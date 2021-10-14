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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

14.10.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,24-1,69-32,30
Acıpayam Selüloz16,30-0,31-4,28
Adel Kalemcilik25,120,00-24,77
Adese Gayrimenkul1,170,00-58,21
Afyon Çimento3,430,29-32,88
AGESA Hayat Emeklilik21,881,1127,68
Ak Enerji1,88-1,05-14,93
Akbank5,23-0,38-22,61
Akçansa15,101,21-6,22
Akdeniz Yatırım Hold.1,88-0,53-21,77
Akfen GMYO6,04-1,15131,35
Akın Tekstil30,180,07-4,97
Akiş GMYO1,750,57-37,33
Akmerkez GMYO35,88-0,55-41,96
Aksa20,00-0,7044,77
Aksa Enerji6,440,7873,12
Aksigorta7,03-0,28-15,39
Aksu Enerji16,401,74117,30
Alarko Carrıer291,50-0,51-19,81
Alarko GMYO22,601,89-10,78
Alarko Holding8,420,12-1,19
Albaraka Türk1,66-0,60-14,43
Alcatel Lucent Teletaş25,104,24-15,37
Alkim Kağıt14,770,6114,11
Alkim Kimya17,441,8723,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,400,00-4,49
Altınyunus Çeşme53,153,006,39
Anadolu Efes20,960,00-1,88
Anadolu Grubu Holding23,68-0,08-9,36
Anadolu Hayat Emek.10,020,2024,70
Anadolu Isuzu17,71-1,61-1,61
Anadolu Sigorta6,22-1,74-13,86
Anel Elektrik2,724,62-14,20
Arçelik33,040,8516,10
ARD Bilişim Teknolojileri43,96-0,32-8,57
Arena Bilgisayar9,470,32-13,14
Armada Bilgisayar48,70-1,06-0,77
Arsan Tekstil4,350,009,13
Arzum Ev Aletleri17,030,00-29,52
Aselsan16,591,78-9,10
Ata GMYO3,800,26-31,03
Atakule GMYO2,753,3817,47
Atlantis Yatırım Holding5,501,85-1,08
Atlas Yat. Ort.1,38-0,72-21,14
ATP Bilgisayar34,640,99

Avrasya GMYO1,932,12-26,32
Avrasya Petrol ve Tur.2,420,00-24,38
Avrupa Yatırım Holding6,623,7610,33
Aydem Enerji6,67-0,60

Ayen Enerji4,83-1,83-10,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,00-5,2659,58
Aygaz16,661,4617,44
Bagfaş20,26-0,691,30
Bak Ambalaj19,30-0,52-2,41
Balatacılar Balatacılık9,160,0011,17
Bantaş Ambalaj3,25-1,223,94
Banvit64,00-0,0823,08
Başkent Doğalgaz GMYO32,264,88

Baştaş Başkent Çimento9,60-2,83-44,73
Batı Çimento13,09-3,89177,92
Batısöke Çimento2,460,000,82
Bayrak Taban Sanayi9,90-10,00-6,69
Bera Holding9,90-0,10-51,18
Berkosan Yalıtım7,39-1,34-17,15
Beşiktaş Futbol Yat.6,03-0,6649,26
Beyaz Filo9,190,22-8,82
Bilici Yatırım14,30-1,92158,43
Bim Mağazalar60,80-1,22-14,72
Biotrend Çevre ve Enerji26,882,99

Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birleşim Mühendislik9,240,54

Birlik Mensucat2,120,00-38,73
Bizim Mağazaları12,31-1,60-17,79
BMS Çelik Hasır8,12-0,37

Boğaziçi Beton Sanayi4,340,23

Borusan Mannesmann22,66-0,35-18,49
Borusan Yat. Paz.327,000,31-28,02
Bosch Fren Sistemleri811,90-0,50-33,98
Bossa26,52-0,6748,57
Brisa22,54-0,3516,41
Burçelik22,12-0,725,23
Burçelik Vana21,260,19-57,19
Bursa Çimento3,641,39-26,87
Carrefoursa41,62-1,56-42,03
Casa Emtia Petrol124,900,0017,83
Ceo Event Medya8,91-0,1138,57
Coca Cola İçecek80,951,4427,46
Cosmos Yat. Holding10,65-0,9332,13
Credıtwest Faktorıng4,76-0,21-18,91
Çan2 Termik14,441,33

