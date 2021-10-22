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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.10.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,080,00-34,37
Acıpayam Selüloz16,140,69-5,22
Adel Kalemcilik25,602,48-23,33
Adese Gayrimenkul1,180,00-57,86
Afyon Çimento3,481,16-31,90
AGESA Hayat Emeklilik21,441,5225,12
Ak Enerji1,870,54-15,38
Akbank5,452,44-19,35
Akçansa15,623,86-3,00
Akdeniz Yatırım Hold.1,911,06-20,52
Akfen GMYO5,709,83118,32
Akın Tekstil30,68-0,32-3,40
Akiş GMYO1,802,86-35,54
Akmerkez GMYO36,440,11-41,06
Aksa21,941,2958,82
Aksa Enerji7,07-0,2890,05
Aksigorta7,220,14-13,11
Aksu Enerji17,962,34137,97
Alarko Carrıer292,502,63-19,54
Alarko GMYO22,620,09-10,70
Alarko Holding9,182,807,73
Albaraka Türk1,80-0,55-7,22
Alcatel Lucent Teletaş24,72-0,24-16,66
Alkim Kağıt15,08-0,4616,51
Alkim Kimya17,371,8823,31
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,42-1,39-3,13
Altınyunus Çeşme52,500,005,08
Anadolu Efes21,842,062,24
Anadolu Grubu Holding25,001,87-4,31
Anadolu Hayat Emek.9,230,1114,87
Anadolu Isuzu18,573,173,17
Anadolu Sigorta6,001,18-16,90
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji24,14-2,43

Anel Elektrik2,71-3,56-14,51
Arçelik33,580,0618,00
ARD Bilişim Teknolojileri44,261,19-7,95
Arena Bilgisayar9,302,54-14,70
Armada Bilgisayar49,000,99-0,16
Arsan Tekstil4,520,8913,40
Arzum Ev Aletleri17,091,12-29,28
Aselsan16,700,54-8,49
Ata GMYO4,14-1,90-24,86
Atakule GMYO2,700,7515,33
Atlantis Yatırım Holding5,700,002,52
Atlas Yat. Ort.1,34-0,74-23,43
ATP Bilgisayar35,180,34

Avrasya GMYO1,850,54-29,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,35-0,42-26,56
Avrupa Yatırım Holding6,43-0,467,17
Aydem Enerji6,710,15

Ayen Enerji5,563,352,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,50-2,6364,01
Aygaz18,700,5931,82
Bagfaş20,54-0,292,70
Bak Ambalaj19,260,63-2,61
Balatacılar Balatacılık8,78-0,456,55
Bantaş Ambalaj3,262,194,26
Banvit64,500,5524,04
Başkent Doğalgaz GMYO33,80-1,17

Baştaş Başkent Çimento9,701,15-44,16
Batı Çimento15,731,03233,97
Batısöke Çimento2,601,176,56
Bayrak Taban Sanayi8,29-0,24-21,87
Bera Holding10,081,41-50,30
Berkosan Yalıtım7,760,00-13,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,821,7544,06
Beyaz Filo9,020,22-10,51
Bilici Yatırım14,744,91166,39
Bim Mağazalar62,300,65-12,62
Biotrend Çevre ve Enerji27,503,70

Birko Mensucat1,050,96-5,41
Birleşim Mühendislik9,490,53

Birlik Mensucat2,01-0,50-41,91
Bizim Mağazaları12,40-1,74-17,19
BMS Çelik Hasır8,041,01

Boğaziçi Beton Sanayi4,40-0,45

Borusan Mannesmann23,442,00-15,68
Borusan Yat. Paz.330,401,29-27,27
Bosch Fren Sistemleri820,001,61-33,32
Bossa27,200,5252,38
Brisa23,48-0,6821,26
Burçelik21,82-0,273,81
Burçelik Vana21,080,00-57,55
Bursa Çimento3,840,52-22,85
Carrefoursa41,281,57-42,51
Casa Emtia Petrol120,10-1,2313,30
Ceo Event Medya8,20-1,8027,53
Coca Cola İçecek80,450,5626,68
Cosmos Yat. Holding11,689,9844,91
Credıtwest Faktorıng4,68-1,27-20,27
Çan2 Termik14,700,96

