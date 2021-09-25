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Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (8)

25.09.2021 11:28
Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,06-3,62-34,63
Acıpayam Selüloz15,38-3,57-9,68
Adel Kalemcilik26,66-4,92-22,13
Adese Gayrimenkul1,17-5,65-58,21
Afyon Çimento3,43-1,72-32,88
AGESA Hayat Emeklilik17,53-1,41-0,31
Ak Enerji1,73-1,14-21,72
Akbank5,14-7,39-23,94
Akçansa13,70-2,84-14,92
Akdeniz Yatırım Hold.2,27-16,24-5,54
Akfen GMYO4,116,4857,42
Akın Tekstil31,88-3,800,38
Akiş GMYO1,71-3,39-38,76
Akmerkez GMYO37,10-2,93-39,99
Aksa20,36-2,6847,38
Aksa Enerji14,07-4,5589,11
Aksigorta6,92-1,00-16,72
Aksu Enerji11,505,4152,37
Alarko Carrıer300,30-6,51-17,39
Alarko GMYO21,701,40-14,33
Alarko Holding8,65-5,571,51
Albaraka Türk1,658,55-14,95
Alcatel Lucent Teletaş23,10-6,48-22,12
Alkim Kağıt14,02-2,648,32
Alkim Kimya15,734,5211,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,76-6,38-19,63
Altınyunus Çeşme52,00-5,204,08
Anadolu Efes20,08-3,83-6,00
Anadolu Grubu Holding22,36-1,41-14,41
Anadolu Hayat Emek.9,27-2,3215,36
Anadolu Isuzu16,002,04-11,11
Anadolu Sigorta6,03-1,47-16,49
Anel Elektrik2,54-3,05-19,87
Arçelik31,86-0,1311,95
ARD Bilişim Teknolojileri46,42-7,90-3,45
Arena Bilgisayar9,51-5,00-12,77
Armada Bilgisayar52,60-0,287,17
Arsan Tekstil4,24-4,936,37
Arzum Ev Aletleri18,71-7,19-22,57
Aselsan14,68-1,21-19,56
Ata GMYO3,80-9,95-31,03
Atakule GMYO2,96-14,2026,44
Atlantis Yatırım Holding4,756,74-14,57
Atlas Yat. Ort.1,44-2,04-17,71
ATP Bilgisayar34,08-9,02

Avrasya GMYO2,11-30,59-19,45
Avrasya Petrol ve Tur.2,56-8,24-20,00
Avrupa Yatırım Holding5,66-1,57-5,67
Aydem Enerji6,70-1,33

Ayen Enerji4,880,21-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,14-4,5360,82
Aygaz14,71-4,113,69
Bagfaş19,743,89-1,30
Bak Ambalaj20,642,694,37
Balatacılar Balatacılık10,2018,6023,79
Bantaş Ambalaj3,56-1,1113,86
Banvit66,00-0,7526,92
Başkent Doğalgaz GMYO27,688,55

Baştaş Başkent Çimento9,50-2,26-45,31
Batı Çimento11,54-3,75145,01
Batısöke Çimento2,91-3,3219,26
Bayrak Taban Sanayi8,421,69-20,64
Bera Holding10,132,01-50,05
Berkosan Yalıtım8,17-6,63-8,41
Beşiktaş Futbol Yat.6,15-1,6052,23
Beyaz Filo8,50-2,30-15,67
Bilici Yatırım17,47-4,64215,72
Bim Mağazalar64,90-6,82-8,97
Biotrend Çevre ve Enerji37,644,85

Birko Mensucat1,06-6,19-4,50
Birleşim Mühendislik9,76-2,20

Birlik Mensucat2,03-7,73-41,33
Bizim Mağazaları11,42-9,15-25,65
BMS Çelik Hasır8,01-14,51

Boğaziçi Beton Sanayi5,057,22

Borusan Mannesmann22,76-2,98-18,13
Borusan Yat. Paz.348,90-14,84-23,20
Bosch Fren Sistemleri831,50-2,76-32,38
Bossa28,22-0,6358,10
Brisa21,44-2,5510,73
Burçelik22,584,067,42
Burçelik Vana22,38-2,61-54,93
Bursa Çimento3,514,46-29,48
Carrefoursa42,76-3,17-40,45
Casa Emtia Petrol120,00-8,0513,21
Ceo Event Medya8,341,7129,70
Coca Cola İçecek80,70-6,2727,07
Cosmos Yat. Holding10,00-5,3924,07
Credıtwest Faktorıng4,505,39-23,34
Çan2 Termik12,700,32

