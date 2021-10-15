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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

15.10.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,19-0,95-32,95
Acıpayam Selüloz16,03-1,96-5,86
Adel Kalemcilik24,96-0,56-25,24
Adese Gayrimenkul1,15-0,86-58,93
Afyon Çimento3,410,29-33,27
AGESA Hayat Emeklilik22,181,5629,44
Ak Enerji1,81-2,69-18,10
Akbank5,14-2,10-23,94
Akçansa15,090,07-6,29
Akdeniz Yatırım Hold.1,870,00-22,19
Akfen GMYO5,870,00124,83
Akın Tekstil29,82-1,19-6,11
Akiş GMYO1,70-1,73-39,12
Akmerkez GMYO35,90-0,28-41,93
Aksa19,89-0,3543,98
Aksa Enerji6,441,2673,12
Aksigorta6,91-1,85-16,84
Aksu Enerji16,450,00117,96
Alarko Carrıer286,50-1,31-21,19
Alarko GMYO21,92-2,84-13,46
Alarko Holding8,430,72-1,07
Albaraka Türk1,792,87-7,73
Alcatel Lucent Teletaş25,240,08-14,90
Alkim Kağıt14,58-1,4912,64
Alkim Kimya17,570,5724,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,410,00-3,81
Altınyunus Çeşme52,45-0,764,98
Anadolu Efes20,94-0,76-1,97
Anadolu Grubu Holding23,26-1,02-10,97
Anadolu Hayat Emek.9,85-0,3022,58
Anadolu Isuzu17,60-0,85-2,22
Anadolu Sigorta6,120,00-15,24
Anel Elektrik2,61-1,88-17,67
Arçelik32,48-1,5814,13
ARD Bilişim Teknolojileri42,86-1,38-10,86
Arena Bilgisayar9,20-2,13-15,61
Armada Bilgisayar48,84-0,29-0,49
Arsan Tekstil4,27-1,847,13
Arzum Ev Aletleri16,75-0,12-30,68
Aselsan16,49-0,48-9,64
Ata GMYO3,79-0,52-31,22
Atakule GMYO2,67-1,8414,05
Atlantis Yatırım Holding5,56-3,140,00
Atlas Yat. Ort.1,37-0,72-21,71
ATP Bilgisayar35,302,32

Avrasya GMYO1,88-1,57-28,23
Avrasya Petrol ve Tur.2,390,42-25,31
Avrupa Yatırım Holding6,56-3,959,33
Aydem Enerji6,721,05

Ayen Enerji4,79-0,21-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,40-1,1863,13
Aygaz16,841,0818,71
Bagfaş20,08-1,950,40
Bak Ambalaj19,05-0,57-3,67
Balatacılar Balatacılık9,02-1,429,47
Bantaş Ambalaj3,17-0,941,39
Banvit64,30-0,4623,65
Başkent Doğalgaz GMYO33,304,06

Baştaş Başkent Çimento9,370,11-46,06
Batı Çimento14,306,40203,61
Batısöke Çimento2,470,821,23
Bayrak Taban Sanayi8,91-10,00-16,02
Bera Holding9,830,10-51,53
Berkosan Yalıtım7,33-0,54-17,83
Beşiktaş Futbol Yat.6,00-0,5048,51
Beyaz Filo9,180,11-8,92
Bilici Yatırım14,100,36154,82
Bim Mağazalar60,600,25-15,00
Biotrend Çevre ve Enerji27,021,05

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birleşim Mühendislik9,35-0,32

Birlik Mensucat2,00-6,54-42,20
Bizim Mağazaları12,11-0,82-19,13
BMS Çelik Hasır8,220,12

Boğaziçi Beton Sanayi4,28-0,23

Borusan Mannesmann22,40-0,71-19,42
Borusan Yat. Paz.324,00-1,13-28,68
Bosch Fren Sistemleri802,00-1,05-34,78
Bossa26,68-0,5249,47
Brisa22,24-0,8914,86
Burçelik21,88-0,184,09
Burçelik Vana21,00-1,69-57,71
Bursa Çimento3,711,37-25,47
Carrefoursa41,12-0,29-42,73
Casa Emtia Petrol123,70-0,8816,70
Ceo Event Medya10,799,9967,81
Coca Cola İçecek78,250,0623,21
Cosmos Yat. Holding10,67-0,2832,38
Credıtwest Faktorıng4,65-1,90-20,78
Çan2 Termik14,340,56

