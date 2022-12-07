'Habermetre 28 Kasım – 4 Aralık 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

QNB Finansbank BlindLook ile görme engellilere engelsiz bankacılık deneyimi sunuyor



QNB Finansbank görme engelli kullanıcılarının, dijital bankacılık ürünlerini kullanırken yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurularak, deneyimlerini iyileştirmek ve eksiksiz bir bankacılık hizmeti almalarını sağlamak için BlindLook iş birliğini hayata geçirildi. BlindLook'un sesli simülasyon teknolojisi ile QNB Finansbank'ın dijital uygulamaları görme engelli müşteriler için erişilebilir hale gelerek, kullanıcıların ürün ve hizmetlerden özgürce faydalanabilmelerine olanak sağlandı. İş birliği hakkında konuşan QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, "QNB Finansbank teknolojinin gücüyle eşit ve engelsiz bir dünya yaratmak için kapsayıcı bankacılık faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek" dedi.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu

Türk Telekom'dan 'Sesli Adımlar'la AKM'de herkes için erişilebilir yaşam

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Sesli Adımlar' uygulamasını kullanıma sundu. Türk Telekom'un mobil cihazlara yüklenebilen ücretsiz uygulaması 'Sesli Adımlar' ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarında, uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşayacaklar. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle Türkiye'ye değer katmak için daima artan bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal

Erken aşama girişimler Sabancı ARF ile 'uçacak'

'Yeni ekonomi' odaklı büyüme stratejisi kapsamında, inovasyon ve teknoloji yatırımlarına hız veren Sabancı Topluluğu, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF (Almost Ready to Fly – Neredeyse Uçmaya Hazır) programını hayata geçirdi. 20 hafta boyunca Sabancı Holding'in İstanbul'daki merkezi Sabancı Center'da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023'te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi'ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper&Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün

Hepsiburada'nın Efsane Kasım 'Z Raporu'

Hepsiburada 30 milyon adet ürün satışıyla Efsane Kasım'da rekor kırdı. Hepsiburada, 1-28 Kasım tarihleri arasında 200 binden fazla kampanyayla sipariş sayısını geçen yıla kıyasla 1,7 kat artırarak Kasım ayı rekoru kırdı. Hane bütçelerine bir milyar TL'ye yakın tasarruf sağlanırken 11 Kasım'da Hepsiburada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. Müşteriler en çok çamaşır deterjanı, tuvalet kâğıdı, bebek bezi ve çay satın aldı. Giyim kategorisi siparişleri ise üç katına çıktı.

Hepsiburada - Efsane Kasım 'Z Raporu'

Trendyol, Kasım Kampanya Sonuçlarını Açıkladı

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan "Süper İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" sonuçlarını açıkladı. Kampanyalarla birlikte Kasım ayında 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan, 71 milyon adetin üstünde ürün satın aldı. Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat artarken, bin 42 kadın girişimci ilk kez satış yaparak ekonomiye katıldı. Kampanyalarda sağlanan indirimler ile 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı.

Trendyol - Kasım Kampanya Sonuçları

2023, sanal gerçekliğin yılı olacak

Deloitte'un 2023 Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre sanal gerçeklik trendi hızla büyüyor. Pazarın küresel olarak 7 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. E-ticaretin yükselişe devam edeceği, sosyal medya üzerinden yapılan alışveriş hacminin de 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş, "Değişen tüketici alışkanlıklarıyla birleşen teknolojik gelişmelerdeki atılımlar, yöneticilerin de stratejilerini devamlı yenilemelerini zorunlu kılıyor" dedi.

Deloitte Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Metin Aslantaş

Galip Aykaç'tan 'fahiş fiyat' açıklaması

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, PLAT 7. Private Label Zirvesi'ne katılarak son dönemde zincir marketler merkezli yaşanan 'fahiş fiyat' tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aykaç "Organize perakendede kâr edenlerin en yükseğinin ettiği kâr yüzde 4'tür. Onu tamamını da verseniz enflasyon aşağı gelmez. Bunu bile bile 1'alıp 3'e satıyorlar, 4'e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki, bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur" açıklamasında bulundu. Aykaç domatesi tarladan 0 liraya alsalar bile markete gelmesinin 7.5 lira olduğunu ifade etti.

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi düzenlendi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede şıklık yarışı yaşandı.