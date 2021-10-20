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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

20.10.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.500,00-6,56-29,63
İş Bankası (C)5,342,10-21,39
İş Bankası (Kur.)365.000,00

-3,95
İş Fin.Kir.2,95-0,67-23,58
İş Girişim7,78-0,13-58,94
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.13,84-0,29-16,61
İş Yat. Ort.2,650,00-21,20
İşbir Holding58,50-2,998,98
Işık Plastik6,13-0,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,971,04-14,91
İttifak Holding1,210,00-45,74
İz Hayvancılık Tarım23,729,9231,78
İzmir Demir Çelik2,26-1,31-31,71
İzmir Fırça6,07-0,829,17
Jantsa Jant Sanayi55,20-1,0833,18
Kafein Yazılım19,73-0,25-7,54
Kalekim Kimyevi Maddeler13,92-0,50

Kaplamin24,181,85-28,46
Kardemir (A)6,14-0,973,19
Kardemir (B)6,12-0,8116,13
Kardemir (D)7,16-0,5623,88
Karel Elektronik8,630,0028,34
Karsan Otomotiv3,54-0,848,92
Karsu Tekstil8,300,00-2,92
Kartal Yenilenebilir Enerji17,071,91

Kartonsan47,543,80-49,79
Katmerciler Ekipman1,32-0,75-23,80
Kent Gıda179,70-1,10-49,47
Kerevitaş Gıda4,131,23-37,23
Kervan Gıda11,713,0814,41
Kervansaray Yat. Holding0,79-9,20-37,30
Kiler GMYO1,96-2,49-21,91
Kızılbük GYO27,140,44

Klimasan Klima10,00-1,8618,52
Koç Holding21,36-0,654,44
Konfrut Gıda4,385,803,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji64,450,08173,09
Konya Çimento809,40-0,46-28,37
Koray GMYO7,352,5165,17
Kordsa Teknik Tekstil25,040,9761,03
Koza Altın98,75-1,742,12
Koza Madencilik15,68-1,261,23
Körfez GMYO5,320,38-8,28
Kristal Kola1,280,79-58,10
Kron Telekomünikasyon32,92-0,84-10,64
Kuştur Kuşadası Turizm288,604,3883,47
Kuyas Yatırım2,48-1,597,83
Kütahya Porselen69,601,0937,96
Kütahya Şeker Fabrikası30,30-1,56

Lider Faktoring3,25-1,52-4,69
Link Bilgisayar27,48-2,14-13,03
Logo Yazılım41,780,8234,17
Lokman Hekim Sağlık10,19-1,8343,57
Lüks Kadife46,12-0,4760,62
Makina Takım3,179,69-7,04
Manas Enerji Yönetimi15,83-1,37

Margün Enerji8,30-0,12

Marka Yatırım Holding4,230,48-34,21
Marmaris Altınyunus175,10-2,2357,61
Marshall236,70-1,00-22,82
Martı GMYO0,90-1,10-64,76
Martı Otel1,630,62-23,47
Matriks Bilgi Dağıtım22,60-0,62

Mavi Giyim71,40-0,4238,35
Mazhar Zorlu Holding30,22-0,72-4,00
Meditera Tıbbi Malzeme35,24-0,06

Mega Polietilen5,01-0,60-34,60
Menderes Tekstil2,020,50-34,63
Mercan Kimya10,03-0,89

Merit Turizm29,280,83182,64
Merko Gıda4,41-0,90-48,96
Metemtur Yatırım3,05-0,65-62,28
Metro Holding1,28-2,29-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,702,66-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,740,00-25,32
Migros Ticaret32,46-0,12-24,16
Milpa3,86-0,52-16,09
Mistral GMYO4,550,89-3,40
MLP Sağlık25,701,1829,34
MMC San. ve Tic. Yat.5,910,1728,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,0410,00-40,59
Mondi Tire Kutsan9,261,5421,84
Nasmed Egepol5,343,09

Naturel Enerji32,741,49-7,80
Naturelgaz7,231,12

Net Holding4,36-0,9127,11
Netaş Telekom.16,62-1,13-40,81
Niğbaş Niğde Beton8,054,14-84,52
Nuh Çimento39,103,49-18,59
Nurol GMYO14,85-1,98103,70
Odaş Elektrik1,43-1,38-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi14,32-1,10

Orge Enerji Elektrik5,73-1,0424,23
Orma Orman Mahsulleri26,202,2677,99
Osmanlı Menkul23,74-0,25-23,02
Ostim Endüstriyel Yat1,690,00-27,58
Otokar328,20-1,237,86
Oyak Çimento6,54-0,91-25,51
Oyak Yat. Ort.6,770,74-1,91
Oyak Yatırım Menkul29,90-2,80

Oylum Sınai Yatırımlar7,30-7,8354,99
Özak GMYO4,91-0,41-3,73
Özbal Çelik Boru16,60-1,13153,44
Özderici GMYO1,520,00-31,53
Özerden Plastik7,403,35-17,78
Pamel Elektrik61,950,73190,57
Panora GMYO6,24-0,486,29
Papilon Savunma12,61-1,41-44,54
Park Elek.Madencilik4,71-0,21-12,29
Parsan28,60-1,8517,70
Pegasus78,30-4,164,96
Peker GMYO0,93-1,06-60,24
Penguen Gıda3,39-2,31-32,87
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım191,405,63

