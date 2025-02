Mersin\'in Gelecek Hedefleri

Ekonomi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in Suriye ile gerek ticaretten, gerekse inşasından pay alması noktasında girişimleri olduğunu belirterek, "Artık Suriyelerle yakınız ve bu yakınlığı avantaja dönüştürmemiz lazım" dedi.

Çakır, bir otelde düzenlediği basın toplantısı ile 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirip, 2025 yılı hedeflerini paylaştı. Mersin bir aile gibi gördüklerini dile getiren Çakır, "Öncelikle aile ortamının çok huzurlu olması lazım. Mersin'de tüm kurumların, şirketlerde dahil ne kadar yakın olursa ne kadar huzurlu ve mutlu olursa buradan güzel bir ticaret çıkabilir. O anlayışla tüm kurumlarla işbirliğini sağladık ve onlarla birlikte projeler yaptık" diye konuştu.

"İşverenler, yetişmiş elemana sahip olacaklar"

Yönetim olarak göreve geldiklerinde herkesin personelle ilgili sıkıntıları olduğunu belirten Çakır, "Yani 'biz personel bulamıyoruz, teknisyen bulamıyoruz, tekniker bulamıyoruz' diyorlardı. Öğrencilerimizin de mezun oldukları zaman iş bulamama sorunları vardı. Kayıtlı 50 bin işsiz vardı. Hemen Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kolları sıvadık. Meslek eğitimi ile ilgili bir Mersin Modeli Projesine başladık. Bu Türkiye'nin projesi oldu. DAHİ ismini verdiğimiz Dijital Ahilik Projesi'ne başladık. Şu anda 41 sektörümüzdeki komitelerimizle Mersin'deki tüm meslek okullarıyla işbirliği içerisindeyiz. Bu bizim en önemli, en kritik projelerimizin biri olacak. Çocuklarımız mezun olduğu zaman direkt çalışacakları işleri hazır olacak ve işe girdiği zaman ne iş yapacağını bilecek. İşverenler de gerek stajlar gerek eğitimler sonrası hazır şekilde yetişmiş elemana sahip olacaklar" dedi.

"Mersin savunma sanayinde en hızlı ilerleyen şehirlerden biri haline geldi"

Yürüttükleri çalışmaları anlatan Çakır, Mersin'in savunma sanayinde hızlı bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile 3 senedir savunma fuarına katılıyoruz. Firmalarımızla stant açıyoruz. Firmalarımız Mersin'de savunma sanayi ile ilgili hızlı bir ilerleme meydana getirdi. Mersin savunma sanayinde en hızlı ilerleyen şehirlerden biri haline gelmiş durumda. Çünkü bu konuda katma değerli ürün üretiliyor" diye konuştu.

Turizm, tarım, sanayi ve lojistik sektörlerine yönelik çalışmalar

Valilik, Çukurova Kalkınma Ajansı ve derneklerle beraber Mersin'in öne çıkan turizm, tarım, sanayi ve lojistik sektörlerine yönelik bir arama çalıştayı yaptıklarını belirten Çakır, "Sorunları ve çözüm önerilerini derleyip toparlayarak Ticaret Bakanlığına 'sorun budur, çözüm de budur' diye teslim ettik. Şu anda bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Her sektörle ilgili çözülebilecek konulara dair çalışmalar yapılıyor. Ticaret Bakanlığımızdan bununla ilgili bir geri dönüş bekliyoruz. Ticaret Bakanımızın Mersin'e gelip bununla ilgili bir sunum yapmasını bekliyoruz" dedi.

"İklim krizi nedeniyle bölgemizde ürün deseninde bir değişim olacak"

Türkiye ve Akdeniz ülkelerinin en önemli sorunun iklim krizi olduğunu ve bu durumdan Mersin'in de etkilenecek bölgeler arasında yer aldığına dikkat çeken Çakır, "Tarımdan inşaata, sanayiden turizme kadar pek çok sektörü etkileyecek bu krizle ilgili birçok projemiz var. İklim krizi nedeniyle bölgemizde ürün deseninde bir değişim olacak. Geçimimizi sağladığımız turunçgil gittiği zaman yerine ne koyabileceğimize dair İTÜ ile bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı ASCAME çatısı altında Akdeniz ülkeleri ile de paylaşıyoruz. Ayrıca Akdeniz'i birlikte planlamak için de ASCAME'ye teklifte bulunduk ve 'ürünlerde birbirimize rakip olmayalım, birbirimizi tamamlayıcı işler yapalım' dedik. İtalya ve İspanya bu fikrimizi olumlu buldu. Dünyanın çok büyük görmememiz, kıt kaynaklarımızı doğru şekilde kullanmamız lazım. Herkesin kazanacağı bir düzen oluşturmalıyız. Bunun için iklimi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Mersin geleceği parlayacak bir şehir olacak"

"Mersin yıldızı parlayan bir şehir" söyleminde bulunduklarını hatırlatan Çakır, "Mersin geleceği parlayacak bir şehir olacak. Mersin, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra ikinci bir kritik ve büyüyen bir şehri olacak. '2075 Mersin'ini nasıl tasarlayabiliriz' arayışındayız. Mersin çok hızlı büyüyecek. Mersin'i öyle bir doğru bir büyütmemiz lazım ki tekrar aynı hatalar yapılmasın. Daha önce gelen göçler, sahile yapılan binalar nedeniyle Mersin çok kötü bir hal aldı. Bununla ilgili çalışma yaptık" dedi.

