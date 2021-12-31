Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.680,00
|0,53
|17,73
|İş Bankası (C)
|7,45
|0,95
|9,68
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,18
|2,25
|-17,62
|İş Girişim
|8,14
|1,88
|-57,04
|İş GMYO
|3,01
|1,01
|18,50
|İş Y. Men. Değ.
|22,64
|-0,70
|36,41
|İş Yat. Ort.
|2,98
|0,00
|-11,39
|İşbir Holding
|62,10
|0,98
|15,69
|İşbir Sentetik Dokuma
|13,63
|0,96
|Işık Plastik
|5,09
|5,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|1,19
|-25,44
|İttifak Holding
|1,22
|1,67
|-45,29
|İz Hayvancılık Tarım
|19,28
|-0,10
|7,11
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|0,00
|-29,30
|İzmir Fırça
|6,69
|3,24
|20,32
|Jantsa Jant Sanayi
|64,00
|0,31
|54,41
|Kafein Yazılım
|19,15
|-0,21
|-10,26
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,36
|0,49
|Kaplamin
|25,50
|-0,47
|-24,56
|Kardemir (A)
|7,81
|1,43
|31,26
|Kardemir (B)
|7,81
|1,30
|48,20
|Kardemir (D)
|9,24
|1,54
|59,86
|Karel Elektronik
|11,81
|-2,07
|75,63
|Karsan Otomotiv
|3,48
|2,65
|7,08
|Karsu Tekstil
|7,88
|0,51
|-7,84
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,15
|-2,26
|Kartonsan
|53,05
|0,38
|-43,97
|Katmerciler Ekipman
|1,44
|1,41
|-16,87
|Kent Gıda
|175,90
|4,08
|-50,53
|Kerevitaş Gıda
|4,74
|3,27
|-27,96
|Kervan Gıda
|11,93
|0,51
|16,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,59
|-1,67
|-53,17
|Kiler GMYO
|1,67
|0,00
|-33,47
|Kızılbük GYO
|31,76
|2,78
|Klimasan Klima
|10,18
|-1,55
|20,65
|Koç Holding
|29,08
|1,32
|42,18
|Konfrut Gıda
|4,35
|0,93
|2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,00
|0,85
|175,42
|Konya Çimento
|979,10
|0,63
|-13,35
|Konya Kağıt
|7,24
|0,42
|Koray GMYO
|5,95
|-0,17
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,96
|2,86
|99,10
|Koza Altın
|117,30
|1,56
|21,30
|Koza Madencilik
|18,03
|1,63
|16,40
|Körfez GMYO
|7,76
|-0,51
|33,79
|Kristal Kola
|2,57
|9,83
|-15,87
|Kron Telekomünikasyon
|36,38
|0,55
|-1,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|231,40
|-1,53
|47,11
|Kuyas Yatırım
|4,74
|1,94
|106,09
|Kütahya Porselen
|114,70
|2,41
|127,35
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,60
|0,35
|Lider Faktoring
|4,01
|2,04
|17,60
|Link Bilgisayar
|27,82
|0,80
|-11,95
|Logo Yazılım
|39,94
|1,11
|28,26
|Lokman Hekim Sağlık
|13,00
|0,62
|84,88
|Lüks Kadife
|50,35
|0,20
|75,35
|Makina Takım
|3,11
|1,30
|-8,80
|Manas Enerji Yönetimi
|15,89
|-0,06
|Margün Enerji
|9,18
|1,66
|Marka Yatırım Holding
|4,21
|9,92
|-34,53
|Marmaris Altınyunus
|274,50
|8,84
|147,07
|Marshall
|231,00
|4,76
|-24,68
|Martı GMYO
|0,86
|1,18
|-66,32
|Martı Otel
|1,81
|-1,09
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,38
|-0,10
|Mavi Giyim
|69,60
|3,96
|34,86
|Mazhar Zorlu Holding
|30,60
|0,13
|-2,80
|Meditera Tıbbi Malzeme
|47,14
|0,30
|Mega Polietilen
|5,78
|0,70
|-24,54
|Menderes Tekstil
|2,15
|-0,92
|-30,42
|Mercan Kimya
|9,55
|0,74
|Merit Turizm
|30,26
|-0,13
|192,10
|Merko Gıda
|4,23
|0,95
|-51,04
|Metemtur Yatırım
|4,00
|3,90
|-50,53
|Metro Holding
|1,39
|0,00
|-25,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|4,50
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,56
|-0,64
|-31,56
|Mia Teknoloji
|33,68
|-1,86
|Migros Ticaret
|37,22
|0,43
|-13,04
|Milpa
|3,54
|0,85
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,06
|0,00
|-13,17
|MLP Sağlık
|30,60
|3,73
|54,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,80
|-2,78
|-39,13
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,64
|0,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,97
|-0,25
|-32,74
|Mondi Tire Kutsan
|10,04
|-0,50
|32,11
|Nasmed Egepol
|7,30
|0,97
|Naturel Enerji
|43,26
|0,32
|21,83
|Naturelgaz
|6,70
|1,67
|Net Holding
|6,90
|5,18
|101,17
|Netaş Telekom.
