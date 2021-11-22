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Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

22.11.2021 18:59

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve döviz kurunun konuşulduğu Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Döviz artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 3 saat 15 dakika sürerken toplantının ardından Erdoğan, millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

"ÜLKEMİZDE TAM DA YAŞANAN BUDUR"

Artan döviz kurlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Milletimize ağır maliyetler yükleyen bu sistemin ekonomik zorlukları da vardır. Son 19 yıldaki güçlü siyasi idare, bu mücadeleyi verebilecek dirayete azme kavuştuk. Yükselen enflasyon veya fiyat artışlarıyla sonuçlan ekonomik sıkıntılar elbette vardır. Fiyatlardaki düzenli artışı ifade eden enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur. Kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerdeki fiyat artışı yatırım, üretim, istihdamı etkilemez. Tam tersine kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde, istihdamda artışa yol açar. Ülkemizdeki durum tam da budur. Cari açığı olup da enflasyon yaşamayan ABD gibi ülkelerin sorun yaşamamasının nedeni paralarının rezerv olmasıdır. Geçmişte 1929, 2008 büyük krizlerini yaşayan küresel ekonomi yeni sınamalar karşısında ciddi bocalama içindedir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

"OYNADIKLARI OYUNU GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin parasal genişleme, küresel ekonominin işleyişini daha da bozdu. Araştırmalar, ABD'deki şirketlerin aldıkları kredilerin bırakın parasını faizlerini bile ödeyemeyeceklerini gösteriyor. Dünya borsalarındaki şişkinlik, basılan fazla paranın gidecek yer bulamamasından kaynaklanıyor. Üretici fiyatları, enflasyonu, Çin'de %13,5, AB ortalaması %16,2'yi gördü. ABD'nin bir yandan aylık 15 milyarlık parasal daralma açıklarken diğer yandan 1,5 trilyonluk yatırıma izin vermesinin nedeni de işte bu durumdur. Çin'in de ciddi bir finansal genişleme politikasıyla parasını düşük tutmayı amaçlıyor. Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Her zaman ki gibi biz mücadeleyi tercih ettik. Geçmişten beri her alanda olduğu gibi finansal kriz yönetiminde ciddi tecrübe sahibi ülke olarak dünyanın zor dönemden geçtiği dönemde fırsatlardan yararlanmakta kararlıyız. Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin, kur, faiz fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük. Sabrettik ve başardık. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelede gördük. Karşı atağımızı yaptık başardık." diye konuştu.

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

"EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçmişte uzun dönem denenmiş, yüksek faiz düşük kur yerine, yatırım, üretim, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, ihracatı, bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için tamah etmiyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu politikayla biz niçin yaptığımızı, sonun da ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı da hemen hayata geçirmiş değiliz. İnşa ettiğimiz yollar, köprüler, havalimanları, demir yolları ile Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en güçlü lojistik altyapısı ülkemize aittir.

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

"FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON SONUÇTUR"

Swap işlemlerini yakından izlemek suretiyle kendi ülkesini soymaya çalışanların önlerini kestik. Bankalarımızın açık pozisyonları bulunmuyor. İşte önemli olan burası. Dünyanın bizden örnek aldığı yap-işlet-devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerimiz de kamu finansmanına yük getirmiyor. Savunma Sanayimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz en önemli Döviz giderimiz olan enerji çözümündeki umutlarımızı güçlendirdi. Hep söylüyorum faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bu tespitimiz bu güne kadar yaşadığımız derslerden kaynaklanmaktadır. Yeni küresel sisteme arayışları, ülkemizin sahip olduğu altyapı. Böyle bir mücadele için geçmişte olmadığı kadar uygun bir zemin hazırlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanlarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını inşallah göreceğiz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Ülkemizin tarımsal hasıladan dünyadaki 10. sıradaki yerini daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Kamu işçileri, memurlarının ücretlerindeki artışlarla başlattığımız çalışanlarımızı fiyat artışına karşı koruma politikamızı asgari ücretle de sürdüreceğiz. Sosyal yardımlarımızın yelpazesini genişletiyoruz. Sporcularımızın, uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bu başarıların kalıcı olması için eğitim ve teşvik programlarına kadar her alanda çok önemli faaliyetler sürdürüyoruz."

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İZMİRLİLERE MÜJDE

"Sözlerime cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık.

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

"CUMA GÜNÜ İZMİRLİLERE TESLİM EDECEĞİZ"

Evleri yıkılan vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşturmak için harekete geçtik. Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tuttuysak, İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Okullarımızda eğitim öğretim sürüyor. İşyerlerimiz çalışıyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların ve ya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim 1 haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı amaçlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle atılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ DAHA ERKEN AÇMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde yerinde gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu'nu belirlenen tarihten önce hizmete açmayı ümit ediyoruz. Ülkemize kazandırdığımız kültür sanat yatırımları nesiller boyunca tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek abide eserlerdir. Organize sanayi bölgelerimiz her biri harıl harıl çalışan üretim merkezine dönüşmüştür. Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek için gece gündüz mücadeleye devam ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar
Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan döviz artışı açıklaması: Kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar - Son Dakika
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