"Sanayide yeşil dönüşüm peşindeyiz"

Sanayide yeşil dönüşümün peşinde olduklarını vurgulayan Çakır, "Bunun için 2025'i sanayide yeşil dönüşüm yılı ilan ettik. Çünkü bizim tek bir zamanımız var, o da 2025. Bazı arkadaşlarımız 'ayrılalım, beraber olalım' falan diyor ama bizim ana derdimizin firmalarımızı yeşil dönüşüme hazırlamamız olmalı. Çünkü 2026 Ocak ayından itibaren vergi uygulanmaya başlanacak. Avrupa aklınıza gelen tüm sektörlerden bu vergiler alınmaya başlayacak. Bu nedenle 2025 bizim için çok kritik. KOSGEB, Dünya Bankası üzerinden çok ciddi destekler var. Bizim şu anda topumuz, tüfeğimizle sahaya inerek, sanayicimize yeşil dönüşümü nasıl yaptırabiliriz. Desteklerden nasıl faydalanabiliriz diye çalışma yapmamız lazım.

Bu bizim için de büyük bir fırsat olabilir. Türkiye'nin sanayisini dönüştürmek için bu bir avantaj haline gelebilir. İtalya'dan Çin'e kadar buna İsrail ile Rusya da dahil bu mesafede en iyi sanayi biziz. Yeşil dönüşüm ile sanayiyi çok avantajlı hale getirebiliriz. Çıkardığımız karbon ayak izlerini düşürebilirsek buradan artıya dönebilir, katma değerli ürünleri daha yüksek fiyata satabilir, para kazanabiliriz" diye konuştu.

"Gerekiyorsa Halep'te, Şam'da bir temsilciliğimiz olsun"

Çakır, Mersin'in Suriye ile gerek ticaretten, gerekse inşasından pay alması noktasında girişimleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Oda da küçük bir grup Suriyeli iş insanı ile toplantı yaptık. 'Nasıl yapalım, nasıl yapalım, bir yol haritası belirleyelim' diye konuştuk. Çünkü en çok göç alan illerden biri Mersin. Suriyeliler gittiği zaman biz ne yapacağız? Dönenleri orada bir elçi gibi kullanabilir miyiz? Bu kadar insana baktık, tabi ki karşılıksız baktık ama artık Suriyelerle yakınız ve bu yakınlığı avantaja dönüştürmemiz lazım. Yapmamız gerekenleri konuştuk. Suriye'de ciddi bir yıkım ve öncelikle bir güvenlik sorunu var. Suriyeli firmalar çok rahat oraya gidip ticaret yapabiliyorlar. Biz de diyoruz ki 'Adana ve Hatay ile beraber hareket edelim. Gerekiyorsa Halep'te, Şam'da bir temsilciliğimiz olsun. Bizim Suriye'de bir organize sanayi bölgesi kurma durumumuz olabilir. Mülkiyeti Suriyelilerin olduğu ama yatırımcıları Türk iş insanları olabilir. Suriyelilerin çok güzel tüccarlığı ve tacirliği var, bu avantajları kullanarak herkesin kazanabileceği bir sistem kurabiliriz. Onlarla çok konuşuyoruz, ekonomi politikaları merkezimiz de bu konuda çalışma yapıyor. Bu konuyla ilgili bir şey kaçmış değil."

Mersin'de sanayi odası kurulması çalışmaları

Açıklamanın ardından Mersin'de sanayi odası kurulması çalışmalarıyla ilgili soru üzerine konuşan Çakır, "Herkes bizim üyemiz. Herkesle biradayız. Biz Adana'ya da gelin beraber olalım dedik. Hatta Adana'da Ticaret ve Sanayi Odası birleşsin, biz borsa ile deniz ticaret odası ile de birleşelim. Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz. Her tarafta bir oda bulunsun, her tarafta bir başkan olsun, genel sekreter, arabalar, şoförler olsun. Biz 139 yıllık bir odayız, 1886'da kuruldu burası. Bizim 'küçük olsun benim olsun' anlayışında olmamamız lazım. Demokratik bir yapıda yaşıyoruz herkes yasalar çerçevesinde her şeyi yapabilir. Biz ASCAME'ye 50 şehir bir araya gelelim 'beraber hareket edelim' diyoruz. Nasıl planlama yapabiliriz, Afrika'ya nasıl giriş yapabiliriz, Mersin Limanı'ndan, Tire Limanı'na kadar nasıl ortak planlama yapabilir, ürün desenini nasıl belirleyebiliriz' diye düşünürken 950 sanayicimiz var; 'yok arkadaş sanayi odası kuralım' diyoruz. Ben sanayiciyim. OSB'ler, ilçelerdeki sanayi alanları, teknoparklar tamamen Ticaret ve Sanayi Odasının gücü ve emeği ile kurulan yapılardır. Biz Türk insanı olarak ayrılmayı biraz seviyoruz. Bizim 35 bin üyemiz var. MTSO'nun bir zararı olmaz, ayrıştığımız zaman herkes ayrı bir dil konuşur. Net olarak söyleyeyim; TOBB kesinlikle istemiyor. Ama kanunen bunu söylemez. Türkiye olarak, insan olarak baktığımız zaman ayrışma gibi bir lüksümüz yok. Bizim firmalarımızı yeşil dönüşüme hazırlanmamız lazım. Enerjimizi kaybetmememiz lazım. Firmalarımızı topumuzla tüfeğimizle yeşil dönüşüme hazırlamamız lazım" şeklinde konuştu. - MERSİN