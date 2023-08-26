Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar hükümetten istediğini almazken, zammı belirlemek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Çalışmalarına bugün başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.