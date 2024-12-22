'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı - Son Dakika
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Ekonomi

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

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Erzincanlı 29 yaşındaki girişimci Gizem Kenger, ''Evde ne yapabilirim?'' diye düşünken karar verdiği ev dekorasyon ürünlerinin üretimi için evinin bir odasını atölyeye dönüştürme kararı aldı. Kenger, ürettiği ürünleri 5 ülkeye ihraç etmeye başladı.

22.12.2024 18:24  Güncelleme: 18:46
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Gizem Kenger, 2 yıl önce evlendikten sonra evde neler yapabileceğini araştırmaya başladı. Kadınların ev dekorasyonlarıyla ilgilendiğini belirleyen Kenger, bu alanda çalışmaya karar verdi.

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

EVİNİN BİR ODASINI ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

KOSGEB'in Genç Girişimciler programına katılarak 'Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan Kenger, 1 yıl önce evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek çalışmaya başladı. Şirketini kurarak yapacağı ev dekorasyonu ürünlerinin kalıplarını satın alarak üretime geçen Kenger, ürünlerini e-ticaret platformuna yükledi. 'Emeklerim boşa mı çıkacak' korkusuyla ilk siparişi bekleyen Kenger, Malatya'dan gelen talep üzerine büyük sevinç yaşadı.

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

ÜRÜNLERİNİ 5 ÜLKEYE İHRAÇ ETMEYE BAŞLADI

Ürettiği dekorasyon ürünlerini ülkenin dört bir yanına satan Kenger, yurt dışına açıldı. Yaklaşık 1 yıl önce başladığı işinde ihracata da başlayan Kenger, ürünlerini Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'e gönderdi.

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

"İLK SİPARİŞİ UNUTMUYORUM"

İnternet üzerinden yaptığı ticaretle ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeyi hedefleyen Gizem Kenger, "'Evde neler yapabilirim' araştırmasıyla bu işe başladım. Yaptığım araştırmada kadınların neleri sevdiğini inceledim. Kadınların ev dekorasyon ürünlerine olan ilgisini tespit ettikten sonra bu alanda çalışmaya karar verdim. Bütçem olmadığı için KOSGEB'in Genç Girişimciler programı kapsamında Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalandım. Bir şirket kurarak KOSGEB'e başvurdum. KOSGEB'in kadın girişimcilere verdiği destekten yararlanarak faaliyete başladım. Yapacağım ürünlerin kalıplarını ve ham maddesini alarak üretime geçtim. Ürünlerimi e-ticaret platformuna yükleyerek ilk siparişi beklemeye başladım. 'Acaba satılacak mı' diye büyük merak içindeydim. Sonuçta satılamayabilirdi de. 'Emeklerim boşa çıkacak mı' diye heyecanla beklerken ilk sipariş Malatya'dan geldik. O ilk siparişi asla unutmuyorum. O siparişten sonra devamı geldi. Sonrasında Türkiye genelinde birden çok ile siparişleri göndermeye başladım. Sonrasında 5 farklı ülkeye ihracat yapmaya başladım. Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'e ürünlerimi gönderiyorum. Ürünlerimi dünyanın her tarafına ihraç etmek en büyük hedefim" diye konuştu.

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı

"ASLA VAZGEÇMESİNLER"

Yola çıktığında çok büyük kaygıları olduğunu ifade eden Kenger, kendisi gibi girişimci olan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu: "Asla vazgeçmeyin. İnandığınız yolda yürümeye devam edin. Elbette aksilikler, olumsuzluklar olacak ama bu sizi her zaman bir adım daha ileriye taşısın. Lütfen arkanıza dönüp bakmayın. Asla pes etmeyin. Herkesin karşısına olumsuzluklar çıkıyor. Bu yolda olumsuzluklar da var ama asla dönüp geriye bakmasınlar. Her zaman daha ileriye baksınlar ve başaracaklarına inansınlar. İnandıklarında, vazgeçmediklerinde başarı onlara gelmiş olacak. Bu işin en zor kısmı ham madde temini. Çünkü alacağınız ham madde en az 30 kilogram oluyor. Baktığınız zaman kilogram olarak küçük görünüyor ama bir kadın olarak onu taşıyacak olmak bence işin en zor kısmıydı. 'Nasıl taşıyacağım, bunu eve nasıl getireceğim' bu noktada çok zorlandım. Ama zor olan her şeyin sonu güzellik olduğu gibi bunun da sonu güzellik oldu. Bazen çok kaliteli ürünler elde edemiyoruz. Hem yapımdan hem de ham maddeden kaynaklı bazen de kalıptan kaynaklı defolu ürünler elimize geçebiliyor. Bu ürünleri de atmak yerine köy okullarına gönderiyoruz. Köy okullarındaki öğrencilerimiz de boyama etkinliklerinde kullanıyorlar. Çiçek saksılarımız var. Onlara çiçek ekebiliyor, farklı yerlerde kullanabiliyorlar. Markamın insanların evlerinde olması, evlerinin en güzel köşesinde olması benim en büyük motivasyon kaynağım. Başlangıçta bu odada, Erzincan'da başlayan 'Luanda Home' tüm dünyaya açıldı."

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
\'Ne yapsam\' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
Kaynak: DHA

Dekorasyon, Erzincan, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Bunun neresi haber gereksiz 2 1 Yanıtla
  • Ali Riza Cevahir:
    yapılan ürünleri gösterseydiniz bari 0 0 Yanıtla
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