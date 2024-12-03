Trendyol Sürdürülebilirlik Raporunu COP29\'da tanıttı

Ekonomi

TRENDYOL, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da Sürdürülebilirlik Raporu'nun lansmanını gerçekleştirdi. Raporda çevresel ve toplumsal etki hedeflerindeki ilerlemeleri paylaşan şirket, Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 16 azaltarak karbon nötr hedefinde ilerleme kaydederken, atıklarının yüzde 96,7'sini de geri dönüştürdü. Tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azaltan platform, kargo poşetlerinin yüzde 70'ini ise geri dönüştürülmüş malzemelerden üretti. GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda şeffaflık ve güvenilirlik, üçüncü taraf bağımsız güvence doğrulama denetimleri ile kayıt altına alındı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 2023 yılı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladığı yeni Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı. Rapor, 11-24 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklandı. GRI 2021 standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda; karbon azaltımı, sürdürülebilir üretim, ambalaj ve atık yönetimi gibi çevresel hedeflere yönelik adımların yanı sıra Trendyol'un sosyal etki projeleri ve sürdürülebilir gelecek vizyonu da yer alıyor.

Platform, ayrıca sürdürülebilirliğin etkisini sanatla güçlendirmek hedefiyle sanatçı Merve Atılgan ile bir iş birliğine imza attı. Atılgan, rapor için beş farklı sanat eseri üretti. Bu eserler, Trendyol'un sanat ekosisteminde pozitif etki yaratmak ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere hayata geçirdiği Trendyol Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak. Eserlerin satışlarından elde edilecek gelir, bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. Bu iş birliği sayesinde sürdürülebilirlik yaklaşımının sanat yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

İNAN: SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİNİ HIZLANDIRIYORUZ

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, şunları söyledi:

"Globalde genişleyen etki alanımıza paralel biçimde sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. Trendyol olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere küresel mücadeleye katkı sunma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu anlayışla, 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu, bu yıl COP29'da global kamuoyuna açıklayarak faaliyet gösterdiğimiz her pazarda kalıcı pozitif etki yaratma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık. Ayrıca sektörümüz ve dünya çapındaki ekosistemimiz için önemli bir kilometre taşı olduğuna inandığımız, 'Birlikte Dönüşüm Akademisi'ni hayata geçirdik. Ülkemizde tüm ekosistemine sürdürülebilirlik eğitimleri veren ilk şirket olduk. 'Birlikte Dönüşüm Akademisi'ni faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ekosistemimize de açtık. Akademimiz başta olmak üzere, hayata geçireceğimiz tüm sürdürülebilirlik ve sosyal etki çalışmalarımızla dönüşüm etkisini hızlandırmayı hedefliyoruz."

2025'E KADAR AMBALAJ MALZEMELERİNİN YÜZDE 100'Ü SERTİFİKALI OLACAK

Sürdürülebilirlik Raporu, Trendyol'un "Dünya", "İnsan" ve "Yönetişim" kategorileri altında 9 ayrı başlıktan oluşuyor. Rapor, Trendyol'un çevreye duyarlı ve topluma katkı sağlayan uzun vadeli çözümler üretme taahhüdünde geldiği noktayı da içeriyor. Trendyol 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin hedeflerine paralel ilerlediğini ve sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli mesafe kaydettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre Trendyol, 2022 yılında oluşturduğu, sektörün ilk ve en kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan Sürdürülebilir Etki Planı çerçevesinde, operasyonlarında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını toplamda yüzde 16 azaltarak çevresel etkisini düşürdü. Tüm lojistik ağında ambalaj ve atık yönetimini optimize ederek, atıklarının yüzde 96,7'sini geri dönüştürdü ve tek kullanımlık plastik tüketimini yüzde 57 azalttı. Sürdürülebilir ambalaj stratejisiyle kargo poşetlerinin yüzde 70'ini geri dönüştürülmüş malzemelerden üretme hedefine ulaştı. Trendyol, 2025 yılına kadar tüm lojistik merkezlerinde sıfır atık sertifikasyonu almayı hedeflerken, bu hedefe ulaşıldığında perakende ambalaj malzemelerinin yüzde 100'ü sertifikalı kaynaklardan sağlanmış olacak.

Platform, operasyonlarında ve değer zincirinde karbon ayak izini azaltarak 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı, 2050'ye kadar ise tüm değer zincirinde bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

FAALİYET GÖSTERDİĞİ HER YERDE KALICI MİRAS BIRAKMAK İSTİYOR

2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Trendyol'un Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak yürüttüğü sosyal etki projelerinde gelinen aşamaları da ayrıntılarıyla açıklıyor. Sepette İyilik, Yarının Köyleri, Türkiye'nin Müzeleri, Trendyol Sanat, Yöresinden Ürünler gibi birçok programı eş zamanlı olarak yürüten şirket, faaliyet gösterdiği her yerde kalıcı ve faydalı bir miras bırakmayı hedefliyor. Trendyol bu kapsamda, girdiği uluslararası pazarlarda da sosyal etki projelerini eş zamanlı olarak başlatıyor.

COP29'DA TRENDYOL'UN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU VE PROJELERİ KONUŞULDU

COP29'da Green Zone'da (Yeşil Bölge) yer alan tek Türk şirketi olan Trendyol, aynı zamanda Türkiye'nden konferansa kendi pavilyonuyla katılan tek sivil inisiyatif olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu'nun ana sponsorluğunu üstlendi.

Trendyol, COP29 kapsamında üç panelde sürdürülebilirlik stratejisini ve projelerini katılımcılarla paylaştı. Sürdürülebilir Gelecek Platformu pavilyonunda, moderatörlüğünü Dr. Özlem Tuğçe Keleş'in yaptığı panelde Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Sustainee Danışmanlık'tan Ezgi Eğribozlu ve Cabana Eğitim ve Danışmanlık'tan Dr. Işıl Şahan, 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu ve Trendyol'un bu alandaki hedeflerini ele aldı. Esmiyor platformundan Naz Yaman moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir diğer oturumda, İrem Poyraz ve UNDP Türkiye Proje Koordinatörü Arzu Karaarslan Azizoğlu, Trendyol'un Pozitif Etki projeleri ile Azerbaycan ve diğer pazarlarda yürütülen sosyal etki çalışmalarını aktardı. Trendyol'un Azerbaycan'daki iş ortağı PASHA Holding'in pavilyonunda düzenlenen "Dijitalleşme Yoluyla Sürdürülebilirlik" panelinde ise Kapital Bank CEO'su Farid Huseynov ve PwC'den Khayala Eylazova ile birlikte konuşan İrem Poyraz, Trendyol'un "Birlikte Dönüşüm" yaklaşımını, dijitalleşmenin sürdürülebilirlikteki dönüştürücü etkisini ve Trendyol Birlikte Dönüşüm Akademisi'nin ekosistem genelinde sürdürülebilirlik bilincini artırma hedeflerini anlattı.