Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|0,00
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,14
|0,69
|-5,22
|Adel Kalemcilik
|25,60
|2,48
|-23,33
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,48
|1,16
|-31,90
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,44
|1,52
|25,12
|Ak Enerji
|1,87
|0,54
|-15,38
|Akbank
|5,45
|2,44
|-19,35
|Akçansa
|15,62
|3,86
|-3,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|1,06
|-20,52
|Akfen GMYO
|5,70
|9,83
|118,32
|Akın Tekstil
|30,68
|-0,32
|-3,40
|Akiş GMYO
|1,80
|2,86
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|36,44
|0,11
|-41,06
|Aksa
|21,94
|1,29
|58,82
|Aksa Enerji
|7,07
|-0,28
|90,05
|Aksigorta
|7,22
|0,14
|-13,11
|Aksu Enerji
|17,96
|2,34
|137,97
|Alarko Carrıer
|292,50
|2,63
|-19,54
|Alarko GMYO
|22,62
|0,09
|-10,70
|Alarko Holding
|9,18
|2,80
|7,73
|Albaraka Türk
|1,80
|-0,55
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,72
|-0,24
|-16,66
|Alkim Kağıt
|15,08
|-0,46
|16,51
|Alkim Kimya
|17,37
|1,88
|23,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|-1,39
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,00
|5,08
|Anadolu Efes
|21,84
|2,06
|2,24
|Anadolu Grubu Holding
|25,00
|1,87
|-4,31
|Anadolu Hayat Emek.
|9,23
|0,11
|14,87
|Anadolu Isuzu
|18,57
|3,17
|3,17
|Anadolu Sigorta
|6,00
|1,18
|-16,90
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,14
|-2,43
|Anel Elektrik
|2,71
|-3,56
|-14,51
|Arçelik
|33,58
|0,06
|18,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,26
|1,19
|-7,95
|Arena Bilgisayar
|9,30
|2,54
|-14,70
|Armada Bilgisayar
|49,00
|0,99
|-0,16
|Arsan Tekstil
|4,52
|0,89
|13,40
|Arzum Ev Aletleri
|17,09
|1,12
|-29,28
|Aselsan
|16,70
|0,54
|-8,49
|Ata GMYO
|4,14
|-1,90
|-24,86
|Atakule GMYO
|2,70
|0,75
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|0,00
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|35,18
|0,34
|Avrasya GMYO
|1,85
|0,54
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-0,42
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,43
|-0,46
|7,17
|Aydem Enerji
|6,71
|0,15
|Ayen Enerji
|5,56
|3,35
|2,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|-2,63
|64,01
|Aygaz
|18,70
|0,59
|31,82
|Bagfaş
|20,54
|-0,29
|2,70
|Bak Ambalaj
|19,26
|0,63
|-2,61
|Balatacılar Balatacılık
|8,78
|-0,45
|6,55
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|2,19
|4,26
|Banvit
|64,50
|0,55
|24,04
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,80
|-1,17
|Baştaş Başkent Çimento
|9,70
|1,15
|-44,16
|Batı Çimento
|15,73
|1,03
|233,97
|Batısöke Çimento
|2,60
|1,17
|6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|8,29
|-0,24
|-21,87
|Bera Holding
|10,08
|1,41
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|7,76
|0,00
|-13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,82
|1,75
|44,06
|Beyaz Filo
|9,02
|0,22
|-10,51
|Bilici Yatırım
|14,74
|4,91
|166,39
|Bim Mağazalar
|62,30
|0,65
|-12,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,50
|3,70
|Birko Mensucat
|1,05
|0,96
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,49
|0,53
|Birlik Mensucat
|2,01
|-0,50
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|12,40
|-1,74
|-17,19
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|1,01
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,40
|-0,45
|Borusan Mannesmann
|23,44
|2,00
|-15,68
|Borusan Yat. Paz.
