Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.500,00
|-6,56
|-29,63
|İş Bankası (C)
|5,34
|2,10
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|365.000,00
|-3,95
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-0,67
|-23,58
|İş Girişim
|7,78
|-0,13
|-58,94
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|13,84
|-0,29
|-16,61
|İş Yat. Ort.
|2,65
|0,00
|-21,20
|İşbir Holding
|58,50
|-2,99
|8,98
|Işık Plastik
|6,13
|-0,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|1,04
|-14,91
|İttifak Holding
|1,21
|0,00
|-45,74
|İz Hayvancılık Tarım
|23,72
|9,92
|31,78
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-1,31
|-31,71
|İzmir Fırça
|6,07
|-0,82
|9,17
|Jantsa Jant Sanayi
|55,20
|-1,08
|33,18
|Kafein Yazılım
|19,73
|-0,25
|-7,54
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,92
|-0,50
|Kaplamin
|24,18
|1,85
|-28,46
|Kardemir (A)
|6,14
|-0,97
|3,19
|Kardemir (B)
|6,12
|-0,81
|16,13
|Kardemir (D)
|7,16
|-0,56
|23,88
|Karel Elektronik
|8,63
|0,00
|28,34
|Karsan Otomotiv
|3,54
|-0,84
|8,92
|Karsu Tekstil
|8,30
|0,00
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|17,07
|1,91
|Kartonsan
|47,54
|3,80
|-49,79
|Katmerciler Ekipman
|1,32
|-0,75
|-23,80
|Kent Gıda
|179,70
|-1,10
|-49,47
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|1,23
|-37,23
|Kervan Gıda
|11,71
|3,08
|14,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|-9,20
|-37,30
|Kiler GMYO
|1,96
|-2,49
|-21,91
|Kızılbük GYO
|27,14
|0,44
|Klimasan Klima
|10,00
|-1,86
|18,52
|Koç Holding
|21,36
|-0,65
|4,44
|Konfrut Gıda
|4,38
|5,80
|3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|64,45
|0,08
|173,09
|Konya Çimento
|809,40
|-0,46
|-28,37
|Koray GMYO
|7,35
|2,51
|65,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,04
|0,97
|61,03
|Koza Altın
|98,75
|-1,74
|2,12
|Koza Madencilik
|15,68
|-1,26
|1,23
|Körfez GMYO
|5,32
|0,38
|-8,28
|Kristal Kola
|1,28
|0,79
|-58,10
|Kron Telekomünikasyon
|32,92
|-0,84
|-10,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|288,60
|4,38
|83,47
|Kuyas Yatırım
|2,48
|-1,59
|7,83
|Kütahya Porselen
|69,60
|1,09
|37,96
|Kütahya Şeker Fabrikası
|30,30
|-1,56
|Lider Faktoring
|3,25
|-1,52
|-4,69
|Link Bilgisayar
|27,48
|-2,14
|-13,03
|Logo Yazılım
|41,78
|0,82
|34,17
|Lokman Hekim Sağlık
|10,19
|-1,83
|43,57
|Lüks Kadife
|46,12
|-0,47
|60,62
|Makina Takım
|3,17
|9,69
|-7,04
|Manas Enerji Yönetimi
|15,83
|-1,37
|Margün Enerji
|8,30
|-0,12
|Marka Yatırım Holding
|4,23
|0,48
|-34,21
|Marmaris Altınyunus
|175,10
|-2,23
|57,61
|Marshall
|236,70
|-1,00
|-22,82
|Martı GMYO
|0,90
|-1,10
|-64,76
|Martı Otel
|1,63
|0,62
|-23,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,60
|-0,62
|Mavi Giyim
|71,40
|-0,42
|38,35
|Mazhar Zorlu Holding
|30,22
|-0,72
|-4,00
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,24
|-0,06
|Mega Polietilen
|5,01
|-0,60
|-34,60
|Menderes Tekstil
|2,02
|0,50
|-34,63
|Mercan Kimya
|10,03
|-0,89
|Merit Turizm
|29,28
|0,83
|182,64
|Merko Gıda
|4,41
|-0,90
|-48,96
|Metemtur Yatırım
|3,05
|-0,65
|-62,28
|Metro Holding
|1,28
|-2,29
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,70
|2,66
|-6,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|32,46
|-0,12
|-24,16
|Milpa
|3,86
|-0,52
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,55
|0,89
|-3,40
|MLP Sağlık
|25,70
|1,18
|29,34
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,91
|0,17
|28,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,04
|10,00
|-40,59
|Mondi Tire Kutsan
|9,26
|1,54
|21,84
|Nasmed Egepol
|5,34
|3,09
|Naturel Enerji
|32,74
|1,49
|-7,80
|Naturelgaz
|7,23
|1,12
|Net Holding
|4,36
|-0,91
|27,11
|Netaş Telekom.
