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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.10.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,39-1,28-30,36
Acıpayam Selüloz16,08-0,31-5,57
Adel Kalemcilik26,081,72-21,89
Adese Gayrimenkul1,210,83-56,79
Afyon Çimento3,411,19-33,27
AGESA Hayat Emeklilik18,412,917,43
Ak Enerji1,753,55-20,81
Akbank5,28-0,38-21,87
Akçansa15,187,66-5,73
Akdeniz Yatırım Hold.2,04-0,97-15,11
Akfen GMYO4,733,7381,17
Akın Tekstil30,800,65-3,02
Akiş GMYO1,741,16-37,69
Akmerkez GMYO36,881,26-40,34
Aksa20,08-1,5745,35
Aksa Enerji13,30-2,0678,76
Aksigorta7,010,14-15,63
Aksu Enerji11,16-6,9247,87
Alarko Carrıer298,000,27-18,02
Alarko GMYO21,782,64-14,02
Alarko Holding8,50-0,47-0,25
Albaraka Türk1,65-0,60-14,95
Alcatel Lucent Teletaş24,369,93-17,87
Alkim Kağıt14,550,9712,41
Alkim Kimya16,16-0,1914,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,149,74-2,28
Altınyunus Çeşme52,05-0,674,18
Anadolu Efes21,702,171,59
Anadolu Grubu Holding23,660,25-9,43
Anadolu Hayat Emek.10,005,7124,45
Anadolu Isuzu16,88-2,60-6,22
Anadolu Sigorta6,172,15-14,55
Anel Elektrik2,511,21-20,82
Arçelik32,840,5515,40
ARD Bilişim Teknolojileri44,46-1,85-7,53
Arena Bilgisayar9,993,42-8,37
Armada Bilgisayar49,96-0,081,79
Arsan Tekstil4,320,238,38
Arzum Ev Aletleri18,362,00-24,02
Aselsan15,221,06-16,60
Ata GMYO3,95-4,36-28,31
Atakule GMYO3,099,9631,99
Atlantis Yatırım Holding5,102,00-8,27
Atlas Yat. Ort.1,41-2,76-19,43
ATP Bilgisayar36,18-2,11

Avrasya GMYO1,921,05-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,495,06-22,19
Avrupa Yatırım Holding6,466,257,67
Aydem Enerji7,163,47

Ayen Enerji4,975,07-8,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,50-0,2264,01
Aygaz16,054,3613,14
Bagfaş22,003,2910,00
Bak Ambalaj19,920,150,73
Balatacılar Balatacılık8,26-7,190,24
Bantaş Ambalaj3,430,599,70
Banvit65,55-1,2126,06
Başkent Doğalgaz GMYO29,002,47

Baştaş Başkent Çimento9,401,08-45,88
Batı Çimento14,21-0,49201,70
Batısöke Çimento2,90-1,6918,85
Bayrak Taban Sanayi10,052,03-5,28
Bera Holding10,31-1,34-49,16
Berkosan Yalıtım8,00-0,62-10,31
Beşiktaş Futbol Yat.5,82-2,3544,06
Beyaz Filo8,95-0,44-11,20
Bilici Yatırım16,690,48201,63
Bim Mağazalar62,35-1,34-12,55
Biotrend Çevre ve Enerji27,00-10,00

Birko Mensucat1,080,93-2,70
Birleşim Mühendislik9,64-0,21

Birlik Mensucat2,27-1,30-34,39
Bizim Mağazaları13,00-1,74-15,36
BMS Çelik Hasır8,15-0,73

Boğaziçi Beton Sanayi4,68-1,47

Borusan Mannesmann23,160,43-16,69
Borusan Yat. Paz.331,00-0,60-27,14
Bosch Fren Sistemleri807,10-0,31-34,37
Bossa27,74-0,4355,41
Brisa22,32-0,4515,27
Burçelik22,28-0,275,99
Burçelik Vana21,78-0,55-56,14
Bursa Çimento3,611,40-27,48
Carrefoursa45,98-4,84-35,96
Casa Emtia Petrol130,800,7723,40
Ceo Event Medya8,662,4934,68
Coca Cola İçecek84,05-0,7732,34
Cosmos Yat. Holding10,71-1,4732,88
Credıtwest Faktorıng5,049,80-14,14
Çan2 Termik14,001,16

