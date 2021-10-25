Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,09 0,20 -34,24 Acıpayam Selüloz 16,11 -0,19 -5,39 Adel Kalemcilik 25,20 -1,56 -24,53 Adese Gayrimenkul 1,17 -0,85 -58,21 Afyon Çimento 3,45 -0,86 -32,49 AGESA Hayat Emeklilik 19,93 -7,04 16,31 Ak Enerji 1,93 3,21 -12,67 Akbank 5,54 1,65 -18,02 Akçansa 15,67 0,32 -2,68 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -1,05 -21,35 Akfen GMYO 6,27 10,00 140,15 Akın Tekstil 31,02 1,11 -2,33 Akiş GMYO 1,78 -1,11 -36,25 Akmerkez GMYO 36,42 -0,05 -41,09 Aksa 22,48 2,46 62,73 Aksa Enerji 7,23 2,26 94,35 Aksigorta 7,14 -1,11 -14,07 Aksu Enerji 17,90 -0,33 137,17 Alarko Carrıer 295,00 0,85 -18,85 Alarko GMYO 22,60 -0,09 -10,78 Alarko Holding 9,30 1,31 9,14 Albaraka Türk 1,76 -2,22 -9,28 Alcatel Lucent Teletaş 24,56 -0,65 -17,19 Alkim Kağıt 14,85 -1,53 14,73 Alkim Kimya 17,17 -1,15 21,89 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,52 7,04 3,69 Altınyunus Çeşme 53,45 1,81 6,99 Anadolu Efes 22,22 1,74 4,02 Anadolu Grubu Holding 26,18 4,72 0,21 Anadolu Hayat Emek. 9,25 0,22 15,11 Anadolu Isuzu 19,26 3,72 7,00 Anadolu Sigorta 5,99 -0,17 -17,04 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,74 -5,80 Anel Elektrik 2,71 0,00 -14,51 Arçelik 33,18 -1,19 16,59 ARD Bilişim Teknolojileri 44,30 0,09 -7,86 Arena Bilgisayar 9,47 1,83 -13,14 Armada Bilgisayar 50,40 2,86 2,69 Arsan Tekstil 4,60 1,77 15,41 Arzum Ev Aletleri 17,27 1,05 -28,53 Aselsan 16,68 -0,12 -8,60 Ata GMYO 4,40 6,28 -20,15 Atakule GMYO 2,70 0,00 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,85 2,63 5,22 Atlas Yat. Ort. 1,33 -0,75 -24,00 ATP Bilgisayar 35,70 1,48 Avrasya GMYO 1,86 0,54 -28,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,31 -1,70 -27,81 Avrupa Yatırım Holding 6,40 -0,47 6,67 Aydem Enerji 6,71 0,00 Ayen Enerji 5,49 -1,26 1,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,99 2,65 68,36 Aygaz 18,48 -1,18 30,27 Bagfaş 20,56 0,10 2,80 Bak Ambalaj 19,25 -0,05 -2,66 Balatacılar Balatacılık 8,59 -2,16 4,25 Bantaş Ambalaj 3,31 1,53 5,86 Banvit 64,85 0,54 24,71 Başkent Doğalgaz GMYO 33,98 0,53 Baştaş Başkent Çimento 9,68 -0,21 -44,27 Batı Çimento 16,00 1,72 239,70 Batısöke Çimento 2,54 -2,31 4,10 Bayrak Taban Sanayi 8,03 -3,14 -24,32 Bera Holding 10,21 1,29 -49,65 Berkosan Yalıtım 7,70 -0,77 -13,68 Beşiktaş Futbol Yat. 5,95 2,23 47,28 Beyaz Filo 8,97 -0,55 -11,01 Bilici Yatırım 15,01 1,83 171,27 Bim Mağazalar 61,45 -1,36 -13,81 Biotrend Çevre ve Enerji 28,80 4,73 Birko Mensucat 1,03 -1,90 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,55 0,63 Birlik Mensucat 2,02 0,50 -41,62 Bizim Mağazaları 12,31 -0,73 -17,79 BMS Çelik Hasır 8,08 0,50 Boğaziçi Beton Sanayi 4,43 0,68 Borusan Mannesmann 23,82 1,62 -14,32 Borusan Yat. Paz. 331,00 0,18 -27,14 Bosch Fren Sistemleri 820,00 0,00 -33,32 Bossa 27,42 0,81 53,61 Brisa 23,64 0,68 22,09 Burçelik 21,78 -0,18 3,62 Burçelik Vana 21,04 -0,19 -57,63 Bursa Çimento 3,73 -2,86 -25,06 Carrefoursa 41,78 1,21 -41,81 Casa Emtia Petrol 124,20 3,41 17,17 Ceo Event Medya 8,27 0,85 28,62 Coca Cola İçecek 80,70 0,31 27,07 Cosmos Yat. Holding 11,70 0,17 45,16 Credıtwest Faktorıng 4,63 -1,07 -21,12 Çan2 Termik 14,55 -1,02 Çelebi 153,40 0,52 -15,96 Çelik Halat 6,24 0,00 -31,41 Çemaş Döküm 1,15 0,00 -32,46 Çemtaş 14,01 0,07 -10,83 Çimbeton 209,20 0,53 -29,44 Çimentaş 26,56 -0,08 -26,55 Çimsa 30,64 0,66 72,13 Çuhadaroğlu Metal 8,51 0,47 11,87 Dagi Giyim 2,99 -0,99 -12,22 Dagi Yatırım Holding 11,89 -0,50 -7,83 Dardanel 2,74 4,98 -48,54 Datagate Bilgisayar 12,55 -2,71 -22,10 Demısaş Döküm 9,26 4,75 43,00 Denge Holding 1,43 -2,05 -52,92 Deniz GMYO 1,59 -0,63 -13,68 Derimod 8,81 -0,34 -9,55 Derlüks Yatırım Holding 5,01 -1,76 -43,20 Desa Deri 7,87 -0,13 -19,20 Despec Bilgisayar 9,18 0,00 -29,71 Deva Holding 23,82 0,08 -0,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,28 1,08 4,69 Diriteks Diriliş Tekstil 4,40 5,01 17,96 Ditaş Doğan 18,19 1,45 39,86 DO-CO 869,40 1,68 38,00 Doğan Burda 45,24 9,97 101,60 Doğan Holding 2,62 -0,38 -12,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,31 -0,46 -1,60 Doğuş GMYO 9,04 0,11 10,65 Doğuş Otomotiv 34,62 4,97 33,55 Döktaş Dökümcülük 28,50 6,66 -6,92 Duran Doğan Basım 16,09 -0,31 53,38 Dyo Boya 10,11 0,30 -10,11 Eczacıbaşı İlaç 5,94 0,68 -17,52 Eczacıbaşı Yatırım 36,36 -0,16 35,07 E-Data Teknoloji 9,54 -1,14 Edip Gayrimenkul 3,96 1,54 19,28 Ege Endüstri 1.233,30 0,01 -25,92 Ege Gübre 184,00 2,28 28,26 Ege Profil 30,06 2,95 -20,15 Ege Seramik 15,14 0,00 56,69 Egeplast 23,80 -2,54 -28,53 Ekiz Kimya 6,15 -2,84 -13,74 Emek Elektrik 2,86 -2,05 0,16 Eminiş Ambalaj 18,50 -1,44 -49,78 Emlak Konut GMYO 1,97 0,51 -6,84 Enerjisa Enerji 11,67 0,17 1,21 Enka İnşaat 10,80 1,12 53,37 Erbosan 103,70 9,91 155,70 Ereğli Demir Çelik 19,63 1,45 49,43 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -0,31 Ersu Gıda 4,21 -3,66 -14,78 Escar Turizm Taşımacılık 21,96 -1,08 Escort Teknoloji 5,08 -0,97 -22,68 Esenboğa Elektrik 27,46 -1,01 44,33 Etiler Gıda 4,98 -2,35 25,13 Euro Kapital Yat. Ort. 4,88 2,95 27,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,37 1,81 -4,76 Euro Yat. Ort. 3,78 -2,33 -14,89 Euro Yatırım Holding 1,87 -0,53 -34,15 Europap Tezol Kağıt 13,83 -0,58 Fade Gıda 8,02 0,25 54,18 Fenerbahçe Futbol 29,92 -3,67 1,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,32 -0,43 -21,30 F-M İzmit Piston 104,40 0,77 -14,84 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,39 -1,27 -4,91 Ford Otosan 188,60 0,86 54,41 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 23,10 10,00 10,10 Galata Wind Enerji 4,35 0,00 Galatasaray Sportif 3,49 2,95 -13,83 Garanti Bankası 9,08 -0,44 -10,55 Garanti Faktoring 13,13 -4,86 17,97 Garanti Yat. Ort. 2,79 9,84 -13,24 Gedik Y. Men. Değ. 6,75 0,75 13,90 Gediz Ambalaj 16,49 2,42 23,06 Gelecek Varlık Yönetimi 13,61 -3,88 Gen İlaç 12,85 -1,23 Gentaş 3,15 -0,94 -30,21 Gersan Elektrik 5,30 -0,38 -13,68 Girişim Elektrik Sanayi 22,40 -1,84 Global Men. Değ. 5,94 -1,00 -1,16 Global Yat. Holding 1,89 1,07 -46,20 Good-Year 8,74 -0,57 9,69 Göltaş Çimento 37,74 -0,16 -8,05 Gözde Girişim 5,97 1,70 -25,19 GSD Denizcilik 4,39 -2,01 80,27 GSD Holding 2,75 1,10 9,56 Gübre Fabrik. 64,65 9,95 -24,87 Güler Yat. Holding 2,52 -1,56 -27,22 Halk GMYO 2,65 -5,69 -13,06 Hatay Tekstil 16,77 2,88 22,99 Hedef Girişim 2,72 -2,16 7,73 Hedef Holding 2,36 9,77 Hektaş 8,58 3,00 60,60 HUB Girişim 10,67 2,79 -41,37 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,45 5,24 ICBC Turkey Bank 5,29 -0,94 -18,62 İdeal Finansal Teknolojiler 42,48 -2,16 215,60 İdealist GMYO 2,18 -1,80 -8,13 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,88 1,15 -64,28 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,85 1,19 -25,44 İndeks Bilgisayar 6,49 -1,07 39,69 Info Yatırım 4,53 0,22 -3,01 İntema 35,32 3,82 -11,48 Inveo Yatırım Holding 29,54 -1,40 104,12 İpek Doğal Enerji 13,41 1,90 2,52 İskenderun Demir Çelik 13,20 0,46 46,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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