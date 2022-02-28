TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü! - Son Dakika
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TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!

28.02.2022 10:12

İhracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat %54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı ve son çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) rakamları açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde beklentilere paralel bir şekilde yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılı büyüme oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 19,6 BÜYÜDÜ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ocak ayında %19,6 artarak 14 milyar 6 milyon dolardan, 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %31,1 artarak 14 milyar 44 milyon dolardan, 18 milyar 413 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.

Son dakika: Ocak ayında ihracat 17,5 milyar dolar, ithalat ise 27,8 milyar dolar olarak gerçekleşti

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 235 ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %234,9 artarak 3 milyar 64 milyon dolardan, 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %83,0 iken, 2022 Ocak ayında %63,2'ye geriledi.

Son dakika: Ocak ayında ihracat 17,5 milyar dolar, ithalat ise 27,8 milyar dolar olarak gerçekleşti

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,3 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,1 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ocak ayında ara mallarının payı %83,9, sermaye mallarının payı %10,0 ve tüketim mallarının payı %6,1 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 618 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 221 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 25 milyon dolar ile İtalya, 948 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 883 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,4'ünü oluşturdu.

İTLATTA İLK SIRA RUSYA'NIN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 95 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 440 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 279 milyon dolar ile ABD, 769 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,3'ünü oluşturdu.

Son dakika: Ocak ayında ihracat 17,5 milyar dolar, ithalat ise 27,8 milyar dolar olarak gerçekleşti

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 2,4

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,9 azaldı, ithalat %10,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,8, ithalat %51,9 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,4'tür. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %63,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %9,9'dur.

İHRACAT 16 MİLYAR 690 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 16 milyar 690 milyon dolar, ithalat %50,6 artarak 26 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı %183,2 artarak 3 milyar 580 milyon dolardan, 10 milyar 141 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak ayında %79,9 iken, 2022 Ocak ayında %62,2'ye geriledi.

YORUMLAR (3)
  • Ferht Srin: allah için bir yıl büyümeyelim yıllardır gıda enerji hisselerim diplerde zarar uzerine zarar dolar kac katına cıktı resmen işsiz kaldım komik rakamlara sundugum hizmete musteri bulamıyorum. allah icin bir yıl Turkiye buyumesin halk buyusun sadece 1 yıl nefes verin... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü! - Son Dakika


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