Çelebi154,501,18-15,35
Çelik Halat6,100,49-32,95
Çemaş Döküm1,130,00-33,63
Çemtaş13,56-1,45-13,69
Çimbeton202,401,50-31,74
Çimentaş26,48-1,93-26,77
Çimsa29,80-1,1367,42
Çuhadaroğlu Metal8,660,3513,84
Dagi Giyim3,14-2,48-7,82
Dagi Yatırım Holding12,30-1,20-4,65
Dardanel2,540,00-52,30
Datagate Bilgisayar13,11-1,65-18,62
Demısaş Döküm6,840,295,63
Denge Holding1,47-0,68-51,60
Deniz GMYO1,62-0,61-12,05
Derimod9,18-1,71-5,75
Derlüks Yatırım Holding4,941,65-43,99
Desa Deri7,983,50-18,07
Despec Bilgisayar9,030,33-30,86
Deva Holding23,38-0,43-2,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,01-2,132,18
Diriteks Diriliş Tekstil4,23-10,0013,40
Ditaş Doğan17,45-1,9134,17
DO-CO855,000,4635,71
Doğan Burda27,70-9,9523,44
Doğan Holding2,55-2,30-14,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-0,93-8,54
Doğusan4,43-1,771,14
Doğuş GMYO9,15-1,0812,00
Doğuş Otomotiv31,044,5819,74
Döktaş Dökümcülük27,58-0,36-9,93
Duran Doğan Basım16,036,0952,81
Dyo Boya9,820,00-12,69
Eczacıbaşı İlaç5,75-0,17-20,16
Eczacıbaşı Yatırım35,22-1,7330,84
E-Data Teknoloji10,010,30

Edip Gayrimenkul3,72-9,7112,05
Ege Endüstri1.165,101,14-30,02
Ege Gübre172,10-1,6619,97
Ege Profil28,56-0,28-25,31
Ege Seramik14,961,0154,83
Egeplast22,62-1,31-32,07
Ekiz Kimya6,10-2,09-14,45
Emek Elektrik2,92-2,012,27
Eminiş Ambalaj18,90-3,08-48,70
Emlak Konut GMYO1,882,17-11,10
Enerjisa Enerji10,690,38-7,29
Enka İnşaat10,09-1,5643,29
Erbosan85,90-3,59111,81
Ereğli Demir Çelik17,831,6035,73
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,210,00

Ersu Gıda4,790,21-3,04
Escar Turizm Taşımacılık22,021,47

Escort Teknoloji5,06-1,75-22,98
Esenboğa Elektrik27,26-1,3743,28
Etiler Gıda5,09-1,1727,89
Euro Kapital Yat. Ort.5,005,7130,91
Euro Trend Yat. Ort.3,35-0,59-5,32
Euro Yat. Ort.3,961,54-10,84
Euro Yatırım Holding1,86-2,11-34,51
Europap Tezol Kağıt13,84-1,07

Fade Gıda7,85-2,0050,91
Fenerbahçe Futbol30,84-0,194,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,508,23-15,19
F-M İzmit Piston100,900,00-17,70
Fonet Bilgi Teknolojileri12,30-0,08-5,60
Ford Otosan165,40-2,8835,42
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda19,40-2,61-7,53
Galata Wind Enerji4,193,71

Galatasaray Sportif3,340,91-17,53
Garanti Bankası8,93-3,56-12,03
Garanti Faktoring13,00-2,9916,80
Garanti Yat. Ort.2,26-1,31-29,72
Gedik Y. Men. Değ.6,670,7612,55
Gediz Ambalaj15,10-0,9212,69
Gen İlaç12,77-1,39

Gentaş3,03-0,98-32,87
Gersan Elektrik5,24-1,13-14,66
Girişim Elektrik Sanayi22,400,09

Global Men. Değ.5,81-1,86-3,33
Global Yat. Holding1,840,00-47,63
Good-Year8,502,296,67
Göltaş Çimento37,482,46-8,68
Gözde Girişim5,62-0,53-29,57
GSD Denizcilik4,36-5,0179,04
GSD Holding2,66-7,645,98
Gübre Fabrik.49,200,20-42,82
Güler Yat. Holding2,410,42-30,40
Halk GMYO2,260,00-25,85
Hatay Tekstil15,70-0,1315,14
Hedef Girişim2,701,126,94
Hektaş8,060,0050,87
HUB Girişim9,86-1,40-45,82
Hürriyet Gzt.2,05-1,91-2,38
ICBC Turkey Bank5,31-0,56-18,31
İdeal Finansal Teknolojiler43,24-2,08221,25
İdealist GMYO2,313,59-2,66
İhlas Ev Aletleri0,93-1,06-50,08
İhlas Gayrimenkul0,81-1,22-35,20
İhlas Gazetecilik0,86-2,27-65,09
İhlas Holding0,551,85-51,01
İhlas Yayın Holding0,770,00-32,46
İndeks Bilgisayar6,36-0,4736,89
Info Yatırım4,322,61-7,51
İntema33,36-1,59-16,39
Inveo Yatırım Holding95,550,58116,08
İpek Doğal Enerji12,42-1,27-5,05
İskenderun Demir Çelik12,031,0933,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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