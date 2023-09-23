Yüzde 500 artış ev sahibi ile kiracıyı karşı karşıya getirdi

Gaziantep'te bir ev sahibi, mühendis kiracısından yüzde 500 zam istedi. Kiracının konuyu yargıya taşıyacağını bildirmesinin ardından akıl almaz bir oyuna başvuran ev sahibi, annesinin sahte imzasıyla kira sözleşmesi düzenledi. Olayın ortaya çıkması sonrası kiracı konuyu yargıya taşıdı.

Türkiye genelinde kiralık evlerde kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağı kararının 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatılmasına rağmen, aksi uygulamalar giderek artmaya devam ediyor. Bu nedenle çıkan anlaşmazlıkların ve davaların sayısı da dikkat çekiyor. Gaziantep'te de böyle bir tartışma yargıya taşınıyor.

ZAMMI KABUL ETMEYEN KİRACIYI EVDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan bir ev sahibi, mühendis olan kiracısı Nida Terlemez'den yüzde 500 zam talep etti. Terlemez, ev sahibinin yaptığının yasal olmadığını ve ev sahibine kira uyarlama davası açması gerektiğini söylese de ev sahibi türlü oyunlara başvurarak kiracısını evden çıkarmaya çalıştı.

"VERGİ ÖDEMEMEK İÇİN IBAN NUMARASINI VERMEDİ"

Türlü oyunlara başvuran ve vergi ödememek için IBAN numarasını vermek istemeyen ev sahibi, kiracısının kirayı yaklaşık 10 aydır ödemediği gerekçesiyle karşı karşıya geldi. Terlemez, "Kira ödemelerimizi IBAN'a yapmak istediğimizde bize İBAN atmadı çünkü devlete vergi ödemek istemediğini belirtti. Biz ise her seferinde İBAN istedik ısrarla vermedi" dedi.

"KİRAMIZ 2.750 TL'YDİ, 15 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ"

Kiracı Nida Terlemez, "Ev sahibi bizim evden çıkmamızı istedi. Öncelikle evi satacağını söyledi. Daha sonrasında 'Evimi satmayacağım ama size yüksek kira söyleyemediğim için evi satacağım dedim' demek zorunda kaldı. Bizden 15 bin TL kira istedi. Kiramız 2 bin 750 TL'ydi ve bizden yüzde 500'lük zam oranı istedi. Biz de bunu kabul etmedik ve icra davası açtı. 10 aydır kira ödemiyorlar diye iddialarda bulundu. Fakat bizim tüm kiraları ödediğimize dair senetlerimiz var. Biz kira göndermek için IBAN istedik ve bize vermedi. 'Tutuyorsanız bu şekilde tutun' dedi. 'Ödeme yaptıkça senetlerinizi veririm' dedi ve biz de ödedikçe senetlerimizi alıyorduk. 10 aydır kira ödemediğimizi iddia ediyor ama konuşmalarımız mevcut. Hepsini mahkemede delil olarak sunacağız" ifadelerini kullandı.

"TEK GELİRLE YAŞIYORUZ"

Tek gelir ile geçimlerini sağlayan Terlemez, "Şuan herkes aynı durumda. Maalesef deprem bölgelerindeki birçok arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Hepsi aynı sorunla karşı karşıya. Bizimki artık mahkeme boyutunda. Devletin belirlediği oran yüzde 25 ve bizden talep edilen yüzde 500, bu kabul edilebilir bir meblağ değil. Tek gelirle yaşıyoruz, eşim henüz çalışmıyor. Bundan dolayı elektriğimizi, suyumuzu hiçbir zaman aksatmadık. Hepsini delil olarak sunacağız. Eşim çalışmıyor dediğim zaman 'Gitsin çalışsın, ben okuyorken çalışıyordum' dedi. Benim eşim Tıp Fakültesinde okuyor ve bu süreçte ekstra çalışabilecek durumda değil" ifadelerine yer verdi.

"ANNESİNİN ADINA KENDİSİ İMZA ATMIŞ"

Ev sahibinin kira sözleşmesinde sahte imza ile annesinin imzasını kullanarak sözleşme yaptığını söyleyen Nida Terlemez, "Şuan mahkeme sürecindeyiz ve bizim bir yıldır oturduğumuzu iddia etmişler. Fakat bizim 2 senelik 2 tane sözleşmemiz var. Mahkeme sürecinde olduğumuz için yenisi yapılmadı. 3. yıla girdiğimize dair gerekli ispatları sunduk. 2. yılımızdaki sözleşmemiz de annesinin adına kendisi imza atmış. Kira ödemelerimizi IBAN'a yapmak istediğimizde bize İBAN atmadı çünkü devlete vergi ödemek istemediğini belirtti. Biz ise her seferinde İBAN istedik ısrarla vermedi. Şuanda yüzde 25 zammımızı yaptık ve öyle gönderiyoruz kendisine" dedi.

"KİRACI KİRAYI ÖDEDİĞİNE DAİR YAZILI EVRAK ALMALI"

Kiraya verenlerin kendi alacaklarını sağlamlaştırmaları adına kiracılardan alacakları senetlere hukuki olarak kambiyo senetleri dediklerini belirten ve kiracılara tavsiyelerde bulunan Av. Ferhat Kurt, "Burada vereceğimiz tavsiyeler şöyle, kambiyo senedi alınmışsa kira sözleşmesinin içeriğine kambiyo senetlerinin alındığının yazılması gerekmektedir ve kiracı o tarihli kirasını öderken kirayı ödediğine dair yazılı evrak almalı veya bunu banka aracılığıyla dekont ile gerçekleştirmeli, senediyle ilgili ise senedini teslim almalıdır. Senetler düzenlendiğinde imza atmadan önce senedin üst kısmına tarih belirterek kira sözleşmesine istinaden derseniz senedi de kira sözleşmesine bağlamış oluyoruz ve böylelikle ispat bakımından mağduriyetlerin bir kısmını azaltmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"BUNU ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Kurt, "Son düzenleme ile birlikte kira sözleşmelerinin artış oranları belirlendi. Konut ve çatılı iş yerleri kiralarındaki oranlarla birlikte geçen seneye oranla 4 bin TL'ye oturulan bir dairenin kirasını bir sonraki sene 8 bin TL yapamaz. Çünkü bununla ilgili bir yasal mevzuat ve düzenleme var. Bununla karşı karşıya kaldığınız takdirde, 'ben bu yasal mevzuat düzenlemesinin dışına çıkamam, sadece devletin belirlemiş olduğu oranlarla kiramı ödeyebilirim' diyerek kiraya veren kişiye cevap verebilirsiniz. Bunu ödemek zorunda değilsiniz" dedi.