|17,12
|0,59
|-39,03
|Niğbaş Niğde Beton
|14,98
|5,27
|-71,19
|Nuh Çimento
|51,10
|1,89
|6,40
|Nurol GMYO
|5,80
|6,42
|-20,44
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,75
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,20
|-2,78
|Orge Enerji Elektrik
|6,09
|0,33
|32,03
|Orma Orman Mahsulleri
|37,00
|-0,80
|151,36
|Osmanlı Menkul
|25,92
|-0,77
|-15,69
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,59
|-0,63
|-31,87
|Otokar
|353,50
|0,60
|16,17
|Otto Holding
|37,00
|2,78
|251,38
|Oyak Çimento
|7,73
|1,31
|-11,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|0,15
|-0,90
|Oyak Yatırım Menkul
|45,22
|0,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|-2,65
|1,49
|Özak GMYO
|6,47
|9,85
|26,86
|Özbal Çelik Boru
|26,46
|-2,36
|303,97
|Özderici GMYO
|1,55
|-0,64
|-30,18
|Özerden Plastik
|7,35
|-1,47
|-18,33
|Pamel Elektrik
|83,00
|1,22
|289,31
|Panora GMYO
|9,33
|0,76
|58,92
|Papilon Savunma
|15,35
|6,01
|-32,49
|Park Elek.Madencilik
|6,21
|-0,16
|15,64
|Parsan
|32,16
|0,82
|32,35
|Pasifik GYO
|14,18
|0,00
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,71
|-0,43
|Pegasus
|87,70
|2,99
|17,56
|Peker GMYO
|0,91
|1,11
|-61,10
|Penguen Gıda
|3,57
|7,85
|-29,31
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|372,00
|-1,33
|Pera GMYO
|1,20
|0,00
|-31,50
|Pergamon Dış Ticaret
|29,28
|5,25
|59,75
|Petkim
|7,91
|2,20
|58,84
|Petrokent Turizm
|7.250,00
|2,50
|699,87
|Pınar Et ve Un
|19,42
|-0,41
|-11,26
|Pınar Su
|3,38
|0,30
|-16,83
|Pınar Süt
|17,64
|0,57
|-21,77
|Plastikkart
|20,02
|3,20
|40,55
|Polisan Holding
|2,93
|0,69
|-23,79
|Politeknik Metal
|550,00
|-0,36
|35,56
|Prizma Press Matbaacılık
|3,55
|-1,11
|-35,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,20
|-0,06
|-34,40
|QNB Finansbank
|39,60
|0,87
|-43,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,00
|2,13
|Rainbow Polikarbonat
|12,43
|0,40
|Ral Yatırım Holding
|14,04
|0,36
|216,22
|Ray Sigorta
|13,80
|-1,36
|-10,68
|Reysaş GMYO
|3,74
|1,36
|15,37
|Reysaş Lojistik
|4,64
|0,87
|-10,32
|Rhea Girişim
|1,87
|2,75
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|18,92
|-2,47
|38,00
|Royal Halı
|3,35
|3,72
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,80
|-0,09
|-28,01
|Sabancı Holding
|13,26
|1,38
|20,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,01
|0,43
|-35,57
|Sanel Mühendislik
|5,80
|0,69
|69,59
|Sanifoam Sünger
|30,84
|-1,72
|126,76
|Sanko Pazarlama
|9,19
|0,00
|-0,84
|Saray Matbaacılık
|3,91
|-0,51
|-55,42
|Sarkuysan
|19,90
|0,76
|128,80
|Sasa Polyester
|53,95
|-0,92
|260,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,26
|-0,95
|243,83
|Sekuro Plastik
|16,39
|-0,24
|17,41
|Selçuk Ecza Deposu
|11,62
|1,48
|-13,49
|Selçuk Gıda
|4,20
|0,72
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|13,95
|-0,14
|Senkron Güvenlik
|22,00
|-2,22
|-16,22
|Serve Film Prodüksiyon
|13,00
|-0,08
|-18,75
|Servet GMYO
|88,35
|-2,70
|12,69
|Seyitler Kimya
|10,02
|-9,97
|-25,58
|Silverline Endüstri
|4,86
|1,25
|-43,49
|Sinpaş GMYO
|4,28
|-0,23
|2,39
|Smartiks Yazılım
|5,59
|-2,10
|-36,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|29,00
|-2,68
|10,12
|Söktaş
|2,37
|0,42
|-27,09
|Sönmez Filament
|36,00
|-2,70
|-32,31
|Sönmez Pamuklu
|8,60
|-0,69
|-41,72
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|0,11
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|5,14
|-0,39
|-19,69
|Şekerbank
|1,03
|1,98
|-31,79
|Şişe Cam
|13,81
|2,52
|92,89
|Şok Marketler Ticaret
|12,80
|0,55
|2,56
|T. Halk Bankası
|4,60
|0,44
|-17,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|16,99
|1,49
|-31,80
|T.S.K.B.