|16,62
|-1,13
|-40,81
|Niğbaş Niğde Beton
|8,05
|4,14
|-84,52
|Nuh Çimento
|39,10
|3,49
|-18,59
|Nurol GMYO
|14,85
|-1,98
|103,70
|Odaş Elektrik
|1,43
|-1,38
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|14,32
|-1,10
|Orge Enerji Elektrik
|5,73
|-1,04
|24,23
|Orma Orman Mahsulleri
|26,20
|2,26
|77,99
|Osmanlı Menkul
|23,74
|-0,25
|-23,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,69
|0,00
|-27,58
|Otokar
|328,20
|-1,23
|7,86
|Oyak Çimento
|6,54
|-0,91
|-25,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,77
|0,74
|-1,91
|Oyak Yatırım Menkul
|29,90
|-2,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,30
|-7,83
|54,99
|Özak GMYO
|4,91
|-0,41
|-3,73
|Özbal Çelik Boru
|16,60
|-1,13
|153,44
|Özderici GMYO
|1,52
|0,00
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,40
|3,35
|-17,78
|Pamel Elektrik
|61,95
|0,73
|190,57
|Panora GMYO
|6,24
|-0,48
|6,29
|Papilon Savunma
|12,61
|-1,41
|-44,54
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|-0,21
|-12,29
|Parsan
|28,60
|-1,85
|17,70
|Pegasus
|78,30
|-4,16
|4,96
|Peker GMYO
|0,93
|-1,06
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,39
|-2,31
|-32,87
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|191,40
|5,63
|Pera GMYO
|1,36
|-0,73
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|23,46
|-0,51
|28,00
|Petkim
|6,17
|-0,16
|23,90
|Petrokent Turizm
|3.531,00
|0,88
|289,56
|Pınar Et ve Un
|16,10
|0,06
|-26,43
|Pınar Su
|4,00
|1,78
|-1,58
|Pınar Süt
|16,15
|0,25
|-28,38
|Plastikkart
|19,02
|-0,83
|33,53
|Polisan Holding
|2,65
|-0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|326,40
|-0,12
|-19,55
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|3,13
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,10
|-2,14
|-48,84
|QNB Finansbank
|34,48
|-0,06
|-50,99
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,89
|0,65
|Ral Yatırım Holding
|5,60
|6,26
|26,13
|Ray Sigorta
|9,42
|-0,53
|-39,03
|Reysaş GMYO
|2,71
|-0,37
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,74
|-0,42
|-8,39
|Rhea Girişim
|1,88
|1,62
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|12,75
|0,08
|-7,00
|Royal Halı
|3,03
|-0,66
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|21,26
|-0,19
|-29,79
|Sabancı Holding
|10,29
|1,88
|-6,67
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,05
|-0,56
|-35,20
|Sanel Mühendislik
|4,82
|-2,03
|40,94
|Sanifoam Sünger
|25,62
|-6,02
|88,38
|Sanko Pazarlama
|9,55
|-0,73
|3,04
|Saray Matbaacılık
|3,75
|-0,79
|-57,24
|Sarkuysan
|13,95
|1,09
|60,39
|Sasa Polyester
|27,20
|0,89
|81,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|20,62
|-0,87
|142,30
|Sekuro Plastik
|18,98
|-1,25
|35,96
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|1,32
|-37,02
|Selçuk Gıda
|4,50
|-2,81
|-9,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,10
|0,25
|Senkron Güvenlik
|31,00
|5,01
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|13,01
|-9,97
|-18,69
|Servet GMYO
|68,80
|-2,06
|-12,24
|Seyitler Kimya
|15,37
|0,33
|14,16
|Silverline Endüstri
|5,07
|1,00
|-41,05
|Sinpaş GMYO
|3,99
|-0,99
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,26
|0,19
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,78
|3,25
|-5,91
|Söktaş
|3,11
|5,78
|-4,33
|Sönmez Filament
|28,00
|-3,25
|-47,35
|Sönmez Pamuklu
|13,70
|-2,00
|-42,92
|Sumaş Suni Tahta
|85,00
|-0,99
|66,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|2,71
|-22,97
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-34,44
|Şişe Cam
|8,16
|0,12
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|10,90
|-0,91
|-12,66
|T. Halk Bankası
|4,39
|-0,23
|-21,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,12
|-0,49
|-35,22
|T.S.K.B.
