim Elektrik Sanayi21,641,50

Global Men. Değ.5,760,00-4,16
Global Yat. Holding2,150,94-38,80
Good-Year8,360,124,92
Göltaş Çimento37,520,43-8,59
Gözde Girişim7,862,61-1,50
GSD Denizcilik3,94-0,5161,80
GSD Holding2,50-1,19-0,40
Gübre Fabrik.73,000,90-15,17
Güler Yat. Holding2,781,46-19,72
Halk GMYO2,690,37-11,74
Hatay Tekstil15,860,2516,31
Hedef Girişim2,693,076,54
Hedef Holding3,542,91

Hektaş9,022,3868,84
HUB Girişim9,08-0,33-50,11
Hürriyet Gzt.2,331,3010,95
ICBC Turkey Bank5,52-0,54-15,08
İdeal Finansal Teknolojiler44,90-6,92233,58
İdealist GMYO1,931,05-18,67
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,860,00-31,20
İhlas Gazetecilik0,822,50-66,71
İhlas Haber Ajansı4,715,37

İhlas Holding0,561,82-50,12
İhlas Yayın Holding0,751,35-34,21
İndeks Bilgisayar6,581,0841,63
Info Yatırım4,72-0,421,06
İntema38,020,00-4,71
Inveo Yatırım Holding26,54-0,6783,39
İpek Doğal Enerji13,84-0,575,81
İskenderun Demir Çelik16,061,2677,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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