"Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri" - Son Dakika
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"Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

09.11.2022 12:36

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "Kurumsal Sosyal Sorumluluk", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Yeni İş Birlikleri" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz iniyor ama krediye erişim konusunda sorunlar var

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Amacımız krediyi erişilebilir kılmak, bunu yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımız olduğunu ifade edeyim" şeklinde konuştu.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

Cumhuriyet'in 99'uncu yılında Sabancı'dan tarihi seferberlik

Kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet'in değerlerini yaşatmayı en büyük önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, sahada çalışarak kutladı. Geçtiğimiz yıl başlatılan Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nin kapsamını bu yıl daha da genişleterek Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğine imza atan Sabancı Topluluğu, 16 şirket ve kurumunun katılımıyla 41 ilde gerçekleştirdiği 120 etkinlikte, 15 bini aşkın gönüllüsüyle yıl boyunca sahada olmaya devam edecek. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper

2022 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne Yardımseverlik Koşuları ile Gönüllülük İçin Alan Açan Adım Adım Oluşumu Lâyık Görüldü

Yardımseverlik koşuları ile bireylerin ve kurumların spor yoluyla harekete geçmesini sağlayarak toplumsal dayanışmaya ilham kaynağı olan "Adım Adım Oluşumu", altıncı kez düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Mustafa, her zaman hayattan büyüktü ve onu her daim milyonların kalbinde yaşatacak bir hayat yaşadı. Bugün yine çok sevdiği, gücüne inandığı bir konu olan spor ile ve sahip olduğu tüm insani değerlere dokunarak adını anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak büyük mutluluk" dedi.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
Adım Adım Oluşumu

Limak Yatırım eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında yürüttüğü çalışmaları ile UNDP Eşitlik Mührü'nü aldı

Limak Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Limak Yatırım, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Programı'nın tüm ilgili süreçlerini tamamlayarak UNDP Eşitlik Mührü Başarı Sertifikası'nı aldı. Böylece Limak Yatırım, sadece Türkiye'de değil, UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bürosu'nun kapsadığı bölgede de bu programı tamamlayarak başarı sertifikası almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
UNDP Eşitlik Mührü

Erdemir'den Bingöl'e 550 Milyon Dolar Yatırımla Peletleme Tesisi

Türkiye'nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, stratejik bir yatırıma daha imza atıyor. Erdemir, 550 milyon dolarlık yatırımla peletleme tesisi kurarak kendi pelet ihtiyacının çoğunluğunun yurt içi kaynaklardan karşılanmasını sağlayacak. Tesis, grup şirketi Ermaden'in Bingöl-Avnik'teki maden sahasında kurulacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Bu yatırımla hem Erdemir'in en önemli ham madde kalemlerinden pelette dışa bağımlılığı ciddi anlamda azaltacak hem de bölgede istihdama güçlü katkı sağlayacağız" dedi.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

HDI Sigorta ile Fibabanka'dan Güçlü Ortaklık

Alman sigorta devi Talanx'ın Türkiye'deki temsilcisi HDI Sigorta ile finansal teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektöründe öncü uygulamaları hayata geçiren Fibabanka, Fiba Holding çatısı altında yer alan Fibaemeklilik'in hisselerini satın alarak güçlü bir iş ortaklığına imza atmak üzere anlaştılar.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

Türkiye'nin teknoloji öncülerinden önemli iş birliği

Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM, yerli sunucu ve işletim sistemini birlikte çalıştıran bir projede buluştu. Türk Telekom'un öncülüğünde, yerli Netaş Bulut Sunucu ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen millî işletim sistemi Pardus, Türk Telekom'un altyapısında tüm paydaşlarla birlikte test edildi. Operasyonel ve performans testleri ile sertifikasyon süreçleri başarı ile tamamlanan iş birliği sonucunda, Türkiye'nin ilk ve tek yerli bütünleşik donanım ve işletim sistemi çözümü hayata geçirildi.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

Türk Hava Yolları, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha APEX World Class Ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören APEX (Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği) tarafından, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha APEX World Class ve "2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu" ödüllerine layık görüldü.

'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'
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Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Limak Holding, Türk Telekom, İş Bankası, Erdemir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Habermetre 31 Ekim - 6 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri' - Son Dakika


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