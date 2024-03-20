Egeli İhracatçılar 2024 Yılına Güçlü Başlangıç Yaptı

2024 yılına mevcudu korumak hedefiyle giren Egeli ihracatçılar, 2024 yılının ilk iki ayında yüzde 4 artışla 3 milyar 56 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 197 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 104 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Geleneksel ticaret ortağımız ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıyan Avrupa Birliği'ne ihracatımız 2024'ün ilk iki ayında 1 milyar 380 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2024'ün ilk yarısında 16 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 45, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 51 olarak kayıtlara geçti. İlk iki ayda bölgeler bazında ihracatta en fazla artış yüzde 20 yükselişle 391 milyon dolarla Amerika ülkelerine yaşandı. İhracatımızın güçlü olduğu Avrupa ülkeleri yanında, Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisiyle doğru orantılı olarak yönelerek sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdiğimiz Kolombiya'ya ihracatımız yüzde 198 artış gösterdi" dedi.
"Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 31 artışla 230 milyon dolar ihracat"
"Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 31 artışla 230 milyon dolar ihracat" yaptıklarını açıklayan Başkan Eskinazi, "EİB olarak Uzak Doğu ülkeleriyle ihracatımız incelendiğinde; dünyanın yeşil dönüşümü için motor rolü oynayan Çin'e ilk iki ayda yüzde 58 artışla 70 milyon dolar, Japonya'ya yüzde 85 ivmeyle 31 milyon dolar, Güney Kore'ye 12 milyon dolar, Hong Kong'a 4 milyon dolar, Tayvan'a yüzde 29 artışla 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Güney Asya'da ihracatımızı Hindistan'a yüzde 2 artırarak 14 milyon dolara, Pakistan'a yüzde 136 artışla 12 milyon dolara, Bangladeş'e yüzde 130 artırarak 7 milyon dolara çıkardık" diye konuştu.
Jak Eskinazi, " Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya, araştırmalara göre 2045 yılına kadar dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri haline gelecek. Endonezya'ya ilk iki ayda yüzde 27 artış sağladık. Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Malezya'ya 6 milyon dolar oldu. Singapur'a yüzde 32, Tayland'a yüzde 90 arttı. Ortadoğu ülkelerine 355 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 8 artışla 239 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Eski Doğu Bloku ülkelerine 149 milyon dolarlık ürün satıldı. Serbest Bölgelerde yüzde 28, Türk Cumhuriyetleri'nde ise yüzde 6 ilerleme kaydettik" ifadelerini kullandı.
2024'nin ilk iki ayında Almanya'nın 316 milyon dolarla birinci sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Eskinazi, EİB'nin ihracatındaki ilk 10 ülkeye değindi. Eskinazi, şunları söyledi: "ABD yüzde 12 artışla 278 milyon dolarla ikinci sırada, İtalya ise yüzde 3 yükselişle 180 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ticaret ortağımız arasında yer alıyor. İspanya'ya 177 milyon dolara, Birleşik Krallık ihracatımızı yüzde 26 artışla 149 milyon dolara, Hollanda'ya yüzde 18 artışla 133 milyon dolara, Fransa'ya yüzde 135 milyon dolara, Irak yüzde 41 artışla 79 milyon dolar, Rusya 70 milyon dolar, Çin yüzde 58 artışla 70 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor."
Ege Bölgesi'nde mobilya kağıt orman ürünleri ve mamulleri sektörü 9 milyon dolarla Mısır'a, demir çelik sektörü 57 milyon dolarla Almanya'ya, deri ve deri mamulleri sektörü 4 milyon dolarla Almanya'ya, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 49 milyon dolarla İspanya'ya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 30 milyon dolarla Cezayir'e, kuru meyve ve mamulleri sektörü 24 milyon dolarla ABD'ye, maden sektörü 38 milyon dolarla Çin'e, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü 43 milyon dolarla Almanya'ya, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri sektörü 28 milyon dolarla İtalya'ya, tekstil ve hammaddeleri sektörü 14 milyon dolarla Çin'e, tütün sektörü 28 milyon dolarla ABD'ye, zeytin zeytinyağı sektörü 36 milyon dolarla İspanya'ya ihracat gerçekleştirdi.
İzmir ve Manisa'nın ihracatında Almanya, Denizli'nin ihracatında Birleşik Krallık, Aydın'ın ihracatında İspanya, Muğla'nın ihracatında Rusya, Balıkesir'in ihracatında Irak, Kütahya'nın ihracatında İtalya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın ihracatında ABD birinci sırada yer aldı. - İZMİR
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