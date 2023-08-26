Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor - Son Dakika

Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor

Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor
Son Güncelleme: 26.08.2023 10:04

Hükümet ve Memur-Sen'in, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı için pazarlık masasında uzlaşamaması üzerine bugün itibarıyla Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Milyonların zammını belirleyecek olan kurul ay sonuna kadar kararını verecek. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar zam konusunda anlaşma sağlayamadı. 2 yıl için yüzde 110 zam isteyen memurlar hükümetten istediğini almazken, zammı belirlemek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na kaldı. Çalışmalarına bugün başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Hükümet, Zam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hükümet ve Memur-Sen anlaşamadı! Memur zammı için hakem kurulu süreci bugün başlıyor - Son Dakika
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