|330,40
|1,29
|-27,27
|Bosch Fren Sistemleri
|820,00
|1,61
|-33,32
|Bossa
|27,20
|0,52
|52,38
|Brisa
|23,48
|-0,68
|21,26
|Burçelik
|21,82
|-0,27
|3,81
|Burçelik Vana
|21,08
|0,00
|-57,55
|Bursa Çimento
|3,84
|0,52
|-22,85
|Carrefoursa
|41,28
|1,57
|-42,51
|Casa Emtia Petrol
|120,10
|-1,23
|13,30
|Ceo Event Medya
|8,20
|-1,80
|27,53
|Coca Cola İçecek
|80,45
|0,56
|26,68
|Cosmos Yat. Holding
|11,68
|9,98
|44,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,68
|-1,27
|-20,27
|Çan2 Termik
|14,70
|0,96
|Çelebi
|152,60
|1,19
|-16,40
|Çelik Halat
|6,24
|-0,48
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,77
|-32,46
|Çemtaş
|14,00
|2,34
|-10,89
|Çimbeton
|208,10
|2,51
|-29,81
|Çimentaş
|26,58
|2,00
|-26,49
|Çimsa
|30,44
|0,79
|71,01
|Çuhadaroğlu Metal
|8,47
|0,00
|11,34
|Dagi Giyim
|3,02
|-1,31
|-11,34
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|0,17
|-7,36
|Dardanel
|2,61
|0,00
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,90
|1,18
|-19,93
|Demısaş Döküm
|8,84
|3,27
|36,52
|Denge Holding
|1,46
|3,55
|-51,93
|Deniz GMYO
|1,60
|0,00
|-13,14
|Derimod
|8,84
|0,45
|-9,24
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|0,00
|-42,18
|Desa Deri
|7,88
|-0,13
|-19,10
|Despec Bilgisayar
|9,18
|0,55
|-29,71
|Deva Holding
|23,80
|0,85
|-1,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|0,45
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,19
|2,20
|12,33
|Ditaş Doğan
|17,93
|-0,94
|37,86
|DO-CO
|855,00
|-0,34
|35,71
|Doğan Burda
|41,14
|10,00
|83,33
|Doğan Holding
|2,63
|2,73
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,33
|0,70
|-1,14
|Doğuş GMYO
|9,03
|0,56
|10,53
|Doğuş Otomotiv
|32,98
|3,26
|27,22
|Döktaş Dökümcülük
|26,72
|9,96
|-12,74
|Duran Doğan Basım
|16,14
|0,69
|53,86
|Dyo Boya
|10,08
|3,38
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,90
|1,72
|-18,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,42
|2,48
|35,29
|E-Data Teknoloji
|9,65
|2,99
|Edip Gayrimenkul
|3,90
|-0,51
|17,47
|Ege Endüstri
|1.233,20
|1,08
|-25,93
|Ege Gübre
|179,90
|0,56
|25,40
|Ege Profil
|29,20
|1,88
|-22,44
|Ege Seramik
|15,14
|0,07
|56,69
|Egeplast
|24,42
|-0,89
|-26,67
|Ekiz Kimya
|6,33
|5,15
|-11,22
|Emek Elektrik
|2,92
|1,74
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|18,77
|-0,16
|-49,05
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,03
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|11,65
|4,77
|1,04
|Enka İnşaat
|10,68
|1,71
|51,67
|Erbosan
|94,35
|9,97
|132,65
|Ereğli Demir Çelik
|19,35
|2,65
|47,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,00
|Ersu Gıda
|4,37
|-4,38
|-11,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,20
|1,93
|Escort Teknoloji
|5,13
|0,59
|-21,92
|Esenboğa Elektrik
|27,74
|1,02
|45,80
|Etiler Gıda
|5,10
|0,39
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,74
|5,10
|24,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,31
|0,00
|-6,45
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|5,45
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|0,53
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,91
|0,80
|Fade Gıda
|8,00
|-6,98
|53,80
|Fenerbahçe Futbol
|31,06
|-0,45
|5,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|0,00
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|103,60
|0,10
|-15,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,55
|0,64
|-3,68
|Ford Otosan
|187,00
|-0,85
|53,10
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,80
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-0,85
|0,10
|Galata Wind Enerji
|4,35
|0,46
|Galatasaray Sportif
|3,39
|1,19
|-16,30
|Garanti Bankası
|9,12
|1,45
|-10,16
|Garanti Faktoring
|13,80
|0,00
|23,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,54
|7,17
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,70
|0,60
|13,06
|Gediz Ambalaj
|16,10
|1,13
|20,15
|Gelecek Varlık Yönetimi
|14,16
|-5,66
|Gen İlaç
|13,01
|1,01
|Gentaş
|3,18
|1,27
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,32
|-0,19
|-13,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,82
|3,07
|Global Men. Değ.
|6,00
|0,00
|-0,17
|Global Yat. Holding
|1,87
|0,00
|-46,77
|Good-Year
|8,79
|0,57
|10,31
|Göltaş Çimento
|37,80
|1,56
|-7,90
|Gözde Girişim
|5,87
|2,26
|-26,44
|GSD Denizcilik
|4,48
|-3,03
|83,97
|GSD Holding
|2,72
|-0,37
|8,37
|Gübre Fabrik.
|58,80
|-0,17
|-31,67
|Güler Yat. Holding
|2,56
|1,59
|-26,07
|Halk GMYO
|2,81
|7,25
|-7,81
|Hatay Tekstil
|16,30
|2,00
|19,54
|Hedef Girişim
|2,78
|-0,36
|10,11
|Hedef Holding
|2,15
|Hektaş
|8,33
|1,71
|55,93
|HUB Girişim
|10,38
|0,87
|-42,97
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|0,00
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|2,10
|-17,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,42
|-0,18
|222,59
|İdealist GMYO
|2,22
|0,00
|-6,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,00
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|1,16
|-64,68
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-5,62
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|1,23
|41,20
|Info Yatırım
|4,52
|-2,16
|-3,22
|İntema
|34,02
|1,61
|-14,74
|Inveo Yatırım Holding
|29,96
|4,46
|107,02
|İpek Doğal Enerji
|13,16
|1,46
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|13,14
|1,31
|45,42
(Sürecek)
Kaynak: AA
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