|1,44
|0,00
|-17,55
|T.Tuborg
|19,07
|-0,05
|7,55
|Tat Gıda
|12,09
|2,03
|4,57
|TAV Havalimanları
|33,00
|6,18
|54,93
|Tek-Art Turizm
|1,26
|-0,79
|-37,62
|Tekfen Holding
|20,42
|1,69
|24,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|1,13
|-27,48
|Temapol Polimer Plastik
|14,58
|1,96
|26,78
|Tetamat Gıda Yatırımları
|346,00
|-2,01
|59,96
|TGS Dış Ticaret
|15,29
|-1,10
|20,30
|Tofaş Oto. Fab.
|77,40
|-0,13
|150,40
|Torunlar GMYO
|3,99
|0,76
|2,31
|Trabzon Liman
|31,32
|-2,79
|5,15
|Trabzonspor Sportif
|6,05
|-0,82
|147,95
|Trend GMYO
|6,42
|0,47
|-48,93
|TSKB GMYO
|2,88
|1,41
|-40,33
|Tuğçelik
|14,65
|0,83
|81,31
|Tukaş
|7,83
|6,82
|-19,20
|Turcas Petrol
|3,95
|0,77
|-18,56
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,04
|-0,54
|Turkcell
|19,36
|3,03
|29,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,97
|0,21
|34,83
|Tüpraş
|155,80
|2,10
|44,26
|Türk Hava Yolları
|20,94
|3,97
|62,20
|Türk İlaç Serum
|11,77
|-1,34
|Türk Prysmian Kablo
|62,90
|9,97
|421,46
|Türk Telekom
|9,77
|-0,10
|23,68
|Türk Traktör
|214,10
|0,05
|25,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,30
|0,32
|10,10
|Türkiye Sigorta
|5,00
|0,81
|-19,07
|Ufuk Yatırım
|18,39
|1,71
|37,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,08
|-1,60
|-27,36
|Ulusal Faktoring
|2,65
|-1,49
|Ulusoy Elektrik
|59,85
|2,31
|16,55
|Ulusoy Un Sanayi
|6,69
|-1,04
|31,47
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,58
|1,28
|-32,48
|Utopya Turizm
|11,24
|-8,24
|-71,03
|Uzertaş Boya
|33,96
|6,13
|-40,00
|Ülker Bisküvi
|17,56
|0,63
|-21,32
|Ünlü Yatırım Holding
|5,13
|0,79
|Vakıf Fin. Kir.
|3,08
|0,00
|50,87
|Vakıf GMYO
|1,61
|0,63
|-32,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,53
|0,73
|-24,86
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-0,54
|-21,66
|Vakko Tekstil
|9,59
|0,31
|53,04
|Vanet Gıda
|4,62
|-3,35
|-40,23
|VBT Yazılım
|20,78
|-0,48
|Verusa Holding
|50,10
|1,83
|11,13
|Verusaturk Girisim
|24,88
|-0,72
|90,68
|Vestel
|24,40
|1,24
|47,13
|Vestel Beyaz Eşya
|8,14
|2,13
|83,39
|Viking Kağıt
|6,19
|0,65
|-31,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,47
|-0,29
|15,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,38
|0,14
|-18,82
|Yataş
|11,17
|1,18
|-21,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|0,33
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|21,18
|0,19
|82,71
|Yeo Teknoloji
|53,45
|-0,56
|Yeşil GMYO
|0,80
|1,27
|-42,03
|Yeşil Yapı
|0,93
|0,00
|-49,46
|Yeşil Yatırım Holding
|1,81
|0,00
|-57,67
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.899,00
|2,75
|-4,49
|Yonga Mobilya
|26,10
|1,16
|-12,38
|Yükselen Çelik
|5,50
|3,00
|5,86
|Yünsa
|12,79
|0,79
|-7,93
|Ziraat GMYO
|2,44
|0,83
|Zorlu Enerji
|1,67
|0,60
|-33,97
(Son)
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