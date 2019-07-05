Son Dakika Haberleri: Boğa festivalini protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, belediyenin önünde yarı çıplak uzandılar
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Boğa festivalini protesto etmek isteyen hayvan hakları savunucuları, belediyenin önünde yarı çıplak uzandılar

1 saat önce

İspanya'nın Panplona şehrinde düzenlenecek olan boğa festivali öncesinde, 54 hayvan hakları aktivisti, festivalde öldürülecek olan boğaları temsilen belediye binasının önüne yarı çıplak uzandılar.

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54 hayvan hakları aktivisti, İspanyolların meşhur boğa festivaline tepki olarak, Panplona kentindeki belediye binasının önüne yarı çıplak halde uzandılar.
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Boğaların katledilmesine atıfta bulunan onlarca aktivist, sırtlarına plastik bıçaklar yapıştırdılar.
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Eylemciler, boğa şeklindeki beyaz kaseti zemine yapıştırıp sahte bir 'suç mahalli' yarattılar.
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Protestocular, her yıl gerçekleşen bu kanlı festivaldeki boğa ölümlerini protesto etmek için yetkilileri göreve çağırıyor.
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Boğaların katledilmesine atıfta bulunan onlarca aktivist, sırtlarına plastik bıçaklar yapıştırdılar.
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Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:35 
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