Çelebi165,503,44-9,33
Çelik Halat6,04-2,42-33,61
Çemaş Döküm1,16-2,52-31,87
Çemtaş12,78-2,96-18,66
Çimbeton207,60-2,26-29,98
Çimentaş27,000,37-25,33
Çimsa26,92-0,2251,24
Çuhadaroğlu Metal7,46-6,87-1,94
Dagi Giyim3,31-2,36-2,83
Dagi Yatırım Holding12,18-3,26-5,58
Dardanel2,57-9,19-51,74
Datagate Bilgisayar12,54-7,79-22,16
Demısaş Döküm6,49-4,560,22
Denge Holding1,50-3,85-50,62
Deniz GMYO1,95-7,145,86
Derimod9,83-1,500,92
Derlüks Yatırım Holding4,803,90-45,58
Desa Deri8,62-4,86-11,50
Despec Bilgisayar9,78-19,31-25,11
Deva Holding21,52-7,24-10,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,24-4,424,32
Diriteks Diriliş Tekstil5,09-9,1136,46
Ditaş Doğan17,220,2932,40
DO-CO706,501,5412,14
Doğan Burda21,10-8,58-5,97
Doğan Holding2,520,00-15,95
Doğtaş Kelebek Mobilya2,370,421,76
Doğusan5,464,4024,66
Doğuş GMYO10,7018,1030,97
Doğuş Otomotiv34,08-2,9131,46
Döktaş Dökümcülük29,68-3,95-3,07
Duran Doğan Basım13,81-3,2931,65
Dyo Boya10,03-2,34-10,82
Eczacıbaşı İlaç5,82-3,64-19,19
Eczacıbaşı Yatırım37,76-4,8940,27
E-Data Teknoloji10,65-5,67

Edip Gayrimenkul3,677,3110,54
Ege Endüstri1.219,803,22-26,73
Ege Gübre170,409,1618,78
Ege Profil26,40-4,62-30,96
Ege Seramik12,80-0,6232,47
Egeplast26,381,07-20,78
Ekiz Kimya6,10-3,63-14,45
Emek Elektrik2,47-3,52-13,49
Eminiş Ambalaj19,00-3,94-48,43
Emlak Konut GMYO1,79-1,65-15,35
Enerjisa Enerji10,34-2,08-10,32
Enka İnşaat10,543,5449,68
Erbosan96,90-13,87138,94
Ereğli Demir Çelik16,86-1,0628,35
Ersan Alışveriş Hizmetleri4,02

Ersu Gıda4,0514,73-18,02
Escar Turizm Taşımacılık21,067,28

Escort Teknoloji5,46-4,21-16,89
Esenboğa Elektrik32,54-3,7371,03
Etiler Gıda5,25-1,8731,91
Euro Kapital Yat. Ort.5,60-16,1746,62
Euro Trend Yat. Ort.3,43-0,58-3,06
Euro Yat. Ort.3,09-6,36-30,43
Euro Yatırım Holding2,05-11,64-27,82
Europap Tezol Kağıt15,40-16,49

Fade Gıda8,22-1,2058,03
Fenerbahçe Futbol32,04-1,178,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,37-4,44-19,60
F-M İzmit Piston103,80-3,71-15,33
Fonet Bilgi Teknolojileri11,44-6,99-12,20
Ford Otosan159,80-3,7930,83
Formet Metal ve Cam1,230,00-49,86
Frigo Pak Gıda19,100,69-8,96
Galata Wind Enerji3,55-2,20

Galatasaray Sportif3,31-8,31-18,27
Garanti Bankası8,82-6,07-13,11
Garanti Faktoring13,6132,3922,28
Garanti Yat. Ort.2,19-4,78-31,90
Gedik Y. Men. Değ.6,69-4,7012,89
Gediz Ambalaj16,36-1,8622,09
Gen İlaç13,30-4,25

Gentaş2,99-2,61-33,75
Gersan Elektrik5,44-1,27-11,40
Girişim Elektrik Sanayi24,243,24

Global Men. Değ.6,180,492,83
Global Yat. Holding2,06-0,96-41,36
Good-Year7,52-2,08-5,63
Göltaş Çimento36,24-4,73-11,71
Gözde Girişim5,883,52-26,32
GSD Denizcilik3,2210,2732,23
GSD Holding2,372,16-5,58
Gübre Fabrik.47,00-3,21-45,38
Güler Yat. Holding2,44-6,87-29,53
Halk GMYO2,45-0,41-19,62
Hatay Tekstil16,15-2,5918,44
Hedef Girişim2,72-1,817,73
Hektaş8,312,7255,55
HUB Girişim10,15-3,88-44,23
Hürriyet Gzt.2,477,8617,62
ICBC Turkey Bank5,59-1,93-14,00
İdeal Finansal Teknolojiler50,001,01271,47
İdealist GMYO2,27-7,72-4,34
İhlas Ev Aletleri0,95-3,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,88-2,22-29,60
İhlas Gazetecilik0,95-9,52-61,44
İhlas Holding0,56-1,75-50,12
İhlas Yayın Holding0,781,30-31,58
İndeks Bilgisayar6,10-1,1331,30
Info Yatırım3,67-4,68-21,42
İntema33,76-3,98-15,39
Inveo Yatırım Holding94,75-3,76114,27
İpek Doğal Enerji11,27-3,76-13,84
İskenderun Demir Çelik11,51-1,4627,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


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