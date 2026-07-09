Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo Uygulamada Aç

Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Bakan Bayraktar: Irak\'tan Ceyhan\'a petrol akışı devam edecek
09.07.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye petrol akışının yeni anlaşmalarla süreceğini açıkladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile bir araya geldi. Görüşmede, petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

'SON AŞAMAYA GETİRDİK'

Bağdat temasları sonrasında gazetecilere açıklamalar yapan Bakan Bayraktar, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın akışının devam etmesi noktasında son birkaç haftadır yoğun bir şekilde çalıştıkları dile getirdi. Mevcut anlaşmanın bu ay sonuna doğru biteceğini anımsatan Bayraktar, "Sürecin aksamadan devamını sağlayacak kısa dönemli, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamaya getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" ifadelerini kullandı.

HATTI BASRA'YA UZATMAK

Bakan Bayraktar, Irak Başbakanı'nın bu ay sonuna doğru Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bütün hedefimiz, ortak olarak baktığımız nokta, bu hattın kapasitesini tümüyle kullanmak hatta kapasite artışını yapabilmek. Hattı Basra'ya kadar uzatabilmek, Basra'da üretilen petrolü bu hat üzerinden Ceyhan'a ve oradan da dünya piyasalarına sunmak da önemli bir alternatif" diye konuştu.

PETROL, DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK HATLARI

Kısa dönemli akışı devam ettirecek sözleşmenin yanı sıra esas itibarıyla on yılları düşünerek petrol, doğal gaz ve elektrik alanında iki ülkeyi bağlayacak hatları geliştirmek için de görüştüklerini anlatan Bayraktar, önümüzdeki aylardan itibaren bunların hepsini somut projelere dönüştüreceklerini ümit ettiğini kaydetti.

2 BUÇUK MİLYON VARİL HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın kapasite artırımı ile ilgili bir soru üzerine, "Bizim Silopi'den Ceyhan'a olan kısımda 1 buçuk milyon varil günlük bir kapasite var. Hedeflediğimiz şey, mevcut kapasiteyi tümüyle kullanabilmek ama bölgenin potansiyeline bakarsak başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir. Eğer onların da bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onlara da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolaysıyla bunu 2 buçuk milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir" yanıtını verdi.

İKİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Irak'ın elektrik ihtiyacı ile ilgili bir soruyu da cevaplandıran Bakan Bayraktar, Irak'ın çok önemli miktardaki elektrik ihtiyacı konusunda Türkiye olarak iki temel çözümlerinin olduğunu bildirdi. Bayraktar, bunlardan bir tanesinin mevcut iletim hattının kapasitenin artırılması olduğuna işaret ederek, "İkinci çözümü bugün kendilerine önerdik. O da Türkiye üzerinden Irak'a doğal gaz getirmek. Irak'ta gaz bulamadığı için çalışamayan mevcut santraller var. Belki yeni yapılacak doğal gaz santralleriyle de daha kalıcı, daha uzun dönemli bir elektrik arzını buraya sağlayabilmek" dedi.

TERS AKIŞLA TÜRKİYE'YE

Bu iki çözüm önerisi üzerinde de çalıştıklarının altını çizen Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin sınırında şu anda doğal gaz var. Irak tarafında yapacağımız doğal gaz boru hatlarıyla bir süre, belki birkaç yıl doğal gaz ihtiyacını oradan karşılarız. Ama daha sonra ilerleyen dönemde, Irak'ta üretilen veya Körfez'de üretilen başka doğal gaz kaynaklarını aynı boru hattını kullanarak bu sefer ters akışla Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme gibi projeleri de inşallah birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Ceyhan, Enerji, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzincan’ın nüfusu her yıl eriyor Erzincan'ın nüfusu her yıl eriyor
20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak’ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı 20 yıl sonra yeniden hayat buldu: Çatak'ta kuruyan su kaynağı akmaya başladı
Van’ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı Van'ın Muradiye ilçesinde suya girmek tamamen yasaklandı
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Elazığ’da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası Elazığ'da organize suç örgütünün elebaşı ile yöneticisine toplam 752 yıl 9 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Niğde’de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti
Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi Tadı damağında kaldı, Trump Beyaz Saray için tarif istedi
Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz“ adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin videosuna erişim engeli
Meloni’den Trump ile yaşanan “Uzaklaştırma“ krizine yanıt: Pişman değilim Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapattılar, alkışlarla destek verdiler
Fenerbahçe, Admira Wacker’i çok farklı geçti Fenerbahçe, Admira Wacker'i çok farklı geçti
Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi Fenerbahçe, Greenwood transferini bitirdi
Hadise ile Jennifer Lopez Paris’te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti Hadise ile Jennifer Lopez Paris'te buluştu: Samimi halleri dikkat çekti
ABD, İran’ı yeniden vurdu Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı ABD, İran'ı yeniden vurdu! Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamalar yaşandı
ABD yeniden İran’ı vurmaya başladı, Ali Hamaney için planlanan cenaze töreni ertelendi ABD yeniden İran'ı vurmaya başladı, Ali Hamaney için planlanan cenaze töreni ertelendi
11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı 11 yaşındaki çocuğa timsah saldırdı, babasının müdahalesi hayatını kurtardı
CHP’li Kadirli Belediye Başkanı Olcar’a silahlı saldırı CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahlı saldırı
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı

17:35
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi İlk açıklaması çok konuşulur
Ali Koç yollamıştı, Aziz Yıldırım geri getirdi! İlk açıklaması çok konuşulur
17:23
Arjantin’e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
17:05
TSK’yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı Doktor memurluktan ihraç edildi
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi
16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
16:22
Selin ardından kobra istilası Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
Selin ardından kobra istilası! Yaklaşık 900 yılan köyü bastı
16:17
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
NATO Zirvesi’nin Menüsü: Türk Mutfağı
15:47
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:29
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
13:00
Dünya liderleri Ankara’ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 18:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.