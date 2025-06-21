Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ekonomi basını ile bir araya geldi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım. Bugün İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir. Onun için Orta Koridor'da da Kalkınma Yolu Koridoru'nda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Uraloğlu, Karayolları Ortaköy Sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, 27-29 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması beklenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na ilişkin bilgi verdi.

50'den fazla ülkenin bakan nezdinde temsil edileceği etkinliğin küresel etkisine ve önemine dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun güçlü olmasının yanı sıra, jeostratejik olarak da önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek yakın coğrafyada gerek dünyanın başka bölgelerindeki sıkıntılara katkıda bulunma yaklaşımı ve sözünün dinleniyor olmasının Türkiye için kıymetli olduğuna vurgu yaparak, her türlü sürece Türkiye'nin katkı ve etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda dünya konjonktürüyle ilgili çok hareketli bir gündem bulunduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma noktasında çok güzel, büyük işler yaptık, zamanlama olarak doğru zamanda işler yaptık. Paranın, finans maliyetinin hem dünyada hem de ülkemizde çok daha uygun olduğu şartlarda birçok iş yaptık ve ülkemizdeki ulaştırma yapılarını çok büyük oranda tamamladık ama yapmamız gereken başta demir yolları, raylı sistemler, kent içi sistemleri olmak üzere birçok işin daha olduğunu söylemek isterim. 2002 yılından itibaren kara yolları, demir yolları, hava yolu, denizcilik ve haberleşme noktasında 293,5 milyar dolarlık yatırım yaptık, bizim ölçeğimizdeki bir ülke için gerçekten iyi bir yatırım. Bunun üretime katkısının yaklaşık 1 trilyon dolar olduğunu hesaplıyoruz."

"Yıllık ortalama istihdama baktığımızda doğrudan ve dolaylı yaklaşık 1 milyon civarında yıllık bir istihdam söz konusu." diyen Uraloğlu şöyle devam etti:

"Kara yollarında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 742 kilometreye yükselttik. Bu da mevcut yol ağımızın yaklaşık yüzde 42'sini oluşturuyor. Ancak trafik hareketinin yaklaşık yüzde 80-85'ini sadece bu bölünmüş yollar üzerinden seyrettirebildiğimizi söylemek isterim. Otoyolu 1700 kilometrelerden 3 bin 800 kilometrelere, sıcak asfaltı 8 bin 500'den 32 bin kilometrelere, viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 799 kilometreye, tünel uzunluğunu da 50 kilometreden 790 kilometreye çıkardık."

"Özellikli gemilerde Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinin ihtiyacını biz karşılıyoruz"

Uraloğlu, demir yollarında gelinen nokta ile ilgili de bilgi verdi.

Yaklaşık 10 bin 900 kilometre demir yolu ağını yaklaşık 14 bin kilometreye, mevcut elektrikli ve sinyalli hat uzunluklarını yüzde 80'lere çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'da altıncı, dünyada sekizinci yüksek hızlı tren işletmecesi ülke yaptıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "2 bin 251 kilometre yüksek hızlı demir yolu inşa ettik. Kent içi raylı sistemlerde de yine bakanlığımız yaklaşık 14 ilde toplam 1.014 kilometre bir raylı sistem inşaatını gerçekleştirdi, gerek belediyelere devretti, gerekse de kendisi işletiyor." dedi.

Hava yolu sektöründe 2002'de 26 tane aktif havalimanı sayısını bugün 58'e çıkardıklarını, 2 tanesinin de yapımının devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı 81 ülkeyken bugün 175 ülke. Dünyada uçuş noktası sayımız 60 ülkeyken bugün 353 ülke ki dünyanın en yüksek rakamı. Toplam yolcu trafiği 2002'de 34 milyonken geçen seneyi 231 milyonla kapattık. Bu seneki hedefimiz 240 milyon. 2002'de 34 milyon olan yolcu, geçen sene sadece İstanbul Havalimanı'nda 80 milyon, Sabiha Gökçen'de 40 milyon, Antalya Havalimanı'nda yine 40 milyon olarak gerçekleşti. Denizcilik sektöründe 152 liman tesisimiz vardı. Bugün 217'ye ulaştırdık. Yük elleçlemede 190 milyon ton yıl kapasitemiz vardı, bugün 532 milyon ton. 37 tersanemiz vardı, 85'e çıkardık. Yine tersanelerdeki kapasiteyi 550 bin detveyt tondan yaklaşık 4,8 milyon detveyt tona çıkarmış durumdayız. Özellikli gemilerde Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinin ihtiyacını bizim karşıladığımızı özellikle söylemek istedim."

