Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

31.12.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.680,000,5317,73
İş Bankası (C)7,450,959,68
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,182,25-17,62
İş Girişim8,141,88-57,04
İş GMYO3,011,0118,50
İş Y. Men. Değ.22,64-0,7036,41
İş Yat. Ort.2,980,00-11,39
İşbir Holding62,100,9815,69
İşbir Sentetik Dokuma13,630,96

Işık Plastik5,095,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,851,19-25,44
İttifak Holding1,221,67-45,29
İz Hayvancılık Tarım19,28-0,107,11
İzmir Demir Çelik2,340,00-29,30
İzmir Fırça6,693,2420,32
Jantsa Jant Sanayi64,000,3154,41
Kafein Yazılım19,15-0,21-10,26
Kalekim Kimyevi Maddeler18,360,49

Kaplamin25,50-0,47-24,56
Kardemir (A)7,811,4331,26
Kardemir (B)7,811,3048,20
Kardemir (D)9,241,5459,86
Karel Elektronik11,81-2,0775,63
Karsan Otomotiv3,482,657,08
Karsu Tekstil7,880,51-7,84
Kartal Yenilenebilir Enerji15,15-2,26

Kartonsan53,050,38-43,97
Katmerciler Ekipman1,441,41-16,87
Kent Gıda175,904,08-50,53
Kerevitaş Gıda4,743,27-27,96
Kervan Gıda11,930,5116,56
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,670,00-33,47
Kızılbük GYO31,762,78

Klimasan Klima10,18-1,5520,65
Koç Holding29,081,3242,18
Konfrut Gıda4,350,932,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,000,85175,42
Konya Çimento979,100,63-13,35
Konya Kağıt7,240,42

Koray GMYO5,95-0,1733,71
Kordsa Teknik Tekstil30,962,8699,10
Koza Altın117,301,5621,30
Koza Madencilik18,031,6316,40
Körfez GMYO7,76-0,5133,79
Kristal Kola2,579,83-15,87
Kron Telekomünikasyon36,380,55-1,25
Kuştur Kuşadası Turizm231,40-1,5347,11
Kuyas Yatırım4,741,94106,09
Kütahya Porselen114,702,41127,35
Kütahya Şeker Fabrikası28,600,35

Lider Faktoring4,012,0417,60
Link Bilgisayar27,820,80-11,95
Logo Yazılım39,941,1128,26
Lokman Hekim Sağlık13,000,6284,88
Lüks Kadife50,350,2075,35
Makina Takım3,111,30-8,80
Manas Enerji Yönetimi15,89-0,06

Margün Enerji9,181,66

Marka Yatırım Holding4,219,92-34,53
Marmaris Altınyunus274,508,84147,07
Marshall231,004,76-24,68
Martı GMYO0,861,18-66,32
Martı Otel1,81-1,09-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım20,38-0,10

Mavi Giyim69,603,9634,86
Mazhar Zorlu Holding30,600,13-2,80
Meditera Tıbbi Malzeme47,140,30

Mega Polietilen5,780,70-24,54
Menderes Tekstil2,15-0,92-30,42
Mercan Kimya9,550,74

Merit Turizm30,26-0,13192,10
Merko Gıda4,230,95-51,04
Metemtur Yatırım4,003,90-50,53
Metro Holding1,390,00-25,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,324,50-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,56-0,64-31,56
Mia Teknoloji33,68-1,86

Migros Ticaret37,220,43-13,04
Milpa3,540,85-23,04
Mistral GMYO4,060,00-13,17
MLP Sağlık30,603,7354,00
MMC San. ve Tic. Yat.2,80-2,78-39,13
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,640,61

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,97-0,25-32,74
Mondi Tire Kutsan10,04-0,5032,11
Nasmed Egepol7,300,97

Naturel Enerji43,260,3221,83
Naturelgaz6,701,67

Net Holding6,905,18101,17
Netaş Telekom.17,120,59-39,03
Niğbaş Niğde Beton14,985,27-71,19
Nuh Çimento51,101,896,40
Nurol GMYO5,806,42-20,44
Odaş Elektrik1,350,75-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,20-2,78

