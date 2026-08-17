Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

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Filistin Konvoyu, Irak'a geçiş izninin verilmemesi üzerine tampon bölgede eylemleri sonlandırdı.

Filistin Konvoyu, İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçişlerine izin verilmemesinin ardından Habur’daki tampon bölgede sürdürdüğü eylemlerini sonlandırdığını açıkladı. Konvoy, alınan kararın geri çekilme veya mücadeleden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, mücadelenin daha stratejik ve uzun soluklu bir şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Avrupa’dan Gazze’de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyunun gündeminde tutmak, Batı Şeria’daki hak ihlallerine dikkat çekmek ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

“Gazze’nin sesi dünyaya duyurulmalı”

Habur Sınır Kapısı önünde konvoy sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz tarafından yapılan açıklamada, Gazze’nin unutturulmaya ve Filistin meselesinin uluslararası kamuoyunun gündeminden uzaklaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde sessizliği kırmak amacıyla yola çıkıldığı belirtildi.

Konvoyun üç temel amaç doğrultusunda hareket ettiği ifade edilen açıklamada, Gazze’deki insanlık dramını yeniden dünya gündemine taşımak, Batı Şeria’daki hak ihlallerini görünür kılmak ve Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek hedeflerinin bulunduğu kaydedildi.

Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

Binlerce kilometrelik yol kat edildi

Avrupa’da başlayan yolculuğun farklı ülkelerden katılımlarla Bosna Hersek ve Srebrenitsa’nın ardından Türkiye’ye ulaştığı belirtilen açıklamada, Edirne’den başlayan güzergâh kapsamında İstanbul, Sakarya, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere birçok şehirden geçildiği aktarıldı.

Binlerce kilometrelik yol boyunca halkla buluşulduğu, Gazze’nin sesinin yükseltildiği ve Filistin meselesinin yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak meselesi olduğunun vurgulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Srebrenitsa’dan Habur Sınır Kapısı’na kadar uzanan sürecin yalnızca bir yolculuk olmadığı, farklı halkların ve sivil toplum aktörlerinin ortak bir vicdani duruşta buluşması anlamına geldiği belirtildi.

Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

“Geçişimize izin verilmedi”

Irak sınırına ulaşıldığında yeni bir tabloyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, Habur üzerinden Irak’a geçerek yolculuğa devam etme iradesi ortaya konulmasına rağmen İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan geçişe izin verilmediği bildirildi.

Konvoy tarafından yapılan açıklamada, “Üstelik tarafımıza somut ve hukuki bir gerekçe de sunulmadı” denildi.

Konvoyun süreç boyunca barışçıl ve hukuki ilkeler doğrultusunda hareket ettiği vurgulanırken, herhangi bir ülkenin egemenliğini veya güvenliğini tehdit edecek bir tutum içerisinde olunmadığı ifade edildi.

Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

“Hedefimiz devletler değil”

Açıklamada, her devletin kendi egemenlik ve güvenlik önceliklerinin bulunduğu belirtilerek, büyük bir insani kriz karşısında alınan kararların şeffaf şekilde açıklanması gerektiği savunuldu.

Sahadaki gelişmeler ve diplomatik tablonun bölge ülkeleri üzerinde ciddi siyasi baskıların bulunduğuna işaret ettiği ileri sürülürken, kesinleşmemiş iddialarla herhangi bir kesimin itham edilmek istenmediği kaydedildi.

Konvoy, “Bizim hedefimiz devletler değil; Gazze’de katledilen çocukların, kadınların ve tüm masumların sesini dünyaya ulaştırmaktır” mesajını verdi.

Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

“Bu bir geri çekilme değil”

Filistin Konvoyu, tampon bölgedeki eylemlerini bu aşamada sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Kararın geri çekilme veya mücadeleden vazgeçme anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, bunun mücadelenin daha stratejik, uzun soluklu ve etkili bir boyuta taşınması amacıyla alınmış bir yeniden konumlanma kararı olduğu ifade edildi.

“Mücadelemiz tek bir sınır kapısıyla sınırlı kalmayacak” denilen açıklamada, yolculuk boyunca edinilen tecrübelerin yeni dönemde daha planlı, güçlü ve kapsamlı bir mücadele zemininin oluşturulmasında kullanılacağı belirtildi.

Bölge ülkelerine çağrı

Filistin Konvoyu, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm bölge devletlerine de çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Artık mazeretlerin arkasına sığınma zamanı değildir. Birlikte hareket etme, dayanışmayı büyütme ve Filistin halkının yanında durma zamanıdır” ifadeleri kullanıldı.

Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı

Konvoy, açıklamasında Gazze ve Filistin’e ilişkin mesajlarını da yineledi:

“Gazze’nin sesi susturulamaz.
Filistin gündemden düşürülemez.
İnsani vicdan sınır kapılarında durdurulamaz.”

Eylemlerin sona erdiği ancak mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamada, yolculuk boyunca destek veren halklara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve aktivistlere teşekkür edildi.

Açıklamanın sonunda ise, “Filistin Konvoyu yeni bir safhaya geçiyor. Ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Gazze, Batı Şeria ve adalet için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” ifadelerine yer verildi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

İnsan Hakları, Filistin, Irak, Son Dakika

Son Dakika Filistin Filistin Konvoyu Eylemlerini Sonlandırdı - Son Dakika

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