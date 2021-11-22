Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

"Sahte para en çok İstanbul'da! Tefecilik en çok Ankara'da" , "Otomotiv sektöründe kara liste dönemi iddiası" , "6 ayda 3 araba alan var" gibi ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BUGÜN TOPLANIYOR! MASADA 5 KONU VAR

Kabine bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Yüz yüze eğitimde verilen aranın ardından okullardaki hazırlıklar, Merkez Bankası faiz indiriminin ardından döviz kurlarındaki hareket, asgari ücrette hem işveren kesiminin hem de işçinin talepleri, mahkumların koronavirüs izni gibi konuların değerlendirileceği toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasında bulunacak.

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BANKALARIN YENİ PAKETLERİ DEVREDE!

Pandemiden etkilenen girişimci, çiftçi, esnaf kadınlara destek olabilmek ve yeni iş kurmak isteyenleri cesaretlendirebilmek için bankaların kredi paketleri devrede. 6 ayı geri ödemesiz uygun faizli kredi faizinde birçok seçenek mevcut.

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SAHTE PARA EN ÇOK İSTANBUL'DA!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 2020'de mali suç sayısı yüzde 12 azaldı. Rapora göre, en çok sahte para ele geçirilen il İstanbul olurken, tefecilik suçunda ise Ankara ilk sırada yer aldı.

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NAGEHAN ALÇI MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM İSTEDİ!

Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa'da dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi. Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirdi. Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KARA LİSTE DÖNEMİ İDDİASI!

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bazı otomotiv firmalarının başta galericiler olmak üzere 'al-sat' işi yapanları kara listeye almaya başladığını yazdı. Sandık, bugünkü köşe yazısında dünya çapında yaşanan çip krizi dolayısıyla Türkiye'deki otomotiv sektörünün etkilenmeye devam ettiğini söyledi.

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EKMEĞE ZAM GELİYOR!

Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada un çuvalının fiyatı 360 TL'ye yükseldi. Kamudan acil destek bekleyen fırıncılar, 3-4 TL aralığında ekmek satışına başlayacak.

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SON DAKİKA: DOLAR NE KADAR?

Bugün 22 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 11,1268 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:07 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 11,1218 TL ve satış fiyatı ise 11,1218 TL oldu.

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SON DAKİKA: ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 661,4

Gram altın satış: 662,0

Çeyrek altın alış: 1.058,9

Çeyrek altın satış: 1.085,4

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