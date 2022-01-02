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TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok - Son Dakika

TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok

02.01.2022 11:05

TCDD, Marmaray'a gelen yüzde 36'lık zamdan İBB'yi sorumlu tuttu. TCCD, zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğunu ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. TCDD'nin açıklamasına ise İBB'den yanıt gecikmedi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, TCDD'yi hedef alarak, "Devlet 'dedikodu' yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD'ye bağlı Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Zammın ardından Marmaray Tam Parkur ücreti 9,91'den 12,12 liraya, öğrenci ücreti 4,03'ten 5,48 liraya, öğretmen/yaşlı ücreti 6,21'den 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 4,03'ten 5.48 liraya, öğrenci-indirimli 1,96'dan 2.67 liraya, öğretmen/yaşlı 2,88'den 3.92 liraya çıktı. İşte Marmaray'ın yayınladığı yeni zam tarifesi:

  • 1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira. Öğrenci 2.67 lira
  • 8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira. Öğrenci 3.29 lira
  • 15-21 istasyon tam bilet: 8.13 lira. Öğrenci 3.92 lira
  • 2-28 istasyon tam bilet: 9.38 lira. Öğrenci 4.46 lira
  • 29-35 istasyon tam bilet: 10.95 lira. Öğrenci 5.24 lira
  • 36-43 istasyon tam bilet: 12.12 lira. Öğrenci 5.48 lira.
İBB'den TCDD'ye Marmaray zammı yanıtı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok

2021 TARİFESİ

Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olmuştu. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.

TCDD'DE TOPU İBB'YE ATTI

TCDD'den zamma ilişkin yapılan açıklamada, top İBB'ye atıldı. Söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilen açıklamada, konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

TCDD'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına %15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen %36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına %36'lık zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının IBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.

"BELBİM TARAFINDAN TURNİKELERE YÜKLENMİŞTİR"

Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İBB'den TCDD'ye Marmaray zammı yanıtı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok

İBB'DEN TCDD'YE YANIT

TCDD'nin bu açıklamasına ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi. Açıklamaya "Devlet dedikodu yapmaz" diyerek tepki gösteren Ongun, "TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok." ifadelerini kullandı.

Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Devlet 'dedikodu' yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok."

İBB'den TCDD'ye Marmaray zammı yanıtı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray, İstanbul, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TCDD'ye İBB'den Marmaray zammı cevabı: Çok samimiyseniz bedava yapabilirsiniz, tutan yok - Son Dakika
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