Çelebi152,601,19-16,40
Çelik Halat6,24-0,48-31,41
Çemaş Döküm1,151,77-32,46
Çemtaş14,002,34-10,89
Çimbeton208,102,51-29,81
Çimentaş26,582,00-26,49
Çimsa30,440,7971,01
Çuhadaroğlu Metal8,470,0011,34
Dagi Giyim3,02-1,31-11,34
Dagi Yatırım Holding11,950,17-7,36
Dardanel2,610,00-50,99
Datagate Bilgisayar12,901,18-19,93
Demısaş Döküm8,843,2736,52
Denge Holding1,463,55-51,93
Deniz GMYO1,600,00-13,14
Derimod8,840,45-9,24
Derlüks Yatırım Holding5,100,00-42,18
Desa Deri7,88-0,13-19,10
Despec Bilgisayar9,180,55-29,71
Deva Holding23,800,85-1,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,160,453,57
Diriteks Diriliş Tekstil4,192,2012,33
Ditaş Doğan17,93-0,9437,86
DO-CO855,00-0,3435,71
Doğan Burda41,1410,0083,33
Doğan Holding2,632,73-12,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,170,00-6,82
Doğusan4,330,70-1,14
Doğuş GMYO9,030,5610,53
Doğuş Otomotiv32,983,2627,22
Döktaş Dökümcülük26,729,96-12,74
Duran Doğan Basım16,140,6953,86
Dyo Boya10,083,38-10,38
Eczacıbaşı İlaç5,901,72-18,08
Eczacıbaşı Yatırım36,422,4835,29
E-Data Teknoloji9,652,99

Edip Gayrimenkul3,90-0,5117,47
Ege Endüstri1.233,201,08-25,93
Ege Gübre179,900,5625,40
Ege Profil29,201,88-22,44
Ege Seramik15,140,0756,69
Egeplast24,42-0,89-26,67
Ekiz Kimya6,335,15-11,22
Emek Elektrik2,921,742,27
Eminiş Ambalaj18,77-0,16-49,05
Emlak Konut GMYO1,961,03-7,31
Enerjisa Enerji11,654,771,04
Enka İnşaat10,681,7151,67
Erbosan94,359,97132,65
Ereğli Demir Çelik19,352,6547,30
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,00

Ersu Gıda4,37-4,38-11,54
Escar Turizm Taşımacılık22,201,93

Escort Teknoloji5,130,59-21,92
Esenboğa Elektrik27,741,0245,80
Etiler Gıda5,100,3928,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,745,1024,10
Euro Trend Yat. Ort.3,310,00-6,45
Euro Yat. Ort.3,875,45-12,87
Euro Yatırım Holding1,880,53-33,80
Europap Tezol Kağıt13,910,80

Fade Gıda8,00-6,9853,80
Fenerbahçe Futbol31,06-0,455,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,330,00-20,96
F-M İzmit Piston103,600,10-15,50
Fonet Bilgi Teknolojileri12,550,64-3,68
Ford Otosan187,00-0,8553,10
Formet Metal ve Cam1,260,80-48,64
Frigo Pak Gıda21,00-0,850,10
Galata Wind Enerji4,350,46

Galatasaray Sportif3,391,19-16,30
Garanti Bankası9,121,45-10,16
Garanti Faktoring13,800,0023,99
Garanti Yat. Ort.2,547,17-21,02
Gedik Y. Men. Değ.6,700,6013,06
Gediz Ambalaj16,101,1320,15
Gelecek Varlık Yönetimi14,16-5,66

Gen İlaç13,011,01

Gentaş3,181,27-29,54
Gersan Elektrik5,32-0,19-13,36
Girişim Elektrik Sanayi22,823,07

Global Men. Değ.6,000,00-0,17
Global Yat. Holding1,870,00-46,77
Good-Year8,790,5710,31
Göltaş Çimento37,801,56-7,90
Gözde Girişim5,872,26-26,44
GSD Denizcilik4,48-3,0383,97
GSD Holding2,72-0,378,37
Gübre Fabrik.58,80-0,17-31,67
Güler Yat. Holding2,561,59-26,07
Halk GMYO2,817,25-7,81
Hatay Tekstil16,302,0019,54
Hedef Girişim2,78-0,3610,11
Hedef Holding2,15

Hektaş8,331,7155,93
HUB Girişim10,380,87-42,97
Hürriyet Gzt.2,220,005,71
ICBC Turkey Bank5,342,10-17,85
İdeal Finansal Teknolojiler43,42-0,18222,59
İdealist GMYO2,220,00-6,45
İhlas Ev Aletleri0,941,08-49,55
İhlas Gayrimenkul0,850,00-32,00
İhlas Gazetecilik0,871,16-64,68
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,84-5,62-26,32
İndeks Bilgisayar6,561,2341,20
Info Yatırım4,52-2,16-3,22
İntema34,021,61-14,74
Inveo Yatırım Holding29,964,46107,02
İpek Doğal Enerji13,161,460,61
İskenderun Demir Çelik13,141,3145,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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