Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı - Son Dakika
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Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı

02.03.2022 15:38

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yaptığı denetimlerde 371 firmanın ürünlerinde sahtekarlık yapıldığı tespit edildi. İnsan sağlığını hiçe sayan firmalar, vatandaşa dana eti yerine domuz eti, yoğurt yerine jelatin, lahmacun yerine sakatat yedirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bal, baharat, çay, kahve, bitkesel yağ, çikolata ve kako ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi birçok üründe hile yapıldı. Hilekarlar vatandaşa dana yerine at ve domuz eti, lahmacun yerine sakatat, yoğurt yerine jelatin, çikolata yerine viagra yedirdi. Ayrıca çay ve kırmızı bibere de boya kattı.

FİRMALARIN TÜM BİLGİLERİ YAYINLANDI

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

371 FİRMANIN 113 ÜRÜNÜNDE HİLE TESPİT EDİLDİ

371 firmaya ait 113 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürünü ifşa etmiş oldu.

İŞTE GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
YORUMLAR
500
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Enerji, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı - Son Dakika
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