Orge Enerji Elektrik6,090,3332,03
Orma Orman Mahsulleri37,00-0,80151,36
Osmanlı Menkul25,92-0,77-15,69
Ostim Endüstriyel Yat1,59-0,63-31,87
Otokar353,500,6016,17
Otto Holding37,002,78251,38
Oyak Çimento7,731,31-11,96
Oyak Yat. Ort.6,840,15-0,90
Oyak Yatırım Menkul45,220,49

Oylum Sınai Yatırımlar4,78-2,651,49
Özak GMYO6,479,8526,86
Özbal Çelik Boru26,46-2,36303,97
Özderici GMYO1,55-0,64-30,18
Özerden Plastik7,35-1,47-18,33
Pamel Elektrik83,001,22289,31
Panora GMYO9,330,7658,92
Papilon Savunma15,356,01-32,49
Park Elek.Madencilik6,21-0,1615,64
Parsan32,160,8232,35
Pasifik GYO14,180,00

PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,71-0,43

Pegasus87,702,9917,56
Peker GMYO0,911,11-61,10
Penguen Gıda3,577,85-29,31
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,00-1,33

Pera GMYO1,200,00-31,50
Pergamon Dış Ticaret29,285,2559,75
Petkim7,912,2058,84
Petrokent Turizm7.250,002,50699,87
Pınar Et ve Un19,42-0,41-11,26
Pınar Su3,380,30-16,83
Pınar Süt17,640,57-21,77
Plastikkart20,023,2040,55
Polisan Holding2,930,69-23,79
Politeknik Metal550,00-0,3635,56
Prizma Press Matbaacılık3,55-1,11-35,22
QNB Finans Fin. Kir.82,20-0,06-34,40
QNB Finansbank39,600,87-43,71
QUA Granite Hayal Yapı12,002,13

Rainbow Polikarbonat12,430,40

Ral Yatırım Holding14,040,36216,22
Ray Sigorta13,80-1,36-10,68
Reysaş GMYO3,741,3615,37
Reysaş Lojistik4,640,87-10,32
Rhea Girişim1,872,75-49,73
Rodrigo Tekstil18,92-2,4738,00
Royal Halı3,353,72-2,62
RTA Laboratuvarları21,80-0,09-28,01
Sabancı Holding13,261,3820,26
Safkar Ege Soğutmacılık7,010,43-35,57
Sanel Mühendislik5,800,6969,59
Sanifoam Sünger30,84-1,72126,76
Sanko Pazarlama9,190,00-0,84
Saray Matbaacılık3,91-0,51-55,42
Sarkuysan19,900,76128,80
Sasa Polyester53,95-0,92260,04
Say Yenilenebilir Enerji29,26-0,95243,83
Sekuro Plastik16,39-0,2417,41
Selçuk Ecza Deposu11,621,48-13,49
Selçuk Gıda4,200,72-15,66
Selva Gıda Sanayi13,95-0,14

