Türkiye Innovation Week başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, küresel inovasyon liginde adım adım yükseldiklerini belirterek, "12 yıl önce 74'üncüyken, şimdi 37'nci sıraya çıktık. Bugün inovasyon yolculuğumuzun tam ortasındayız." dedi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, inovasyon heyecanıyla bir araya geldiklerini belirterek, bu yıl rekor katılım beklediklerini bildirdi.

TİM olarak 2012'den bu yana ülkede özgün fikirleri yeşerten, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Gültepe, "Küresel inovasyon liginde adım adım yükseliyoruz. 12 yıl önce 74'üncüyken, şimdi 37'nci sıraya çıktık. Bugün inovasyon yolculuğumuzun tam ortasındayız. Genç beyinlerimizle inovasyon geliştiriyor, milli teknoloji hamlesiyle her alanda yeniliklere imza atıyoruz." diye konuştu.

Gültepe, bu gelişimi rakamlarda da net bir şekilde gördüklerini belirterek, "Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda 2 katına çıkarttık. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara yaklaştık. Tüm bu başarıların yanında, hala kat edecek mesafemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İnovasyon Haftası'na büyük önem verdiklerini söyleyen Gültepe, 11 yılda 500 binden fazla katılımcıyı etkinlikte ağırladıklarını kaydetti. Bugüne dek 31 bin 200 firmanın hedeflerine ortak olduklarını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişimcilerimize rehberlik ederek her adımlarında yanlarında durduk. Eğitimlerle genç beyinlere ışık olduk. Etkinliğimizin bu yılki temasını 'Out of the Box: Human, Culture, Model' olarak belirledik. Bu yıl paydaş ülkelerimiz ise küresel inovasyon liginde en üst sıralarda bulunan ABD, Çin ve İsveç oldu. TİM olarak, uluslararası iş birliklerimizi pekiştirerek Türkiye'yi inovasyon ekosisteminin merkezine taşımak istiyoruz."

"İnovasyonun dönüştürücü gücünü keşfedeceğiz"

Mustafa Gültepe, üç gün sürecek etkinlik hakkında bilgi vererek, "120'den fazla konuşmacı ve yenilikçi panellerle dolu dolu bir program hazırladık. Zenginleştirici masterclasslar, çalıştaylar ve çözüm odaklı grup çalışmaları hazırladık. Sizlere, inovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkanı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Next Generation Zone'da genç girişimcileri desteklediklerini söyleyen Gültepe, üniversitelerle birlikte sektörler arası iş birliği imkanlarını artırdıklarını kaydetti.

Gültepe, inovatif çalışmaların ticari ürüne dönüşmesinin kendileri için kuşkusuz ödüllerin en büyüğü olduğunu ifade ederek, "İnovaLİG yarışmamız 2 bin 300 başvuruyla rekor kırdı. Dereceye girenler ödüllerini cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar." şeklinde konuştu.

Türk iş dünyası olarak her geçen gün daha fazla alışılmış kalıpların dışına çıkmaya çalıştıklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Bugün 225 ülke ve bölgeye ihracat yapan bir ülkenin iş insanlarıyız. Tüm bilinmezliklere ve risklere rağmen cesur adımlar atan, fark yaratan girişimcilerimizi ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında kırdığımız rekorun ardından, 2024 hedefimiz olan 264 milyar dolara ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'daima ileriyi' hedefleyeceğiz. Yenilikten, denemekten, yanılmaktan korkmayacağız."

Gültepe, İnovaTİM'in 3 bini aşkın üniversite öğrencisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Gün boyu paneller düzenlenecek olan etkinlik, 11-12 Ekim'de de devam edecek.