Pera GMYO1,36-0,73-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,46-0,5128,00
Petkim6,17-0,1623,90
Petrokent Turizm3.531,000,88289,56
Pınar Et ve Un16,100,06-26,43
Pınar Su4,001,78-1,58
Pınar Süt16,150,25-28,38
Plastikkart19,02-0,8333,53
Polisan Holding2,65-0,38-31,07
Politeknik Metal326,40-0,12-19,55
Prizma Press Matbaacılık3,963,13-27,74
QNB Finans Fin. Kir.64,10-2,14-48,84
QNB Finansbank34,48-0,06-50,99
QUA Granite Hayal Yapı10,890,65

Ral Yatırım Holding5,606,2626,13
Ray Sigorta9,42-0,53-39,03
Reysaş GMYO2,71-0,37-16,41
Reysaş Lojistik4,74-0,42-8,39
Rhea Girişim1,881,62-49,46
Rodrigo Tekstil12,750,08-7,00
Royal Halı3,03-0,66-11,92
RTA Laboratuvarları21,26-0,19-29,79
Sabancı Holding10,291,88-6,67
Safkar Ege Soğutmacılık7,05-0,56-35,20
Sanel Mühendislik4,82-2,0340,94
Sanifoam Sünger25,62-6,0288,38
Sanko Pazarlama9,55-0,733,04
Saray Matbaacılık3,75-0,79-57,24
Sarkuysan13,951,0960,39
Sasa Polyester27,200,8981,52
Say Yenilenebilir Enerji20,62-0,87142,30
Sekuro Plastik18,98-1,2535,96
Selçuk Ecza Deposu8,461,32-37,02
Selçuk Gıda4,50-2,81-9,64
Selva Gıda Sanayi8,100,25

Senkron Güvenlik31,005,0118,05
Serve Film Prodüksiyon13,01-9,97-18,69
Servet GMYO68,80-2,06-12,24
Seyitler Kimya15,370,3314,16
Silverline Endüstri5,071,00-41,05
Sinpaş GMYO3,99-0,99-4,55
Smartiks Yazılım5,260,19-40,63
Sodaş Sodyum Sanayii24,783,25-5,91
Söktaş3,115,78-4,33
Sönmez Filament28,00-3,25-47,35
Sönmez Pamuklu13,70-2,00-42,92
Sumaş Suni Tahta85,00-0,9966,63
Şeker Fin. Kir.4,932,71-22,97
Şekerbank0,99-1,00-34,44
Şişe Cam8,160,1213,97
Şok Marketler Ticaret10,90-0,91-12,66
T. Halk Bankası4,39-0,23-21,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,12-0,49-35,22
T.S.K.B.1,220,00-30,15
T.Tuborg15,910,00-10,27
Taç Tarım Ürünleri26,008,06146,91
Tat Gıda9,892,49-14,46
TAV Havalimanları25,00-4,1417,37
Tek-Art Turizm1,200,84-40,59
Tekfen Holding14,27-0,70-12,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,020,17-30,48
Temapol Polimer Plastik13,91-0,2920,96
Tetamat Gıda Yatırımları192,200,37-11,14
TGS Dış Ticaret14,26-0,4912,20
Tofaş Oto. Fab.56,35-0,7982,30
Torunlar GMYO3,71-1,59-4,87
Trabzon Liman31,28-5,38-2,62
Trabzonspor Sportif3,817,6356,15
Trend GMYO6,22-0,16-50,52
TSKB GMYO3,09-0,64-35,98
Tuğçelik12,86-1,0859,16
Tukaş6,660,30-31,27
Turcas Petrol3,50-0,85-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık11,670,09

Turkcell15,530,581,52
Tümosan Motor ve Traktör15,30-0,078,74
Tüpraş131,901,3122,13
Türk Hava Yolları13,80-3,636,89
Türk İlaç Serum10,56-1,49

Türk Prysmian Kablo20,146,4566,97
Türk Telekom7,27-1,09-7,97
Türk Traktör164,200,74-3,62
Türker Proje Gayrimenkul134,50-1,1819,13
Türkiye Sigorta5,05-0,79-18,26
Ufuk Yatırım21,967,1263,88
Ulaşlar Turizm Yat.3,900,26-8,02
Ulusoy Elektrik50,850,00-0,97
Ulusoy Un Sanayi5,12-0,970,62
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,590,00-32,05
Utopya Turizm19,100,53-50,77
Uzertaş Boya29,88-0,40-47,21
Ülker Bisküvi19,60-0,05-12,18
Ünlü Yatırım Holding5,67-0,53

Vakıf Fin. Kir.6,53-3,2691,61
Vakıf GMYO1,50-1,32-37,47
Vakıf Yat. Ort.5,98-3,08-18,75
Vakıflar Bankası3,370,00-28,45
Vakko Tekstil9,11-0,7645,38
Vanet Gıda5,83-0,34-24,58
VBT Yazılım20,52-1,91

Verusa Holding43,780,64-2,88
Verusaturk Girisim19,470,3149,22
Vestel24,001,1033,76
Vestel Beyaz Eşya47,882,4828,10
Viking Kağıt6,28-0,32-30,22
Yapı ve Kredi Bank.2,462,07-17,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,260,40-16,39
Yataş12,730,55-10,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,00-28,41
Yeni Gimat GMYO15,00-0,2029,40
Yeo Teknoloji66,30-3,21

Yeşil GMYO0,880,00-36,23
Yeşil Yapı1,070,00-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,040,49-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.373,00-1,21-33,51
Yonga Mobilya19,480,93-34,61
Yükselen Çelik5,07-1,17-2,41
Yünsa14,002,190,78
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,56-0,64-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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