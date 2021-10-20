Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.500,00 -6,56 -29,63 İş Bankası (C) 5,34 2,10 -21,39 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 -3,95 İş Fin.Kir. 2,95 -0,67 -23,58 İş Girişim 7,78 -0,13 -58,94 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 13,84 -0,29 -16,61 İş Yat. Ort. 2,65 0,00 -21,20 İşbir Holding 58,50 -2,99 8,98 Işık Plastik 6,13 -0,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 1,04 -14,91 İttifak Holding 1,21 0,00 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 23,72 9,92 31,78 İzmir Demir Çelik 2,26 -1,31 -31,71 İzmir Fırça 6,07 -0,82 9,17 Jantsa Jant Sanayi 55,20 -1,08 33,18 Kafein Yazılım 19,73 -0,25 -7,54 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,92 -0,50 Kaplamin 24,18 1,85 -28,46 Kardemir (A) 6,14 -0,97 3,19 Kardemir (B) 6,12 -0,81 16,13 Kardemir (D) 7,16 -0,56 23,88 Karel Elektronik 8,63 0,00 28,34 Karsan Otomotiv 3,54 -0,84 8,92 Karsu Tekstil 8,30 0,00 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 17,07 1,91 Kartonsan 47,54 3,80 -49,79 Katmerciler Ekipman 1,32 -0,75 -23,80 Kent Gıda 179,70 -1,10 -49,47 Kerevitaş Gıda 4,13 1,23 -37,23 Kervan Gıda 11,71 3,08 14,41 Kervansaray Yat. Holding 0,79 -9,20 -37,30 Kiler GMYO 1,96 -2,49 -21,91 Kızılbük GYO 27,14 0,44 Klimasan Klima 10,00 -1,86 18,52 Koç Holding 21,36 -0,65 4,44 Konfrut Gıda 4,38 5,80 3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 64,45 0,08 173,09 Konya Çimento 809,40 -0,46 -28,37 Koray GMYO 7,35 2,51 65,17 Kordsa Teknik Tekstil 25,04 0,97 61,03 Koza Altın 98,75 -1,74 2,12 Koza Madencilik 15,68 -1,26 1,23 Körfez GMYO 5,32 0,38 -8,28 Kristal Kola 1,28 0,79 -58,10 Kron Telekomünikasyon 32,92 -0,84 -10,64 Kuştur Kuşadası Turizm 288,60 4,38 83,47 Kuyas Yatırım 2,48 -1,59 7,83 Kütahya Porselen 69,60 1,09 37,96 Kütahya Şeker Fabrikası 30,30 -1,56 Lider Faktoring 3,25 -1,52 -4,69 Link Bilgisayar 27,48 -2,14 -13,03 Logo Yazılım 41,78 0,82 34,17 Lokman Hekim Sağlık 10,19 -1,83 43,57 Lüks Kadife 46,12 -0,47 60,62 Makina Takım 3,17 9,69 -7,04 Manas Enerji Yönetimi 15,83 -1,37 Margün Enerji 8,30 -0,12 Marka Yatırım Holding 4,23 0,48 -34,21 Marmaris Altınyunus 175,10 -2,23 57,61 Marshall 236,70 -1,00 -22,82 Martı GMYO 0,90 -1,10 -64,76 Martı Otel 1,63 0,62 -23,47 Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 -0,62 Mavi Giyim 71,40 -0,42 38,35 Mazhar Zorlu Holding 30,22 -0,72 -4,00 Meditera Tıbbi Malzeme 35,24 -0,06 Mega Polietilen 5,01 -0,60 -34,60 Menderes Tekstil 2,02 0,50 -34,63 Mercan Kimya 10,03 -0,89 Merit Turizm 29,28 0,83 182,64 Merko Gıda 4,41 -0,90 -48,96 Metemtur Yatırım 3,05 -0,65 -62,28 Metro Holding 1,28 -2,29 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 2,66 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 0,00 -25,32 Migros Ticaret 32,46 -0,12 -24,16 Milpa 3,86 -0,52 -16,09 Mistral GMYO 4,55 0,89 -3,40 MLP Sağlık 25,70 1,18 29,34 MMC San. ve Tic. Yat. 5,91 0,17 28,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,04 10,00 -40,59 Mondi Tire Kutsan 9,26 1,54 21,84 Nasmed Egepol 5,34 3,09 Naturel Enerji 32,74 1,49 -7,80 Naturelgaz 7,23 1,12 Net Holding 4,36 -0,91 27,11 Netaş Telekom. 16,62 -1,13 -40,81 Niğbaş Niğde Beton 8,05 4,14 -84,52 Nuh Çimento 39,10 3,49 -18,59 Nurol GMYO 14,85 -1,98 103,70 Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -51,08 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 14,32 -1,10 Orge Enerji Elektrik 5,73 -1,04 24,23 Orma Orman Mahsulleri 26,20 2,26 77,99 Osmanlı Menkul 23,74 -0,25 -23,02 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 0,00 -27,58 Otokar 328,20 -1,23 7,86 Oyak Çimento 6,54 -0,91 -25,51 Oyak Yat. Ort. 6,77 0,74 -1,91 Oyak Yatırım Menkul 29,90 -2,80 Oylum Sınai Yatırımlar 7,30 -7,83 54,99 Özak GMYO 4,91 -0,41 -3,73 Özbal Çelik Boru 16,60 -1,13 153,44 Özderici GMYO 1,52 0,00 -31,53 Özerden Plastik 7,40 3,35 -17,78 Pamel Elektrik 61,95 0,73 190,57 Panora GMYO 6,24 -0,48 6,29 Papilon Savunma 12,61 -1,41 -44,54 Park Elek.Madencilik 4,71 -0,21 -12,29 Parsan 28,60 -1,85 17,70 Pegasus 78,30 -4,16 4,96 Peker GMYO 0,93 -1,06 -60,24 Penguen Gıda 3,39 -2,31 -32,87 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 191,40 5,63 Pera GMYO 1,36 -0,73 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 23,46 -0,51 28,00 Petkim 6,17 -0,16 23,90 Petrokent Turizm 3.531,00 0,88 289,56 Pınar Et ve Un 16,10 0,06 -26,43 Pınar Su 4,00 1,78 -1,58 Pınar Süt 16,15 0,25 -28,38 Plastikkart 19,02 -0,83 33,53 Polisan Holding 2,65 -0,38 -31,07 Politeknik Metal 326,40 -0,12 -19,55 Prizma Press Matbaacılık 3,96 3,13 -27,74 QNB Finans Fin. Kir. 64,10 -2,14 -48,84 QNB Finansbank 34,48 -0,06 -50,99 QUA Granite Hayal Yapı 10,89 0,65 Ral Yatırım Holding 5,60 6,26 26,13 Ray Sigorta 9,42 -0,53 -39,03 Reysaş GMYO 2,71 -0,37 -16,41 Reysaş Lojistik 4,74 -0,42 -8,39 Rhea Girişim 1,88 1,62 -49,46 Rodrigo Tekstil 12,75 0,08 -7,00 Royal Halı 3,03 -0,66 -11,92 RTA Laboratuvarları 21,26 -0,19 -29,79 Sabancı Holding 10,29 1,88 -6,67 Safkar Ege Soğutmacılık 7,05 -0,56 -35,20 Sanel Mühendislik 4,82 -2,03 40,94 Sanifoam Sünger 25,62 -6,02 88,38 Sanko Pazarlama 9,55 -0,73 3,04 Saray Matbaacılık 3,75 -0,79 -57,24 Sarkuysan 13,95 1,09 60,39 Sasa Polyester 27,20 0,89 81,52 Say Yenilenebilir Enerji 20,62 -0,87 142,30 Sekuro Plastik 18,98 -1,25 35,96 Selçuk Ecza Deposu 8,46 1,32 -37,02 Selçuk Gıda 4,50 -2,81 -9,64 Selva Gıda Sanayi 8,10 0,25 Senkron Güvenlik 31,00 5,01 18,05 Serve Film Prodüksiyon 13,01 -9,97 -18,69 Servet GMYO 68,80 -2,06 -12,24 Seyitler Kimya 15,37 0,33 14,16 Silverline Endüstri 5,07 1,00 -41,05 Sinpaş GMYO 3,99 -0,99 -4,55 Smartiks Yazılım 5,26 0,19 -40,63 Sodaş Sodyum Sanayii 24,78 3,25 -5,91 Söktaş 3,11 5,78 -4,33 Sönmez Filament 28,00 -3,25 -47,35 Sönmez Pamuklu 13,70 -2,00 -42,92 Sumaş Suni Tahta 85,00 -0,99 66,63 Şeker Fin. Kir. 4,93 2,71 -22,97 Şekerbank 0,99 -1,00 -34,44 Şişe Cam 8,16 0,12 13,97 Şok Marketler Ticaret 10,90 -0,91 -12,66 T. Halk Bankası 4,39 -0,23 -21,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,12 -0,49 -35,22 T.S.K.B. 1,22 0,00 -30,15 T.Tuborg 15,91 0,00 -10,27 Taç Tarım Ürünleri 26,00 8,06 146,91 Tat Gıda 9,89 2,49 -14,46 TAV Havalimanları 25,00 -4,14 17,37 Tek-Art Turizm 1,20 0,84 -40,59 Tekfen Holding 14,27 -0,70 -12,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,02 0,17 -30,48 Temapol Polimer Plastik 13,91 -0,29 20,96 Tetamat Gıda Yatırımları 192,20 0,37 -11,14 TGS Dış Ticaret 14,26 -0,49 12,20 Tofaş Oto. Fab. 56,35 -0,79 82,30 Torunlar GMYO 3,71 -1,59 -4,87 Trabzon Liman 31,28 -5,38 -2,62 Trabzonspor Sportif 3,81 7,63 56,15 Trend GMYO 6,22 -0,16 -50,52 TSKB GMYO 3,09 -0,64 -35,98 Tuğçelik 12,86 -1,08 59,16 Tukaş 6,66 0,30 -31,27 Turcas Petrol 3,50 -0,85 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık 11,67 0,09 Turkcell 15,53 0,58 1,52 Tümosan Motor ve Traktör 15,30 -0,07 8,74 Tüpraş 131,90 1,31 22,13 Türk Hava Yolları 13,80 -3,63 6,89 Türk İlaç Serum 10,56 -1,49 Türk Prysmian Kablo 20,14 6,45 66,97 Türk Telekom 7,27 -1,09 -7,97 Türk Traktör 164,20 0,74 -3,62 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 -1,18 19,13 Türkiye Sigorta 5,05 -0,79 -18,26 Ufuk Yatırım 21,96 7,12 63,88 Ulaşlar Turizm Yat. 3,90 0,26 -8,02 Ulusoy Elektrik 50,85 0,00 -0,97 Ulusoy Un Sanayi 5,12 -0,97 0,62 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,59 0,00 -32,05 Utopya Turizm 19,10 0,53 -50,77 Uzertaş Boya 29,88 -0,40 -47,21 Ülker Bisküvi 19,60 -0,05 -12,18 Ünlü Yatırım Holding 5,67 -0,53 Vakıf Fin. Kir. 6,53 -3,26 91,61 Vakıf GMYO 1,50 -1,32 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 5,98 -3,08 -18,75 Vakıflar Bankası 3,37 0,00 -28,45 Vakko Tekstil 9,11 -0,76 45,38 Vanet Gıda 5,83 -0,34 -24,58 VBT Yazılım 20,52 -1,91 Verusa Holding 43,78 0,64 -2,88 Verusaturk Girisim 19,47 0,31 49,22 Vestel 24,00 1,10 33,76 Vestel Beyaz Eşya 47,88 2,48 28,10 Viking Kağıt 6,28 -0,32 -30,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,07 -17,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,26 0,40 -16,39 Yataş 12,73 0,55 -10,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,00 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,00 -0,20 29,40 Yeo Teknoloji 66,30 -3,21 Yeşil GMYO 0,88 0,00 -36,23 Yeşil Yapı 1,07 0,00 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,04 0,49 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.373,00 -1,21 -33,51 Yonga Mobilya 19,48 0,93 -34,61 Yükselen Çelik 5,07 -1,17 -2,41 Yünsa 14,00 2,19 0,78 Ziraat GMYO 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,56 -0,64 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi

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