"Fiber ağ uzunluğumuzu ilk etapta 800 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, "İletişim noktasında 96,5 milyon bir geniş bant abone sayımız var. Mobil abonede yaklaşık 94 milyon ve fiber ağ uzunluğumuz 605 bin kilometreye ulaşmış durumda. Bunu ilk etapta 800 bin kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin jeopolitik durumu, jeostratejik durumu kabiliyetleri, havacılıktaki dört saatlik uçuş mesafesi kıymetli. Dört saatlik uçuşla altmış yedi ülkeye ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, Uzak Doğu'dan çıkan bir yükün Avrupa'nın en batısına kadar gidiş haritalarını göstererek, şu bilgileri verdi:

"Bugün Süveyş Kanalından giden bir yük yaklaşık 35 günde, Ümit Burnu'nu dolaşıyorsa ki kaç yıldır sıkıntı var, 45 günde, Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde oradan giderse 25 günde bu yolculuk, yük taşıma süresi tekamül etmiş olacak ve bugün Orta Koridor'da etkin şekilde kullandığımız durumda da 18 günde, bunu ilerleyen zamanda 13 günlere kadar düşürmüş olacağız. Hem Kalkınma Yolu'nun hem de Orta Koridor'un ne kadar kıymetli olduğunu bu görsel eşliğinde anlatmak istedim. Orta Koridor'a daha yakından bakarsak, Hazar geçişli, Gürcistan limanlarından Karadeniz'e inebilen, ülkemizden de demir yolundan kesintisiz Avrupa'ya giden bir hattan bahsediyoruz. Elbette burada Kuzey Koridor, Rusya'nın savaş halinde olmasına rağmen hala etkin bir şekilde kullanılıyor."

"Türkmenistan üzerinden İran'dan gelip ülkemize giren Koridor Van Gölü geçişli o da kıymetli ancak batı yüklerin işin açıkçası İran üzerinden çok taşınmasını da istemiyor." yorumunu yapan Uraloğlu, "Onun için biz bu Orta Koridoru, Hazar geçişli orta koridoru çok daha güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Orta Koridor'un ülkemizdeki durumuna bakarsak, yaklaşık 2 bin 262 kilometre. Bunun belli bölümlerini bitirdik. Geri kalan bölümünde de çalışmaya devam ediyoruz ama hali hazırda zaten Marmaray geçişli demir. yolu güzergahını işletebiliyoruz ama sınırlı kapasiteyle. Bunu artırmış olacağız." şeklinde konuştu.

"Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım"

Bakan Uraloğlu, "2 bin 262 kilometreyi bitirdiğimizde 50 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Üretime etkisinin 114 milyar dolar olacağını ve yıllık da yaklaşık 144 bin kişiye istihdam imkanını sağlayacağını öngörüyoruz. Çin ve Avrupa arasındaki demir yolu taşımalarının gelecekte en az yüzde 30'unun demir yoluyla taşınacağını öngörüyoruz, hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir yolu üzerindeki ticaret hacminin 75 milyar dolar olacağını, Türkiye'de beklenen yük taşıma kapasitesinin minimum 6,5 milyon ton ki bunun da üstüne çıkılacağının öngörüldüğünü anlatan Uraloğlu, deniz yolunu kısaltması, hava yoluna göre ucuz olması, lojistik sektörüne doğrudan gelişme imkanı sunması, Çin'den Avrupa'ya yüklerin taşıma süresinin 13 güne kadar düşmesinin bu koridorun önemli etkenlerinin içinde olduğunu söyledi.

Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"21 ülkeden geçen bir demir yolu, kesintisiz bir hat olmuş olacak ve bu demir yolunun Avrupa'ya gidişe kadar geçtiği tek NATO ülkesi de biziz. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Koridoru gibi alternatifleri çeşitlendirmemiz lazım. Bugün İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konuşuluyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı kapatıldığı zaman Fav Liman'ı gelecekteki beklenen kapasitenin işlevin altına düşebilecektir. O zaman bizim elimizde Orta Koridor'un, deniz yollarının güçlü olarak durması lazım. Yani tek bir hatta bağlı kalmamamız gerekir. Onun için Orta Koridor'da da Kalkınma Yolu Koridoru'nda da biz gereken çalışmaları yapıyoruz. Kalkınma Yolu Koridoru'nda da ülkemizde 2 bin 100 kilometre civarında bir hat uzunluğundan bahsedebiliriz totalde. Buraya da bittiğinde yaklaşık 24 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız. Ülkemizin jeopolitik gücünü ekonomik avantaja dönüştürecektir."

"Marmaray'dan günde maksimum 4 yük treninin geçmesine imkan verebiliyoruz"

Demir yolu sektörünü yeşil enerjiyle beraber her şartta desteklediklerine vurgu yapan Uraloğlu, söz konusu projelerle hızlı tren ağlarının birçok ile bağlanmış olacağını da belirtti.

"Ülkemizde bunlar sadece bir transit koridor değil aynı zamanda ülkemizde lojistik üsler anlamında da üretim merkezlerinin gelişmesini destekleyecektir. Çin'den çıkan bir yüke, hali hazırda Marmaray'dan günde maksimum 4 yük treninin geçmesine imkan verebiliyoruz. Niye? Çünkü yaklaşık 18-20 saat 300 tren seferiyle 600-700 bin vatandaşımızı taşıyoruz." diyen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun haricinde kalan 4-6 saatlik bölümünde hem günlük bakımı yapıyoruz hem de sadece 4 tane yük trenini geçirebiliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü planlarken, dört gidiş dört geliş toplam sekiz kara yolu şeridini planladık ve ortasından da çift hatlı demir yolunu bırakmıştık. Şimdi Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca'ya yani Halkalı Kapıkule'ye bağlanacak olan hızlı tren hattımıza 120 kilometre uzunluğunda bağlantı sağlamış olacağız. Dünya Bankası'nın koordinasyonunda İslam Yatırım Bankası ve diğer bankaların kredi görüşmeleri tamamlanmak üzere bu sene ihalesini yaparak yapımına seneye başlayalım diye düşünüyoruz. Burasını açtığımız an artık bu koridorda bir kapasite problemi kalmamış olacak, yaklaşık bir 5 milyar dolarlık da bir yatırımdan bahsediyoruz."

Uraloğlu, projenin 2025 yılında Çerkezköy-Kapıkule arasını, 2027'de de Çerkezköy-Halkalı arasını bitireceklerini dile getirerek, Ankara'nın Ege'ye bağlantısı İzmir'e hızlı tren hattında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Devam eden diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, söz konusu çalışmaların bazılarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Ankara-İstanbul arasında hızlı trenden ayrılıp Osmaneli'nden Bursa'dan Bandırma'ya kadar giden hattımızda bu sene sonu itibarıyla Bursa'ya kadar gayret ediyoruz. Geri kalanını da 2028'e bitirmiş olacağız. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Ankara Sivas arasını yüksek hızlı trenle bağlamıştık. 'Sivas'ın yüksek hızlı trene ne ihtiyacı var' eleştirileriyle de karşılaşmıştık ki bugün trenlerde yüzde 100 doluluk oranı ile seyahat ediliyor."

"Bu projenin bir parçası olarak Yerköy, Kayseri hızlı tren çalışmalarımıza da başladık" diyen Uraloğlu sözlerini şöyle tamamladı:

" 2028 yılına kadar da orayı bitirmiş olacağız. Yine Kalkınma Yolu Koridoru'nun önemli bir parçası, tamamını çift hat yapacağız ama tek hattın bile olmadığı Nusaybin, Cizre, Ovaköy arasının ihalesini inşallah bu sene yapıyoruz. Orada çalışmalara başlayacağız. Kurtalanı - Siirt arasının ihalesini yaptık bugün, bugün teklifleri aldık arkadaşlar değerlendiriyor. Bir ilimizi daha demir yoluyla bu projeyle inşallah kavuşturmuş olacağız."