Senkron Güvenlik22,00-2,22-16,22
Serve Film Prodüksiyon13,00-0,08-18,75
Servet GMYO88,35-2,7012,69
Seyitler Kimya10,02-9,97-25,58
Silverline Endüstri4,861,25-43,49
Sinpaş GMYO4,28-0,232,39
Smartiks Yazılım5,59-2,10-36,91
Sodaş Sodyum Sanayii29,00-2,6810,12
Söktaş2,370,42-27,09
Sönmez Filament36,00-2,70-32,31
Sönmez Pamuklu8,60-0,69-41,72
Sumaş Suni Tahta90,000,1176,43
Şeker Fin. Kir.5,14-0,39-19,69
Şekerbank1,031,98-31,79
Şişe Cam13,812,5292,89
Şok Marketler Ticaret12,800,552,56
T. Halk Bankası4,600,44-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası16,991,49-31,80
T.S.K.B.1,440,00-17,55
T.Tuborg19,07-0,057,55
Tat Gıda12,092,034,57
TAV Havalimanları33,006,1854,93
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding20,421,6924,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,281,13-27,48
Temapol Polimer Plastik14,581,9626,78
Tetamat Gıda Yatırımları346,00-2,0159,96
TGS Dış Ticaret15,29-1,1020,30
Tofaş Oto. Fab.77,40-0,13150,40
Torunlar GMYO3,990,762,31
Trabzon Liman31,32-2,795,15
Trabzonspor Sportif6,05-0,82147,95
Trend GMYO6,420,47-48,93
TSKB GMYO2,881,41-40,33
Tuğçelik14,650,8381,31
Tukaş7,836,82-19,20
Turcas Petrol3,950,77-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık11,04-0,54

Turkcell19,363,0329,79
Tümosan Motor ve Traktör18,970,2134,83
Tüpraş155,802,1044,26
Türk Hava Yolları20,943,9762,20
Türk İlaç Serum11,77-1,34

Türk Prysmian Kablo62,909,97421,46
Türk Telekom9,77-0,1023,68
Türk Traktör214,100,0525,67
Türker Proje Gayrimenkul124,300,3210,10
Türkiye Sigorta5,000,81-19,07
Ufuk Yatırım18,391,7137,24
Ulaşlar Turizm Yat.3,08-1,60-27,36
Ulusal Faktoring2,65-1,49

Ulusoy Elektrik59,852,3116,55
Ulusoy Un Sanayi6,69-1,0431,47
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,581,28-32,48
Utopya Turizm11,24-8,24-71,03
Uzertaş Boya33,966,13-40,00
Ülker Bisküvi17,560,63-21,32
Ünlü Yatırım Holding5,130,79

Vakıf Fin. Kir.3,080,0050,87
Vakıf GMYO1,610,63-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,530,73-24,86
Vakıflar Bankası3,69-0,54-21,66
Vakko Tekstil9,590,3153,04
Vanet Gıda4,62-3,35-40,23
VBT Yazılım20,78-0,48

Verusa Holding50,101,8311,13
Verusaturk Girisim24,88-0,7290,68
Vestel24,401,2447,13
Vestel Beyaz Eşya8,142,1383,39
Viking Kağıt6,190,65-31,22
Yapı ve Kredi Bank.3,47-0,2915,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,380,14-18,82
Yataş11,171,18-21,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,010,33-31,59
Yeni Gimat GMYO21,180,1982,71
Yeo Teknoloji53,45-0,56

Yeşil GMYO0,801,27-42,03
Yeşil Yapı0,930,00-49,46
Yeşil Yatırım Holding1,810,00-57,67
Yibitaş İnşaat Malzeme14.899,002,75-4,49
Yonga Mobilya26,101,16-12,38
Yükselen Çelik5,503,005,86
Yünsa12,790,79-7,93
Ziraat GMYO2,440,83

Zorlu Enerji1,670,60-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
500

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında! Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!         
14:20
2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi? 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?         
14:15
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Ayçiçek yağında beklenen haber geldi! Piyasaya yön veren KARADENİZBİRLİK, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
11:35
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05

Son Dakika Haberleri
14:25 TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!
14:23 Ajda Pekkan, 4 yıldır alıcı bulamadığı villasının fiyatını 75 milyona çıkardı
14:19 Beren Saat çok özel açıklamalarıyla bu akşam Gain ekranlarında!
14:15 2021'in en iyi dizileri belli oldu! 1 numarada Yargı var! Diğer 6'sı hangisi?
13:56 Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
13:47 Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı!
13:45 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye!
13:30 Bu gece ne kadar kazanacaklar? Ünlülerin yılbaşı gecesi ücretleri vay be dedirtti!
13:27 Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı
13:24 Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo, evine giren 4 hırsızın saldırısına uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 14:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement