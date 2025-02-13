CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Gayrimenkulün Enerjisi- 2024'ü açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Gayrimenkulün Enerjisi- 2024'ü açıkladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, \'Gayrimenkulün Enerjisi- 2024\'ü açıkladı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi' Raporu'na göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 2024 yılında toplam taşınma sayısı 460 binin üzerinde gerçekleşti.

13.02.2025 12:45  Güncelleme: 12:48
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CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 'Gayrimenkulün Enerjisi' Raporu'na göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda 2024 yılında toplam taşınma sayısı 460 binin üzerinde gerçekleşti. Taşınmaların yüzde 71'i ikinci el gayrimenkulde yaşanırken yeni konuta geçişlerde 2023 yılına göre yüzde 10'luk bir azalma oldu. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi ünvanına sahip olan Esenyurt, 61 bini aşan taşınma hareketi ile 2024'te de ilk sırada yer aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in düzenli olarak yayımladığı 'Gayrimenkulün Enerjisi' raporu, İstanbul Avrupa Yakası'nda 2024 yılına ait taşınma hareketliliğini gözler önüne serdi. Gayrimenkul ve enerji sektörünün dinamiklerine dair ipuçları sunan rapora göre, Avrupa Yakası'nda yıl boyunca 460 bini aşkın taşınma gerçekleşirken, özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareketlilik dikkat çekti. 2024 yılının sonunda, 2023'e göre taşınma hareketlerinde yüzde 0,64 artış yaşandı. Bu taşınmaların yüzde 71'i ise ikinci el gayrimenkulde gerçekleşti. Yeni konuta geçişlerde 2023 yılına göre yüzde 10'luk bir düşüş gözlendi.

'BU VERİLER GELECEĞE DÖNÜK PLANLAMALARA IŞIK TUTUYOR'

Elektrik sektörünün öncü şirketi olarak teknolojiye yapılan yatırımlarla abonelerin hareketlerini anlık olarak takip edebildiklerini ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bu büyük veriden hareketle hazırladığımız Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile İstanbul Avrupa Yakası'nın adeta röntgenini çekiyoruz. Taşınma hareketinden elektrik tüketimine, kentsel dönüşümden yabancı abonelere kadar pek çok değerli veriyi içeren bu çalışmamız bize geleceğe dönük planlamalar yaparken ışık tutuyor. Yüksek müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışırken bu verileri doğru okuyarak, değerlendiriyor tüketicilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeye odaklanıyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımız sayesinde müşteri hareketlerini analiz ediyor, hizmet süreçlerimizi daha hızlı ve etkin hale getiriyoruz. Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile birçok sektöre değerli iç görüler sunarken gayrimenkulde değişen trendleri ve tüketici alışkanlarını ortaya koyuyoruz" dedi.

2018-2024 ARASI 1 MİLYON ABONE YENİ EVİNE TAŞINDI

Rapora göre 2023 yılında toplam 457 bin 907 olan taşınma sayısı, 2024 yılında 460 bin 868'e ulaştı. 2018 yılından bu yana ise Avrupa Yakası'nda taşınma hareketi 3 milyon 855 binin üzerine çıktı. 2018-2024 yılları arasında 1 milyon 18 bin abone 'ilk kez yeni gayrimenkulünün' kapısını açarken, ikinci el gayrimenkule taşınma sayısı 2 milyon 837 bini buldu. En fazla geçiş hareketi 'pandemi'den önceki son sene olan 2019'da gözlendi. 2019 yılında toplam 753 bin 323 bin taşınma ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı.

2024 yılı verilerine bakıldığında taşınma hareketinin daha çok ikinci el gayrimenkulde yoğunlaştığı görüldü. 2023 yılında 311 bin 56 olan ikinci el gayrimenkuldeki taşınma hareketi yüzde 5,7 artarak 2024'te 329 bin 250'ye çıktı. 2024 yılında yeni gayrimenkule geçiş işlemleri 2023'e kıyasla yüzde 10 azaldı. 2023'te her gün ortalama 401 abone yeni gayrimenkule taşınırken; 2024 yılında bu sayı 360'da kaldı.

64 YAŞ ÜZERİ ABONELER BAKIRKÖY, 35 YAŞ ALTI ABONELER ESENYURT'TA ÇOĞUNLUKTA

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en büyük grubu 1 milyon 243 bin kişi ile 35-49 yaş arasındakiler oluşturdu. İlçeler bazında Bakırköy yüzde 31,27 ile en yüksek 64 yaş üzeri abone oranına sahip ilçe olarak öne çıktı. Bakırköy'ü yüzde 30,71 ile Beşiktaş takip etti. 64 yaş üzeri abone oranı en az ilçe ise yüzde 11,05 ile Esenyurt oldu. Yine ilçeler bazında 35 yaş altı abonelerin oranında Esenyurt yüzde 21,48 ile ilk sırada yer aldı. Genç abone oranının en fazla bulunduğu ilçeler arasında yüzde 19,65 ile Kağıthane ikinci; Şişli yüzde 18,20 ile üçüncü oldu.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ ABONELERİN SADECE YÜZDE 18'İ İSTANBULLU

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre; 2024 yılında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki mesken abonelerinden İstanbul kayıtlılar hariç tutulduğunda Sivaslı aboneler 195 bin 363 ile yine birinciliği kaptı. İkinci sırada 151 bin abone ile Kastamonu, üçüncü sırada ise 136 bin abone ile Malatyalılar yer aldı. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda memleket dağılımına bakıldığında abonelerin yüzde 18'i İstanbullar oluşturdu. Sivaslılar; Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Sarıyer'de yoğunlukta bulunurken, Kastamonuluların Bağcılar, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de, Malatyalıların en fazla Bağcılar'da, Tokatlıların ise en fazla Esenyurt'ta, Giresunluların Eyüpsultan, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da, Orduluların da yoğun olarak Esenyurt ve Bağcılar'da ikamet ettiği görüldü.

YABANCI ABONE SAYISI YÜZDE 10 GERİLEDİ

Bu arada 173 farklı ülkeden aboneye hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in yabancı abone sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandı. 2023 sonunda 208 bin 707 olan yabancı abone sayısı yüzde 10'luk gerileme ile 2024 sonunda 186 bin seviyesine indi.

Rapora göre kentsel dönüşüm hareketinde de 2024'de bir yavaşlama gözlendi. 2023 yılında kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebi 33 bin 641 iken; 2024 yılında bu sayı yüzde 23 azalarak 25 bin 650'de kaldı. 2024'te en çok tahliye talebi 3 bin 348 adet ile Bahçelievler ve 2 bin 494 ile Küçükçekmece'den geldi. İstanbul Avrupa Yakası'nda 2018'den bu yana 197 bin 525 abone, tahliye talebinde bulunarak taşındı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Gayrimenkulün Enerjisi- 2024'ü açıkladı - Son Dakika

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