Çelebi155,50-0,19-14,81
Çelik Halat6,201,31-31,85
Çemaş Döküm1,140,00-33,04
Çemtaş13,450,75-14,39
Çimbeton201,00-0,25-32,21
Çimentaş27,702,59-23,40
Çimsa30,420,7370,90
Çuhadaroğlu Metal8,630,3513,44
Dagi Giyim3,21-1,23-5,77
Dagi Yatırım Holding12,351,23-4,26
Dardanel2,53-1,56-52,49
Datagate Bilgisayar13,44-1,18-16,57
Demısaş Döküm6,891,036,40
Denge Holding1,460,00-51,93
Deniz GMYO1,63-1,21-11,51
Derimod9,46-1,36-2,87
Derlüks Yatırım Holding4,84-1,02-45,12
Desa Deri7,71-1,15-20,84
Despec Bilgisayar9,070,44-30,55
Deva Holding23,381,21-2,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,89-0,091,07
Diriteks Diriliş Tekstil4,68-0,8525,47
Ditaş Doğan17,085,5631,32
DO-CO845,403,6034,19
Doğan Burda33,80-1,0550,62
Doğan Holding2,581,18-13,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-0,46-7,68
Doğusan4,390,460,23
Doğuş GMYO9,45-0,3215,67
Doğuş Otomotiv29,76-0,4014,80
Döktaş Dökümcülük27,70-1,42-9,54
Duran Doğan Basım15,000,6742,99
Dyo Boya10,01-0,30-11,00
Eczacıbaşı İlaç5,760,35-20,02
Eczacıbaşı Yatırım35,70-0,2232,62
E-Data Teknoloji10,020,20

Edip Gayrimenkul3,78-1,8213,86
Ege Endüstri1.166,90-1,11-29,91
Ege Gübre172,500,8220,25
Ege Profil28,481,57-25,52
Ege Seramik14,69-1,2152,03
Egeplast23,180,26-30,39
Ekiz Kimya6,24-2,35-12,48
Emek Elektrik2,961,023,67
Eminiş Ambalaj19,392,11-47,37
Emlak Konut GMYO1,830,55-13,46
Enerjisa Enerji10,712,29-7,12
Enka İnşaat10,28-0,1945,99
Erbosan91,25-2,46125,00
Ereğli Demir Çelik17,500,6933,22
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,21-0,62

Ersu Gıda4,68-0,85-5,26
Escar Turizm Taşımacılık22,140,64

Escort Teknoloji5,230,58-20,40
Esenboğa Elektrik27,98-0,9247,06
Etiler Gıda5,33-1,3033,92
Euro Kapital Yat. Ort.4,80-0,8325,67
Euro Trend Yat. Ort.3,380,00-4,47
Euro Yat. Ort.3,78-0,53-14,89
Euro Yatırım Holding1,91-1,04-32,75
Europap Tezol Kağıt14,04-0,14

Fade Gıda8,05-0,2554,76
Fenerbahçe Futbol30,860,194,40
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-0,86-21,98
F-M İzmit Piston101,50-1,36-17,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,24-0,16-6,06
Ford Otosan171,70-3,3240,58
Formet Metal ve Cam1,260,00-48,64
Frigo Pak Gıda19,89-1,63-5,20
Galata Wind Enerji4,040,50

Galatasaray Sportif3,32-0,90-18,02
Garanti Bankası9,33-0,53-8,09
Garanti Faktoring13,75-1,8623,54
Garanti Yat. Ort.2,32-5,31-27,86
Gedik Y. Men. Değ.6,630,0011,88
Gediz Ambalaj15,58-1,2716,27
Gen İlaç13,12-0,23

Gentaş3,06-0,33-32,20
Gersan Elektrik5,37-0,19-12,54
Girişim Elektrik Sanayi22,24-2,88

Global Men. Değ.5,96-0,17-0,83
Global Yat. Holding1,86-0,53-47,06
Good-Year8,333,094,54
Göltaş Çimento36,74-0,38-10,49
Gözde Girişim5,69-0,18-28,70
GSD Denizcilik4,452,0682,74
GSD Holding2,810,0011,95
Gübre Fabrik.49,66-0,24-42,29
Güler Yat. Holding2,400,00-30,69
Halk GMYO2,26-0,88-25,85
Hatay Tekstil16,000,6917,34
Hedef Girişim2,67-0,375,75
Hektaş8,07-0,9851,06
HUB Girişim10,302,49-43,41
Hürriyet Gzt.2,09-0,48-0,48
ICBC Turkey Bank5,28-0,75-18,77
İdeal Finansal Teknolojiler44,48-2,58230,46
İdealist GMYO2,18-1,36-8,13
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,830,00-33,60
İhlas Gazetecilik0,880,00-64,28
İhlas Holding0,540,00-51,90
İhlas Yayın Holding0,780,00-31,58
İndeks Bilgisayar6,460,0039,04
Info Yatırım4,293,62-8,15
İntema34,563,41-13,38
Inveo Yatırım Holding95,35-0,26115,63
İpek Doğal Enerji12,590,96-3,75
İskenderun Demir Çelik11,910,3431,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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