Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak atandı - Son Dakika
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Ekonomi

Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak atandı

Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak atandı

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı Cem Öztürk, Avrasya Bölgesi'nden sorumlu Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Öztürk, Türkiye, Rusya ve birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinden sorumlu olacak.

23.07.2024 10:31
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Sanofi Türkiye Ülke Başkanı, Afrika ve Ortadoğu Temel Ürünler Başkanı olarak görev yapan Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre Öztürk, Avrasya Bölgesi olarak konumlandırılan Türkiye ve Rusya'nın yanı sıra Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ı içine alan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'in oluşturduğu Levant Bölgesi'nden sorumlu olacak.

Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Öztürk, kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe başladı. 20 yılı aşkın süredir Sanofi bünyesinde görev yapan Cem Öztürk sırasıyla bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlendi. Öztürk, 2007'de Romanya ve Moldovya'nın Finans Direktörü olarak atandı ve dört yıl boyunca görev yaptı. 2011'de İş Operasyonları Mükemmelliği (BEX) Direktörü olarak buradaki görevini sürdürdü. 2015 yılında Türkiye'ye dönerek Sanofi Özellikli Tedaviler Satış ve Pazarlama Direktörü & Jenerik Bölüm Başkanı olarak görevine başladı. Sonrasında Sanofi'nin Tayland ve Malezya ülkelerindeki tüm operasyonlardan sorumlu Genel Müdür olarak yöneticilik görevine devam etti. 2018 ve 2020 yılları arasında Sanofi Ülke Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak tüm reçeteli ilaçların Genel Müdürü olup Diyabet, Kardiyoloji, CNS, Onkoloji, Nadir Hastalıklar ve MS dahil 16 ana tedavi alanında geniş bir iş kapsamını yönetti. Ardından 2021 yılında sorumluluk alanı genişleyerek Sanofi Türkiye İran, Levant bölgelerinin Ülke Başkanı olarak bu ülkelerin tüm operasyonlarından sorumlu oldu.

Sanofi'ye katıldığı günden itibaren şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik görevlerini başarıyla yürüten Öztürk, son atamayla birlikte Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Cem Öztürk, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve İlaç Genel Müdürü olarak atandı - Son Dakika

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