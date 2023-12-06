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Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var - Son Dakika
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Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

06.12.2023 - 15:56,  Güncelleme: 16:08
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Masadaki en önemli gündem maddesi asgari ücrete yapılacak zam olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRET

Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için yapılması gerekenler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insanı yardımları masaya yatırılacak.

Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

BAKAN IŞIKHAN: ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan yaptığı açıklamalarda, asgari ücrete bu yıl tek zam olacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

ERDOĞAN: BİR KEZ VERİLECEK ZAMLA BU İŞ BİTER

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." demişti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: AÇLIK SINIRININ ÜZERİNDEN BİR PAZARLIK OLUR

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde asgari ücret pazarlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyen Atalay, asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu söylemişti. Kamuoyunda 16-17 bin liralık bir beklenti oluşmuşken, Türk-İş Başkanı'nın rakamı bu denli düşürmesi milyonları hayal kırıklığına uğratacak.

Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay.

ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 40-50 ARASI

Kamuoyunda asgari ücret zammı için yüzde 40-50 arasında bir beklenti oluşmuş durumda. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.

YORUMLAR (2)
  • Selim Kayisi: Temmuzda 485 dolar civarındaydı asgari ücret. Şimdi 500 dolar gibi bir şey olursa 14500 TL civarında bekliyorum asgari ücreti. 0 olur gibi duruyor. Cevap Yaz 1 1
  • serdar YUKSEL: başkanımmmmmmmmm şu belediyedeki kadro içinde bi çözüm istiyorum sözleşmeyi alamadık hala :( Cevap Yaz 0 4
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SON DAKİKA: Kabine toplantısı, Beştepe'de başladı! Masada milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu var - Son Dakika
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