Çelebi156,00-0,95-14,53
Çelik Halat6,230,65-31,52
Çemaş Döküm1,14-0,87-33,04
Çemtaş12,630,24-19,61
Çimbeton203,000,00-31,53
Çimentaş26,960,60-25,44
Çimsa29,163,9263,82
Çuhadaroğlu Metal7,602,29-0,10
Dagi Giyim3,371,20-1,07
Dagi Yatırım Holding12,300,00-4,65
Dardanel2,660,38-50,05
Datagate Bilgisayar13,692,24-15,02
Demısaş Döküm6,551,081,15
Denge Holding1,556,90-48,97
Deniz GMYO1,971,556,95
Derimod9,72-1,02-0,21
Derlüks Yatırım Holding4,80-2,04-45,58
Desa Deri8,350,00-14,27
Despec Bilgisayar9,413,18-27,95
Deva Holding22,74-0,61-5,48
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,120,633,20
Diriteks Diriliş Tekstil4,75-7,0527,35
Ditaş Doğan16,40-0,4926,10
DO-CO750,004,2219,05
Doğan Burda22,68-1,131,07
Doğan Holding2,592,37-13,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,25-2,60-3,39
Doğusan4,88-0,8111,42
Doğuş GMYO10,15-5,7624,24
Doğuş Otomotiv31,44-5,8721,28
Döktaş Dökümcülük33,407,059,08
Duran Doğan Basım14,042,7133,84
Dyo Boya10,080,00-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,800,00-19,47
Eczacıbaşı Yatırım36,62-1,5136,04
E-Data Teknoloji10,46-2,97

Edip Gayrimenkul3,330,300,30
Ege Endüstri1.148,10-0,79-31,04
Ege Gübre173,505,6620,94
Ege Profil26,88-0,52-29,71
Ege Seramik14,021,0145,10
Egeplast25,361,68-23,84
Ekiz Kimya6,201,64-13,04
Emek Elektrik2,725,02-4,74
Eminiş Ambalaj19,013,26-48,40
Emlak Konut GMYO1,791,13-15,35
Enerjisa Enerji10,350,29-10,24
Enka İnşaat10,03-0,5942,44
Erbosan94,25-1,98132,40
Ereğli Demir Çelik16,33-2,0424,31
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,36-2,61

Ersu Gıda4,452,30-9,92
Escar Turizm Taşımacılık22,981,77

Escort Teknoloji5,420,18-17,50
Esenboğa Elektrik30,50-0,2660,31
Etiler Gıda5,05-0,9826,88
Euro Kapital Yat. Ort.5,76-2,3750,80
Euro Trend Yat. Ort.3,46-0,86-2,21
Euro Yat. Ort.3,17-5,93-28,63
Euro Yatırım Holding1,98-1,00-30,28
Europap Tezol Kağıt14,950,27

Fade Gıda8,573,2564,75
Fenerbahçe Futbol31,72-3,707,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,37-0,42-19,60
F-M İzmit Piston103,600,00-15,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,20-0,73-6,37
Ford Otosan160,00-1,6631,00
Formet Metal ve Cam1,4310,00-41,71
Frigo Pak Gıda22,263,736,10
Galata Wind Enerji4,197,99

Galatasaray Sportif3,23-1,22-20,25
Garanti Bankası9,22-0,65-9,17
Garanti Faktoring14,159,9527,13
Garanti Yat. Ort.2,19-0,90-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,940,7317,11
Gediz Ambalaj16,352,6422,01
Gen İlaç13,82-0,43

Gentaş3,020,33-33,09
Gersan Elektrik5,370,94-12,54
Girişim Elektrik Sanayi24,800,08

Global Men. Değ.6,020,170,17
Global Yat. Holding2,04-2,39-41,93
Good-Year7,70-1,66-3,37
Göltaş Çimento37,802,27-7,90
Gözde Girişim5,760,52-27,82
GSD Denizcilik3,685,7551,12
GSD Holding2,59-0,773,19
Gübre Fabrik.50,102,08-41,78
Güler Yat. Holding2,52-0,40-27,22
Halk GMYO2,40-1,64-21,26
Hatay Tekstil15,62-0,9514,55
Hedef Girişim2,66-1,125,35
Hektaş8,691,8862,66
HUB Girişim10,100,10-44,51
Hürriyet Gzt.2,501,2119,05
ICBC Turkey Bank5,75-2,21-11,54
İdeal Finansal Teknolojiler55,202,51310,10
İdealist GMYO2,18-0,91-8,13
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,932,20-62,25
İhlas Holding0,550,00-51,01
İhlas Yayın Holding0,802,56-29,82
İndeks Bilgisayar6,260,0034,74
Info Yatırım3,97-1,49-15,00
İntema34,28-1,44-14,09
Inveo Yatırım Holding101,50-0,78129,53
İpek Doğal Enerji11,62-0,60-11,16
İskenderun Demir Çelik11,36-0,3525,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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