Piyasalarda Jeopolitik Gerilim Etkili!

31.03.2026 09:13
Trump'ın açıklamaları ve Fed'in faiz artışı beklentileri piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Orta Doğu'daki devam eden "ABD/İsrail-İran Savaşı" piyasaların odağında yer almaya devam ederken, bölgedeki duruma ilişkin karışık sinyaller piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Bu durum yatırımcıların da temkinli davranmasına neden oluyor.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmadan savaşın sona erebileceğine ilişkin açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın da faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında ABD ve Avrupa'daki endeks vadeli kontratlarında yükselişler görülmesine karşın, bölgede çatışmaların devam etmesiyle Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Kuveyt'e ait bir ham petrol tankerinin (es-Salimi), Birleşik Arap Emirliklerinin Dubai Limanı'nda İran tarafından doğrudan hedef alındığı ve tankerde yangın çıktığı belirtildi.

Öte yandan Trump, ülkesinin İran'daki askeri saldırılarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle" ciddi görüşmeler yürüttüğünü ileri sürerek, bu aşamada "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade etti.

Anlaşma sağlanmaması halinde neler yaşanabileceğine yönelik tehditlerde bulunan Trump, böyle bir durumda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası, elektrik santralleri ve petrol kuyularını hedef alacaklarını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, Tahran yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların aksine anlaşmaya "giderek daha istekli olduğunu" ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox News televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin zamanla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden ele geçireceğini vurgulayarak, gerek ABD refakatiyle gerekse çok uluslu bir refakat gücüyle seyrüsefer serbestliğinin sağlanacağını ifade etti.

Öte yandan Fed Başkanı Powell, Harvard Üniversitesinde katıldığı bir etkinlikte, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu belirtti.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki savaşın doğrudan etkilenen ülkelerin ekonomilerinde ciddi aksamalara yol açtığını, birçok ekonomi için ise görünümü kararttığını bildirdi.

IMF yetkilileri tarafından kaleme alınan blog analizinde, Orta Doğu'daki savaşın enerji, ticaret ve finansa etkileri ele alındı.

Analizde, dünyanın yeni bir şokla daha karşı karşıya olduğu belirtilerek, Orta Doğu'daki savaşın yaşamları ve geçim kaynaklarını altüst ettiği belirtildi.

Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etmesi sonrasında enflasyonist endişeler bir nebze azalırken, Bankanın bu yıl faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik öngörülerin güç kazandığı ve bunun da tahvil piyasasındaki satış baskısını azalttığı görüldü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 100,4 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu söz konusu gelişmelerin etkisiyle yüzde 1,2 artışla 4 bin 564 dolardan, Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 106,1 dolardan işlem görüyor.

106,9 dolarla Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 102,8 dolar seviyelerinde dengelendi.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsaları, devam eden jeopolitik gerilimlerden destek bulan petrol ve madencilik hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle dün pozitif seyretti. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı artan enerji maliyetleri ışığında Almanya'da daha fazla şirketin fiyat artırmayı planladığını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesi'nde Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,6 puan düşüşle 96,6 seviyesine geriledi.

Almanya'da mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,1'le beklentilerin üzerinde, yıllık yüzde 2,7'yle beklentiler dahilinde arttı. Ülkede TÜFE şubatta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,9 artmıştı.

Almanya'da enflasyonun hızlanması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımına gitmek zorunda kalabileceğine yönelik öngörüleri öne çıkardı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ve Tahran'ın misillemelerinin yol açtığı enerji şokunun yüzde 2 olan büyük ve kalıcı bir aşım riskine yol açarsa, para politikasında bir ayarlama yapılmasının meşru hale gelebileceğini belirtmişti.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Fransız enerji şirketi Total Energies hisseleri, Orta Doğu fiziksel petrol piyasasına yönelik stratejik hamlelerin kar beklentilerini artırmasıyla yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

JPMorgan'ın güçlü ilk çeyrek beklentileri sonrası spor otomobil üreticisi Ferrari'nin hisseleri yüzde 4'ten fazla yükselerek EuroStoxx 50'ye öncülük etti. Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'ın hisseleri, artan sipariş defteri ve "kriz hissesi" niteliğiyle yüzde 2 yükseldi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,02 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise 1,61 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de şubat ayında 49 seviyesinde olan mart ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mart ayında 50,4 seviyesine, hizmet sektörü PMI 49,5'ten 50,1'e, bileşik PMI 49,5'ten 50,5'e yükseldi.

Ülkede imalat sanayi aktivitesinin 2 aylık daralmanın ardından pozitif tarafa döndüğü görüldü.

Analistler, Çin'in Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerden kaynaklı etkilerden diğer ülkelere göre daha az etkilenmesinin beklendiğini belirterek, enerji fiyatlarındaki artışın ülkedeki yeşil enerji sektörüne olumlu yansıyabileceğini söyledi.

Öte yandan Japonya'da mart ayına ilişkin Tokyo TÜFE, yüzde 1,4 ile beklentiler altında artarken, bir önceki aya göre yavaşladı. Ülkede, Tokyo TÜFE şubat ayında yüzde 1,6 artmıştı.

Ülkede, işsizlik oranı şubat ayında yüzde 2,6 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, ocak ayında yüzde 4,3 artış kaydeden sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1'le beklentilerin üstünde azaldı.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 0,3 artarak beklentileri karşılayamadı.

Japonya'da ocak ayında yüzde 4,1 artan perakende satışlar şubatta yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde azalırken, söz konusu veri yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,2 azaldı. Güney Kore, İran'la savaşın şiddetlenmesi nedeniyle enerji maliyetlerini hafifletmek için 17 milyar dolardan fazla ek bütçe önerdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azaldı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 14.540,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 44,4423'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,4750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

09.00 İngiltere, 4. çeyrek cari işlemler dengesi

09.00 İngiltere, mart ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı Conference Board tüketici güven endeksi

17.00 ABD'de şubat JOLTS açık iş sayısı

Kaynak: AA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Süper Lig devinden bomba transfer Osayi-Samuel geri dönüyor Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor
Galatasaray yeni bir sektöre giriyor İşte dev projenin detayları Galatasaray yeni bir sektöre giriyor! İşte dev projenin detayları
Skandal fotoğraf Savaş çıkarıp soluğu Disney World’de aldı Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı
Acı mı, gösteriş mi kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır

09:19
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
08:43
Bu kadarı da fazla artık Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
08:32
Arda Güler’in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
08:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor Yeni sistem yarın devrede
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
08:24
Sonu Dünya Kupası olsun İşte tarihi maçın muhtemel 11’leri
Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
08:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı Evinde arama yapılıyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
08:04
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
07:44
Özel’den gece yarısı kritik hamle Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu takipten çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
07:34
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran’da kullandı
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı
07:16
Trump görüntüleri paylaştı İran’ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
Trump görüntüleri paylaştı! İran'ın İsfahan kentinde art arda büyük patlamalar
05:00
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
02:55
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
20:35
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
19:55
Türkiye’ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
19:43
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
