Yeni cezalar mı geliyor? Zincir marketlerin Rekabet Kurumu'ndaki savunması başladı - Son Dakika
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Yeni cezalar mı geliyor? Zincir marketlerin Rekabet Kurumu'ndaki savunması başladı

06.12.2022 14:17

Rekabet Kurumu tarafından marketler, tedarikçiler ve üreticiler hakkında yürütülen soruşturmada bugün sözlü savunma aşamasına gelindi. 5 zincir marketin yanı sıra gıda tedarikçi ve üreticileri de savunmasını yapmaya başladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok'un rekabeti ihlal ettiğini ancak daha önce aynı davranışlardan verilen cezalar nedeniyle bu kuruluşlar hakkında herhangi bir idari para cezası verilmemesi yönündeki görüşünü aktardı.

Rekabet Kurumu'nun hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmada savunmalar bugün başladı.

GIDA ŞİRKETLERİNE CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİLER

Soruşturma heyetinin görüşü gıda şirketlerine ceza verilmesi, zincir marketlere ise daha önce alınan cezalar göz önüne alınarak ceza verilmemesi yönünde oldu.

SÖZLÜ SAVUNMA AŞAMASINA GELİNDİ

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla marketler, tedarikçiler ve üreticiler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Savunmalar bugün ve yarın devam edecek.

20 ŞİRKET BUGÜN SAVUNMA YAPACAK

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılan ve bugün savunmasına başlayan kuruluşlar şöyle oldu:

1. Beypazarı İçecek Pazarlama Dağ. Amb. Tur. Pet. İnş. San. ve Tic. AŞ

2. BİM Birleşik Mağazalar AŞ

3. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ

4. Coca Cola Satış Dağıtım AŞ

5. Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic AŞ

6. Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ

7. Eti Gıda San. ve Tic. AŞ

8. Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

9. Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ

10. Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

11. Horizon Hızlı Tüketim AŞ

12. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ

13. Migros Ticaret AŞ

14. Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ

15. Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.

16. Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

17. Şok Marketler Ticaret AŞ

18. Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

19. Unmaş Unlu Mamuller Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

20. Yeni Mağazacılık AŞ

MARKETLERE CEZA VERİLECEK Mİ?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle savunma toplantısının açılış konuşmasında, A101, BİM, CarrefourSA, Migros ve Şok'un rekabeti ihlal ettiğini ancak daha önce aynı davranışlardan verilen cezalar nedeniyle bu kuruluşlar hakkında herhangi bir idari para cezası verilmemesi yönündeki görüşünü aktardı.

Küle, Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş'ın da rekabeti ihlal ettiğini belirtti. Bu şirketlerin perakendeciler arasında koordinasyonun sağlanmasında ve sürdürülmesinde rol oynadıkları bilgisini veren Küle, "Perakendecilerin ise söz konusu koordinasyondan haberdar oldukları ve tedarikçiler tarafından kendilerine aktarılan rakiplere ait bilgileri ileriye dönük fiyatlama kararlarında kullandıkları değerlendirilmektedir" dedi.

BU ŞİRKETLERE CEZA İSTENDİ

Bu çerçevede Beypazarı, Coca Cola, Doğanay, Düzey, Eti, Fritolay, GSK, Haribo, Kent, Pasifik, Pepsi, Redbull, Şölen ve Unmaş'ın hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği görüşü beyan edildi. Horizon'un ise rekabeti ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığından ilgili teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı görüşü aktarıldı. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz yıl BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon TL idari para cezası vermişti.

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A101, Bim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni cezalar mı geliyor? Zincir marketlerin Rekabet Kurumu'ndaki savunması başladı - Son Dakika


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