|1,22
|0,00
|-30,15
|T.Tuborg
|15,91
|0,00
|-10,27
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|8,06
|146,91
|Tat Gıda
|9,89
|2,49
|-14,46
|TAV Havalimanları
|25,00
|-4,14
|17,37
|Tek-Art Turizm
|1,20
|0,84
|-40,59
|Tekfen Holding
|14,27
|-0,70
|-12,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,02
|0,17
|-30,48
|Temapol Polimer Plastik
|13,91
|-0,29
|20,96
|Tetamat Gıda Yatırımları
|192,20
|0,37
|-11,14
|TGS Dış Ticaret
|14,26
|-0,49
|12,20
|Tofaş Oto. Fab.
|56,35
|-0,79
|82,30
|Torunlar GMYO
|3,71
|-1,59
|-4,87
|Trabzon Liman
|31,28
|-5,38
|-2,62
|Trabzonspor Sportif
|3,81
|7,63
|56,15
|Trend GMYO
|6,22
|-0,16
|-50,52
|TSKB GMYO
|3,09
|-0,64
|-35,98
|Tuğçelik
|12,86
|-1,08
|59,16
|Tukaş
|6,66
|0,30
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,50
|-0,85
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,67
|0,09
|Turkcell
|15,53
|0,58
|1,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,30
|-0,07
|8,74
|Tüpraş
|131,90
|1,31
|22,13
|Türk Hava Yolları
|13,80
|-3,63
|6,89
|Türk İlaç Serum
|10,56
|-1,49
|Türk Prysmian Kablo
|20,14
|6,45
|66,97
|Türk Telekom
|7,27
|-1,09
|-7,97
|Türk Traktör
|164,20
|0,74
|-3,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,50
|-1,18
|19,13
|Türkiye Sigorta
|5,05
|-0,79
|-18,26
|Ufuk Yatırım
|21,96
|7,12
|63,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,90
|0,26
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|50,85
|0,00
|-0,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,12
|-0,97
|0,62
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,59
|0,00
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,10
|0,53
|-50,77
|Uzertaş Boya
|29,88
|-0,40
|-47,21
|Ülker Bisküvi
|19,60
|-0,05
|-12,18
|Ünlü Yatırım Holding
|5,67
|-0,53
|Vakıf Fin. Kir.
|6,53
|-3,26
|91,61
|Vakıf GMYO
|1,50
|-1,32
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,98
|-3,08
|-18,75
|Vakıflar Bankası
|3,37
|0,00
|-28,45
|Vakko Tekstil
|9,11
|-0,76
|45,38
|Vanet Gıda
|5,83
|-0,34
|-24,58
|VBT Yazılım
|20,52
|-1,91
|Verusa Holding
|43,78
|0,64
|-2,88
|Verusaturk Girisim
|19,47
|0,31
|49,22
|Vestel
|24,00
|1,10
|33,76
|Vestel Beyaz Eşya
|47,88
|2,48
|28,10
|Viking Kağıt
|6,28
|-0,32
|-30,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,07
|-17,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,26
|0,40
|-16,39
|Yataş
|12,73
|0,55
|-10,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,15
|0,00
|-28,41
|Yeni Gimat GMYO
|15,00
|-0,20
|29,40
|Yeo Teknoloji
|66,30
|-3,21
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,07
|0,00
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|0,49
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.373,00
|-1,21
|-33,51
|Yonga Mobilya
|19,48
|0,93
|-34,61
|Yükselen Çelik
|5,07
|-1,17
|-2,41
|Yünsa
|14,00
|2,19
|0,78
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,56
|-0,64
|-38,32
(Son)
Kaynak: AA
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